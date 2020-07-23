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Зеленський і Соммаруга на Донбасі зустріли 17 фур зі швейцарської гумдопомогою. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський і його швейцарська колега Симонетта Соммаруга зустріли сьогодні 17 вантажівок із гуманітарною допомогою для міст Донбасу.

Про це Зеленський повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

" Сьогодні з мадам Президентом Симонеттою Соммаругою зустріли ще 17 вантажівок. У п'ятнадцятьох – необхідні хімікати й реагенти. Одна доставить засоби особистого захисту до центральної лікарні Слов’янська. Ще одна – апарати для очищення води до Волновахи й Маріуполя", - повідомив Зеленський.

Зеленський і Соммаруга на Донбасі зустріли 17 фур зі швейцарської гумдопомогою 01
Зеленський і Соммаруга на Донбасі зустріли 17 фур зі швейцарської гумдопомогою 02
Зеленський і Соммаруга на Донбасі зустріли 17 фур зі швейцарської гумдопомогою 03
Зеленський і Соммаруга на Донбасі зустріли 17 фур зі швейцарської гумдопомогою 04

Він подякував Швейцарії за допомогу від імені всієї України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Важливо, що Україна пропускає гуманітарні вантажі зі Швейцарії на тимчасово окуповані території, - президентка Соммаруга

Автор: 

Зеленський Володимир (24250) допомога (8428) Донбас (22356) Соммаруга Симонетта (17)


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Топ коментарі
+23
А бусы с погибшими бойцами этот организм встретить не хочет?

Зеленский и Соммаруга на Донбассе встретили 17 фур с швейцарской гумпомощью - Цензор.НЕТ 7151
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23.07.2020 14:14
+16
в Эпицентре сегодня завоз
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23.07.2020 14:14
+14
Зеленский и Соммаруга на Донбассе встретили 17 фур с швейцарской гумпомощью - Цензор.НЕТ 10000
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23.07.2020 14:16
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15 фур химикатов и реагентов? это точно "гуманитарная помощь"?
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23.07.2020 14:13 Відповісти
А може біженцям з ОРДЛО роздати цю гуманітарку?
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23.07.2020 14:25 Відповісти
в Эпицентре сегодня завоз
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23.07.2020 14:14 Відповісти
Зеленский и Соммаруга на Донбассе встретили 17 фур с швейцарской гумпомощью - Цензор.НЕТ 10000
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23.07.2020 14:16 Відповісти
Помощь чужую встретил, а теперь можно и в Решетиловку. Лично пообщаться с "террористом"
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23.07.2020 14:14 Відповісти
Ожидайте ещё террориста, он скоро приедет.
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23.07.2020 14:14 Відповісти
в днепре с именем филат или такой же фамилией, в киеве очередного боксера, как караванский стрелок, в одессе - просто русский имперец
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23.07.2020 14:25 Відповісти
А бусы с погибшими бойцами этот организм встретить не хочет?

Зеленский и Соммаруга на Донбассе встретили 17 фур с швейцарской гумпомощью - Цензор.НЕТ 7151
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23.07.2020 14:14 Відповісти
Он лишь кукла, которую одевают на руку через дырку в ж@пе.
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23.07.2020 14:45 Відповісти
Звичайно, одічалих треба годувати всім світом, бо до цього «гражданскава канфлікта» вони ж всіх годували.
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23.07.2020 14:20 Відповісти
Как неожиданно! И конечно, совершенно случайно! Ага.
Мля, я уже не знаю, как перестать с этого смеяться, зелебобики, вам моча глаза не выедает?
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23.07.2020 14:22 Відповісти
"Сегодня с мадам Президентом Соммаругой встретили еще 17 грузовиков"Источник: https://censor.net/p3209766
Воистину президентская работа - встречать грузовики.
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23.07.2020 14:22 Відповісти
А нихто не помнит, бубачка таки эвакуировал из Уханя девочку с собачкой?
Бо обещал же.
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23.07.2020 14:23 Відповісти
Зеленський і Соммаруга на Донбасі зустріли 17 фур зі швейцарської гумдопомогою - Цензор.НЕТ 9348
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23.07.2020 14:44 Відповісти
«Порошенко сегодня встретил в области 17 фур с гуманитарной помощью» - вы хоть раз помните такое сообщение?
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23.07.2020 14:29 Відповісти
Зеленський і Соммаруга на Донбасі зустріли 17 фур зі швейцарської гумдопомогою - Цензор.НЕТ 7374
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23.07.2020 14:33 Відповісти
Помню неоднократньіе телевизионньіе репортажи , где Порошенко "передает" ВСУ покрашенньіе и слегка подремонтированньіе советские танки , как будто лично он их произвел.
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23.07.2020 14:49 Відповісти
Точно слегка подремонтированные? А разницу между боевой техникой и чужими фурами заметить религия не позволяет? Так и "Нептуны" с "Вильхой" и "Тайфуном" Порох не самолично делал. Но почему же тогда уже разработанные и испытанные современные ракеты Зеля не закупает для армии от слова совсем? Почему сокращает воссозданное при Порохе? Нам уже страну защищать не нужно?

Під час «нескорочення» армії у підрозділах на третину скоротять артилерію і танки

https://www.ukrmilitary.com/2020/07/totalny-sovok.html
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23.07.2020 19:19 Відповісти
Я не понял, он уже сходил в отпуск или нет, решил все вопросы до отпуска порешать?
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23.07.2020 14:31 Відповісти
Уже 15 раз сходил...и это только в отпуск...а сколько раз он сходил по маленькому и большому то это уже не счесть...
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23.07.2020 14:42 Відповісти
Тревожно за груз. Следите за руками - среди клоунов попадаются и фокусники...
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23.07.2020 14:43 Відповісти
пора звонить террористу ,придурок, а то полковника солнечный удар посетит
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23.07.2020 14:46 Відповісти
Дерьмокомандующий
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23.07.2020 14:48 Відповісти
Встречала Писюнист Рояльный Моникович Оманский
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23.07.2020 14:50 Відповісти
Кому из сепаров нравиться , что швейцарская гуманитарка идет в Славянск , а не в Донецк ? Поєтому и упражняются в насмешках , от зависти.
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23.07.2020 14:51 Відповісти
А Эпицентр не лопнет?
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23.07.2020 14:57 Відповісти
Зеленський і Соммаруга на Донбасі зустріли 17 фур зі швейцарської гумдопомогою - Цензор.НЕТ 6117
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23.07.2020 14:58 Відповісти
Зеленський і Соммаруга на Донбасі зустріли 17 фур зі швейцарської гумдопомогою - Цензор.НЕТ 1829
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23.07.2020 15:27 Відповісти
А чого було чекати від говнокомандувача-уклоніста ?

Зеленський і Соммаруга на Донбасі зустріли 17 фур зі швейцарської гумдопомогою - Цензор.НЕТ 3555
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23.07.2020 15:28 Відповісти
и тут ***** Зеленский пропиарился на чужой помощи
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23.07.2020 18:25 Відповісти
А труп солдата который умирал 4 дня под АСАБИСТЫМ КОНТРОЛЕМ сцыкля почему-то не встречал!
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24.07.2020 08:28 Відповісти
 
 