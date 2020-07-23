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Троє чоловіків викрали жителя Харківщини і вимагали $ 20 тис. викупу, їх затримали, - прокуратура. ФОТО

У Гоптівці Харківської області правоохоронці затримали трьох чоловіків, які викрали чоловіка і вимагали за нього викуп.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб викрала та незаконно позбавила волі 39-річного мешканця Харківської області. Чоловіки вимагали від батька заручника 20 тис. доларів США за звільнення його сина та не вчинення насильства стосовно нього", - розповіли в прокуратурі.

Підозрюваних затримали під час передачі грошей, які вони вимагали. Заручник звільнений.

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Зараз слідчі з'ясовують, хто ще може бути причетний до цього злочину. Затриманим збираються повідомити про підозру.

Троє чоловіків викрали жителя Харківщини і вимагали $ 20 тис. викупу, їх затримали, - прокуратура 01
Троє чоловіків викрали жителя Харківщини і вимагали $ 20 тис. викупу, їх затримали, - прокуратура 02
Троє чоловіків викрали жителя Харківщини і вимагали $ 20 тис. викупу, їх затримали, - прокуратура 03

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викуп (38) затримання (4350) викрадення (821) прокуратура (3697) силовики (2515) Харківщина (6054)


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Трое мужчин похитили жителя Харьковщины и $20 тыс. выкупа

...
Довбодятли. Зхмиздили 20 косарів зелені - ніт, ще й мужика захопили...
Чи це хтось вкрав із речення дієслово "требовали"?
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23.07.2020 20:09 Відповісти
Беспредел! требуют наши сердца!!!!!
Беспредел! трэш в стране без конца!
С наших экранов идет ежедневный пиз..ец!
Беспредел! даешь беспредел!
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23.07.2020 20:10 Відповісти
Аваков с зеНелохом разошлись не на шутку
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23.07.2020 20:18 Відповісти
Пост дпс рядом, это что было для похитителей самое безопасное место?
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23.07.2020 20:59 Відповісти
А це під авто сидить черговий "наш барадатий кавказскій брат"?

Троє чоловіків викрали жителя Харківщини і вимагали $ 20 тис. викупу, їх затримали, - прокуратура - Цензор.НЕТ 433
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24.07.2020 14:14 Відповісти
 
 