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Активна фаза навчань Sea Breeze-2020 на Чорному морі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Чорному морі триває активна фаза українсько-американських навчань Sea Breeze-2020. Від української сторони залучаються корабельно-катерні тактичні групи ВМС ЗС України і морської охорони Держприкордонслужби.

Про це повідомляє АрміяInform, передає Цензор.НЕТ.

"Українські корабельні з’єднання зустрілися у точці рандеву Чорного моря з іншими кораблями країн-учасниць навчань і вже у складі багатонаціональних тактичних груп приступили до відпрацювання комплексу спільних практичних дій. Головні завдання - це відпрацювання за стандартами НАТО морських операцій, що направлені на забезпечення миру та безпеки в кризовому регіоні", - йдеться в повідомленні.

Активна фаза навчань Sea Breeze-2020 на Чорному морі 01
Активна фаза навчань Sea Breeze-2020 на Чорному морі 02
Активна фаза навчань Sea Breeze-2020 на Чорному морі 03
Активна фаза навчань Sea Breeze-2020 на Чорному морі 04
Активна фаза навчань Sea Breeze-2020 на Чорному морі 05
Активна фаза навчань Sea Breeze-2020 на Чорному морі 06
Активна фаза навчань Sea Breeze-2020 на Чорному морі 07

Спеціально для участі в навчаннях до Чорного моря увійшли кораблі НАТО - друга Постійна військово-морська група (SNMG2), вона складається з іспанського фрегата "Альваро де Базан" (флагман з'єднання), турецького фрегата "Йилдирим", румунського фрегата "Регіна Марія" і болгарського корвета "Шквал".

Також передбачається, що в маневрах візьмуть участь і кораблі другої постійної протимінної групи НАТО (SNMCMG2). До навчань залучаються екіпажі румунського корвета "Контрадмірал Себастьян" і американського ракетного есмінця типу "Арлі Берк" USS Porter.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Sea Breeze-2020: у Чорному морі стартували міжнародні навчання, в яких беруть участь вісім країн

"Якісному проведенню нинішніх міжнародних військових навчань, як і в попередні роки, знову намагається перешкодити Чорноморський флот РФ. Країна-агресор у межах "раптової перевірки боєготовності військ" оголосила про проведення своїх військово-морських навчань. Російські "ділянки навчань" майже впритул проходять, а в декількох місцях і взагалі перетинаються з морськими зонами практичних стрільб кораблів-учасників Sea Breeze-2020", - наголошується в повідомленні.

Автор: 

НАТО (6512) Сі-Бриз (87) військові навчання (2781) Чорне море (1677)


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Топ коментарі
+14
Активная фаза учений Sea Breeze-2020 в Черном море - Цензор.НЕТ 1970

Сержант Ярослав Журавель помер від отриманих поранень на нейтральній території, не дочекавшись евакуації.
Раніше Володимир Зеленський взяв це питання під особистий контроль.

Активная фаза учений Sea Breeze-2020 в Черном море - Цензор.НЕТ 195
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23.07.2020 14:43
+4
Такі навчання потрібно проводити не один раз на рік,а набагато частіше.З залученям якомога більшої кількості кораблів та літаків країн НАТО. Щоб у кацапів ще сильніше підгорало...
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23.07.2020 14:52
+3
Зє - млянін звони в Полтаву пора новые требования нового террориста выполнять !!!
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23.07.2020 14:48
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Активная фаза учений Sea Breeze-2020 в Черном море - Цензор.НЕТ 1970

Сержант Ярослав Журавель помер від отриманих поранень на нейтральній території, не дочекавшись евакуації.
Раніше Володимир Зеленський взяв це питання під особистий контроль.

Активная фаза учений Sea Breeze-2020 в Черном море - Цензор.НЕТ 195
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23.07.2020 14:43 Відповісти
Зє - млянін звони в Полтаву пора новые требования нового террориста выполнять !!!
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23.07.2020 14:48 Відповісти
А от за такі дописи треба притягувати обов"язково,щоб всяка погань не дозволяла собі паплюжити законно обраного президента України.
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23.07.2020 15:03 Відповісти
ты, гавнюк, с 2014 по 2019 чем занимался?
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23.07.2020 15:17 Відповісти
З пуйломовною худобою не спілкуюсь принципово якраз з 2014р,вважаю прихвостнями окупантів.
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23.07.2020 15:19 Відповісти
это не просто погань это кремлевкие гниды пеной исходят.Орда и есть орда - наглая рукожопая алкашня
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23.07.2020 18:55 Відповісти
Такі навчання потрібно проводити не один раз на рік,а набагато частіше.З залученям якомога більшої кількості кораблів та літаків країн НАТО. Щоб у кацапів ще сильніше підгорало...
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23.07.2020 14:52 Відповісти
Конвенция Монтре и конвенция о правовом статусе Черного моря.
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23.07.2020 15:00 Відповісти
Сразу вспомнили о конвенции? А что по этому говорил пуйло, о конвенциях, о договоренностях, о международном праве?
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23.07.2020 15:25 Відповісти
А чому кацапам можна болт класти на всі міжнародні договори та умови,а всім іншим-ні? Будапештський меморандум. Підписали кацапи. І чьо далі? Як колись сказав Бісмарк-договори з росією не варті того паперу,на укому вони написані. І був на сто відсотків правий.
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23.07.2020 15:42 Відповісти
американо-украинских
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23.07.2020 15:27 Відповісти
приємно дивитись наш прапор , море , кораблі двіжуха
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23.07.2020 16:31 Відповісти
 
 