13 воїнів, поранених на Донбасі, евакуювали до Київського військового госпіталю, - Командування Медсил. ФОТОрепортаж

З Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Київ евакуювали 13 воїнів, які зазнали поранень на Донбасі.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, інформує Цензор.НЕТ.

"Військово-транспортним літаком Повітряних Сил Збройних Сил України Ан-26 тринадцять військовослужбовців, які дістали вогнепальні поранення у районі стримування збройної агресії Російської Федерації, прибули до військового майданчику аеродрому Бориспіль, а згодом спеціалізованим транспортом їх доправили до військового госпіталю, розташованого у місті Київ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поранені і хворі військовослужбовці проходили лікування в Харкові, де військові лікарі стабілізували їхній стан і підготували військових до наступного етапу лікування.

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Наразі українські воїни розміщенні у профільних відділеннях центру та проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування. На даний час хворі забезпечені усім необхідним для лікування та реабілітації. Зі слів військових медиків стан здоров’я пацієнтів задовільний.

Волонтерка Наталія Воронкова на сторінці в мережі Facebook зазначає, що п'ятеро воїнів, раніше доставлені в госпіталь, залишаються в реанімації.

Воронкова просить всіх небайдужих допомогти водою, їжею, гігієнічними приладдям, одягом і взуттям.

"Буває що бійці без телефонів - тому актуальні будь-які апарати і телефонні картки. Для реанімаційних було б бажано кілька планшетів з аудіокнигами. Будемо раді будь-якій вашій допомозі. Заздалегідь дуже вдячні. ... Окремо дуже зараз потрібна допомога військовим медикам на фронті - списки замовлень досить великі", - йдеться в повідомленні.

Картка для допомоги пораненим і медикам: ПриватБанк 5168 7420 1680 3284 - Наталія Воронкова.













