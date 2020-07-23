Поліція вилучила у киянина 440 кущів канабісу на суму близько 5 млн. ФОТОрепортаж

У Києві чоловік у себе вдома влаштував теплицю з плантацією із 440 кущів конопель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на столичну поліцію.

"За даними слідства, зловмисник організував і налагодив за місцем проживання незаконний посів і вирощування конопель. Теплиці були оснащені системою поливу, вентиляцією і освітленням. За результатами проведених обшуків за місцем проживання зловмисника і в облаштованій теплиці правоохоронці виявили 440 кущів конопель, а також висушені суцвіття", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що нині власнику плантації повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 310 КК України (незаконний посів та вирощування конопель).

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Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

"Відпрацьовується коло осіб, які можуть бути причетні до вирощування та збуту нарковмісних рослин, для притягнення до кримінальної відповідальності", - наголошується в повідомленні.