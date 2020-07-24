13 воїнів, поранених на Донбасі, евакуювали до Київського військового госпіталю, - Командування Медсил. ФОТОрепортаж
З Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Київ евакуювали 13 воїнів, які зазнали поранень на Донбасі.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, інформує Цензор.НЕТ.
"Військово-транспортним літаком Повітряних Сил Збройних Сил України Ан-26 тринадцять військовослужбовців, які дістали вогнепальні поранення у районі стримування збройної агресії Російської Федерації, прибули до військового майданчику аеродрому Бориспіль, а згодом спеціалізованим транспортом їх доправили до військового госпіталю, розташованого у місті Київ", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поранені і хворі військовослужбовці проходили лікування в Харкові, де військові лікарі стабілізували їхній стан і підготували військових до наступного етапу лікування.
Наразі українські воїни розміщенні у профільних відділеннях центру та проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування. На даний час хворі забезпечені усім необхідним для лікування та реабілітації. Зі слів військових медиків стан здоров’я пацієнтів задовільний.
Волонтерка Наталія Воронкова на сторінці в мережі Facebook зазначає, що п'ятеро воїнів, раніше доставлені в госпіталь, залишаються в реанімації.
Воронкова просить всіх небайдужих допомогти водою, їжею, гігієнічними приладдям, одягом і взуттям.
"Буває що бійці без телефонів - тому актуальні будь-які апарати і телефонні картки. Для реанімаційних було б бажано кілька планшетів з аудіокнигами. Будемо раді будь-якій вашій допомозі. Заздалегідь дуже вдячні. ... Окремо дуже зараз потрібна допомога військовим медикам на фронті - списки замовлень досить великі", - йдеться в повідомленні.
Картка для допомоги пораненим і медикам: ПриватБанк 5168 7420 1680 3284 - Наталія Воронкова.
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"Волонтер Наталья Воронкова на странице в сети https://www.facebook.com/100001341160844/posts/3132893413432000/?d=n Facebook отмечает, что пятеро воинов, ранее доставленные в госпиталь остаются в реанимации.
Воронкова просит всех неравнодушных помочь водой, едой, гигиеническими принадлежностями, одеждой и обувью.
"Бывает что бойцы без телефонов - поэтому актуальны любые аппараты и телефонные карточки. Для реанимационных было бы желательно несколько планшетов с аудио книгами. Будем рады любимой вашей помощи. Заранее очень благодарны. ...
Отдельно очень сейчас нужна помощь военным медикам на фронте - списки заказов достаточно большие", - говорится в сообщении.
Карта для помощи раненым и медикам: ПриватБанк 5168 7420 1680 3284 - Наталья Воронкова."
Источник: https://censor.net/p3210015
https://www.facebook.com/nataliya.vetvitskaya?__cft__[0]=AZU2epXc6AUSeB0DOB87L0vLA-gziRtrufSbISMlNIs1bje9aY89CqTGBKwNwdCysnTydyZlDQSPTbLNHy62tv63y2P3LXbmwVtjvELJERoZTQe2i_angGCAaEeeCNXm-*********************************************&__tn__=-UC%2CP-R Наталія Юсупова
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Репост, будь ласка! До Київа прилетів борт с пораненими захисниками.
На фронті жах, всі бачать, що кожен день пораненні та скільки вбитих.
Багато скорих, воїни з ампутаціями ніг, кулевими та осколочними пораненнями.
Сьомий рік ми зустрічаємо борти, війна не закінчується, війна кожного дня.
Зустріли хлопців, закупили все, чого не хватає, заполнили холодильники.
Бійці говорять, що вражені, зустріли як рідних. Так і є.
Люди хто був шпиталі і бачили, як везуть поранених, плакали.
Потреби, як завжди, соки, молочка, кофе, м'ясне , солодощі.
Дякую всім хто не забуває, що в країні страшна війна.
Картка для допомоги 5375 4115 0042 7369 Монобанк, Юсупова