Проводиться спецоперація із затримання чоловіка, який погрожує підірвати гранату в Полтаві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО
На вул. Остапа Вишні в Полтаві проводиться спецоперація із затримання підозрюваного у незаконному заволодінні транспортним засобом. Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік чинить опір і погрожує працівникам поліції гранатою. З ним ведуть переговори.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Полтавщини.
Відео телеканалу ІРТ Полтава
Відео Andrew Demidov
На місці працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група, співробітники карного розшуку поліції області та Полтавського відділу поліції і інші спеціальні служби. Процесуальне керівництво здійснює Полтавська місцева прокуратура.
Охорону місця події здійснює патрульна поліція.
"Просимо громадян і водіїв бути вкрай обережними та обходити територію проведення спеціальної операції! Для вашої безпеки тримайтеся якомога далі від епіцентру подій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чоловік під час затримання біля Полтавського адмінсуду дістав гранату і погрожує її підірвати.
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бубочки дуже бояться осені
Так и будут прессовать только правобережные области?
Вчера была 1-я серия - "Луцк".
Сегодня вы можете посмотреть 2-ю серию - "Полтава".
Далее можно делать ставки - где и когда будет происходить действие 3-й серии