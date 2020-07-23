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Зловмисники вимагали 1,6 млн грн і 40 тис. євро у харківського підприємця, видаючи себе за співробітників СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила в Харкові організатора і учасників злочинного угруповання, які, погрожуючи фізичною розправою, вимагали гроші у підприємців, зокрема 1,6 мільйона гривень і 40 тис. євро від представника місцевого бізнесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередніми даними слідства, гроші з комерсанта "вибивали" учасники міжрегіональної банди, яку організував мешканець обласного центру. Вказані суми потерпілий мав перевести на банківський рахунок одного з фігурантів. У разі відмови зловмисники погрожували насильством і фізичною розправою. При цьому фігуранти діяли під виглядом нібито співробітників Служби.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели у Харкові та Києві 5 обшуків за місцем роботи і проживання зловмисників.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організатору і двом учасникам угруповання, які є представниками кримінальних кіл столиці, про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України і обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Тривають слідчо-оперативні дії. СБУ перевіряє можливу причетність фігурантів до скоєння інших тяжких злочинів.

Зловмисники вимагали 1,6 млн грн і 40 тис. євро у харківського підприємця, видаючи себе за співробітників СБУ 01
Зловмисники вимагали 1,6 млн грн і 40 тис. євро у харківського підприємця, видаючи себе за співробітників СБУ 02

Автор: 

здирство (284) СБУ (12918) Харків (5666)


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а точно выдавали за сотрудников СБУ?
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23.07.2020 13:36 Відповісти
выдавали-выдавали.
Баканов подтвердит, что они "уволились три месяца назад".
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23.07.2020 13:56 Відповісти
выдавая себя за сотрудников СБУ.- потому что : Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн
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23.07.2020 13:38 Відповісти
уже снимается новая серия остросюжетного сериала для отвлечения внимания
Злоумышленники вымогали 1,6 млн грн и 40 тыс. евро у харьковского предпринимателя, выдавая себя за сотрудников СБУ - Цензор.НЕТ 2920
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23.07.2020 13:46 Відповісти
О, у СБУ появились конкуренты? Они такого не потерпят! "Это наша корова ..." Налицо 190 ч.4. Почему же СБУ принимает мошенников? Все смешалось в доме Облонских: террористов ловит нацполиция, мошенников - СБУ ... А дно все ближе и ближе ...
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23.07.2020 13:47 Відповісти
судячи по фото той що на першому знімку суворий качок від якого у бариг мошну трясе від жаху морду замазали щоб глядачі не повсиралися?...
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23.07.2020 13:54 Відповісти
это гигант злочынной мысли
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23.07.2020 15:01 Відповісти
Т.е. "Мы бандиты, если не заплатишь засунем тебе паяльник в ..." - уже не работает!
"А сотрудник СБУ хочет ..." - вполне вызывает доверие.
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23.07.2020 14:50 Відповісти
 
 