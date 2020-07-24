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Вранці стався масштабний розлив пального із затонулого танкера Delfi в Одесі: площа плями - 7,5 тис. м², вона рухається в бік берега. ФОТОрепортаж

Черговий масштабний розлив пального із затонулого танкера "Делфі" стався сьогодні вранці.

Про це повідомив заступник начальника Державної екологічної інспекції в Одеській області Віталій Караулов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську".

За словами чиновника, о 9:00 фахівці відомства виявили пляму площею майже 7,5 тис. ввадратних метрів. Бонові загородження не змогли запобігти розливу: неправильно встановлені, вони опускаються під воду і пропускають верхній шар води з плівкою.

Зазначимо, що зараз "Делфі" готують до другої спроби підйому, яку збирається здійснити судновласник. До судна підігнали плавучий кран - за його допомогою будуть заводити сталеві троси.

Вранці стався масштабний розлив пального із затонулого танкера Delfi в Одесі: площа плями - 7,5 тис. м², вона рухається в бік берега 01

Тим часом Адміністрація морських портів України оголосила тендер з вибору підрядника, який займеться підйомом танкера. Операцію оцінили майже в 25 млн грн. Згодом ці гроші планують стягнути з власника танкера.

Також читайте: Друга спроба підняти затонулий в Одесі танкер Delfi відбудеться в п'ятницю, - бізнесмен Ставніцер

Після підйому "Делфі" відбуксують у Чорноморськ.

Вранці стався масштабний розлив пального із затонулого танкера Delfi в Одесі: площа плями - 7,5 тис. м², вона рухається в бік берега 02

Тендерні пропозиції приймаються до 28 серпня, а аукціон відбудеться аж 5 жовтня. Прибрати танкер переможець має до кінця року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Збиток від аварії танкера Delfi поблизу Одеси станом на 8 липня становить понад $15 тисяч, - Держекоінспекція. ДОКУМЕНТ

Як повідомляє видання, буквально пів години тому пляма пішла в бік берега на пісок пляжу.

Вранці стався масштабний розлив пального із затонулого танкера Delfi в Одесі: площа плями - 7,5 тис. м², вона рухається в бік берега 03

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Вранці стався масштабний розлив пального із затонулого танкера Delfi в Одесі: площа плями - 7,5 тис. м², вона рухається в бік берега 04

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Вранці стався масштабний розлив пального із затонулого танкера Delfi в Одесі: площа плями - 7,5 тис. м², вона рухається в бік берега 05

Фото: Думська

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть. Однак спроби підняти танкер поки не увінчалися успіхом.

Автор: 

Одеса (5495) паливо (895) танкер (343)


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Топ коментарі
+48
Особистый контроль, говорили они
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24.07.2020 13:48
+24
Ось тепер не вір у епокаліптичні здібності науспішнішого політика планетарного масштабу. Дайте йому коксу - нехай краще сидить вдома і нікуди не їздить і не бере нічого під контроль!
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24.07.2020 13:52
+22
Ще одна кримінальна справа проти блазня...
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24.07.2020 13:50
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Особистый контроль, говорили они
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24.07.2020 13:48 Відповісти
Ще одна кримінальна справа проти блазня...
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24.07.2020 13:50 Відповісти
Ой Пане Ви про що... або про кого???
Зеленский не ответил, так как был занят тем, что с видимым усилием поднимал над столом на ниточке маленький игрушечный танкер. Приглядевшись, глава ОП заметил на борту кораблика неумелую надпись ""Delfi".Источник: https://censor.net/r3209857

Який там БЛАЗЕНЬ??? Це ж простодитинка з 95-тої підворотні....
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24.07.2020 14:18 Відповісти
Зеленский, ****, ты чего загаживаешь Украину? За много месяцев ничего не сделал с этим танкером.Не обращает внимание на экологию, живет не как в своей стране, а как в Омане, тварь.
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24.07.2020 14:22 Відповісти
Зато у нас мэр парень зашибись. Чего только стоят пожары и реконструкции дорог центра города.
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24.07.2020 15:21 Відповісти
Лариса, спасибо за идею. У меня толчок забился. Теперь знаю кто виноват!
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25.07.2020 02:56 Відповісти
В бардаке с танкером виновата Государственная Служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кто там у них командир ?

