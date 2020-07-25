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На честь 30-річчя підняття національного прапора над київською мерією будівлю КМДА підсвітили синьо-жовтим кольором. ФОТО

З нагоди тридцятої річниці підняття Українського національного прапора над столицею будівлю Київської міської державної адміністрації підсвітили синьо-жовтими квітами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

У мерії нагадали, що 24 липня 1990 року, за 13 місяців до офіційного проголошення незалежності України, біля будівлі КМДА та Київради вперше підняли національний прапор.

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На честь 30-річчя підняття національного прапора над київською мерією будівлю КМДА підсвітили синьо-жовтим кольором 01

Київ (19638) прапор (486)


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Топ коментарі
+21
В честь 30-летия поднятия национального флага над киевской мэрией здание КГГА подсветили сине-желтым цветом - Цензор.НЕТ 4095
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25.07.2020 01:36
+8
Національний жовто-блакитний прапор -- це наша святиня, гордість і гідність. За нього пролилося багато крові наших героїв. Слава Героям!
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25.07.2020 05:14
+7
Я був 30 років тому перед мерією і пам'ятаю ті події. Тоді багато хто ще боявся, бо СРСР ще продовжував існувати. Національний Прапор підняли поруч із прапором УРСР.
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25.07.2020 03:50
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В честь 30-летия поднятия национального флага над киевской мэрией здание КГГА подсветили сине-желтым цветом - Цензор.НЕТ 4095
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25.07.2020 01:36 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARQ6zkcwJbo1hbso_GjsRhM8iTfm1kyH3DCsfsiJITQ0qk4jHtIEFKY4EKoM86kMB-8&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCUSm-D4Vs22dmf-TW7T3WwYVTHGRrmaQJos6gQGLR4golXFDadURqxn6J5K_OIv7eb1vR6dqREmrLcaYe8ln6u42DPvQGSqjbxfEHPFdm1qBl34v4ktDVJfYqR0IgL5_taR_z-EYn7dplClsMRSy3tsRimDwQrHMesGHwyKGFDmtDFWWOUfwzc3VyRRHP2jMo3TR9_ouSUIlz4lEfzkPK_wRunnesPvQY5NhmRbMJgw7vRt5pivsrCob8mRC_cGPJfIvVNQJwr4bA16o1_r9QsxSNRzhNuMgJHmOeMT1_t1mIYd37wBwAjpM3keyvV-5tqySPa1_NoCdCHCw&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158622629183953?__xts__%5B0%5D=68.ARCUSm-D4Vs22dmf-TW7T3WwYVTHGRrmaQJos6gQGLR4golXFDadURqxn6J5K_OIv7eb1vR6dqREmrLcaYe8ln6u42DPvQGSqjbxfEHPFdm1qBl34v4ktDVJfYqR0IgL5_taR_z-EYn7dplClsMRSy3tsRimDwQrHMesGHwyKGFDmtDFWWOUfwzc3VyRRHP2jMo3TR9_ouSUIlz4lEfzkPK_wRunnesPvQY5NhmRbMJgw7vRt5pivsrCob8mRC_cGPJfIvVNQJwr4bA16o1_r9QsxSNRzhNuMgJHmOeMT1_t1mIYd37wBwAjpM3keyvV-5tqySPa1_NoCdCHCw&__tn__=-R 3 ч. ·https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

30 років тому.
Добре пам'ятаю, де я в мить підйому прапора стояла, і навіть (як то завжди врізається у важливі моменти життя) - в чому була вбрана.
Господи, як же це було прекрасно!
Хто не бачив - знайдіть 17 хв і подивіться уважненько, не минаючи ні титли, на цей Київ літа 1990-го. Через 2,5 місяці почався "перший Майдан" - Революція на граніті, і 15 жовтня майже такі самі багатотисячні колони киян вийшли на загальноміський страйк на підтримку студентів - тільки то вже була не святкова юрба, а зла, рішуча й зосереджена, йшли "підприємствами", і це теж було по-своєму прекрасно, але іншою, грізною красою, про яку писав Єйтс ("a terrible beauty was born"), - бачити ті вручну намальовані плакати: "Більшовик", "Ленінська кузня", "Арсенал": останній спалах робітничого руху в Європі 20-го ст., відлуння польської Солідарности... (Ось тоді Кравчук і мусив прийняти рішення: ну його на фіґ, Москва далеко, а сила - ось вона, прямо під вікнами тече самоорганізованою людською рікою... )
Подивіться, обов'язково. Хоча б на те, щоб потім ніяке стерво не посміло брехати вам у живі очі, ніби незалежність нам хтось "подарував".
Щоб нам, у черговий раз, не вкрали нашу історію.
https://www.youtube.com/watch?v=Q1Sm41WF_JI&t=1s
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25.07.2020 09:37 Відповісти
Круто.
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25.07.2020 03:26 Відповісти
Я був 30 років тому перед мерією і пам'ятаю ті події. Тоді багато хто ще боявся, бо СРСР ще продовжував існувати. Національний Прапор підняли поруч із прапором УРСР.
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25.07.2020 03:50 Відповісти
Але вятровичі хочуть щоб українці забули, що Національний Прапор підняли поруч із прапором УРСР.
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25.07.2020 09:36 Відповісти
я там теж був у той вечір, та наступного ранку 30 років тому
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25.07.2020 15:10 Відповісти
Національний жовто-блакитний прапор -- це наша святиня, гордість і гідність. За нього пролилося багато крові наших героїв. Слава Героям!
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25.07.2020 05:14 Відповісти
"синьо-жовтий" прапор України.
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25.07.2020 08:51 Відповісти
Золотая пшеница и голубое небо независимой Украины.
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25.07.2020 07:53 Відповісти
Нє, справжній прапор жовто-блакитний.В честь 30-летия поднятия национального флага над киевской мэрией здание КГГА подсветили сине-желтым цветом - Цензор.НЕТ 5433
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25.07.2020 08:17 Відповісти
Хорошо. Есть хоть что-то , чтобы ты согласился?
Пусть будет море и солнце.
Вам лишь бы спорить и бурлить- ни дня без зрады.
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25.07.2020 10:03 Відповісти
Прапор до гори дригом, тому і нема ладу в Україні. По феншую жовтий колір символізує сонце, а синій воду. На нинішньому прапорі вода заливає сонце. Мрак.
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25.07.2020 10:09 Відповісти
яким чином пан феншуй допоможе прибрати мертведчуків та тих хто за них голосує щоб був лад?
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25.07.2020 10:18 Відповісти
В честь 30-летия поднятия национального флага над киевской мэрией здание КГГА подсветили сине-желтым цветом - Цензор.НЕТ 6904
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25.07.2020 10:42 Відповісти
Скоро там будут подсвечивать аквафреш, спасибо зебилам.
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25.07.2020 09:59 Відповісти
а почему на волне Революции не утвердили большой Герб Украины? не нарисовали Тризуб на государственном Флаге...пьетруччо так своим рошеном занялся, шо голову отбило....
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25.07.2020 10:21 Відповісти
По случаю тридцатой годовщины поднятия украинского национального флага над столицей здание Киевской городской государственной администрации подсветили сине-желтыми цветами. Источник: https://censor.net/p3210089

ГАРНІ КОЛЬОРИ
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25.07.2020 21:58 Відповісти
По случаю тридцатой годовщины....

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Підсічувати треба не по случаю,а кожну ніч цілий рік у всіх містах України!
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26.07.2020 14:54 Відповісти
 
 