УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9336 відвідувачів онлайн
Новини Фото
15 090 116

Проводиться спецоперація із затримання чоловіка, який погрожує підірвати гранату в Полтаві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

На вул. Остапа Вишні в Полтаві проводиться спецоперація із затримання підозрюваного у незаконному заволодінні транспортним засобом. Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік чинить опір і погрожує працівникам поліції гранатою. З ним ведуть переговори.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Полтавщини.

Відео телеканалу ІРТ Полтава

Відео Andrew Demidov

На місці працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група, співробітники карного розшуку поліції області та Полтавського відділу поліції і інші спеціальні служби. Процесуальне керівництво здійснює Полтавська місцева прокуратура.

Охорону місця події здійснює патрульна поліція.

"Просимо громадян і водіїв бути вкрай обережними та обходити територію проведення спеціальної операції! Для вашої безпеки тримайтеся якомога далі від епіцентру подій", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція Харкова перевірила повідомлення про захоплення заручників: інформація не підтвердилася (оновлено)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чоловік під час затримання біля Полтавського адмінсуду дістав гранату і погрожує її підірвати.

Проводиться спецоперація із затримання чоловіка, який погрожує підірвати гранату в Полтаві, - Нацполіція 01

Автор: 

граната (798) Нацполіція (15261) Полтава (562)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+36
Бронетранспортер из Луцка выехал в Полтаву. Смотрите на всех телеканалах!!!
показати весь коментар
23.07.2020 11:11
+31
вава позвонил гранате
показати весь коментар
23.07.2020 11:07
+23
Черговий штатний терорист сабакова..
показати весь коментар
23.07.2020 11:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Если завалят одного, больше не найдут желающих участвовать в спектаклях.
показати весь коментар
23.07.2020 11:50 Відповісти
країну готують до наздзвичайного стану..
бубочки дуже бояться осені
показати весь коментар
23.07.2020 11:42 Відповісти
Ну прямо сезон какой-то террористический! И опять нацполиция. СБУ на каникулах?
показати весь коментар
23.07.2020 11:42 Відповісти
Уже обсуждали что это Аваков и Бубочка минируют их люди чтоб посеять страх,держать на коротком поводке людей,сделать полицейское государство под видом постоянных терактов,минирований,разбоев,до 21 июля у нас никогда не было терактов захватов если не считать минированый мост метро под аваковским авторством,недаром веддено почему то в 9 западных областях а не по всей стране усилегое патрулирование,так как там проукраинско настроенные люди,и не усилили там где надо на востоке, юге на границей с Крымом,Херсонской обл и Одессе,или там все свои люди?
показати весь коментар
23.07.2020 11:44 Відповісти
А де пан керівник Авакян? Як же без нього? Дайте номер телефона террориста, ну ви знаєте кому і все уладиться і стане на своє місце. Ще дайте телефон ху@ла і йому позвонять, щоб забрав своїх терористів із Донбасу. Чого так довго йшла війна? Бо не було телефона ху@ла.
показати весь коментар
23.07.2020 11:46 Відповісти
В Полтавской, Харьковской и соседних областях когда ужесточат полицейский режим?

Так и будут прессовать только правобережные области?
показати весь коментар
23.07.2020 11:52 Відповісти
Где Зеленский?
показати весь коментар
23.07.2020 11:53 Відповісти
у "гримерці"... не встигли за гримувати, Аваков після запізнення із БТРом, трохи за скоро спектакль розпочав.
показати весь коментар
23.07.2020 11:56 Відповісти
*******............Шо Апять ?
показати весь коментар
23.07.2020 12:06 Відповісти
Сериал "Земляне"!
Вчера была 1-я серия - "Луцк".
Сегодня вы можете посмотреть 2-ю серию - "Полтава".
Далее можно делать ставки - где и когда будет происходить действие 3-й серии
показати весь коментар
23.07.2020 12:12 Відповісти
Ну что Петя с Аваковым наплодили бездарей в ментовских пагонах,сделали реформу реформаторы вот и знакомимся ежедневно с новыми терористами
показати весь коментар
23.07.2020 12:45 Відповісти
Самих не тошнить Антоніну і Авакова від цих щоденних шоу? Цього разу підїжджайте на бронетранспортері і кидайте гранату наступного дня після затримання.
показати весь коментар
23.07.2020 12:48 Відповісти
Где Аваков с автоматом?
показати весь коментар
23.07.2020 13:02 Відповісти
зашквар номер 2/24
показати весь коментар
23.07.2020 13:31 Відповісти
хирурги улыбнули )
показати весь коментар
23.07.2020 23:45 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 