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Екснардеп Жванія 65 разів літав до Москви і назад через Мінськ, - ЗМІ

Екснардеп Жванія 65 разів літав до Москви і назад через Мінськ, - ЗМІ

Колишній народний депутат Давид Жванія регулярно літає в Москву через Білорусь.

Про це повідомляє "Україна молода", в розпорядженні якої опинився список перельотів Жванії в Росію, інформує Цензор.НЕТ.

Авіаційні перельоти екснардеп здійснював між Києвом і Мінськом, після закриття авіасполучення з Росією саме таким маршрутом добираються до Москви з України.

Екснардеп Жванія 65 разів літав до Москви і назад через Мінськ, - ЗМІ 01

Менш ніж за три роки Жванія здійснив в обидва кінці 65 перельотів.

Читайте також: "Я входив в ОЗУ, яке захопило владу в 2014 році", - екснардеп Жванія. ВIДЕО

Екснардеп Жванія 65 разів літав до Москви і назад через Мінськ, - ЗМІ 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Клімкін про заяву Жванії: Меркель і лідери ЄС хабарів не беруть

Автор: 

Жванія Давид (75) москва (1264) росія (65925)


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Топ коментарі
+59
Кацапская мразь.
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24.07.2020 20:56
+54
В Аду ему место предателю.Конченый ублюдок.
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24.07.2020 20:55
+49
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARQ6zkcwJbo1hbso_GjsRhM8iTfm1kyH3DCsfsiJITQ0qk4jHtIEFKY4EKoM86kMB-8&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCUSm-D4Vs22dmf-TW7T3WwYVTHGRrmaQJos6gQGLR4golXFDadURqxn6J5K_OIv7eb1vR6dqREmrLcaYe8ln6u42DPvQGSqjbxfEHPFdm1qBl34v4ktDVJfYqR0IgL5_taR_z-EYn7dplClsMRSy3tsRimDwQrHMesGHwyKGFDmtDFWWOUfwzc3VyRRHP2jMo3TR9_ouSUIlz4lEfzkPK_wRunnesPvQY5NhmRbMJgw7vRt5pivsrCob8mRC_cGPJfIvVNQJwr4bA16o1_r9QsxSNRzhNuMgJHmOeMT1_t1mIYd37wBwAjpM3keyvV-5tqySPa1_NoCdCHCw&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158622629183953?__xts__%5B0%5D=68.ARCUSm-D4Vs22dmf-TW7T3WwYVTHGRrmaQJos6gQGLR4golXFDadURqxn6J5K_OIv7eb1vR6dqREmrLcaYe8ln6u42DPvQGSqjbxfEHPFdm1qBl34v4ktDVJfYqR0IgL5_taR_z-EYn7dplClsMRSy3tsRimDwQrHMesGHwyKGFDmtDFWWOUfwzc3VyRRHP2jMo3TR9_ouSUIlz4lEfzkPK_wRunnesPvQY5NhmRbMJgw7vRt5pivsrCob8mRC_cGPJfIvVNQJwr4bA16o1_r9QsxSNRzhNuMgJHmOeMT1_t1mIYd37wBwAjpM3keyvV-5tqySPa1_NoCdCHCw&__tn__=-R 3 ч. ·https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

30 років тому.
Добре пам'ятаю, де я в мить підйому прапора стояла, і навіть (як то завжди врізається у важливі моменти життя) - в чому була вбрана.
Господи, як же це було прекрасно!
Хто не бачив - знайдіть 17 хв і подивіться уважненько, не минаючи ні титли, на цей Київ літа 1990-го. Через 2,5 місяці почався "перший Майдан" - Революція на граніті, і 15 жовтня майже такі самі багатотисячні колони киян вийшли на загальноміський страйк на підтримку студентів - тільки то вже була не святкова юрба, а зла, рішуча й зосереджена, йшли "підприємствами", і це теж було по-своєму прекрасно, але іншою, грізною красою, про яку писав Єйтс ("a terrible beauty was born"), - бачити ті вручну намальовані плакати: "Більшовик", "Ленінська кузня", "Арсенал": останній спалах робітничого руху в Європі 20-го ст., відлуння польської Солідарности... (Ось тоді Кравчук і мусив прийняти рішення: ну його на фіґ, Москва далеко, а сила - ось вона, прямо під вікнами тече самоорганізованою людською рікою... )
Подивіться, обов'язково. Хоча б на те, щоб потім ніяке стерво не посміло брехати вам у живі очі, ніби незалежність нам хтось "подарував".
Щоб нам, у черговий раз, не вкрали нашу історію.
https://www.youtube.com/watch?v=Q1Sm41WF_JI&t=1s
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24.07.2020 20:53
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Козел.
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26.07.2020 16:10 Відповісти
За денежкой к ху.лу ездил. Жить то как-то надо.
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26.07.2020 18:00 Відповісти
..а наше СБУ не зацікавило, з які дєла в цього жванокацапа у раші, чи може він туди возить сводкі від отдєла фсб в Україні???
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26.07.2020 22:45 Відповісти
https://censor.net/user/193536 30 виїздів та 35 вїздів
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27.07.2020 11:57 Відповісти
Простить.

Зеленский благословил надежду Весне
Ее настроение и томление подарил он везде ,
Ведь Родиной править не всем улыбается ,
А мы в тяжелом сне задержались на дне .
Ведь Петр Порошенко он такой как все,
Отец стране он сын и муж своей жене.
Грехи свои он знает и искупает в гневе ,
Но кто из нас безгрешен в нашей вере?
Его судьба не выбирала на тайной встрече
И за гриву не ласкала на Венском вече.
Из всех кто был там ,вам не признается ,
Что чашу эпохальную самому испить кусается .
Ведь тяжелей всего нам грех принять
Тяжелей всего друзей простить опять
Тяжелей всего себя нам в них узнать,
Но он история страны и пятый Президент!!!
А Падучий завидует еле стоячему,
И Стоячий завидует уже лежачему,
Вот Богатый завидует еще довольному ,
Но Довольный предаст любому Вольному.
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27.07.2020 21:57 Відповісти
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