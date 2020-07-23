Проводиться спецоперація із затримання чоловіка, який погрожує підірвати гранату в Полтаві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

На вул. Остапа Вишні в Полтаві проводиться спецоперація із затримання підозрюваного у незаконному заволодінні транспортним засобом. Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік чинить опір і погрожує працівникам поліції гранатою. З ним ведуть переговори.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Полтавщини.

Відео телеканалу ІРТ Полтава

Відео Andrew Demidov

На місці працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група, співробітники карного розшуку поліції області та Полтавського відділу поліції і інші спеціальні служби. Процесуальне керівництво здійснює Полтавська місцева прокуратура.

Охорону місця події здійснює патрульна поліція.

"Просимо громадян і водіїв бути вкрай обережними та обходити територію проведення спеціальної операції! Для вашої безпеки тримайтеся якомога далі від епіцентру подій", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція Харкова перевірила повідомлення про захоплення заручників: інформація не підтвердилася (оновлено)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чоловік під час затримання біля Полтавського адмінсуду дістав гранату і погрожує її підірвати.