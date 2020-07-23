УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10678 відвідувачів онлайн
Новини Фото
26 566 23

Угруповання кримінального авторитета "Князя" тероризувало три області, його учасників затримали, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила в Харківській області потужну організовану злочинну групу, відому за кримінальним прізвиськом її лідера "Князя". Четверо учасників ОЗГ були затримані 23 липня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресцентр СБУ.

"Угруповання тривалий час займалося здирництвом, рейдерством і навмисними вбивствами в Харківській, Дніпропетровській і Полтавській областях. Його створив раніше судимий за вбивство громадянин. Вона мала чітку структуру і спеціалізувалася на різних тяжких злочинах, зокрема економічного і насильницького характеру. До складу ОЗГ входили також колишні правоохоронці. Угруповання мало значний вплив на представників органів місцевої влади", - сказано в повідомленні.

Угруповання кримінального авторитета Князя тероризувало три області, його учасників затримали, - СБУ 01

Лідер групи керував її роботою з-за кордону. Зараз СБУ проводить слідчі дії для затримання його та інших учасників ОЗГ.

"За місцем проживання та перебування учасників угруповання було проведено 27 обшуків. Внаслідок слідчих дій правоохоронці вилучили майже 8,4 мільйона гривень, близько 170 000 доларів США і 40 000 євро, чорнові записи, що свідчать про масштабну злочинну діяльність, засоби зв'язку, зброю і боєприпаси різних видів", - повідомили в СБУ.

Угруповання кримінального авторитета Князя тероризувало три області, його учасників затримали, - СБУ 02Угруповання кримінального авторитета Князя тероризувало три області, його учасників затримали, - СБУ 03

Затриманим членам ОЗГ збираються повідомити про підозру у вимаганні, крадіжках, викраденні людей.

Також слідчі вивчають матеріали, які можуть пов'язувати діяльність угруповання "Князя" з іншими резонансними злочинами в регіоні.

Читайте також: Розбійні напади, тортури і збут наркотиків: поліцейські припинили на Дніпропетровщині діяльність банди рецидивістів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Угруповання кримінального авторитета Князя тероризувало три області, його учасників затримали, - СБУ 04

Автор: 

затримання (4350) ОЗУ (155) СБУ (12918) Харківщина (6054)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
Группировка криминального авторитета "Бени" терроризирует всю Украину
показати весь коментар
23.07.2020 17:52
+22
А ахметов, пінчук, фірташ, медведчук вже не тероризують всю Україну?
показати весь коментар
23.07.2020 18:00
+7
СРАЗУ ВСЕХ РАССТРЕЛЯТЬ БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ... И ИХ СЕМЬИ ТАК ЖЕ, Т.К .МИЛЛИОН % ЧЛЕНЫ ЗНАЛИ ОТКУДА ДЕНЕЖКИ .. ПАСКУДЫ
показати весь коментар
23.07.2020 17:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Группировка криминального авторитета "Бени" терроризирует всю Украину
показати весь коментар
23.07.2020 17:52 Відповісти
А как там "ГЕТЬ МАН" поживает?
показати весь коментар
23.07.2020 17:55 Відповісти
А ахметов, пінчук, фірташ, медведчук вже не тероризують всю Україну?
показати весь коментар
23.07.2020 18:00 Відповісти
это объединенное ОПГ, "Беня" там за главного
показати весь коментар
23.07.2020 18:20 Відповісти
це кореша адептів секти порохоботів!!
показати весь коментар
23.07.2020 19:49 Відповісти
к Бени можна относиться по разному!!но если бы не Беня то ахметов гудел уже бы на Бурштынской ТЭС! Бенин банк Приват платил добробатам и Беня организовывал первые добробаты и содержал их !!приглашал военспецов из Израиля!по заданию путина порох наехал на Приват!! гнида порох в это время тихо сдавал Мариуполь Бердянск своему другу путину и если бы не Беня и не общественность живущая в тех краях сдал бы!!так что адепты секты порохоботов закройтее варежки и отползите!!думаю чуть погодя узнаете еще про свою гниду продажную пороха !думаю инфа еще будет сексуального разговора двух друзей путина и пороха!!!запасайтесь попкорном!!))
показати весь коментар
23.07.2020 20:02 Відповісти
Ну да, ну да)
показати весь коментар
24.07.2020 10:17 Відповісти
Якому мафіозі "князя" перейшов дорогу?
показати весь коментар
23.07.2020 17:53 Відповісти
СРАЗУ ВСЕХ РАССТРЕЛЯТЬ БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ... И ИХ СЕМЬИ ТАК ЖЕ, Т.К .МИЛЛИОН % ЧЛЕНЫ ЗНАЛИ ОТКУДА ДЕНЕЖКИ .. ПАСКУДЫ
показати весь коментар
23.07.2020 17:58 Відповісти
Ти за хунту, чи Коліївщину?
показати весь коментар
23.07.2020 18:02 Відповісти
Так Князь бывший подельник Райнина ,они вместе занимались в Харьковской области рейдерством ( загуглите Князь и вы увидите их общие фото ) ,там еще у них дружек такой Жидков ,который при Светличной ( любовнице Райнина ) был Главой Дергачевской РДА и их Друг и подельник Кияшко.
показати весь коментар
23.07.2020 18:36 Відповісти
ВыВсЁвРёТи
показати весь коментар
23.07.2020 20:32 Відповісти
Для них і збудували платні слідчі ізолятори з пятизіркових кімнат.
показати весь коментар
23.07.2020 18:57 Відповісти
мать моя ведьма да штож такое а у меня 20 грн ай мама башка кругом
показати весь коментар
23.07.2020 19:28 Відповісти
Терактами занимается МВД, а уголовкой -СБУ, чудно это всё
показати весь коментар
23.07.2020 19:38 Відповісти
А шо, так можно было? Петя ж не знал, дайте ему еще 5 лет шоп исправиться хотя на нарах ему будет лучше
показати весь коментар
23.07.2020 20:29 Відповісти
Вериш,кабана-вожака стая посадит?А кто будет им платить?
показати весь коментар
24.07.2020 23:58 Відповісти
А самого князя ?
показати весь коментар
24.07.2020 09:17 Відповісти
А толку.валить таких нужно без суда и следствия
показати весь коментар
24.07.2020 10:23 Відповісти
Дадуть їм років 8-12, вийдуть за 4-6 . Гадаєте підуть на фабрику чи будівництво працювати.... ні.
За такі злочини має бути мінімум 25 років в'язниці без права УДО. Але .... "маємо те що маємо ".
показати весь коментар
24.07.2020 12:41 Відповісти
А икон-то, икон сколько на первом фото! Сразу видно - хорошие, богобоязненные люди, а их на тюрьму! Хотя...то им испытание такое ниспослано!)
показати весь коментар
24.07.2020 14:45 Відповісти
 
 