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Новини Фото ДТП
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Фура і легковик зіткнулися у Семиполках під Києвом, є загиблі. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

У Броварському районі Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Біля села Семиполки зіткнулися фура і легковий автомобіль, є загиблі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Як зазначається, на місці вже працює поліція, рятувальники і медики.

"Зіткнулися фура і легковий автомобіль. Від удару легковик перетворився на купу металу. Є загиблі. На місці медики, поліція і СОГ. Рух ускладнений. Будьте уважні і обережні, не поспішайте", - йдеться в повідомленні.

Пізніше стало відомо, що загинув винуватець аварії. Попередньо, винуватцем став водій "Фольксвагена", який виїхавши на "зустрічну" вдарив фуру в ліве колесо, від чого її понесло прямо в лоб автобуса з людьми! "Завдяки майстерності водія автобуса, який ухилився від лобового удару, зазнав удару по дотичній, після чого перекинувся і злетів у кювет! Винуватець загинув від множинних травм, намагалися реанімувати, але травми не сумісні з життям! Госпіталізовано 9 осіб середньої тяжкості. Решті надавалася допомога на місці. Люди їхали з моря додому. Були сім'ї з дітьми", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У зв'язку з великою кількістю ДТП в Україні стартувало профілактичне відпрацювання автошляхів "Безпечне шосе", - Нацполіція. ВIДЕО

Фура і легковик зіткнулися у Семиполках під Києвом, є загиблі 01
Фура і легковик зіткнулися у Семиполках під Києвом, є загиблі 02
Фура і легковик зіткнулися у Семиполках під Києвом, є загиблі 03

ДТП (4480) Київська область (4084)


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Топ коментарі
+8
Будуються нові. Повільно, проте будуються.

На совок фапаєш?
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25.07.2020 10:15
+7
Вот как раз этим совковым наследием Украина и пользуется.А что будет когда закончится совковое наследие?
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25.07.2020 10:10
+6
В стране нет дорог, соответствующих количеству и потоку транспорта. Большинство дорог - совковое наследие, двухполосные, на которых тошнят фуры с утра до вечера, не давая проехать остальным участникам движения.Аварийность зашкаливает, вместо строительства новых занимаются ямочным ремонтом и засидками полицаев в кустах.
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25.07.2020 09:34
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В стране нет дорог, соответствующих количеству и потоку транспорта. Большинство дорог - совковое наследие, двухполосные, на которых тошнят фуры с утра до вечера, не давая проехать остальным участникам движения.Аварийность зашкаливает, вместо строительства новых занимаются ямочным ремонтом и засидками полицаев в кустах.
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25.07.2020 09:34 Відповісти
Вот как раз этим совковым наследием Украина и пользуется.А что будет когда закончится совковое наследие?
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25.07.2020 10:10 Відповісти
Будуються нові. Повільно, проте будуються.

