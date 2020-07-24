Полковник НГУ Григорян відмовився надати транспорт бійцям "Азова", які їдуть здавати кров пораненому товаришу. ВІДЕО+ФОТО

У Запоріжжі біля входу в ТЦ було побито бійця полку "Азов" Олега Черевка. У чоловіка важка черепно-мозкова травма, перелом основи черепа і він уже третій день перебуває у важкому стані в лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що інцидент стався після того, як Черевко заступився за дівчат, яких на вулиці ображав агресивний чоловік.

У відповідь на зауваження "азовця", чоловік завдав удару бійцеві полку. У результаті Черевко вже третій день бореться за життя в місцевій лікарні Запоріжжя - у нього важка черепно-мозкова травма, перелом основи черепа і він досі перебуває в комі.

Зловмисника затримала поліція - ним виявився раніше судимий житель Запоріжжя 1991 року народження.

Як повідомили в полку "Азов": "З метою надати побратиму допомогу, в "Азові" організували збір охочих здати плазму крові для Олега. У зв'язку з цим полк "Азов" подав у Національну гвардію заявку на транспорт для перевезення особового складу з Маріуполя в Запоріжжя. Дозвіл "Азову" отримати не вдалося - в прольоті техніки нам відмовив в.о. начальника Східного територіального управління Національної гвардії полковник Ігор Григорян".

"Командування та особовий склад полку категорично засуджують рішення полковника Ігоря Григоряна. Таке ставлення до життя бійця є неприпустимим і свідчить про повну відсутність будь-якої моралі та здорового глузду", - йдеться в повідомленні.

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