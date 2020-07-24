Смерть волонтера Кучапіна: Активісти під МВС вимагають відпрацювати версію про вбивство і перевірити інформацію про погрози волонтеру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти під будівлею МВС у Києві провели акцію "Що насправді сталося з Олексієм Кучапіним?". Кучапін був керівником організації "Будинок милосердя". 22 липня його тіло знайшли в квартирі в Дарницькому районі столиці.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми вимагаємо, щоб поліція розслідувала версію вбивства, тому що зараз нам намагаються дати версію того, що він просто вчинив самогубство", - зазначили активісти.

На акції були присутні близько 50 осіб.

"Серед наших вимог: відпрацювати версію про вбивство, провести хімічну експертизу, перевірити чи погрожували Олексію, відсторонити від слідства тих, хто веде його зараз, бо це видається дуже непрофесійно", - додали активісти.

Нагадаємо, 22 липня керівника організації, що допомагає безпритульним та інвалідам, Кучапіна знайшли мертвим у Києві.

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