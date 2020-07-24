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Рейтинг без змін, кремлівський чорт, вища ліга сміху. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Рейтинг без змін, кремлівський чорт, вища ліга сміху. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Важкий видався тиждень...

Рейтинг без змін, кремлівський чорт, вища ліга сміху. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Без змін...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судновласник ще раз спробує підняти затонулий танкер Delfi, у випадку невдачі цим займеться АМПУ, - Шмигаль

Рейтинг без змін, кремлівський чорт, вища ліга сміху. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

... і всім дивитися фільм "Міміно" 1977 року...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я входив в ОЗУ, яке захопило владу в 2014 році", - екснардеп Жванія. ВIДЕО

Рейтинг без змін, кремлівський чорт, вища ліга сміху. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Згоден на будь-яку роботу...

Рейтинг без змін, кремлівський чорт, вища ліга сміху. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

За законами жанру

Рейтинг без змін, кремлівський чорт, вища ліга сміху. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Вища ліга сміху

Рейтинг без змін, кремлівський чорт, вища ліга сміху. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

...а якби сценаристи були з Голівуду ...

Рейтинг без змін, кремлівський чорт, вища ліга сміху. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Йому дзвонять тільки з приводу чортів

Рейтинг без змін, кремлівський чорт, вища ліга сміху. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

ГЕНІАЛЬНО!!!! Це Оскар!!!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпустити заручників терориста умовив Зеленський, - Кирило Тимошенко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський виконав вимогу луцького терориста Кривоша. ВIДЕО

Рейтинг без змін, кремлівський чорт, вища ліга сміху. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Кадровий голод в країні...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це плювок в очі всім уболівальникам "Динамо", - столичні ультрас анонсували акції протесту після призначення Луческу тренером київського клубу

Рейтинг без змін, кремлівський чорт, вища ліга сміху. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Кремлівський чорт

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Жванія Давид (75) Зеленський Володимир (24263) путін володимир (24088) Саакашвілі Міхеіл (2155) фотожаба (13953) Мендель Юлія (230)


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Топ коментарі
+58
Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6416
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24.07.2020 19:29
+55
Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8870

..
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24.07.2020 19:28
+55
Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4082
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24.07.2020 19:36
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Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8870

..
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24.07.2020 19:28 Відповісти
Рейтинг без змін, кремлівський чорт, вища ліга сміху. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8906
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25.07.2020 08:18 Відповісти
Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6416
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24.07.2020 19:29 Відповісти
Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 560
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24.07.2020 19:30 Відповісти
Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 933
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24.07.2020 19:34 Відповісти
КАКОМУ?!!!!
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24.07.2020 21:45 Відповісти
цікаві жаби.
особливо шахтьор луческу- тренер Динамо
а бубачка вже приївсь.
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24.07.2020 19:30 Відповісти
Почитайте відгуки щодо цього товару на Розетці. Веселий вечір гарантовано!
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Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1622
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24.07.2020 19:35 Відповісти
ну если продают мёд с подснежников . то чё бы и воде с кристалами хрусталя не быть . в голобородьку ведь 73% уверовало
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24.07.2020 19:55 Відповісти
мёд с подснежников
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24.07.2020 20:00 Відповісти
Прикольні відгуки
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24.07.2020 19:58 Відповісти
600 грн за 0.7 л )))))
цікаво, чи лохі клюють
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24.07.2020 19:59 Відповісти
Вони купують.
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25.07.2020 09:19 Відповісти
Спасибо за ссылку.Смеялся до слез.
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24.07.2020 20:28 Відповісти

Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3739
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24.07.2020 19:31 Відповісти
В Оман ... Да на лыжах!
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24.07.2020 21:47 Відповісти
Харьковские блогеры пересняли концовку задержания террориста в Луцке



https://www.facebook.com/kharkiv1654/videos/2770607913222792/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARCXC2iutZy2F3lVgCJ5pyg_DD7Q3cf8EsGJBUF2Cy8_-dE2cXY3bubdV9IYzOM79RCHOxP-Vrk1GJs9&hc_ref=*******************************************************************&fref=nf&hc_location=group
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24.07.2020 19:34 Відповісти
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24.07.2020 19:39 Відповісти
Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1935
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24.07.2020 19:36 Відповісти
Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4082
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24.07.2020 19:36 Відповісти
Всё это было бы смешно, Когда бы не было так грустно… ©
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24.07.2020 19:37 Відповісти
Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1762
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24.07.2020 19:38 Відповісти
А не надорветься,потерпевший?
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24.07.2020 21:49 Відповісти
Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 856
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24.07.2020 19:45 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARQ6zkcwJbo1hbso_GjsRhM8iTfm1kyH3DCsfsiJITQ0qk4jHtIEFKY4EKoM86kMB-8&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCUSm-D4Vs22dmf-TW7T3WwYVTHGRrmaQJos6gQGLR4golXFDadURqxn6J5K_OIv7eb1vR6dqREmrLcaYe8ln6u42DPvQGSqjbxfEHPFdm1qBl34v4ktDVJfYqR0IgL5_taR_z-EYn7dplClsMRSy3tsRimDwQrHMesGHwyKGFDmtDFWWOUfwzc3VyRRHP2jMo3TR9_ouSUIlz4lEfzkPK_wRunnesPvQY5NhmRbMJgw7vRt5pivsrCob8mRC_cGPJfIvVNQJwr4bA16o1_r9QsxSNRzhNuMgJHmOeMT1_t1mIYd37wBwAjpM3keyvV-5tqySPa1_NoCdCHCw&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158622629183953?__xts__%5B0%5D=68.ARCUSm-D4Vs22dmf-TW7T3WwYVTHGRrmaQJos6gQGLR4golXFDadURqxn6J5K_OIv7eb1vR6dqREmrLcaYe8ln6u42DPvQGSqjbxfEHPFdm1qBl34v4ktDVJfYqR0IgL5_taR_z-EYn7dplClsMRSy3tsRimDwQrHMesGHwyKGFDmtDFWWOUfwzc3VyRRHP2jMo3TR9_ouSUIlz4lEfzkPK_wRunnesPvQY5NhmRbMJgw7vRt5pivsrCob8mRC_cGPJfIvVNQJwr4bA16o1_r9QsxSNRzhNuMgJHmOeMT1_t1mIYd37wBwAjpM3keyvV-5tqySPa1_NoCdCHCw&__tn__=-R 3 ч. ·https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

