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Члени етнічного ОЗУ викрали чоловіка на Харківщині і вимагали $20 тис. за його звільнення, - МВС. ФОТОрепортаж

За звільнення потерпілого зловмисники вимагали 20 тис. доларів США. Нині життю та здоров'ю звільненого чоловіка нічого не загрожує. Троє учасників групи затримані, їм планують вручити повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Встановлено, що зловмисники приїхали до будинку 39-річного чоловіка та почали вимагати в нього неіснуючий борг. Потерпілий відмовився передати кошти вимагачам, оскільки, за його словами, жодних боргових зобов’язань не мав. Спершу учасники групи почали погрожувати йому побиттям, а потім схопили, посадили в авто та повезли в невідомому напрямку. Батькові потерпілого сказали, що повернуть сина за викуп – 20 тис. доларів США.

Правоохоронці отримали та проаналізували велику кількість інформації: опитані десятки свідків, вилучені й розшифровані матеріали з камер відеонагляду, опрацьовані дані, отримані під час санкціонованих негласних слідчих (розшукових) дій.

Зібравши всю необхідну інформацію, оперативники чітко скоординували свої дії та залучили до проведення спецоперації бійців КОРДу, оскільки зловмисники були озброєні та погрожували батькові потерпілого. Під час передачі 20 тис. доларів викупу вимагачів затримали.

Відомо, що всі троє фігурантів - учасники етнічного організованого угруповання віком від 28 до 39 років, жителі Харківської області. Вони вже мають багату кримінальну історію: були судимі за побиття і майнові злочини.

Трьох фігурантів затримали. За місцем проживання зловмисників та їхнього близького оточення слідчі проводять санкціоновані обшуки.

Найближчим часом затриманим буде вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до семи років ув'язнення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 13 осіб звільнили з трудового рабства на Херсонщині: Люди по 15 годин щодня працювали на полях місцевих фермерів. ФОТОрепортаж

Члени етнічного ОЗУ викрали чоловіка на Харківщині і вимагали $20 тис. за його звільнення, - МВС 01
Члени етнічного ОЗУ викрали чоловіка на Харківщині і вимагали $20 тис. за його звільнення, - МВС 02
Члени етнічного ОЗУ викрали чоловіка на Харківщині і вимагали $20 тис. за його звільнення, - МВС 03
Члени етнічного ОЗУ викрали чоловіка на Харківщині і вимагали $20 тис. за його звільнення, - МВС 04

Автор: 

здирство (284) МВС (3509) викрадення (821) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+31
Как уже задолбали эти этнические перуанцы
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24.07.2020 15:11
+18
если из зарегистрированного, то обязательно дадут
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24.07.2020 15:15
+14
А если я просто из зарегистрированного охотничьего ружья расстреляю такую мразь, то мне дадут 15 лет.
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24.07.2020 15:14
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Как уже задолбали эти этнические перуанцы
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24.07.2020 15:11 Відповісти
А если я просто из зарегистрированного охотничьего ружья расстреляю такую мразь, то мне дадут 15 лет.
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24.07.2020 15:14 Відповісти
если из зарегистрированного, то обязательно дадут
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24.07.2020 15:15 Відповісти
а если он тебе отрежет ухо- ему дату 7...если поймают...почувствуй разницу
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24.07.2020 19:46 Відповісти
девушка, у меня МС первый полусредний-боевой вес, а сегодня -супертяж. отрезать ухо, группа таких организмов, может сама себе и друг другу, под моим руководством, и это будет лайт шоу. второй вариант-- реанимация! за это я переживаю.
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24.07.2020 23:51 Відповісти
+ за холокост
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24.07.2020 20:00 Відповісти
Якщо з мисливської рушниці то стаття буде за браконьєрство.
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24.07.2020 21:31 Відповісти
і ліберали - глобалісти - антирасісти...
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24.07.2020 15:15 Відповісти
этнические русские ?
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24.07.2020 15:34 Відповісти
это вымышленное понятие
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24.07.2020 15:36 Відповісти
А перуанцы это кацапы, цыгане или муслимы? Члени етнічного ОЗУ викрали чоловіка на Харківщині і вимагали $20 тис. за його звільнення, - МВС - Цензор.НЕТ 8333
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24.07.2020 16:11 Відповісти
"Етніческоє ОПГ" в Харкові. Напевно євреї... "Зуб даю". А може авакянської національності... Свої ж при владі...
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24.07.2020 19:53 Відповісти
Та не переживай ты так...еще клоун немного порулит и латиносы здесь нарисуются и заявят о своих правах торговать наркотой...
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24.07.2020 20:02 Відповісти
кунаков рук дело. старинный этнический обычай. недавно в черкассах вообще, украли члена партии! )
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24.07.2020 15:13 Відповісти
зачем ты вместо "ав" написал "кун" ?
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24.07.2020 15:20 Відповісти
"- чтоб никто не догадался!" )
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24.07.2020 15:28 Відповісти
А как теперь жить партии без члена?
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24.07.2020 16:47 Відповісти
И где историческая родина этих петушков,почему харьковчане их терпели?
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24.07.2020 15:14 Відповісти
Кавказ
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24.07.2020 17:42 Відповісти
И что это за законопослушный этнос?)
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24.07.2020 15:15 Відповісти
на букву в конце алфавита :

