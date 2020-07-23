Співробітника СБУ затримали під час продажу зброї та боєприпасів, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали працівника одного з Київських підрозділів СБУ під час збуту боєприпасів громадянину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, працівник СБУ налагодив механізм збуту зброї та боєприпасів цивільним особам. Так, у ході слідства слідчими задокументовано факт збуту мешканцю Харкова автомату "АКС-74", 5 магазинів до нього та понад 1 200 патронів калібру 5.45 мм. на суму 1 500 доларів США.



22 липня 2020 року слідчі ДБР затримали працівника СБУ під час збуту чергової партії патронів та двох предметів, які ззовні схожі на гранати, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Під час обшуку за місцем проживання затриманого, а також в одному зі сховищ у Харкові, виявлено та вилучено 3 500 патронів, автомат "АКС-74" та 2 гранати, які ззовні схожі на бойові.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України), обрання відносно нього запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.



У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.





