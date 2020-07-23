Активна фаза навчань Sea Breeze-2020 на Чорному морі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Чорному морі триває активна фаза українсько-американських навчань Sea Breeze-2020. Від української сторони залучаються корабельно-катерні тактичні групи ВМС ЗС України і морської охорони Держприкордонслужби.

Про це повідомляє АрміяInform, передає Цензор.НЕТ.

"Українські корабельні з’єднання зустрілися у точці рандеву Чорного моря з іншими кораблями країн-учасниць навчань і вже у складі багатонаціональних тактичних груп приступили до відпрацювання комплексу спільних практичних дій. Головні завдання - це відпрацювання за стандартами НАТО морських операцій, що направлені на забезпечення миру та безпеки в кризовому регіоні", - йдеться в повідомленні.















Спеціально для участі в навчаннях до Чорного моря увійшли кораблі НАТО - друга Постійна військово-морська група (SNMG2), вона складається з іспанського фрегата "Альваро де Базан" (флагман з'єднання), турецького фрегата "Йилдирим", румунського фрегата "Регіна Марія" і болгарського корвета "Шквал".

Також передбачається, що в маневрах візьмуть участь і кораблі другої постійної протимінної групи НАТО (SNMCMG2). До навчань залучаються екіпажі румунського корвета "Контрадмірал Себастьян" і американського ракетного есмінця типу "Арлі Берк" USS Porter.

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"Якісному проведенню нинішніх міжнародних військових навчань, як і в попередні роки, знову намагається перешкодити Чорноморський флот РФ. Країна-агресор у межах "раптової перевірки боєготовності військ" оголосила про проведення своїх військово-морських навчань. Російські "ділянки навчань" майже впритул проходять, а в декількох місцях і взагалі перетинаються з морськими зонами практичних стрільб кораблів-учасників Sea Breeze-2020", - наголошується в повідомленні.