ФХЦЧ...

Финны, скорее всего или хорваты
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24.07.2020 15:22 Відповісти
Думаю це польські негри.
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24.07.2020 16:03 Відповісти
А может в самом начале?
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24.07.2020 16:08 Відповісти
абрэки ?
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24.07.2020 16:18 Відповісти
Ритуальное похищение, тогда выкуп это не незаконное обогащение.
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24.07.2020 16:23 Відповісти
этнические))))
а этнос то саткудава? ))) кауказ или так...цыганва ??? )))
не...ну не фины ж в самом деле?
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24.07.2020 15:17 Відповісти
Горячие финские парни)
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24.07.2020 15:38 Відповісти
Нит. Это "та сторона"(с)
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24.07.2020 15:48 Відповісти
опять эстонцы горячатся
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24.07.2020 15:17 Відповісти
с языка снял , как они тут распоясались...
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24.07.2020 15:20 Відповісти
Эти этнические бандиты, грин карту Украины выграли?
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24.07.2020 15:17 Відповісти
Естонці ?
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24.07.2020 15:19 Відповісти
Звісно вони зі своєю гарячою кров'ю та темпераментом, далеко їм до холодних синів Кавказу.
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24.07.2020 16:06 Відповісти
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24.07.2020 16:24 Відповісти
Еврейская триада...
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24.07.2020 15:21 Відповісти
Побольше камер нужно с роспознаванием лица
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24.07.2020 15:21 Відповісти
Етнічна це яка? Напевне голанці.
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24.07.2020 15:32 Відповісти
посольство Етники ще протест не заявляло?
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24.07.2020 15:41 Відповісти
участники этнической организованной группы
Не указывают потому, что бы все думали, что это евреи?https://censor.net/p3210001
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24.07.2020 15:56 Відповісти
Євреї надто розумні щоб цим займатись.
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24.07.2020 16:08 Відповісти
Щось підказує мені що це були не ортодоксальні евреї..
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24.07.2020 16:24 Відповісти
Опять фины бузят!!! Или "та сторона", ненароком!?
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24.07.2020 16:20 Відповісти
Головне - багато разів судимі і на волі.
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24.07.2020 16:25 Відповісти
Кадирка дрг прислав.
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24.07.2020 16:25 Відповісти
Этническая это как? Хачи ванючие?
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24.07.2020 16:32 Відповісти
Гваделупцы, стопудов
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24.07.2020 16:37 Відповісти
https://censor.net/user/401787 не дадут , если правильно выбросишь
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24.07.2020 16:40 Відповісти
"Этническая ОПГ" - это цыгане?
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24.07.2020 16:51 Відповісти
Можно огласить название этноса, пожалуйста?
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24.07.2020 16:51 Відповісти
вейшнорийцы
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24.07.2020 18:57 Відповісти
Врут что грузины (
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24.07.2020 16:58 Відповісти
Два Добкіни і Гепа?
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24.07.2020 17:09 Відповісти
Етнічєскі харьковчанє, чи що там за етнос такий завівся?
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24.07.2020 17:27 Відповісти
Этруски? Не?
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24.07.2020 17:27 Відповісти
"Этническая ОПГ похитила мужчину на Харьковщине и вымогала $20 тыс. за его освобождение, "

В самом тексте новости - про "этническое" - ни слова. Негры или китайцы?
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24.07.2020 18:10 Відповісти
 
 