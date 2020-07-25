На честь 30-річчя підняття національного прапора над київською мерією будівлю КМДА підсвітили синьо-жовтим кольором. ФОТО

З нагоди тридцятої річниці підняття Українського національного прапора над столицею будівлю Київської міської державної адміністрації підсвітили синьо-жовтими квітами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

У мерії нагадали, що 24 липня 1990 року, за 13 місяців до офіційного проголошення незалежності України, біля будівлі КМДА та Київради вперше підняли національний прапор.

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