На совок фапаєш?
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25.07.2020 10:15 Відповісти
фапаєш?
=
у тебя проблемы с фапаньем?
https://censor.net/comments/locate/3210094/019214d1-7c38-731d-a04b-193029b21979
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25.07.2020 10:43 Відповісти
дрочуєш? в тебе точно нема проблем з цим
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25.07.2020 11:04 Відповісти
не суди по своим дурным привычкам
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25.07.2020 11:18 Відповісти
В 1-ю психликарню интернет опять включили!
В населённом пункте ушлёпок гонит на обгон с явным превышением скорости, а виноваты дороги!
Во всей Европе люди нормально ездят про небольшим дорогам без всяких отбойников среди множества населённых пунктов, просто ездят нормально!
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25.07.2020 11:49 Відповісти
Болван, в нормальных странах фуры не ездят по городам, их разгружают в пригороде.
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25.07.2020 12:36 Відповісти
Семиполки - город?
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25.07.2020 13:26 Відповісти
тем более
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25.07.2020 14:32 Відповісти
Знаєш, у тебе політичні погляди начебто правильні, проте твій дебілізм кидає тінь на усіх адекватних прихильників Пороха.
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25.07.2020 13:24 Відповісти
с чего ты взял что я порохобот?
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25.07.2020 14:33 Відповісти
Бот- це безлика особа, що сидить на акаунті, який дадуть і пише, що скажуть. Ти жива людина із своїми переконаннями, чи мережевий заробітчанин?))
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25.07.2020 15:41 Відповісти
а судьи кто?
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25.07.2020 16:00 Відповісти
Він - зебіл.
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26.07.2020 00:15 Відповісти
Чернігівська траса завжди була більш-менш нормальна і за рядністю, і за якістю
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25.07.2020 10:35 Відповісти
где отбойники? Нет ни одного автобана европейского уровня с севера на юг или с запада на восток.Какие то кусочки - черниговские, киевские, харьковские.
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25.07.2020 10:45 Відповісти
Проблема не в отбойниках, а дебилах на хламе из ЕС и США, которые ведут себя на дорогах как олени. Автомобиль не должен быть доступен каждому идиоту, нужен жесткий техосмотр, автоматическая фиксация нарушений и огромные штрафы.
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25.07.2020 11:21 Відповісти
У нас когда на мосту поставили разделительный отбойник, исчезла аварийность от лобовых столкновений.
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25.07.2020 11:25 Відповісти
Ты предлагаешь везде отбойники поставить? Может проще оленям ограничить доступ к автомобилям?
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25.07.2020 11:36 Відповісти
диагноза "олень" не существует, поэтому это не просто, но ты можешь изменить мир, иди в депутаты.
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25.07.2020 11:48 Відповісти
Посмотри вокруг, оленями заполнены дороги Украины, они не соблюдают ПДД, не следят за техническим состоянием своих автомобилей, садятся за руль под наркотой и алкоголем и пр.
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25.07.2020 11:51 Відповісти
Тебе же сказали - иди в депутаты и утверждай в законе диагноз "олень".
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25.07.2020 12:28 Відповісти
Поддерживаю. Будут разделительные отбойники - ни у кого не возникнет желания обогнать по встречной полосе.
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25.07.2020 13:04 Відповісти
Это также спасает от лобовых в гололёд и слякоть.при заносе
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25.07.2020 14:35 Відповісти
Показатель Северный мост в Киеве, пока не было отбойника мясорубка была каждую неделю!
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25.07.2020 22:02 Відповісти
Ооо, чуствуется ярость отлучённых от техосмотра ментов

К сведению остальных: аварии от техсостояния гдето там около 0.1 или менее процентов, тоесть - нисколько.
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25.07.2020 11:46 Відповісти
Бляхер, ты был в странах ЕС? Видел там коптящие развалюхи на лысых колёсах?
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25.07.2020 11:48 Відповісти
Был. Развалюхи такие самые, как и у нас.
Собственно оттуда бляхи и поприезжали в том самом состоянии.
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25.07.2020 11:59 Відповісти
Только почему-то они не коптят и не разваливаются на ходу.
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25.07.2020 12:49 Відповісти
автомобили для избранных ... и ооогромные штрафы.. шо мусорок денег на жизнь не хватает ? Иди работай !
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25.07.2020 12:28 Відповісти
Автомобили для ответственных, а не для дебилов.
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25.07.2020 12:31 Відповісти
т.е ты считаешь, что ответственность прямо пропорциональна стоимости автомобиля или сумме штрафа ?
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25.07.2020 13:00 Відповісти
Таксист-евробляХер?😂
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25.07.2020 12:38 Відповісти
"ваз баклажан" ?
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25.07.2020 13:01 Відповісти
Конкретно в Семиполках дорога четырёхполосная. Да, ещё с совка, но в данный момент ремонтируется.
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25.07.2020 10:35 Відповісти
внатуре "четырёхполосные" дороги переделаны из трёхполосных с нарушением ГОСТ.
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25.07.2020 10:42 Відповісти
Да? Ещё при сесеер? Нуну.
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25.07.2020 11:46 Відповісти
Что "нуну", болван? почитай про Обуховскую трассу. Причины аварийности - новая разметка из трёхполосной в четырёхполосную. с нарушением норм.
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25.07.2020 11:51 Відповісти
То нуну, что до вас в дурке не довели - Чернигов-Киев четыре полосы ещё со времён СССР.
Раз мы об этой аварии говорим.