Солнцеликий Арсен Борисович.
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25.07.2020 07:53 Відповісти
ще один ..біл, судячи з нік-нейму та жвавості розуму?
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25.07.2020 11:35 Відповісти
Ось тепер не вір у епокаліптичні здібності науспішнішого політика планетарного масштабу. Дайте йому коксу - нехай краще сидить вдома і нікуди не їздить і не бере нічого під контроль!
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24.07.2020 13:52 Відповісти
Так и есть, "особистий контроль". Все, к чему прикасается зеля, сразу превращается в говно.
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24.07.2020 13:55 Відповісти
Контролёр ждёт осенних штормов
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24.07.2020 15:50 Відповісти
рукожопые
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24.07.2020 13:50 Відповісти
Эти рабочие гихрена не умеют пусть преЗедент приезжает и лично показывает ка делать
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24.07.2020 13:51 Відповісти
Да. Правильно. И разбойников пусть выгонит.
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24.07.2020 14:08 Відповісти
Тупість + рукожопість
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24.07.2020 13:52 Відповісти
зато идет под личным контролем!
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24.07.2020 13:52 Відповісти
При порошенко такого не було!!!!рік як Бубочка на троні а внас як не повені,теракти так катастрофи літаків,пожежі і тд і тп!!!!
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24.07.2020 13:52 Відповісти
рукожопы
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24.07.2020 13:53 Відповісти
Зебіли.
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24.07.2020 13:56 Відповісти
превед отдыхающим..
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24.07.2020 13:53 Відповісти
может они об этом только и мечтали)) на мазуту лучше загар ложиться и кожу смягчает, идиоты, уже пол года валяется эта рухлядь засрало все курорты но зелёная сопля полетит в оманы а вы купайтесь в этом гавне.
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24.07.2020 14:27 Відповісти
Вранці стався масштабний розлив пального із затонулого танкера Delfi в Одесі: площа плями - 7,5 тис. м², вона рухається в бік берега - Цензор.НЕТ 1912
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25.07.2020 09:19 Відповісти
Эх, нема подлодки, она бы справилась, все на металлоломе. Нечем посудину оттянуть, просто нечем.
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24.07.2020 13:53 Відповісти
Пусть Вафля возьмет пятно под личный контроль!
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24.07.2020 13:54 Відповісти
Згідно Фрейду усюди рошен мариться?)))
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24.07.2020 16:14 Відповісти
Саме хоч усвідомило, що зморозило, а ніхто ж тебе за язик не тягнув?
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25.07.2020 09:16 Відповісти
добро пожаловать на оздоровление в Одессу
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24.07.2020 13:55 Відповісти
ждем коммент Ставницера что все под контролем специалистов...
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24.07.2020 13:56 Відповісти
А як відпочивати в Затоці?
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24.07.2020 13:56 Відповісти
Слава Британії. God save the queen.
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24.07.2020 13:57 Відповісти
Ни хрена они не сделают. Это дело бедоносец взял под личный контроль.
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24.07.2020 13:57 Відповісти
если сжечь Бубочку, то все наладится..

очевидное решение..
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24.07.2020 13:57 Відповісти
Личный контроль.

"- Тревожные новости поступают из Полтавы, привет, как дела, ой, что это? - сказал Ермак, входя в президентский кабинет.

Зеленский не ответил, так как был занят тем, что с видимым усилием поднимал над столом на ниточке маленький игрушечный танкер.
Приглядевшись, глава ОП заметил на борту кораблика неумелую надпись ""Delfi"."

