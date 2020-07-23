Троє чоловіків викрали жителя Харківщини і вимагали $ 20 тис. викупу, їх затримали, - прокуратура. ФОТО

У Гоптівці Харківської області правоохоронці затримали трьох чоловіків, які викрали чоловіка і вимагали за нього викуп.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб викрала та незаконно позбавила волі 39-річного мешканця Харківської області. Чоловіки вимагали від батька заручника 20 тис. доларів США за звільнення його сина та не вчинення насильства стосовно нього", - розповіли в прокуратурі.

Підозрюваних затримали під час передачі грошей, які вони вимагали. Заручник звільнений.

Дивіться: Викраденого бізнесмена Ткаченка катували і максимум, що йому дозволяли, їсти і пити, - Клименко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зараз слідчі з'ясовують, хто ще може бути причетний до цього злочину. Затриманим збираються повідомити про підозру.





