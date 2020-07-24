Вранці стався масштабний розлив пального із затонулого танкера Delfi в Одесі: площа плями - 7,5 тис. м², вона рухається в бік берега. ФОТОрепортаж

Черговий масштабний розлив пального із затонулого танкера "Делфі" стався сьогодні вранці.

Про це повідомив заступник начальника Державної екологічної інспекції в Одеській області Віталій Караулов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську".

За словами чиновника, о 9:00 фахівці відомства виявили пляму площею майже 7,5 тис. ввадратних метрів. Бонові загородження не змогли запобігти розливу: неправильно встановлені, вони опускаються під воду і пропускають верхній шар води з плівкою.

Зазначимо, що зараз "Делфі" готують до другої спроби підйому, яку збирається здійснити судновласник. До судна підігнали плавучий кран - за його допомогою будуть заводити сталеві троси.

Тим часом Адміністрація морських портів України оголосила тендер з вибору підрядника, який займеться підйомом танкера. Операцію оцінили майже в 25 млн грн. Згодом ці гроші планують стягнути з власника танкера.

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Після підйому "Делфі" відбуксують у Чорноморськ.

Тендерні пропозиції приймаються до 28 серпня, а аукціон відбудеться аж 5 жовтня. Прибрати танкер переможець має до кінця року.

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Як повідомляє видання, буквально пів години тому пляма пішла в бік берега на пісок пляжу.

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Фото: Думська

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть. Однак спроби підняти танкер поки не увінчалися успіхом.