30 років тому.
Добре пам'ятаю, де я в мить підйому прапора стояла, і навіть (як то завжди врізається у важливі моменти життя) - в чому була вбрана.
Господи, як же це було прекрасно!
Хто не бачив - знайдіть 17 хв і подивіться уважненько, не минаючи ні титли, на цей Київ літа 1990-го. Через 2,5 місяці почався "перший Майдан" - Революція на граніті, і 15 жовтня майже такі самі багатотисячні колони киян вийшли на загальноміський страйк на підтримку студентів - тільки то вже була не святкова юрба, а зла, рішуча й зосереджена, йшли "підприємствами", і це теж було по-своєму прекрасно, але іншою, грізною красою, про яку писав Єйтс ("a terrible beauty was born"), - бачити ті вручну намальовані плакати: "Більшовик", "Ленінська кузня", "Арсенал": останній спалах робітничого руху в Європі 20-го ст., відлуння польської Солідарности... (Ось тоді Кравчук і мусив прийняти рішення: ну його на фіґ, Москва далеко, а сила - ось вона, прямо під вікнами тече самоорганізованою людською рікою... )
Подивіться, обов'язково. Хоча б на те, щоб потім ніяке стерво не посміло брехати вам у живі очі, ніби незалежність нам хтось "подарував".
Щоб нам, у черговий раз, не вкрали нашу історію.
https://www.youtube.com/watch?v=Q1Sm41WF_JI&t=1s
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24.07.2020 20:52 Відповісти
Герб России?
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24.07.2020 21:45 Відповісти
Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8525
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24.07.2020 20:19 Відповісти
100% любовница Зеленского.
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24.07.2020 23:05 Відповісти
Так, це одразу було видно, що він її обирав саме для цього. Доречі, як коханка вона Янелоху дуже підходить, як за національністю так і за зростом. Лєнка така кобила в порівнянні з цією шмакодявкою.
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24.07.2020 23:17 Відповісти
Рейтинг без змін, кремлівський чорт, вища ліга сміху. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4471
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27.07.2020 10:19 Відповісти
Рейтинг без змін, кремлівський чорт, вища ліга сміху. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8915
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27.07.2020 10:20 Відповісти
Кудись дуже далеко Лєнку попєрдоліло. Перша леді не з'являється разом з чоловіком вже з травня. Скандал з коханкою Мєндель, продаж будинку, переїзд Зе у державну резиденцію - все це свідчить про те, що у нас вже немає першої леді, а є коханка єврейка маленького зросту, яка була приставлена кремлем до українського президента. Мені цікаво, а вона взагалі жива?
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27.07.2020 10:56 Відповісти
..хтось любиться, милується..
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25.07.2020 09:21 Відповісти
Рейтинг без изменений, кремлевский черт, высшая лига смеха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8512
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24.07.2020 20:33 Відповісти
Рейтинг без змін, кремлівський чорт, вища ліга сміху. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2993
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24.07.2020 20:40 Відповісти
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25.07.2020 10:11 Відповісти
Рейтинг без змін, кремлівський чорт, вища ліга сміху. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1220
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24.07.2020 20:40 Відповісти
Декому щоб в свій райцентр заїхати треба їхати через інший райцентр.
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24.07.2020 21:22 Відповісти
Рейтинг без змін, кремлівський чорт, вища ліга сміху. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1367
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24.07.2020 21:24 Відповісти
Це ж Лєо та божевільна Грета.
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24.07.2020 23:19 Відповісти
Рейтинг без змін, кремлівський чорт, вища ліга сміху. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 352
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24.07.2020 21:28 Відповісти
Так начался закат "Квартала-95", фирма "Арсен и компания" его оставила не у дел.
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24.07.2020 22:01 Відповісти
Рейтинг без змін, кремлівський чорт, вища ліга сміху. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6104
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24.07.2020 22:57 Відповісти
Рейтинг без змін, кремлівський чорт, вища ліга сміху. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1726
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24.07.2020 22:46 Відповісти
почему без намордника???
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27.07.2020 10:23 Відповісти
Рейтинг без змін, кремлівський чорт, вища ліга сміху. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8140
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24.07.2020 23:39 Відповісти
І всі знають,хто розрулить ситуацію
Рейтинг без змін, кремлівський чорт, вища ліга сміху. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6110
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24.07.2020 23:45 Відповісти
Дайте самці телефон того пацана, ну ви вкурсі, і він все владнає.
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25.07.2020 11:40 Відповісти
Вово, ЗЕнедоумок тільки по самках і може.
Мендель не дасть збрехати
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27.07.2020 14:32 Відповісти
Арсенчик шептуна пустил. Бойца к таким вызовам не готовили. Надо было чиркнуть зажигалкой и страна вздохнула бы с облегчением
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25.07.2020 13:05 Відповісти
Задовбало все. Ми тут каменти шмурдячимо, а нічого не змінюється. Може хвате знущатися над собою? Нинішній през-нічого не вирішує: невже не зрозуміло?
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25.07.2020 01:31 Відповісти
Воно то так, але б*ють не по паспорту, а по морді.
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25.07.2020 09:17 Відповісти
нехрен тогда под контроль брать, раз не решает.
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27.07.2020 10:24 Відповісти
для піару...
а в цей час військовий 4-ри доби помирав.
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27.07.2020 14:34 Відповісти
Нет ничего хуже: клоуна сделать президентом, а затем его высмеивать...
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27.07.2020 20:42 Відповісти
 
 