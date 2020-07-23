УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10678 відвідувачів онлайн
Новини Фото Силовики
7 913 31

Співробітника СБУ затримали під час продажу зброї та боєприпасів, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали працівника одного з Київських підрозділів СБУ під час збуту боєприпасів громадянину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, працівник СБУ налагодив механізм збуту зброї та боєприпасів цивільним особам. Так, у ході слідства слідчими задокументовано факт збуту мешканцю Харкова автомату "АКС-74", 5 магазинів до нього та понад 1 200 патронів калібру 5.45 мм. на суму 1 500 доларів США.

22 липня 2020 року слідчі ДБР затримали працівника СБУ під час збуту чергової партії патронів та двох предметів, які ззовні схожі на гранати, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого, а також в одному зі сховищ у Харкові, виявлено та вилучено 3 500 патронів, автомат "АКС-74" та 2 гранати, які ззовні схожі на бойові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два роки перевірок підрозділів у зоні ООС запобігли незаконному вивезенню понад 50 гранат та понад 5 тис. боєприпасів, - начальник ВСП Криштун

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України), обрання відносно нього запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Співробітника СБУ затримали під час продажу зброї та боєприпасів, - ДБР 01
Співробітника СБУ затримали під час продажу зброї та боєприпасів, - ДБР 02
Співробітника СБУ затримали під час продажу зброї та боєприпасів, - ДБР 03

Автор: 

боєприпаси (2291) зброя (7520) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12918) силовики (2514) ДБР (3540)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Патамушта зарплата маленькая, а жить хочеться сейчас. В Монако.
Саме такі злочинці і стають першими зрадниками.
показати весь коментар
23.07.2020 17:12
+5
СБУ продает оружие направо и налево, а потом нам чешут, что задержали очередного "волонтера" который напривозил его с зоны АТО
показати весь коментар
23.07.2020 17:16
+5
Я дико извиняюсь, но на снимке АКСУ-74, никак не АКС-74.
показати весь коментар
23.07.2020 17:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Админ деактивируй(шутка) меня, а то меня порвет.
показати весь коментар
23.07.2020 17:08 Відповісти
Надо что-то менять . Сейчас убогие начнут орать - рука пети , свинарчуки ...
показати весь коментар
23.07.2020 17:08 Відповісти
Провокатор.
показати весь коментар
23.07.2020 17:09 Відповісти
Может это не у нас.
показати весь коментар
23.07.2020 17:09 Відповісти
у нас...
задержали работника одного из Киевских подразделений СБУ во время сбыта боеприпасов гражданину

причому - харьківчанин купував. але ж "луцький терорист" заявив, що у харкові у нього немає спільників. та от жеж халепа - аваков їх піймав уже. учора.

я ще питав: де спільники з києва? а ось вони де!

і ще питали - чому затримує аваков, а не сбу? тому що сбу за сценарієм - пагані дядьки, а мвс - хороші.
показати весь коментар
23.07.2020 17:13 Відповісти
Так вот кто продал оружие Луцкому террористу?
Третья серия фильма Аваков и ЗЕкомпания продолжается...
показати весь коментар
23.07.2020 17:11 Відповісти
третя - це "одеський фальшивомотетчик", що сам мітить свої фальшиві купюри...
показати весь коментар
23.07.2020 17:15 Відповісти
Патамушта зарплата маленькая, а жить хочеться сейчас. В Монако.
Саме такі злочинці і стають першими зрадниками.
показати весь коментар
23.07.2020 17:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8FYMSL1Rjgc
показати весь коментар
23.07.2020 17:15 Відповісти
Как сказал Анатолий Папанов в фильме "Бриллиантовая рука": "Идиот!!!"
показати весь коментар
23.07.2020 17:13 Відповісти
Дитям мороженое, жене цветы, смотри нэ пэрэпутай Козлодоев!
показати весь коментар
23.07.2020 17:14 Відповісти
А когда там собираются задерживать сбушников из свежего расследования бигуса,которые крышуют медмафию? Или чертолов баканов в доле?
показати весь коментар
23.07.2020 17:13 Відповісти
Нам что разорваться, служба не резиновая!
показати весь коментар
23.07.2020 17:15 Відповісти
аваков не прописав у сценарії баканова. тільки бубочку. і себе.
показати весь коментар
23.07.2020 17:16 Відповісти
СБУ продает оружие направо и налево, а потом нам чешут, что задержали очередного "волонтера" который напривозил его с зоны АТО
показати весь коментар
23.07.2020 17:16 Відповісти
я не бачив щоби на базарі продавали стволи тут потрібне прикриття
показати весь коментар
23.07.2020 17:17 Відповісти
То ты плохо спрашивал!
показати весь коментар
23.07.2020 17:19 Відповісти
Понабирали парикмахеров.
показати весь коментар
23.07.2020 17:23 Відповісти
Бизнес , есть бизнес. Деньги не пахнут. Лохи пусть воюют, а Мы подождём.
показати весь коментар
23.07.2020 17:33 Відповісти
АК дизайнерский с применением натуральной фанеры
показати весь коментар
23.07.2020 17:33 Відповісти
Я дико извиняюсь, но на снимке АКСУ-74, никак не АКС-74.
показати весь коментар
23.07.2020 17:41 Відповісти
По нашим ценам, за все кругом-бегом - дешево, кстати. Баксов на 500-600 продешевил. Это без учета опции автоматического огня.
показати весь коментар
23.07.2020 19:40 Відповісти
..ну то ж по вашим (ЮЭСЭЙ)..- здесь такого добра в неразберихе 14-15г.г. валом пока..
и как это акс-короткий без авт-опции..??
показати весь коментар
24.07.2020 01:35 Відповісти
АКСУ тут по закону идет как пистолет, без приклада,длинноствол - от 16,5 дюймов, если память не изменяет. С прикладом и коротком стволом классификация другaя, нужна лицензия - плюс $500.А авто опция - тоже доп. лицензия, в магазинах такое не продают, нелегально.
показати весь коментар
24.07.2020 01:45 Відповісти
Это "цензор.нет" однако, журналистов набирают по объявлению из тех кто никуда не попал.
показати весь коментар
23.07.2020 21:22 Відповісти
Лошара. Мог бы стать президентом ЛНР.
показати весь коментар
23.07.2020 17:45 Відповісти
что-то часто стали задерживать СБУ-шников, недавно было задержание за крышевание проституток, сегодня новое
показати весь коментар
23.07.2020 17:46 Відповісти
Ну их пахан Петя Мальдивский от дел отдел и крышевать коллег ФСБ стало некому.
показати весь коментар
23.07.2020 21:34 Відповісти
Та это он так террориста ловил, а автомат - это наживка.
показати весь коментар
23.07.2020 17:51 Відповісти
так у баканова дом не задекларированный в Испании и фирма там же....ему можно а рядовому нельзя? Рыба гниет с головы. Личный пример должен быть сверху иначе ничего не будет
показати весь коментар
23.07.2020 17:51 Відповісти
Я думаю йому нічого не буде. Гранат і вибухівкі немає, а стрілецька зброя для самозахисту. Закона про обіг зброї немає, а інструцією МВС нехай підтирають сідниці поліцаї. Тож суд потере потилиці , штрафоне і .. відпустить.
показати весь коментар
23.07.2020 18:27 Відповісти
 
 