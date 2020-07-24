Вранці стався масштабний розлив пального із затонулого танкера Delfi в Одесі: площа плями - 7,5 тис. м², вона рухається в бік берега. ФОТОрепортаж
Черговий масштабний розлив пального із затонулого танкера "Делфі" стався сьогодні вранці.
Про це повідомив заступник начальника Державної екологічної інспекції в Одеській області Віталій Караулов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську".
За словами чиновника, о 9:00 фахівці відомства виявили пляму площею майже 7,5 тис. ввадратних метрів. Бонові загородження не змогли запобігти розливу: неправильно встановлені, вони опускаються під воду і пропускають верхній шар води з плівкою.
Зазначимо, що зараз "Делфі" готують до другої спроби підйому, яку збирається здійснити судновласник. До судна підігнали плавучий кран - за його допомогою будуть заводити сталеві троси.
Тим часом Адміністрація морських портів України оголосила тендер з вибору підрядника, який займеться підйомом танкера. Операцію оцінили майже в 25 млн грн. Згодом ці гроші планують стягнути з власника танкера.
Після підйому "Делфі" відбуксують у Чорноморськ.
Тендерні пропозиції приймаються до 28 серпня, а аукціон відбудеться аж 5 жовтня. Прибрати танкер переможець має до кінця року.
Як повідомляє видання, буквально пів години тому пляма пішла в бік берега на пісок пляжу.
Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.
Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.
Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.
Фото: Думська
Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.
16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.
21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.
Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть. Однак спроби підняти танкер поки не увінчалися успіхом.
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Зеленский не ответил, так как был занят тем, что с видимым усилием поднимал над столом на ниточке маленький игрушечный танкер. Приглядевшись, глава ОП заметил на борту кораблика неумелую надпись ""Delfi".Источник: https://censor.net/r3209857
Який там БЛАЗЕНЬ??? Це ж простодитинка з 95-тої підворотні....
Кто там у них командир ?
Солнцеликий Арсен Борисович.
очевидное решение..
"- Тревожные новости поступают из Полтавы, привет, как дела, ой, что это? - сказал Ермак, входя в президентский кабинет.
Зеленский не ответил, так как был занят тем, что с видимым усилием поднимал над столом на ниточке маленький игрушечный танкер.
Приглядевшись, глава ОП заметил на борту кораблика неумелую надпись ""Delfi"."
Источник: https://censor.net/r3209857
Златая цепь на дуболоме том:
И днём и ночью зэб учёный
Всё ходит на цепи кругом;
Идёт направо - песнь заводит,
Налево - сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Та корабельная сосна сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зеверей;
Зебушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать порохоботов
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской;
Там королевич мимоходом
Пленяет грозного сцаря; (с)
Бубочка заколдованный, он опасен для страны
У першому турі, сумарно за Україну в Європі, проголосувало понад 50%... Дійсно, До чого тут політичні вподобання, якщо осел в телевізорі кольоровий?
попробуйте не заплатить 500.грн налоговой,банку,ПФ...Загоняют как воробья.Заблокируют все счета.А здесь пиз..ц окружающей среде,природе и т.д. и возможно взыщут(?!)
Любой профи, от врача и до сантехника - на вес золота.
Ведь единственная операция, которую с завидной регулярностью проводили над флотом в Украине, это распиливание судов на металлолом.
Моряки работают на иностранных судах, а специалистов в области подъема затонувших судов, вообще никто не готовил...
Поражает состояние этого танкера!
Он выглядит так, как будто затонул не в прошлом году, а был потоплен подводной лодкой во время ВМВ...
А если кому-то сильно приспичило поднимать - ну пусть поднимает, или поможет материально - так они себе думают.
Надо поручить это всё туркам, и выставить владельцу счёт, не оплатит - идёт в турецкую тюрьму по решению турецкого суда.
Откачайте мазут и разрешите разобрать на метал.
Через неделю на его месте будет чистый песок.
Убрать 650 тонн металла, к которому нельзя подъехать - дороже, чем стоит сам металл.
Его уберёт только подходящий шторм, в каком году - неизвестно.
"Умные люди", "толковые менеджеры", "талантливые бизнесмены" - так они любят
про себя рассказывать, а по факту - ворьё и паразиты, не дающие Одессе нормально жить.