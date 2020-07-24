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Рейтинг без змін, кремлівський чорт, вища ліга сміху. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
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... і всім дивитися фільм "Міміно" 1977 року...
Згоден на будь-яку роботу...
За законами жанру
Вища ліга сміху
...а якби сценаристи були з Голівуду ...
Йому дзвонять тільки з приводу чортів
ГЕНІАЛЬНО!!!! Це Оскар!!!
Кадровий голод в країні...
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Кремлівський чорт
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Топ коментарі
+58 Шрек Баблокат
показати весь коментар24.07.2020 19:29 Посилання
+55 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар24.07.2020 19:28 Посилання
+55 Scorpman Y
показати весь коментар24.07.2020 19:36 Посилання
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..
особливо шахтьор луческу- тренер Динамо
а бубачка вже приївсь.
https://rozetka.com.ua/fromin_8594161671152/p75283158/comments/
цікаво, чи лохі клюють
https://www.facebook.com/kharkiv1654/videos/2770607913222792/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARCXC2iutZy2F3lVgCJ5pyg_DD7Q3cf8EsGJBUF2Cy8_-dE2cXY3bubdV9IYzOM79RCHOxP-Vrk1GJs9&hc_ref=*******************************************************************&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158622629183953?__xts__%5B0%5D=68.ARCUSm-D4Vs22dmf-TW7T3WwYVTHGRrmaQJos6gQGLR4golXFDadURqxn6J5K_OIv7eb1vR6dqREmrLcaYe8ln6u42DPvQGSqjbxfEHPFdm1qBl34v4ktDVJfYqR0IgL5_taR_z-EYn7dplClsMRSy3tsRimDwQrHMesGHwyKGFDmtDFWWOUfwzc3VyRRHP2jMo3TR9_ouSUIlz4lEfzkPK_wRunnesPvQY5NhmRbMJgw7vRt5pivsrCob8mRC_cGPJfIvVNQJwr4bA16o1_r9QsxSNRzhNuMgJHmOeMT1_t1mIYd37wBwAjpM3keyvV-5tqySPa1_NoCdCHCw&__tn__=-R 3 ч. ·https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#
30 років тому.
Добре пам'ятаю, де я в мить підйому прапора стояла, і навіть (як то завжди врізається у важливі моменти життя) - в чому була вбрана.
Господи, як же це було прекрасно!
Хто не бачив - знайдіть 17 хв і подивіться уважненько, не минаючи ні титли, на цей Київ літа 1990-го. Через 2,5 місяці почався "перший Майдан" - Революція на граніті, і 15 жовтня майже такі самі багатотисячні колони киян вийшли на загальноміський страйк на підтримку студентів - тільки то вже була не святкова юрба, а зла, рішуча й зосереджена, йшли "підприємствами", і це теж було по-своєму прекрасно, але іншою, грізною красою, про яку писав Єйтс ("a terrible beauty was born"), - бачити ті вручну намальовані плакати: "Більшовик", "Ленінська кузня", "Арсенал": останній спалах робітничого руху в Європі 20-го ст., відлуння польської Солідарности... (Ось тоді Кравчук і мусив прийняти рішення: ну його на фіґ, Москва далеко, а сила - ось вона, прямо під вікнами тече самоорганізованою людською рікою... )
Подивіться, обов'язково. Хоча б на те, щоб потім ніяке стерво не посміло брехати вам у живі очі, ніби незалежність нам хтось "подарував".
Щоб нам, у черговий раз, не вкрали нашу історію.
https://www.youtube.com/watch?v=Q1Sm41WF_JI&t=1s
Мендель не дасть збрехати
а в цей час військовий 4-ри доби помирав.