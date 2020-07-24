Члени етнічного ОЗУ викрали чоловіка на Харківщині і вимагали $20 тис. за його звільнення, - МВС. ФОТОрепортаж

За звільнення потерпілого зловмисники вимагали 20 тис. доларів США. Нині життю та здоров'ю звільненого чоловіка нічого не загрожує. Троє учасників групи затримані, їм планують вручити повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Встановлено, що зловмисники приїхали до будинку 39-річного чоловіка та почали вимагати в нього неіснуючий борг. Потерпілий відмовився передати кошти вимагачам, оскільки, за його словами, жодних боргових зобов’язань не мав. Спершу учасники групи почали погрожувати йому побиттям, а потім схопили, посадили в авто та повезли в невідомому напрямку. Батькові потерпілого сказали, що повернуть сина за викуп – 20 тис. доларів США.

Правоохоронці отримали та проаналізували велику кількість інформації: опитані десятки свідків, вилучені й розшифровані матеріали з камер відеонагляду, опрацьовані дані, отримані під час санкціонованих негласних слідчих (розшукових) дій.

Зібравши всю необхідну інформацію, оперативники чітко скоординували свої дії та залучили до проведення спецоперації бійців КОРДу, оскільки зловмисники були озброєні та погрожували батькові потерпілого. Під час передачі 20 тис. доларів викупу вимагачів затримали.

Відомо, що всі троє фігурантів - учасники етнічного організованого угруповання віком від 28 до 39 років, жителі Харківської області. Вони вже мають багату кримінальну історію: були судимі за побиття і майнові злочини.

Трьох фігурантів затримали. За місцем проживання зловмисників та їхнього близького оточення слідчі проводять санкціоновані обшуки.

Найближчим часом затриманим буде вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до семи років ув'язнення.

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