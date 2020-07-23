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Мережу виготовлення контрафактного алкоголю і сигарет викрили на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Двоє братів і їхній старший товариш виробляли контрафактний алкоголь і сигарети в Херсоні та Олешках. Товар продавали в кіосках і невеликих магазинах на території області. Вартість вилученого під час обшуків - близько 3 млн грн.

До складу угруповання входили троє жителів Херсона віком від 24 до 35 років, двоє з них - брати. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.

"Організатором виявився 35-річний херсонець. Нелегальний бізнес він організував у цехових та гаражних приміщеннях, які орендував. Територія суворо охоронялася та була обладнана камерами відеоспостереження. Потрапити всередину наймані працівники могли тільки за спеціальним кодом", - сказано в повідомленні.

У нелегальних цехах і за місцем проживання фігурантів вилучили понад 100 000 пачок сигарет, тонну спирту, готові до реалізації пляшки з горілкою, коньяком і вином загальною ємністю понад 100 літрів. Також конфісковано обладнання для виробництва фальсифікату, тара, 5 автомобілів, ноутбуки, телефони та майже 80 тис. грн готівки.

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"Правоохоронці встановили, що сурогат поставлявся в невеликі магазини і кіоски. Загалом, 40 суб'єктам підприємницької діяльності зловмисники збували оптовими партіями фальсифікований алкоголь та тютюнові вироби", - повідомили в поліції.

Учасникам угрупування загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Мережу виготовлення контрафактного алкоголю і сигарет викрили на Херсонщині 01
Мережу виготовлення контрафактного алкоголю і сигарет викрили на Херсонщині 02
Мережу виготовлення контрафактного алкоголю і сигарет викрили на Херсонщині 03
Мережу виготовлення контрафактного алкоголю і сигарет викрили на Херсонщині 04
Мережу виготовлення контрафактного алкоголю і сигарет викрили на Херсонщині 05
Мережу виготовлення контрафактного алкоголю і сигарет викрили на Херсонщині 06
Мережу виготовлення контрафактного алкоголю і сигарет викрили на Херсонщині 07
Мережу виготовлення контрафактного алкоголю і сигарет викрили на Херсонщині 08
Мережу виготовлення контрафактного алкоголю і сигарет викрили на Херсонщині 09

Автор: 

контрафакт (226) Нацполіція (15261) Херсонська область (5851)


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Три дня шока, и как все завертелось, а Я думал что уже все зло победили.
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23.07.2020 17:01 Відповісти
Убедите меня что начальник, начиная с области и до района ни сном ни духом об этом не знали.
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23.07.2020 17:03 Відповісти
Не покупайте в магазинах и ларьках. Гоните свою!
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23.07.2020 17:10 Відповісти
Это просто бизнес,только почему то им можно заниматься только особам особенно приближенным,простым людям оформиться как сигарето и алко производителем никто не даст,или запросят такие взятки от которых лучше прятаться по гаражам.
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23.07.2020 17:11 Відповісти
Подібних публікацій за остані 3 роки було штук 50,і до цього дня по них ніодного покарання.Як таке може бути???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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23.07.2020 23:25 Відповісти
 
 