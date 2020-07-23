Криклій і президентка Швейцарії Соммаруга обговорили співпрацю з розвитку інфраструктури в Україні. ФОТО

Українська інфраструктура продовжує розвиватися. Зокрема, розвивається за трьома напрямами - пасажирським, вантажним та інфраструктурним.

Про це сказав міністр інфраструктури під час зустрічі з Президенткою Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

"Коли бачиш роботи на 6000 км доріг - це те, що не робилося в таких масштабах, але це тільки початок. Ми будемо постійно збільшувати кількість побудованої і відремонтованої інфраструктури", - зазначив Криклій

Міністр відзначив позитивну співпрацю зі Швейцарією у сфері автомобільного транспорту. За його словами, завдяки підписанню Протоколу про внесення змін до міжурядової Угоди про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів - процедура міжнародних перевезень стала спрощеною. Угода зі Швейцарією сприяла також спрощеній процедурі з Великою Британією, Білоруссю, Францією. Зараз на завершальній стадії операції з Молдовою і Туреччиною.

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"Сподіваюся, що незабаром будемо вітати лібералізацію і в авіаційній сфері. Зараз працюємо над укладенням угоди про зняття стримувальних бар'єрів у виконанні авіаційних перевезень", - підкреслив Криклій.

Глава Мінінфраструктури також повідомив, що зараз йде пошук стратегічного іноземного партнера для оновлення рухомого складу "Укрзалізниці". Планується, що у співпраці з національним виробником він зміг би досягти локалізації виробництва на території України не менше 40%, а також впровадити сучасні комплексні рішення із сервісному обслуговування і ремонту.

Крім цього, розглядається можливість почати реалізацію масштабного проєкту в столиці - "Київ Сіті Експрес", який передбачає розвиток і модернізацію залізничної інфраструктури регіону і закупівлю нового рухомого складу для здійснення приміських перевезень.

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