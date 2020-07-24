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Пара співмешканців викрала 250 тис. грн за допомогою накладок для банкоматів, - поліція. ФОТО

Чоловік і жінка приїжджали зі столиці в Чернігів, вибирали банкомат і наклеювали на щілину для видачі грошей накладку. Люди, які намагалися зняти гроші, вирішували, що банкомат не працює і йшли. Після цього зловмисники знімали накладку і забирали гроші.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент кіберполіції Національної поліції.

"Співмешканці приїжджали зі столиці в Чернігів, де на місцевих банкоматах розміщували спеціальні накладки. Далі вони чекали, поки хтось скористається банкоматом для зняття готівки. Оскільки накладки фізично перешкоджали видачі купюр, громадяни вважали, що банкомат не працює, і йшли, не отримавши коштів. Після цього зловмисники виймали накладку і забирали гроші", - розповіли в поліції.

Таким чином їм вдалося викрасти близько 250 тис. грн.

У будинку і в автомобілі співмешканців знайшли алюмінієвий профіль, який використовували як накладки.

Виробництво розслідують за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем). Співмешканцям світить до 6 років за ґратами.

Пара співмешканців викрала 250 тис. грн за допомогою накладок для банкоматів, - поліція 01
Пара співмешканців викрала 250 тис. грн за допомогою накладок для банкоматів, - поліція 02
Пара співмешканців викрала 250 тис. грн за допомогою накладок для банкоматів, - поліція 03

Автор: 

злодійство (395) шахрайство (1101) Нацполіція (15262) Чернігів (793) банкомат (128) кіберполіція (413)


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Топ коментарі
+12
Чертежи опубликуйте пожалуйста
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24.07.2020 16:18
+9
Журналисты ну вы хоть иногда головой дуть пробовали или нет . Вы только что выложили в сеть схему преступления , вместе с орудием преступления . Теперь любой малолетний дебил который не хочет работать , обязательно попробует это сделать . Нельзя было написать про пару мошенников не конкретизируя детали.
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24.07.2020 16:20
+8
Этой схеме сто лет в обед. Называется cash trapping (кэш-треппинг) и легко гуглится в интернете
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24.07.2020 16:31
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будем знать...
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24.07.2020 16:18 Відповісти
Про 6 років за гратами?
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24.07.2020 19:14 Відповісти
это если не поделиться
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25.07.2020 08:23 Відповісти
Чертежи опубликуйте пожалуйста
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24.07.2020 16:18 Відповісти
Вон жеж фото есть - иди в эпицентр и ищи такуже

******* стыд
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24.07.2020 16:32 Відповісти
Ты потерпевшего напоминаешь)))
Тот сыграл роль в сериале и тут играет)))

По сути:
Ты знаешь сколько нужно отрезать и как и на какую модель банкомата нужно поставить?
Или тебе в эпицентре это рассказали?
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25.07.2020 09:25 Відповісти
Пораділи б за людей - зараз так рідко у пар однакові інтереси...
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24.07.2020 16:20 Відповісти
Журналисты ну вы хоть иногда головой дуть пробовали или нет . Вы только что выложили в сеть схему преступления , вместе с орудием преступления . Теперь любой малолетний дебил который не хочет работать , обязательно попробует это сделать . Нельзя было написать про пару мошенников не конкретизируя детали.
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24.07.2020 16:20 Відповісти
Этой схеме сто лет в обед. Называется cash trapping (кэш-треппинг) и легко гуглится в интернете
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24.07.2020 16:31 Відповісти
Ну так пусть еще гоп стоп прорекламируют тогда.
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24.07.2020 16:44 Відповісти
Они ведь не только потенциальным мошенникам сообщают, но и потенциальным жертвам. Предупрежден - значит вооружен
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24.07.2020 16:48 Відповісти
Це для Вас легко гуглиться в інтернеті.
А для 73,22%, це зовсім нелегко.
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24.07.2020 18:27 Відповісти
Тут я навіть сперечатися не буду
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24.07.2020 21:03 Відповісти
Спасибо за идею!
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24.07.2020 16:31 Відповісти
зачем вы это рассказываете ?знаете какой теперь соблазн))))
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24.07.2020 16:33 Відповісти
Очікувано .
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24.07.2020 16:38 Відповісти
А в Чернігові зарплати і пенсії маленькі, тому для людей це втрата.
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24.07.2020 16:43 Відповісти
Сожители?
Да вроде ж сейчас таких зовут: «возлюбленньіе» ?
Нє?
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24.07.2020 16:47 Відповісти
Гражданскобрачные
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24.07.2020 16:49 Відповісти
это "гражданский брак" называется
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24.07.2020 16:53 Відповісти
может лучше публиковать *мужчина с сожительницей* или *женщина с сожителем* а то 2 сожители как-то по-гейски
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24.07.2020 16:49 Відповісти
Сожитель № 1 и сожитель № 2 - по-европейски...
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24.07.2020 16:55 Відповісти
Уже не те...)
Пара співмешканців викрала 250 тис. грн за допомогою накладок для банкоматів, - поліція - Цензор.НЕТ 1881
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24.07.2020 16:54 Відповісти
Только хотел написать)) Клайд Йосипивич та Боні Ульянівна))
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24.07.2020 17:04 Відповісти
"Пара сожителей"... теперь в тюрьме, у них будут другие "сожители".
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24.07.2020 17:04 Відповісти
сожители - это кто?
он+она
он+он
она+она
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24.07.2020 17:08 Відповісти
На фальш-панелі шпарина для готівки не має отвору. Будь хто з клієнтів банку може це пальцем перевірити і подзвонити в банк по телефону який надрукований на картці. І почекати приїзду поліцейського.
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24.07.2020 17:53 Відповісти
цікаво було б знати національність "сожитілєй"
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24.07.2020 20:58 Відповісти
ликбез для пту-шников...
зачем, Юра?
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24.07.2020 22:33 Відповісти
 
 