Источник: https://censor.net/r3209857
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24.07.2020 13:58 Відповісти
Какой октябрь вы зели пообещали до конца прошлой недели убрать.Опять всех зедебилов обманули? И вот так всегда! Хотя какая разница лохторату,подумаешь очередной раз лапшу на зеленые уши приклеяли.
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24.07.2020 13:58 Відповісти
Во, дебилы!
Утром произошел масштабный разлив топлива из затонувшего танкера Delfi в Одессе: площадь пятна - 7,5 тыс. м², оно идет в сторону берега - Цензор.НЕТ 562
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24.07.2020 14:01 Відповісти
кто то накупался ..
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24.07.2020 14:02 Відповісти
А зеленський вже позвонив???
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24.07.2020 14:03 Відповісти
Тепер одеситам не потрібен крем для загару. Виліз з води і вже чорний.
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24.07.2020 14:04 Відповісти
И в там офисе дуб зелёный;
Златая цепь на дуболоме том:
И днём и ночью зэб учёный
Всё ходит на цепи кругом;
Идёт направо - песнь заводит,
Налево - сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Та корабельная сосна сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зеверей;
Зебушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать порохоботов
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской;
Там королевич мимоходом
Пленяет грозного сцаря; (с)
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24.07.2020 14:07 Відповісти
За что не берется Бубочка все летит к чертям
Бубочка заколдованный, он опасен для страны
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24.07.2020 14:16 Відповісти
Бубочка - не более, чем отражение нашего общества. Во всех бедах виноваты мы все вместе взятые.
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24.07.2020 14:55 Відповісти
не ври...мы умные, добрые, толерантные и честные...
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24.07.2020 21:12 Відповісти
так ось як звучить нова мантра 72%, що доповзли до галочки?
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25.07.2020 09:21 Відповісти
То не мантра, то правда життя.
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25.07.2020 11:08 Відповісти
ви за кого голосували? А я в цьому винен?
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25.07.2020 11:29 Відповісти
Це мабуть вже з області психіатрії. До чого тут політичні вподобання? Якщо люди не хочуть жити в впорядкованій країні, то вони й обирають таких самих людей.
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25.07.2020 13:23 Відповісти
я вірно трактую вашу логіку, якщо не стоїть, то винні усі?
У першому турі, сумарно за Україну в Європі, проголосувало понад 50%... Дійсно, До чого тут політичні вподобання, якщо осел в телевізорі кольоровий?
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25.07.2020 13:49 Відповісти
Ну я не знаю стоїть у вас чи ні. Мене це не цікавить. Але те, що кожна нація заслуговує на ту владу, яку обрала, то факт.
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25.07.2020 13:57 Відповісти
значення слова нація- теж не цікавить? Основне, що винен я, бо активних Зе!білів було більше?
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25.07.2020 14:29 Відповісти
Сцарь Мидарас--что под ,,особыстый контроль,, то совсем в гуано превращается.Не удивлюсь,если у него даже говно в руках ржавеет.
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24.07.2020 14:25 Відповісти
Омен Оманський наче дідьком до нас посланий.
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24.07.2020 14:31 Відповісти
страна условных Баранов.
попробуйте не заплатить 500.грн налоговой,банку,ПФ...Загоняют как воробья.Заблокируют все счета.А здесь пиз..ц окружающей среде,природе и т.д. и возможно взыщут(?!)
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24.07.2020 14:40 Відповісти
порядконаводители млять, грося, ты кому это втираешь? а может тебе рассказать кто те беспорядки устраивает и крышует?
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24.07.2020 18:13 Відповісти
Может всё таки расскажеш поподробнее о них ?
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24.07.2020 18:37 Відповісти
а там відкрий список керівної мерзоти МВС і починаючи з першого прізвища все й побачиш, а далі по списку. І так подивитись у ...ОПУ, та інших установах.
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25.07.2020 13:09 Відповісти
ПРОСТО ----НЕГОДЯИ !!!!
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24.07.2020 14:41 Відповісти
Тотальный непрофессионализм - беда нашего времени.

Любой профи, от врача и до сантехника - на вес золота.
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24.07.2020 14:43 Відповісти
До...................................... вы.........................................ся
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24.07.2020 14:48 Відповісти
А чому ще й досі не відкачали з цього іржавого корита все що в ньому було? Чи тупорилі клоуни хотіли піднімати корито з наповненими резервуарами?! Ні, я таки дійсно живу в країні безнадійних ідіотів.
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24.07.2020 14:51 Відповісти
Не хвилюйся, їх не так вже й багато- відсотків вісім.
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24.07.2020 16:15 Відповісти
Как обычно, всё делается через ...опу.
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24.07.2020 14:52 Відповісти
А чому до цих пір не відкачали нафту з танкера.Його вже ніякий кран не підніме,в мул загруз по всі вуха,тільки розрізатиме і по частинах розбирати.І знову ніхто не винен в забрудненні і з нікого спитати
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24.07.2020 15:12 Відповісти
Владу під суд!
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24.07.2020 15:14 Відповісти
Его же нужно было просто убрать. Еще одна гениальная зе затея провалилась.
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24.07.2020 15:37 Відповісти
Стоило нашему несчастью посмотреть да пару слов сказать...
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24.07.2020 15:37 Відповісти
Особистий контроль- тонка справа!
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24.07.2020 16:21 Відповісти
Споконвічно відоме в Україні : попроси недоумка Богу помолитися---- воно й довбешку свою розіб*є ...
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24.07.2020 16:23 Відповісти
а дай кришталевий член, то Мендель вагітною зробить?
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25.07.2020 09:28 Відповісти
Споконвічно відоме в Україні : попроси недоумка Богу помолитися---- воно й довбешку свою розіб*є ...
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24.07.2020 16:25 Відповісти
В стране клоунов клоуны все - от президента до водолаза!

