Троє чоловіків викрали жителя Харківщини і вимагали $ 20 тис. викупу, їх затримали, - прокуратура. ФОТО
У Гоптівці Харківської області правоохоронці затримали трьох чоловіків, які викрали чоловіка і вимагали за нього викуп.
Про це повідомляє прокуратура Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.
"У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб викрала та незаконно позбавила волі 39-річного мешканця Харківської області. Чоловіки вимагали від батька заручника 20 тис. доларів США за звільнення його сина та не вчинення насильства стосовно нього", - розповіли в прокуратурі.
Підозрюваних затримали під час передачі грошей, які вони вимагали. Заручник звільнений.
Зараз слідчі з'ясовують, хто ще може бути причетний до цього злочину. Затриманим збираються повідомити про підозру.
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Довбодятли. Зхмиздили 20 косарів зелені - ніт, ще й мужика захопили...
Чи це хтось вкрав із речення дієслово "требовали"?
Беспредел! трэш в стране без конца!
С наших экранов идет ежедневный пиз..ец!
Беспредел! даешь беспредел!