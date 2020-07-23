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Поліція вилучила у киянина 440 кущів канабісу на суму близько 5 млн. ФОТОрепортаж

У Києві чоловік у себе вдома влаштував теплицю з плантацією із 440 кущів конопель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на столичну поліцію.

"За даними слідства, зловмисник організував і налагодив за місцем проживання незаконний посів і вирощування конопель. Теплиці були оснащені системою поливу, вентиляцією і освітленням. За результатами проведених обшуків за місцем проживання зловмисника і в облаштованій теплиці правоохоронці виявили 440 кущів конопель, а також висушені суцвіття", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що нині власнику плантації повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 310 КК України (незаконний посів та вирощування конопель).

Також дивіться: Поліція Київщини вилучила в мешканця Кагарлика 643 вазони з коноплями. ФОТОрепортаж

Поліція вилучила у киянина 440 кущів канабісу на суму близько 5 млн 01
Поліція вилучила у киянина 440 кущів канабісу на суму близько 5 млн 02
Поліція вилучила у киянина 440 кущів канабісу на суму близько 5 млн 03
Поліція вилучила у киянина 440 кущів канабісу на суму близько 5 млн 04

Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

"Відпрацьовується коло осіб, які можуть бути причетні до вирощування та збуту нарковмісних рослин, для притягнення до кримінальної відповідальності", - наголошується в повідомленні.

Автор: 

Київ (19633) коноплі (105) Нацполіція (15261)


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Топ коментарі
+10
Откуда сумма известна? Уже продали?
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23.07.2020 12:16
+8
Арсен Борисыч как никто другой лучше всех знает рыночные цены на наркоту
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23.07.2020 12:46
+7
Да сколько можно хернёй страдать ,Аваковцы , лучше делом займитесь, Канабис уже разрешен во многих странах в том числе и США🙄🙇🤦
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23.07.2020 12:31
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Откуда сумма известна? Уже продали?
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23.07.2020 12:16 Відповісти
Арсен Борисыч как никто другой лучше всех знает рыночные цены на наркоту
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23.07.2020 12:46 Відповісти
кто мешает государству заняться выращиванием?
вот бы запрещающим раковую опухоль каждому и чтобы суки
промучились как я пару лет и обезбаливались водярой и таблетками ...
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23.07.2020 13:35 Відповісти
ну чому ж ви раніше не зізнались, що пишете в "третьому вимірі"? Ми ж не звірі та плюсували б вашим галюцинаціям.
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23.07.2020 15:07 Відповісти
все вище керівництво сидить на наркоті, включно з президентом, а наче з машини часу вигулькнули
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23.07.2020 20:46 Відповісти
Мужик просто ЗЕлень любит
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23.07.2020 12:16 Відповісти
Полиция изъяла у киевлянина 440 кустов каннабиса на сумму около 5 млн, хоть би тепер нічого не накоїв.
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23.07.2020 12:18 Відповісти
Он просто готовился к легализации исключительно в медицинских целях.
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23.07.2020 12:19 Відповісти
Зеля будет брать его на поруки в суде?
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23.07.2020 12:20 Відповісти
Ну фсе. Мусора опять за аграриев и планокуров взялись вместо того чтобы террористов, убийц и насильников ловить по улицам разгуливающих
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23.07.2020 12:21 Відповісти
Да, аграрий, точно
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23.07.2020 12:43 Відповісти
...Поліція вилучила у киянина 440 кущів канабісу на суму близько 5 млн - Цензор.НЕТ 4625...
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23.07.2020 20:52 Відповісти
Что же делать ?!
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23.07.2020 12:21 Відповісти
А может для гербария.
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23.07.2020 12:26 Відповісти
А шо такое? Мужик осуществил вековечную мечту всей украинской власти о "самозанятом населении", а его за это "пидозрой" наказали. Нехорошо.
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23.07.2020 12:31 Відповісти
Да сколько можно хернёй страдать ,Аваковцы , лучше делом займитесь, Канабис уже разрешен во многих странах в том числе и США🙄🙇🤦
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23.07.2020 12:31 Відповісти
Фух, первая нормальная новость за неделю 😂
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23.07.2020 12:31 Відповісти
... що , пообіцяли конфіскатом поділитися ?
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23.07.2020 20:48 Відповісти
израильтяне готовятся экспортировать марихуану и дали указивку убирать конкурентов ... в нормальных странах легализуют канабис ( потому как от него на порядок меньше вреда чем от водки ) а украинские суверенные запреты направлены на деградацию и порабощение народа ...
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23.07.2020 12:37 Відповісти
...потому как от него на порядок меньше вреда чем от водки ... тут прошу трохи докладніше , бо результати "роботи" алкашні кожен день по три рази і десятки трупів а от про тих що скурили "косячок" чомусь "наші" ЗМІ замовчують
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23.07.2020 20:46 Відповісти
мусора молодцы,герои,надеюсь их наградят
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23.07.2020 12:42 Відповісти
щось мені підказує, що вони нагородились по саме не хочу.... Дайте їм місяць, щоб не ржали при врученні ордену від Антоніни.
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23.07.2020 15:11 Відповісти
название статьи неправильно написано.. так сказать, не в ключе сегодняшнего дня..
вот правильное название: "440 кустов канабиса взяли в заложники мужика-киевлянина, но профессиональными действиям полиции мужик-киевлянин был спасен"
слава Арсен Барисычу!
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23.07.2020 12:44 Відповісти
Часных конкурентов никто нет любит.
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23.07.2020 13:02 Відповісти
10 000 за куст??Немедленно начинаю выращивать
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23.07.2020 13:07 Відповісти
попрошу не занижувати, бо 11363 грн + незабутні враження та запис у мультимільйонери при затриманні.
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23.07.2020 15:18 Відповісти
Якби він її не переробив і не сушив, то пішов би, здається по ст.263 КоАП України, бо для кримінальної справи за вирощування потрібно 500 і більше корінців.
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23.07.2020 13:09 Відповісти
вибачаюся, я помилився

"Стаття 106-2. Адмін Кодексу України -Незаконний посів або незаконне вирощування
снотворного маку чи конопель до 100 корінців
а від 100 до 500 вже кримінальная відповідальність.( ч.1 ст 310 КК)
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23.07.2020 14:04 Відповісти
ціна "оптова" чи то вже вроздріб ?
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23.07.2020 20:42 Відповісти
Дайош легалайз!
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23.07.2020 21:23 Відповісти
молодь має жрать рево та півас, в складі яких хімічна наркота дозволена офіційно
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23.07.2020 22:02 Відповісти
совок голимый
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25.07.2020 18:29 Відповісти
 
 