Пара співмешканців викрала 250 тис. грн за допомогою накладок для банкоматів, - поліція. ФОТО

Чоловік і жінка приїжджали зі столиці в Чернігів, вибирали банкомат і наклеювали на щілину для видачі грошей накладку. Люди, які намагалися зняти гроші, вирішували, що банкомат не працює і йшли. Після цього зловмисники знімали накладку і забирали гроші.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент кіберполіції Національної поліції.

"Співмешканці приїжджали зі столиці в Чернігів, де на місцевих банкоматах розміщували спеціальні накладки. Далі вони чекали, поки хтось скористається банкоматом для зняття готівки. Оскільки накладки фізично перешкоджали видачі купюр, громадяни вважали, що банкомат не працює, і йшли, не отримавши коштів. Після цього зловмисники виймали накладку і забирали гроші", - розповіли в поліції.

Таким чином їм вдалося викрасти близько 250 тис. грн.

У будинку і в автомобілі співмешканців знайшли алюмінієвий профіль, який використовували як накладки.

Виробництво розслідують за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем). Співмешканцям світить до 6 років за ґратами.