Вранці стався масштабний розлив пального із затонулого танкера Delfi в Одесі: площа плями - 7,5 тис. м², вона рухається в бік берега - Цензор.НЕТ 7343
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24.07.2020 16:40 Відповісти
Дебилы тупоголовые !!!! Страна клоунов !!!!
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24.07.2020 17:31 Відповісти
пятно разливается род особистим контролем зели
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24.07.2020 18:03 Відповісти
Хоч я і не спец по цих питаннях, та що перед проведенням робіт ніяк не можна було яко-сь пальне викачати, хоча б яку-сь частину і навіть з водою?
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24.07.2020 18:11 Відповісти
Есть большая вероятность, что подъемом этого судна, тоже занимаются неспециалисты...
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24.07.2020 19:05 Відповісти
Сложно найти специалистов в такой сфере!
Ведь единственная операция, которую с завидной регулярностью проводили над флотом в Украине, это распиливание судов на металлолом.
Моряки работают на иностранных судах, а специалистов в области подъема затонувших судов, вообще никто не готовил...
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24.07.2020 18:57 Відповісти
PS
Поражает состояние этого танкера!
Он выглядит так, как будто затонул не в прошлом году, а был потоплен подводной лодкой во время ВМВ...
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24.07.2020 19:00 Відповісти
Потрібно накласти європейський штраф за шкоду довкіллю, може тоді ці жопорукі навчаться щось робити правильно й вчасно. Безвідповідальність - основна риса нашої держави, яка нас і погубить.
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24.07.2020 19:12 Відповісти
Там же все повязаны, все свои, все хорошие люди - просто никто не хочет обижать своих.
А если кому-то сильно приспичило поднимать - ну пусть поднимает, или поможет материально - так они себе думают.
Надо поручить это всё туркам, и выставить владельцу счёт, не оплатит - идёт в турецкую тюрьму по решению турецкого суда.
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25.07.2020 00:35 Відповісти
Ай біда((( А зебуїн, випадково, не брав це під "особистий контроль"?
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24.07.2020 20:01 Відповісти
да там всегда было засрано, если уж откровенно... помню мальцом рыбу там словил а дед ее тупо выкинул, сказав что такую дрянь есть нельзя...так что хуже не буде...и да, лично Зеленский в этом не виноват...
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24.07.2020 21:16 Відповісти
Ругаться нету больше сил - смеяться з@***** - подайте сударь пистолет, пойду как я стрелятсо...
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24.07.2020 21:44 Відповісти
це саме стосується і "Владімірів" чи "Вальдемарів".... ПРОКЛЯТІ ІМЕНА!
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25.07.2020 02:48 Відповісти
От я не могу.
Откачайте мазут и разрешите разобрать на метал.
Через неделю на его месте будет чистый песок.
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25.07.2020 08:42 Відповісти
Труп пролежал, а внутриности недостали, первым делом надо было откачать топливо(, я все это время думал что он уже пустой, лежит себе и пусть лежит....
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25.07.2020 09:27 Відповісти
Откачать топливо - это всё, что можно сделать малыми затратами.
Убрать 650 тонн металла, к которому нельзя подъехать - дороже, чем стоит сам металл.

Его уберёт только подходящий шторм, в каком году - неизвестно.
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25.07.2020 12:03 Відповісти
Памятник джидайскому хозяйствованию - пока могли тырить бензин - они там паслись.
"Умные люди", "толковые менеджеры", "талантливые бизнесмены" - так они любят
про себя рассказывать, а по факту - ворьё и паразиты, не дающие Одессе нормально жить.
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25.07.2020 15:31 Відповісти
А вообще то это корыто стояло, как контрабандная бензоколонка - его истинный владелец - николаевский депутат облрады - и работал на чела который при беженце занимался контрабандой гсм и за 2 неполных года стал миллиардером в долларах. Если кто видел видео, где прещелент даёт указание о поднятии корыта до 20 июля, там в на заднем плане стоит лицо - он и есть представитель украинского собственника. зе и контрабанда гсм, что общего?
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25.07.2020 13:35 Відповісти
 
 