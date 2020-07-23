Загиблого на Донбасі морпіха Ярослава Журавля поховали на Дніпропетровщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

23 липня, в селі Водяне Верхньодніпровського району Дніпропетровської області відбулася церемонія прощання з загиблим українським воїном Ярославом Журавлем.

Як передає Цензор.НЕТ про це йдеться в Фейсбуці Тетяни Звягінцевої.

Попрощалися з 40-річним Ярославом Сергійовичем Журавлем, уродженцем села Андріївка того ж району, сержантом, командиром 3-го розвідувального відділення розвідувального взводу 137-го окремого батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти, який загинув орієнтовно 13 липня в районі селища міського типу Зайцеве Донецької області під час спроби евакуації командира розвідвзводу Дмитра Червоногрудя, який перед цим загинув унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання з обстеження підходів до позицій батальйону в "сірій" зоні.

Попри підтвердження режиму "Тиша" ворог відкрив вогонь на ураження зі стрілецької зброї. Сержант Журавель, який ішов попереду групи, був поранений. Внаслідок ворожого вогню загинув військовий медик Микола Ілін, який намагався надати допомогу пораненому сержанту, ще одного офіцера було контужено. Групі довелося відійти з-під обстрілу, тіла загиблих і поранений сержант залишилися в "сірій" зоні.

Тіло загиблого сержанта було передано українській стороні 21 липня. Після прощання загиблого військовослужбовця поховали в рідному селі Андріївка.

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У нього залишилися дружина і дві дочки.

Як повідомлялося, 13 липня російські найманці обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі смт Зайцеве. Внаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець зазнав поранення, ще один - бойового травмування.

Тіла загиблих і поранений військовослужбовець залишилися на місці обстрілу. Було розпочато переговори з СММ ОБСЄ про їх евакуацію. 15 липня тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня біля Зайцевого, було повернуто з тимчасово окупованої території.

Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством, представниками не передбачених законом збройних формувань РФ.

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