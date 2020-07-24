Пара співмешканців викрала 250 тис. грн за допомогою накладок для банкоматів, - поліція. ФОТО
Чоловік і жінка приїжджали зі столиці в Чернігів, вибирали банкомат і наклеювали на щілину для видачі грошей накладку. Люди, які намагалися зняти гроші, вирішували, що банкомат не працює і йшли. Після цього зловмисники знімали накладку і забирали гроші.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент кіберполіції Національної поліції.
"Співмешканці приїжджали зі столиці в Чернігів, де на місцевих банкоматах розміщували спеціальні накладки. Далі вони чекали, поки хтось скористається банкоматом для зняття готівки. Оскільки накладки фізично перешкоджали видачі купюр, громадяни вважали, що банкомат не працює, і йшли, не отримавши коштів. Після цього зловмисники виймали накладку і забирали гроші", - розповіли в поліції.
Таким чином їм вдалося викрасти близько 250 тис. грн.
У будинку і в автомобілі співмешканців знайшли алюмінієвий профіль, який використовували як накладки.
Виробництво розслідують за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем). Співмешканцям світить до 6 років за ґратами.
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******* стыд
Тот сыграл роль в сериале и тут играет)))
По сути:
Ты знаешь сколько нужно отрезать и как и на какую модель банкомата нужно поставить?
Или тебе в эпицентре это рассказали?
А для 73,22%, це зовсім нелегко.
Да вроде ж сейчас таких зовут: «возлюбленньіе» ?
Нє?
он+она
он+он
она+она
зачем, Юра?