А что там у вас на Обухов этой темы не касается.
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25.07.2020 11:58 Відповісти
Болван, на большинстве дорог две полосы, на большинстве четырёхполосных дорог ширина не соответствует безопасным нормам, а что там у вас в кусочке на Чернигов этой темы не касается.
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25.07.2020 12:34 Відповісти
Деццкий сад. Детепе на том самом кусочке, иди галоперидолу проколи санитар уже заждался, хехе
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25.07.2020 12:40 Відповісти
тебе надо ты и проколи
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25.07.2020 12:41 Відповісти
Це виправдовує перевищення швидкості що немає доріг?
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25.07.2020 10:38 Відповісти
Ты сказал виправдовує.
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25.07.2020 10:40 Відповісти
Ти не розумієш того що читаєш.
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25.07.2020 10:48 Відповісти
не тебе, глина, судить шо хто розумие.
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25.07.2020 12:43 Відповісти
Мені мені, тупаків як ти завжди треба ставити на місце, хоча онлайн це не реально бо тілький лівий "хук" розуміють тупаки.
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25.07.2020 14:28 Відповісти
шампиньон, у тебя бицепс меньше чем у твоей жены. Выноси уточки из под англичан и не вякай.
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25.07.2020 14:30 Відповісти
Ідіоти пустозвони з своєї пустої голови неможкть нічого вигадати крім "уточєк винасі" або "збирай полуницю" .
Ти сам підтвердив моє припущення що ти тупе.
P. S. Більше відповіді не буде, з тупими балабооками довго не спілкуюсь.
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25.07.2020 15:27 Відповісти
ти ж тупiший на порядок, пустоголовий наймит.
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25.07.2020 15:59 Відповісти
простите, как совковое наследние дорого пересекается с том, что погибший долбойоб?
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25.07.2020 10:55 Відповісти
Никак, но в ватной голове всякое бывает😂
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25.07.2020 11:16 Відповісти
Это твоя фамилия.
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25.07.2020 11:19 Відповісти
Да, но и в Европе на таких дорогах фуры идут плотным потоком и никто не вылетает на встречку. Все едут менее 70 км/ч и никто не возмущается.
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25.07.2020 11:13 Відповісти
у нас зерновозы 40 едут
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25.07.2020 11:19 Відповісти
Я не отрицаю разбитых дорог, отсутствия автобанов и перегрузы на зерновозах. Главная причина аварийности - культура вождения на нуле. Менталитет рулит. Почему в Европе на национальных дорогах (не автобанах) сотни тысяч фур, которые еле плетуться, а "летунов" на лекговых авто нет. Редко кто нарушает (конечно камеры тоже помогают).
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25.07.2020 13:31 Відповісти
потому что там ширина полос соответсвует стандарту.
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25.07.2020 14:31 Відповісти
Там дороги порой уже, чем у нас.
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25.07.2020 14:41 Відповісти
Значит кто то кое где у них порой честно жить не хочет.
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25.07.2020 16:07 Відповісти
А бы шо нести...
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26.07.2020 09:46 Відповісти
абы шо ответить порой
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26.07.2020 10:18 Відповісти
Будьте внимательны и осторожны, не спешите

