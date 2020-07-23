Угруповання кримінального авторитета "Князя" тероризувало три області, його учасників затримали, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила в Харківській області потужну організовану злочинну групу, відому за кримінальним прізвиськом її лідера "Князя". Четверо учасників ОЗГ були затримані 23 липня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресцентр СБУ.

"Угруповання тривалий час займалося здирництвом, рейдерством і навмисними вбивствами в Харківській, Дніпропетровській і Полтавській областях. Його створив раніше судимий за вбивство громадянин. Вона мала чітку структуру і спеціалізувалася на різних тяжких злочинах, зокрема економічного і насильницького характеру. До складу ОЗГ входили також колишні правоохоронці. Угруповання мало значний вплив на представників органів місцевої влади", - сказано в повідомленні.

Лідер групи керував її роботою з-за кордону. Зараз СБУ проводить слідчі дії для затримання його та інших учасників ОЗГ.

"За місцем проживання та перебування учасників угруповання було проведено 27 обшуків. Внаслідок слідчих дій правоохоронці вилучили майже 8,4 мільйона гривень, близько 170 000 доларів США і 40 000 євро, чорнові записи, що свідчать про масштабну злочинну діяльність, засоби зв'язку, зброю і боєприпаси різних видів", - повідомили в СБУ.

Затриманим членам ОЗГ збираються повідомити про підозру у вимаганні, крадіжках, викраденні людей.

Також слідчі вивчають матеріали, які можуть пов'язувати діяльність угруповання "Князя" з іншими резонансними злочинами в регіоні.

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