Зеленський і Соммаруга на Донбасі зустріли 17 фур зі швейцарської гумдопомогою. ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський і його швейцарська колега Симонетта Соммаруга зустріли сьогодні 17 вантажівок із гуманітарною допомогою для міст Донбасу.
Про це Зеленський повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
" Сьогодні з мадам Президентом Симонеттою Соммаругою зустріли ще 17 вантажівок. У п'ятнадцятьох – необхідні хімікати й реагенти. Одна доставить засоби особистого захисту до центральної лікарні Слов’янська. Ще одна – апарати для очищення води до Волновахи й Маріуполя", - повідомив Зеленський.
Топ коментарі
+23 18c49ed2
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+16 Vapy Provk
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+14 Виктор Потоцкий #214349
показати весь коментар23.07.2020 14:16 Посилання
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Мля, я уже не знаю, как перестать с этого смеяться, зелебобики, вам моча глаза не выедает?
Воистину президентская работа - встречать грузовики.
Бо обещал же.
Під час «нескорочення» армії у підрозділах на третину скоротять артилерію і танки
https://www.ukrmilitary.com/2020/07/totalny-sovok.html