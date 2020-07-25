Фура і легковик зіткнулися у Семиполках під Києвом, є загиблі. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

У Броварському районі Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Біля села Семиполки зіткнулися фура і легковий автомобіль, є загиблі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Як зазначається, на місці вже працює поліція, рятувальники і медики.

"Зіткнулися фура і легковий автомобіль. Від удару легковик перетворився на купу металу. Є загиблі. На місці медики, поліція і СОГ. Рух ускладнений. Будьте уважні і обережні, не поспішайте", - йдеться в повідомленні.

Пізніше стало відомо, що загинув винуватець аварії. Попередньо, винуватцем став водій "Фольксвагена", який виїхавши на "зустрічну" вдарив фуру в ліве колесо, від чого її понесло прямо в лоб автобуса з людьми! "Завдяки майстерності водія автобуса, який ухилився від лобового удару, зазнав удару по дотичній, після чого перекинувся і злетів у кювет! Винуватець загинув від множинних травм, намагалися реанімувати, але травми не сумісні з життям! Госпіталізовано 9 осіб середньої тяжкості. Решті надавалася допомога на місці. Люди їхали з моря додому. Були сім'ї з дітьми", - йдеться в повідомленні.

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