Громадянина Латвії в камуфляжі українського прикордонника затримали на кордоні з Польщею, - Держприкордонслужба. ФОТО
Учора під час патрулювання ділянки відділу "Рава-Руська" наряд прикордонників виявив чоловіка в камуфляжі, схожому на їхній.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Прикордонники Львівського загону вирішили перевірити, що це за "колега" йде повільно в бік Польщі.
"Чоловік виявився громадянином Латвії. Каже, камуфльований одяг йому подарувала його дівчина-українка. Спроба скористатися подарунком коханої, щоб непомітно обійти пункт пропуску, провалилася", - повідомили в службі.
На "хитруна" прикордонники оформили адмінпротокол за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Крім того, під час огляду речей псевдо-військового знайшли пакетик із сіро-зеленою речовиною. Інформацію про виявлене "зілля" надали співробітникам Нацполіції
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Источник: https://censor.net/p3209938