==
Соответсвенно прекратите воровать, давать тупые советы, постройте автобаны для фур с разделительными отбойникам и запретите им ездить через населённые пункты и города.
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25.07.2020 09:38 Відповісти
Это ты сёйчас к Коломойскому обращаешься,Ахметову или Пинчуку?
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25.07.2020 10:12 Відповісти
А хто зараз презедент?)))
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25.07.2020 10:16 Відповісти
Такими речами взагалі-то Кабмін займається. Повноваження Президента - зовнішні справи та оборона.
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25.07.2020 11:17 Відповісти
Так у всіх проколах кабміну з 2014 по 2019 твоя гвардія винуватила Пороха, хоча в кабміні була збірна солянка за поданням від різних політ сил.
А зараз монобільшість. І у кабміні всі за поданням зе. Отже не крутись і не з'їзджай. За все, що коїться у зовнішній та внутрішній політиці несе відповідальність зе. Бо у КМ, ГП та інших інститутах "на 100% його люди".
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25.07.2020 13:28 Відповісти
Так-так, я в курсі - усьо було супроти сизоносого гетьмана. І коаліція була не така, і свинарчуки йому гадили, і хтось склади постійно підривав, і ***** моряків в полон взяло (а не мало би). Та і багато чого іншого - поганим танцюристам завжди заважає маленька анатомічна дрібниця...
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25.07.2020 14:25 Відповісти
Завертівся як)) ще раз для тупих повторюю- при Пороху КМ був збірною солянкою. А при зе- всі ставленики зе. Різницю відчуваєш? Свинарчуки тут до чого? Їх вже посадили навесні.
Монобільшість. Цю фразу ти і тобі подібні повторювали рік. Хавай-те.
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25.07.2020 15:48 Відповісти
Завертівся? Так, Петро вертівся, як вуж на пательні і називав це патріотичними танцями. Але руки по старій пам'яті вже нічого, як красти не могли...
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25.07.2020 16:03 Відповісти
Що ти мелеш?)))
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25.07.2020 16:43 Відповісти
Туда тоже можно.
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25.07.2020 10:46 Відповісти
И снова фура (
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25.07.2020 10:00 Відповісти
Не фура, а олень на фольксе!
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25.07.2020 11:52 Відповісти
Видео не пробовали смотреть?
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25.07.2020 13:31 Відповісти
Фура и легковушка столкнулись в Семиполках под Киевом, есть погибшие - Цензор.НЕТ 339
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25.07.2020 10:00 Відповісти
стремная штука ночью...как правило габаритов нет
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25.07.2020 10:29 Відповісти
нет повода, не увеличить штрафы.....
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25.07.2020 10:17 Відповісти
а де карта від авакова з статистикою подібною до карти з ковід, чи цим залякати й держати в узді ніяк то нах потрібно?
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25.07.2020 10:36 Відповісти
Імператор Хуан ди в 2600 році до н.е. вже тоді ввів стандарт на ширину доріг, повозок, на пиття кипяченого чаю тощо. А наші керманичі і корупція до цих пір не може побудувати ні доріг ні велосипедних доріжок, щоб фури не душили велосипедистів які економлять і паливо, і не гадять відпрацьованими газами в атмосферу. А на вулицях в населених пунктах бобри захапують її територію і звужують і вулицю та радіуси поворотів, що машини влітают в будинки. Тобто в країні системний бардак. А забудова, не враховує, ні підїзду ШМД ні пожених машин у разі руйнування будинку (яка враховувалась у гостах СРСР), вона влада враховує тільки хабарі і наживу для бобра.
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25.07.2020 10:59 Відповісти
Что делает ублюдок на фуре в левом ряду при чистой правой полосе? Вина водятла грузовика как по мне
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25.07.2020 11:03 Відповісти
Это она на фото чистая. В момент аварии вполне возможно, что он кого-то обьезжал или обгонял такую брычку, как на фото в коментах.
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25.07.2020 11:20 Відповісти
Сразу было видео с регистратора фуры из кабины. фура наваливает с пол км по левой полосе никого не обгоняя. Сейчас видео убрали.
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25.07.2020 11:38 Відповісти
А вообще из фото толком ничего не понять. Как по мне фура вообще на встречке оказалась.
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25.07.2020 11:23 Відповісти
По видосику с регистратора фуры она тошнила в левом ряду и ей со встречки приехал форд. Далее пишут, что сломалось левое колесо и теперь она поехала в автобус на встречке.
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25.07.2020 11:55 Відповісти
Правую полосу разбили и теперь по левой тошнят. Впрочем в зеркала смотрят и сваливают практически вовремя.
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25.07.2020 11:53 Відповісти
то есть оленю было мало двух полос так он поехал в третью встречную это ты считаеш нормальным.плюс на фото видно двойную всплошную и судя по груде маталла скорость его была явно не 50км.
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25.07.2020 18:48 Відповісти
Олень на бляховаге.
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25.07.2020 11:17 Відповісти
Откуда сведения про бляховаг? Муляе?

Заснул водило легковухи 100%
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25.07.2020 12:04 Відповісти
Старый ваг с дебилом за рулём, сомнений быть не может.
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25.07.2020 12:39 Відповісти
Опять из важнейших новостей работы президента, рады и правительства - авария на дороге...
Можно было бы за рубежом аварии поискать, так бы и их "международная" работа была видна...
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25.07.2020 11:20 Відповісти
Успел, олигофрен? Само в ад улетело и людей покалечило. Теперь будет чертям смолу заваривать
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25.07.2020 11:29 Відповісти
На видео с регистратора видно, что водила включил "режим Бога" и давит по левой полосе со скоростью глубоко за сотню. Ехал бы в своей полосе, или не летел бы по левой, то дятел на Фольксе его бы не встретил.
Но с Фольцем тоже непонятки. Он реально вылетел на встречку.
Вобщем--встретились два одиночества...
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25.07.2020 12:25 Відповісти
заснув або втратив свідомість
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25.07.2020 20:30 Відповісти
что за инфузория текст писала? С трудом дочитал
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25.07.2020 14:27 Відповісти
Судячи з відео водій легковика або уснув за кермом або йому стало зле
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25.07.2020 20:29 Відповісти
 
 