У багатоповерховому житловому будинку в Києві сталася пожежа: 77-річна жінка згоріла заживо. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві на вулиці Закревського, 77, сталася пожежа в квартирі. Унаслідок події загинула жінка. Увага! Ненормативна лексика! Відео не рекомендоване для перегляду особам з нестійкою психікою!
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пабліку ДТП.kiev.ua в Telegram.
"Вона (жінка. - Ред) вибігла на балкон і кричала, благала про допомогу ... Але було занадто пізно, жінка згоріла заживо просто біля пожежної драбини", - йдеться в повідомленні.
Як інформує РБК-Україна, в ДСНС повідомили, що в результаті пожежі загинула 77-річна жінка. Вона згоріла заживо.
"На Закревського, 77, сталася пожежа на восьмому поверсі. Там була літня жінка. На місце події були направлені рятувальники, одразу була поставлена драбина, аби її врятувати. Вогнеборці намагалися вмовити її залізти на драбину, але вона не хотіла, перебувала в неадекватному і шоковому стані, відштовхувала рятувальника", - розповіли в ДСНС.
Зараз ліквідація пожежі ще триває. У квартирі дуже багато сміття. Також рятувальники не мають інформації, чи перебували у квартирі під час пожежі інші люди.
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неужели не видно Что он не справляется!?!?!??
Жаль старушку.....
Сегодня нас под домом пилили огромное, старое, трухлявое дерево. И то всё проще было! Чувак с бензопилой в "корзине", которая поднимается на любую высоту (по крайней мере, до 7-8 этажа "дотянет" точно). И орудуй себе, без особых "эксцессов"! Быстро, надёжно, безопасно! И "погорельцев" в такую "корзину" можно запустить- два чела за раз уж точно. Причём любого возраста и в любом физическом состоянии. Была бы сегодня машина с этой байдой не у нас на "спиле" дерева, а на этом пожаре, женщина была бы спасена.... Неужели нельзя придумать что-то вменяемое ради спасения человеческих ЖИЗНЕЙ???
А тепер порахуйте якої поверховості зараз пропонується житло в Києві