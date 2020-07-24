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Полковник НГУ Григорян відмовився надати транспорт бійцям "Азова", які їдуть здавати кров пораненому товаришу. ВІДЕО+ФОТО

У Запоріжжі біля входу в ТЦ було побито бійця полку "Азов" Олега Черевка. У чоловіка важка черепно-мозкова травма, перелом основи черепа і він уже третій день перебуває у важкому стані в лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що інцидент стався після того, як Черевко заступився за дівчат, яких на вулиці ображав агресивний чоловік.

У відповідь на зауваження "азовця", чоловік завдав удару бійцеві полку. У результаті Черевко вже третій день бореться за життя в місцевій лікарні Запоріжжя - у нього важка черепно-мозкова травма, перелом основи черепа і він досі перебуває в комі.

Зловмисника затримала поліція - ним виявився раніше судимий житель Запоріжжя 1991 року народження.

Як повідомили в полку "Азов": "З метою надати побратиму допомогу, в "Азові" організували збір охочих здати плазму крові для Олега. У зв'язку з цим полк "Азов" подав у Національну гвардію заявку на транспорт для перевезення особового складу з Маріуполя в Запоріжжя. Дозвіл "Азову" отримати не вдалося - в прольоті техніки нам відмовив в.о. начальника Східного територіального управління Національної гвардії полковник Ігор Григорян".

"Командування та особовий склад полку категорично засуджують рішення полковника Ігоря Григоряна. Таке ставлення до життя бійця є неприпустимим і свідчить про повну відсутність будь-якої моралі та здорового глузду", - йдеться в повідомленні.

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Полковник НГУ Григорян відмовився надати транспорт бійцям Азова, які їдуть здавати кров пораненому товаришу 01
Полковник НГУ Григорян відмовився надати транспорт бійцям Азова, які їдуть здавати кров пораненому товаришу 02
Полковник НГУ Григорян відмовився надати транспорт бійцям Азова, які їдуть здавати кров пораненому товаришу 03

Автор: 

допомога (8429) Національна гвардія (1564) Азов (784)


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Топ коментарі
+105
Абсолютно все высшие офицеры и генералы МВД - пропуйловское, воровское и коррупционное гавно
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24.07.2020 10:20
+62
Знов відзначились сабаки Сабакава.
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24.07.2020 10:20
+57
Да нас...ть этому ГригЯНУ на украинцев.
Инородец тупо зарабатывает. И еще вопрос на чью сторону встанет в случае чего.
Зато миллионы выбрасываюся на шоу Авакяна.
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24.07.2020 10:24
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Негодяй, зажравшийся в Украине!!!
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24.07.2020 14:32 Відповісти
Вернемся к главному: Фамилия гандона, который подло ударил Олега? Его надо опознать, найти и переломать руки и ноги.
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24.07.2020 14:33 Відповісти
Почему вообще представителям этого пропутинского народа дают высокие звания и право что то решать?
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24.07.2020 15:26 Відповісти
А в запорожьи шоле вся кровь кончилась что прям самолетом или вертолетом лететь нужно???))))) с ума посходили...
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24.07.2020 15:54 Відповісти
В любом случае, у нанесшего удары не было никаких на это оснований. Он поступил как отморозок и к нему должны применить соответствующие меры. Не важно, кого он побил. У многих (воин он или безработный) есть друзья, родственники, они должны в таких ситуациях действовать, если полиция и суд бездействуют или откровенно легко наказывают.

Ударивший человек на видео - крайне опасен для общества! Его необходимо любыми способами изолировать на очень долго, желательно навсегда. Иначе эта ходячая бомба позже снова кого-то покалечит или убьет. Этот отморозок уже был судим. И чему это его научило? Научило продолжать быть отморозком.

