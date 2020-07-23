Зеленський і Соммаруга на Донбасі зустріли 17 фур зі швейцарської гумдопомогою. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський і його швейцарська колега Симонетта Соммаруга зустріли сьогодні 17 вантажівок із гуманітарною допомогою для міст Донбасу.

Про це Зеленський повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

" Сьогодні з мадам Президентом Симонеттою Соммаругою зустріли ще 17 вантажівок. У п'ятнадцятьох – необхідні хімікати й реагенти. Одна доставить засоби особистого захисту до центральної лікарні Слов’янська. Ще одна – апарати для очищення води до Волновахи й Маріуполя", - повідомив Зеленський.









Він подякував Швейцарії за допомогу від імені всієї України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Важливо, що Україна пропускає гуманітарні вантажі зі Швейцарії на тимчасово окуповані території, - президентка Соммаруга