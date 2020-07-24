Громадянина Латвії в камуфляжі українського прикордонника затримали на кордоні з Польщею, - Держприкордонслужба. ФОТО

Учора під час патрулювання ділянки відділу "Рава-Руська" наряд прикордонників виявив чоловіка в камуфляжі, схожому на їхній.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Прикордонники Львівського загону вирішили перевірити, що це за "колега" йде повільно в бік Польщі.

"Чоловік виявився громадянином Латвії. Каже, камуфльований одяг йому подарувала його дівчина-українка. Спроба скористатися подарунком коханої, щоб непомітно обійти пункт пропуску, провалилася", - повідомили в службі.

На "хитруна" прикордонники оформили адмінпротокол за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Крім того, під час огляду речей псевдо-військового знайшли пакетик із сіро-зеленою речовиною. Інформацію про виявлене "зілля" надали співробітникам Нацполіції

Також дивіться: Українець віз із Молдови російсько-радянську символіку, ордени і картини з Путіним. ФОТОрепортаж