Вот тут спрашивают: что не так с нашим обществом? Нет так то, что нет достойного наказания, все это от безнаказанности / легкости наказания происходит. Если вывозить подобных отморозков на расстрел (ладно, у нас гуманизм, на пожизненное), очень скоро желающих распускать руки кардинально поубавится.
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24.07.2020 16:23 Відповісти
PS Отнимать жизнь в качестве наказания необязательно. Например, слепой вряд ли сможет в будущем кого-то покалечить.
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24.07.2020 16:26 Відповісти
Григорян до войны был подполковником, начальником штаба полка Внутренних войск в Луганске - ВЧ-3035. Наверное, для Украины было бы лучше, если бы он там и остался...
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24.07.2020 16:51 Відповісти
было бы лучше если бы он навсегда уехал в свою григорянию!
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24.07.2020 21:23 Відповісти
григорян, авакян ,зелемян, арахемян, каламян , а не пора ли это гавно лопатой из Украины очистить
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24.07.2020 16:58 Відповісти
И Арахамию запишите, пожалуйста....На расстрел...
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24.07.2020 17:53 Відповісти
не плохо бы вычистить, а еще их выродков с внуками вслед за ними на фонари катапультировать.
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25.07.2020 13:32 Відповісти
григорян, авакян ,зелемян, арахемян, каламян , а не пора ли это гавно лопатой из Украины очистить
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24.07.2020 16:59 Відповісти
Пускай армянская мразь вообще сваливает с Украины, на свою родину пусть п#здуют. Украина для украинцев!
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24.07.2020 17:07 Відповісти
а че он еще не в Карабахе ?
или тут пенсион лёгкий уехать не даёт ?
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24.07.2020 17:06 Відповісти
мудорян-чмо !!!
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24.07.2020 17:39 Відповісти
Хоч куди плюнь, в банабака влучиш.
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24.07.2020 17:55 Відповісти
Гнать выродка из НГУ!
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24.07.2020 18:00 Відповісти
Это электорат зелёной сволочи.
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24.07.2020 19:25 Відповісти
неее. Это даунбасня! Все что по ту сторону днепра - даунбасня! Может и набереться 10% неопределившихся но по факту - даунбасня!!!
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24.07.2020 21:00 Відповісти
Какая разница! Даунбасня = зелёной сволочи.
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25.07.2020 14:02 Відповісти
можно было бы согласиться если бы запи*денци не проголосовали за зеленого сепаратиста!
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25.07.2020 15:16 Відповісти
И это факт. Тупое быдло есть и на западе, но на востоке оно ещё при совке усилено российским быдлом. Сильно усилено.
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25.07.2020 19:41 Відповісти
Е=это естественно, этого и следовало ожидать, это ватное отребье нутром чувствует своих кремлёвских преЗЕдентов, и прекрасно понимает что с верху от ЗЕсепар команды получит только одобрительное молчание.
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24.07.2020 20:29 Відповісти
Если готов к "базару" с агресивным чмом то надо руки или ствол на готове держать, а не стоять как фраер!
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24.07.2020 20:59 Відповісти
судя по видео, азовец (в белом) не заступался ни за кого, а наблюдал и, вполне реально, был участником той самой банды.
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24.07.2020 21:36 Відповісти
Вражає і пригнічує дуже велика кількість коментів, у яких критикується не вчинок полковника Григоряна, а його прізвище та національність. Така фашистська поведінка ані трохи не відрізняється від рашистського лайна. Невже можна забути, що першим загиблим на Майдані був саме армянин - Герой України Сергій Нігоян? Хоча ... чому дивуватися, що забули? Нацизм, расизм - які там можуть мізки? Їм його вистача тільки на те, щоб гордитися кольором своїх шкіри, очей, волосся, або прізвищем. Нащо таким мізки, вони й без них кращі ...Полковник НГУ Григорян відмовився надати транспорт бійцям "Азова", які їдуть здавати кров пораненому товаришу - Цензор.НЕТ 8481
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24.07.2020 23:28 Відповісти
Та прекрати.
это как рассказывать о хороших даунбасах. Ну может есть пару человек адекватных, но по сути армяне, воры в законе, бандиты и смотрящие!
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25.07.2020 01:12 Відповісти
Всё верно но и не совсем...народ просто имеет грусный опыт...от этих цыган, армян и прочего как правило один бандитизм, воровство и прочий негодный социальный элемент..при этом ты забываешь что сами они относяца к украницам пренебрежительно , местами откровенно в морду плюют не стисняясь..Ессно народ начинает их ненавидеть..
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25.07.2020 01:14 Відповісти
Что сказать, глупо конечно привязывать поведение человека к национальности,
Думаю что живя среди нас им прходится перенимать
Много нехорошего,
Можно много говорить про форму черепа,
Цвет кожи, но ...
На самом деле этот армянин полковник
Ничем не хуже остальных офицеров
Служащих украинским ворам образующим опг
Замаскированное под государство , которое
Они для нахлабучивания лохов называют Украина
Нацизм это зло, но вас ведь тоже
, скорее всего , можно подловить на этом,
Вспомним, как армянин и еврей , не посещавший синагогу, обвинили еврея в проарийском рассизме,
Разве не аваков и зеленский при помощи таких как
Этот полковник и других мусорских запроданців
Лошат нищих лохов украинцев и муссируют тему
Рассизма ?
Или армения которая под кацапами нам союзник ?
Мы по сути сами дружим с падлостаном,
Даже визовый не ввели, что говорить о каком то полковнике из рядов опг мвд
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25.07.2020 10:48 Відповісти
Армяне в большинстве подлые
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24.07.2020 23:31 Відповісти
а серед нас українців який процент підлої мерзоти, ти не обраховував? по людині будь якої національності можна судити тільки по його справах, от і про цього григоряна можна говорити тільки так як сказано. І нічого поганого не має у тому що його всі у коментах направляють до Віоменії чи Карабаху. Але мудак це тільки він, а ніяк не вірмени, подабаються вони як нація кому-сь чи ні.
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25.07.2020 13:40 Відповісти
На моторыло молись, сученышь
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24.07.2020 23:56 Відповісти
*******!!!!
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25.07.2020 07:28 Відповісти
етого полковника лишить всех званий и медалей и гражданства Украины!
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25.07.2020 08:22 Відповісти
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