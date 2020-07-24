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У багатоповерховому житловому будинку в Києві сталася пожежа: 77-річна жінка згоріла заживо. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на вулиці Закревського, 77, сталася пожежа в квартирі. Унаслідок події загинула жінка. Увага! Ненормативна лексика! Відео не рекомендоване для перегляду особам з нестійкою психікою!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пабліку ДТП.kiev.ua в Telegram.

"Вона (жінка. - Ред) вибігла на балкон і кричала, благала про допомогу ... Але було занадто пізно, жінка згоріла заживо просто біля пожежної драбини", - йдеться в повідомленні.

Як інформує РБК-Україна, в ДСНС повідомили, що в результаті пожежі загинула 77-річна жінка. Вона згоріла заживо.

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"На Закревського, 77, сталася пожежа на восьмому поверсі. Там була літня жінка. На місце події були направлені рятувальники, одразу була поставлена драбина, аби її врятувати. Вогнеборці намагалися вмовити її залізти на драбину, але вона не хотіла, перебувала в неадекватному і шоковому стані, відштовхувала рятувальника", - розповіли в ДСНС.

Зараз ліквідація пожежі ще триває. У квартирі дуже багато сміття. Також рятувальники не мають інформації, чи перебували у квартирі під час пожежі інші люди.

У багатоповерховому житловому будинку в Києві сталася пожежа: 77-річна жінка згоріла заживо 01

У багатоповерховому житловому будинку в Києві сталася пожежа: 77-річна жінка згоріла заживо 02
У багатоповерховому житловому будинку в Києві сталася пожежа: 77-річна жінка згоріла заживо 03
У багатоповерховому житловому будинку в Києві сталася пожежа: 77-річна жінка згоріла заживо 04
У багатоповерховому житловому будинку в Києві сталася пожежа: 77-річна жінка згоріла заживо 05
У багатоповерховому житловому будинку в Києві сталася пожежа: 77-річна жінка згоріла заживо 06
У багатоповерховому житловому будинку в Києві сталася пожежа: 77-річна жінка згоріла заживо 07
Фото: пресслужба ДСНС

Автор: 

Київ (19636) пожежа (4351) ДСНС (5142)


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Топ коментарі
+13
А что ему нужно было прыгать в огонь? умник хренов..
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24.07.2020 12:35
+9
Иди в пожарники. Там таких умных не хватает.
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24.07.2020 12:37
+8
Вы зайдите в пожарные части там по два три бойца на 2 хода а должно быть на одно отделение 7 человек.Зато дармоедов в виде начальников, бухгалтеров и секритуток хоть отбавляй,полный штат!
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24.07.2020 13:33
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какпец а не пожарник! как черепаха залез, посмотрел и полез вниз.... нет слов.
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24.07.2020 12:23 Відповісти
А что ему нужно было прыгать в огонь? умник хренов..
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24.07.2020 12:35 Відповісти
шланг с водой подтянуть мог бы, диванный эксперт
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24.07.2020 12:36 Відповісти
Иди в пожарники. Там таких умных не хватает.
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24.07.2020 12:37 Відповісти
И напишут на табличке - "Сгорел на работе".
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24.07.2020 12:52 Відповісти
Видно, что видео порезано, то пожарник вверху, то уже спустился на четверть лестницы
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24.07.2020 13:04 Відповісти
Да, порезано. В тексте же написано, что женщина категорически отказалась вылазить на лестницу
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24.07.2020 13:33 Відповісти
Пожарный был даже без аппарата и пожарного рукава.Если бы он туда залез он бы тоже умер.
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24.07.2020 13:29 Відповісти
там температура была уже такая,что тому пожарнику мгновенный зашквар....
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24.07.2020 12:25 Відповісти
ПОРА МЧС вывести из под ведомства АВАКОВА
неужели не видно Что он не справляется!?!?!??
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24.07.2020 13:03 Відповісти
Вот думал - какая тупица снова напишет, что виноват Аваков. И вот, на те!
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24.07.2020 13:31 Відповісти
Вы зайдите в пожарные части там по два три бойца на 2 хода а должно быть на одно отделение 7 человек.Зато дармоедов в виде начальников, бухгалтеров и секритуток хоть отбавляй,полный штат!
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24.07.2020 13:33 Відповісти
Семейка там неблагополучная, знаю не понаслышке, сочувствую соседям.
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24.07.2020 13:33 Відповісти
Я одного не понимаю: неужели на неё нельзя было хотя бы направить шланг с водой? Или до 8 этажа у нас шлангов нет?
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24.07.2020 13:42 Відповісти
Я, кажись, когда-то видел видео с пожара, где пожарник лез по лестнице с прикреплённым к руке пожарным рукавом.... Напор воды, наверняка регулируется. Но "работка" у него та ещё.... Не знаю, КАКИЕ бабки он должен за неё получать....
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24.07.2020 14:05 Відповісти
А от напора воды в шланге (всё же 8 этаж) не сдвинется лестница? Ваще думаю не многие рискнуть полезть по такой лестнице до 8го этажа
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24.07.2020 14:03 Відповісти
Если бы он еще со шлангом возился, он бы туда залез к концу пожара.
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24.07.2020 14:20 Відповісти
А где там женщина? Слева? Или это хлам на балконе? Ничего не разобрать....
Жаль старушку.....
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24.07.2020 13:59 Відповісти
Ну и работа у чувака..... Каждый день смерти в глаза заглядывать.... Пздц.....
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24.07.2020 14:02 Відповісти
Пожарник таки не торопился, а бабуля наверно попросту не смогла залезть на лестницу!
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24.07.2020 14:42 Відповісти
Интересно, а как в цивилизованных странах пожарники спасают людей и тушат пожары? Тоже карабкаются на допотопных трясущихся лестницах? Кого таким образом можно "спасти", если пожарнику самому бы не убиться? И кто из пожилых людей, женщин, детей или просто человек в шоковом состоянии может воспользоваться этой "конструкцией", не сорвавшись вниз?
Сегодня нас под домом пилили огромное, старое, трухлявое дерево. И то всё проще было! Чувак с бензопилой в "корзине", которая поднимается на любую высоту (по крайней мере, до 7-8 этажа "дотянет" точно). И орудуй себе, без особых "эксцессов"! Быстро, надёжно, безопасно! И "погорельцев" в такую "корзину" можно запустить- два чела за раз уж точно. Причём любого возраста и в любом физическом состоянии. Была бы сегодня машина с этой байдой не у нас на "спиле" дерева, а на этом пожаре, женщина была бы спасена.... Неужели нельзя придумать что-то вменяемое ради спасения человеческих ЖИЗНЕЙ???
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24.07.2020 14:45 Відповісти
ВСЁ ЕСТЬ ЕСЛИ ТУШИТЬ КОНЧА-ЗАСПУ. А для БЫДЛА и так сойдёт
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24.07.2020 17:18 Відповісти
Посмотрите на мусор. Я бывал у барахольщиков старых, которые захламляли дом как свалка: от каждой стены по куче и только дорожка посредине.
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24.07.2020 16:51 Відповісти
Какая в жопу старушка? Вы видели пламя у лестницы? Вы ЛИЧНО хоть раз обгорали в пламени?
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24.07.2020 17:36 Відповісти
І це лише 8 поверх.
А тепер порахуйте якої поверховості зараз пропонується житло в Києві
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24.07.2020 19:21 Відповісти
Барахольщицы вонючие!..- угроза для всех окружающих!!!...
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25.07.2020 07:12 Відповісти
 
 