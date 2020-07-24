Смерть волонтера Кучапіна: Активісти під МВС вимагають відпрацювати версію про вбивство і перевірити інформацію про погрози волонтеру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Активісти під будівлею МВС у Києві провели акцію "Що насправді сталося з Олексієм Кучапіним?". Кучапін був керівником організації "Будинок милосердя". 22 липня його тіло знайшли в квартирі в Дарницькому районі столиці.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми вимагаємо, щоб поліція розслідувала версію вбивства, тому що зараз нам намагаються дати версію того, що він просто вчинив самогубство", - зазначили активісти.
На акції були присутні близько 50 осіб.
"Серед наших вимог: відпрацювати версію про вбивство, провести хімічну експертизу, перевірити чи погрожували Олексію, відсторонити від слідства тих, хто веде його зараз, бо це видається дуже непрофесійно", - додали активісти.
Нагадаємо, 22 липня керівника організації, що допомагає безпритульним та інвалідам, Кучапіна знайшли мертвим у Києві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Непорядок с вами большой.
Дай Бог.чтоб с вашей дочерью ,женой или близким родственником такого не случилось,для вашего протрезвления.
- А з Антоненком- Riffmaster (польським євреєм ), який посмів захищати Україну - "успішно справляються", травмують в тилу, але свої же (українські "небожителі") Травмують не осколками, кулями, чи снарядами.,. Травмують, тримаючи не винуватого, більше пів року в каталажці... "Нє ходіл би ти, Андрюха, во солдати- українські патрійоти". Та й іншим, але "своїм" - недвозначне застереження...
-Чи можливо, що на фронті їх концентрація незрівнянно і непропорційно менша, ніж на Печерських пагорбах? Чи й приклад самого ЗЕ - заразний... бо він - не там, але - тут... Як там вони гутарють, чи рекомендують - " стой здесь і нє іді туда" ? "Такіє люді імєнно в тилу і нужни", "Всє в бронє" - нє люді, а танкі"