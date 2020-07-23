Зловмисники вимагали 1,6 млн грн і 40 тис. євро у харківського підприємця, видаючи себе за співробітників СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила в Харкові організатора і учасників злочинного угруповання, які, погрожуючи фізичною розправою, вимагали гроші у підприємців, зокрема 1,6 мільйона гривень і 40 тис. євро від представника місцевого бізнесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередніми даними слідства, гроші з комерсанта "вибивали" учасники міжрегіональної банди, яку організував мешканець обласного центру. Вказані суми потерпілий мав перевести на банківський рахунок одного з фігурантів. У разі відмови зловмисники погрожували насильством і фізичною розправою. При цьому фігуранти діяли під виглядом нібито співробітників Служби.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели у Харкові та Києві 5 обшуків за місцем роботи і проживання зловмисників.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організатору і двом учасникам угруповання, які є представниками кримінальних кіл столиці, про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України і обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Тривають слідчо-оперативні дії. СБУ перевіряє можливу причетність фігурантів до скоєння інших тяжких злочинів.



