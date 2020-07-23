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Криклій і президентка Швейцарії Соммаруга обговорили співпрацю з розвитку інфраструктури в Україні. ФОТО

Українська інфраструктура продовжує розвиватися. Зокрема, розвивається за трьома напрямами - пасажирським, вантажним та інфраструктурним.

Про це сказав міністр інфраструктури під час зустрічі з Президенткою Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

"Коли бачиш роботи на 6000 км доріг - це те, що не робилося в таких масштабах, але це тільки початок. Ми будемо постійно збільшувати кількість побудованої і відремонтованої інфраструктури", - зазначив Криклій

Міністр відзначив позитивну співпрацю зі Швейцарією у сфері автомобільного транспорту. За його словами, завдяки підписанню Протоколу про внесення змін до міжурядової Угоди про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів - процедура міжнародних перевезень стала спрощеною. Угода зі Швейцарією сприяла також спрощеній процедурі з Великою Британією, Білоруссю, Францією. Зараз на завершальній стадії операції з Молдовою і Туреччиною.

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"Сподіваюся, що незабаром будемо вітати лібералізацію і в авіаційній сфері. Зараз працюємо над укладенням угоди про зняття стримувальних бар'єрів у виконанні авіаційних перевезень", - підкреслив Криклій.

Глава Мінінфраструктури також повідомив, що зараз йде пошук стратегічного іноземного партнера для оновлення рухомого складу "Укрзалізниці". Планується, що у співпраці з національним виробником він зміг би досягти локалізації виробництва на території України не менше 40%, а також впровадити сучасні комплексні рішення із сервісному обслуговування і ремонту.

Крім цього, розглядається можливість почати реалізацію масштабного проєкту в столиці - "Київ Сіті Експрес", який передбачає розвиток і модернізацію залізничної інфраструктури регіону і закупівлю нового рухомого складу для здійснення приміських перевезень.

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Криклій і президентка Швейцарії Соммаруга обговорили співпрацю з розвитку інфраструктури в Україні 01
Криклій і президентка Швейцарії Соммаруга обговорили співпрацю з розвитку інфраструктури в Україні 02

Автор: 

дороги (3071) Мінінфраструктури (2060) інфраструктура (493) Криклій Владислав (548) Соммаруга Симонетта (17)


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Ну, якщо робити висновки по обличчю жінки, то на ньому написано брезгливе відношення та великий знак запитання. Що я тут роблю?!!!
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23.07.2020 12:03 Відповісти
Суміш зневаги і суму, скоріше. А як спілкуватися з істотами, котра розпродають народне господарство.
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23.07.2020 12:27 Відповісти
Кака инфраструктура? Узкоколейку в Боярку построите, зебанаты?
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23.07.2020 12:05 Відповісти
все эти инфраструктурные переговоры для забалтывания и отвлечения внимания..
в реале, эта тетка привезла нам капитуляцию..
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23.07.2020 12:08 Відповісти
Вот и вскрылась правда почему не спасли нашего воина под Зайцево , Швейцария выделяет 25 млн. евро (700млн .грн) для реконструкции КП" Вода Донбасса", не хотели обострения на фронте , что бы не уплыло такое бабло.Жирний кусок для ЗЕмразей.
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23.07.2020 12:26 Відповісти
Швейцария имеет площадь как две Харьковские области а численность населения как две Донецкие области до войны. И когда они оказывают помощь сорокамиллионной стране президенту этой страны должно быть как минимум стыдно.
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23.07.2020 12:37 Відповісти
 
 