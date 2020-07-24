У багатоповерховому житловому будинку в Києві сталася пожежа: 77-річна жінка згоріла заживо. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на вулиці Закревського, 77, сталася пожежа в квартирі. Унаслідок події загинула жінка. Увага! Ненормативна лексика! Відео не рекомендоване для перегляду особам з нестійкою психікою!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пабліку ДТП.kiev.ua в Telegram.

"Вона (жінка. - Ред) вибігла на балкон і кричала, благала про допомогу ... Але було занадто пізно, жінка згоріла заживо просто біля пожежної драбини", - йдеться в повідомленні.

Як інформує РБК-Україна, в ДСНС повідомили, що в результаті пожежі загинула 77-річна жінка. Вона згоріла заживо.

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"На Закревського, 77, сталася пожежа на восьмому поверсі. Там була літня жінка. На місце події були направлені рятувальники, одразу була поставлена драбина, аби її врятувати. Вогнеборці намагалися вмовити її залізти на драбину, але вона не хотіла, перебувала в неадекватному і шоковому стані, відштовхувала рятувальника", - розповіли в ДСНС.

Зараз ліквідація пожежі ще триває. У квартирі дуже багато сміття. Також рятувальники не мають інформації, чи перебували у квартирі під час пожежі інші люди.













Фото: пресслужба ДСНС