Поліція вилучила у киянина 440 кущів канабісу на суму близько 5 млн. ФОТОрепортаж
У Києві чоловік у себе вдома влаштував теплицю з плантацією із 440 кущів конопель.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на столичну поліцію.
"За даними слідства, зловмисник організував і налагодив за місцем проживання незаконний посів і вирощування конопель. Теплиці були оснащені системою поливу, вентиляцією і освітленням. За результатами проведених обшуків за місцем проживання зловмисника і в облаштованій теплиці правоохоронці виявили 440 кущів конопель, а також висушені суцвіття", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що нині власнику плантації повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 310 КК України (незаконний посів та вирощування конопель).
Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
"Відпрацьовується коло осіб, які можуть бути причетні до вирощування та збуту нарковмісних рослин, для притягнення до кримінальної відповідальності", - наголошується в повідомленні.
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вот бы запрещающим раковую опухоль каждому и чтобы суки
промучились как я пару лет и обезбаливались водярой и таблетками ...
вот правильное название: "440 кустов канабиса взяли в заложники мужика-киевлянина, но профессиональными действиям полиции мужик-киевлянин был спасен"
слава Арсен Барисычу!
"Стаття 106-2. Адмін Кодексу України -Незаконний посів або незаконне вирощування
снотворного маку чи конопель до 100 корінців
а від 100 до 500 вже кримінальная відповідальність.( ч.1 ст 310 КК)