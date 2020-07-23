Мережу виготовлення контрафактного алкоголю і сигарет викрили на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Двоє братів і їхній старший товариш виробляли контрафактний алкоголь і сигарети в Херсоні та Олешках. Товар продавали в кіосках і невеликих магазинах на території області. Вартість вилученого під час обшуків - близько 3 млн грн.

До складу угруповання входили троє жителів Херсона віком від 24 до 35 років, двоє з них - брати. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.

"Організатором виявився 35-річний херсонець. Нелегальний бізнес він організував у цехових та гаражних приміщеннях, які орендував. Територія суворо охоронялася та була обладнана камерами відеоспостереження. Потрапити всередину наймані працівники могли тільки за спеціальним кодом", - сказано в повідомленні.

У нелегальних цехах і за місцем проживання фігурантів вилучили понад 100 000 пачок сигарет, тонну спирту, готові до реалізації пляшки з горілкою, коньяком і вином загальною ємністю понад 100 літрів. Також конфісковано обладнання для виробництва фальсифікату, тара, 5 автомобілів, ноутбуки, телефони та майже 80 тис. грн готівки.

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"Правоохоронці встановили, що сурогат поставлявся в невеликі магазини і кіоски. Загалом, 40 суб'єктам підприємницької діяльності зловмисники збували оптовими партіями фальсифікований алкоголь та тютюнові вироби", - повідомили в поліції.

Учасникам угрупування загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

















