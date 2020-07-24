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Громадянина Латвії в камуфляжі українського прикордонника затримали на кордоні з Польщею, - Держприкордонслужба. ФОТО

Учора під час патрулювання ділянки відділу "Рава-Руська" наряд прикордонників виявив чоловіка в камуфляжі, схожому на їхній.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Прикордонники Львівського загону вирішили перевірити, що це за "колега" йде повільно в бік Польщі.

"Чоловік виявився громадянином Латвії. Каже, камуфльований одяг йому подарувала його дівчина-українка. Спроба скористатися подарунком коханої, щоб непомітно обійти пункт пропуску, провалилася", - повідомили в службі.

На "хитруна" прикордонники оформили адмінпротокол за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Крім того, під час огляду речей псевдо-військового знайшли пакетик із сіро-зеленою речовиною. Інформацію про виявлене "зілля" надали співробітникам Нацполіції

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Громадянина Латвії в камуфляжі українського прикордонника затримали на кордоні з Польщею, - Держприкордонслужба 01

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6119) кордон (4811)


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Топ коментарі
+2
Срочно вызывайте Авакова! И дайте телефон Бубочке, он хочет с ним поговорить.
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24.07.2020 11:27
+1
А что мешает фсб использовать свою агентуру в странах СНГ, для инфильтрации в Украину ?
Тем более для проверки наших границ да с трюком с переодеванием...
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24.07.2020 11:17
+1
Tak grazdani Latviji svobodno mozet jexat v Polsu .Dlia cego tut maskirovatsia?
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24.07.2020 12:27
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наверное в цыганском военторге купил ..
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24.07.2020 11:07 Відповісти
В Хитмена переиграл?)))
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24.07.2020 11:07 Відповісти
Зачем латвийцу переползать раком в Северную Корею где свирепствует коронавирус и Аваков?
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24.07.2020 11:11 Відповісти
Футболка у него совсем не как у пограничников
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24.07.2020 11:11 Відповісти
А что мешает фсб использовать свою агентуру в странах СНГ, для инфильтрации в Украину ?
Тем более для проверки наших границ да с трюком с переодеванием...
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24.07.2020 11:17 Відповісти
Срочно вызывайте Авакова! И дайте телефон Бубочке, он хочет с ним поговорить.
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24.07.2020 11:27 Відповісти
трусы уставные?проще попросить вкрутить лампочку четверых молдован и встретить на площадке трехногую балерину...
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24.07.2020 12:19 Відповісти
Tak grazdani Latviji svobodno mozet jexat v Polsu .Dlia cego tut maskirovatsia?
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24.07.2020 12:27 Відповісти
он до этого не додумалься, скорее всего руцкоязычный он.
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24.07.2020 18:34 Відповісти
Громадянина Латвії в камуфляжі українського прикордонника затримали на кордоні з Польщею, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 602
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24.07.2020 12:46 Відповісти
Рава-русссская це де? В луцкой ілі ужгородской? (с) мєндєль-штамп?
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24.07.2020 13:13 Відповісти
"нашли пакетик с серо-зеленым веществом"
Источник: https://censor.net/p3209938
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24.07.2020 14:07 Відповісти
 
 