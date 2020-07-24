Полковник НГУ Григорян відмовився надати транспорт бійцям "Азова", які їдуть здавати кров пораненому товаришу. ВІДЕО+ФОТО
У Запоріжжі біля входу в ТЦ було побито бійця полку "Азов" Олега Черевка. У чоловіка важка черепно-мозкова травма, перелом основи черепа і він уже третій день перебуває у важкому стані в лікарні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що інцидент стався після того, як Черевко заступився за дівчат, яких на вулиці ображав агресивний чоловік.
У відповідь на зауваження "азовця", чоловік завдав удару бійцеві полку. У результаті Черевко вже третій день бореться за життя в місцевій лікарні Запоріжжя - у нього важка черепно-мозкова травма, перелом основи черепа і він досі перебуває в комі.
Зловмисника затримала поліція - ним виявився раніше судимий житель Запоріжжя 1991 року народження.
Як повідомили в полку "Азов": "З метою надати побратиму допомогу, в "Азові" організували збір охочих здати плазму крові для Олега. У зв'язку з цим полк "Азов" подав у Національну гвардію заявку на транспорт для перевезення особового складу з Маріуполя в Запоріжжя. Дозвіл "Азову" отримати не вдалося - в прольоті техніки нам відмовив в.о. начальника Східного територіального управління Національної гвардії полковник Ігор Григорян".
"Командування та особовий склад полку категорично засуджують рішення полковника Ігоря Григоряна. Таке ставлення до життя бійця є неприпустимим і свідчить про повну відсутність будь-якої моралі та здорового глузду", - йдеться в повідомленні.
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Ударивший человек на видео - крайне опасен для общества! Его необходимо любыми способами изолировать на очень долго, желательно навсегда. Иначе эта ходячая бомба позже снова кого-то покалечит или убьет. Этот отморозок уже был судим. И чему это его научило? Научило продолжать быть отморозком.
Вот тут спрашивают: что не так с нашим обществом? Нет так то, что нет достойного наказания, все это от безнаказанности / легкости наказания происходит. Если вывозить подобных отморозков на расстрел (ладно, у нас гуманизм, на пожизненное), очень скоро желающих распускать руки кардинально поубавится.
или тут пенсион лёгкий уехать не даёт ?
это как рассказывать о хороших даунбасах. Ну может есть пару человек адекватных, но по сути армяне, воры в законе, бандиты и смотрящие!
Думаю что живя среди нас им прходится перенимать
Много нехорошего,
Можно много говорить про форму черепа,
Цвет кожи, но ...
На самом деле этот армянин полковник
Ничем не хуже остальных офицеров
Служащих украинским ворам образующим опг
Замаскированное под государство , которое
Они для нахлабучивания лохов называют Украина
Нацизм это зло, но вас ведь тоже
, скорее всего , можно подловить на этом,
Вспомним, как армянин и еврей , не посещавший синагогу, обвинили еврея в проарийском рассизме,
Разве не аваков и зеленский при помощи таких как
Этот полковник и других мусорских запроданців
Лошат нищих лохов украинцев и муссируют тему
Рассизма ?
Или армения которая под кацапами нам союзник ?
Мы по сути сами дружим с падлостаном,
Даже визовый не ввели, что говорить о каком то полковнике из рядов опг мвд