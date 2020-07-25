Фура і легковик зіткнулися у Семиполках під Києвом, є загиблі. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)
У Броварському районі Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Біля села Семиполки зіткнулися фура і легковий автомобіль, є загиблі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Як зазначається, на місці вже працює поліція, рятувальники і медики.
"Зіткнулися фура і легковий автомобіль. Від удару легковик перетворився на купу металу. Є загиблі. На місці медики, поліція і СОГ. Рух ускладнений. Будьте уважні і обережні, не поспішайте", - йдеться в повідомленні.
Пізніше стало відомо, що загинув винуватець аварії. Попередньо, винуватцем став водій "Фольксвагена", який виїхавши на "зустрічну" вдарив фуру в ліве колесо, від чого її понесло прямо в лоб автобуса з людьми! "Завдяки майстерності водія автобуса, який ухилився від лобового удару, зазнав удару по дотичній, після чого перекинувся і злетів у кювет! Винуватець загинув від множинних травм, намагалися реанімувати, але травми не сумісні з життям! Госпіталізовано 9 осіб середньої тяжкості. Решті надавалася допомога на місці. Люди їхали з моря додому. Були сім'ї з дітьми", - йдеться в повідомленні.
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На совок фапаєш?
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у тебя проблемы с фапаньем?
https://censor.net/comments/locate/3210094/019214d1-7c38-731d-a04b-193029b21979
В населённом пункте ушлёпок гонит на обгон с явным превышением скорости, а виноваты дороги!
Во всей Европе люди нормально ездят про небольшим дорогам без всяких отбойников среди множества населённых пунктов, просто ездят нормально!
К сведению остальных: аварии от техсостояния гдето там около 0.1 или менее процентов, тоесть - нисколько.
Собственно оттуда бляхи и поприезжали в том самом состоянии.
Раз мы об этой аварии говорим.
А что там у вас на Обухов этой темы не касается.
Ти сам підтвердив моє припущення що ти тупе.
P. S. Більше відповіді не буде, з тупими балабооками довго не спілкуюсь.
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Соответсвенно прекратите воровать, давать тупые советы, постройте автобаны для фур с разделительными отбойникам и запретите им ездить через населённые пункты и города.
А зараз монобільшість. І у кабміні всі за поданням зе. Отже не крутись і не з'їзджай. За все, що коїться у зовнішній та внутрішній політиці несе відповідальність зе. Бо у КМ, ГП та інших інститутах "на 100% його люди".
Монобільшість. Цю фразу ти і тобі подібні повторювали рік. Хавай-те.
Заснул водило легковухи 100%
Можно было бы за рубежом аварии поискать, так бы и их "международная" работа была видна...
Но с Фольцем тоже непонятки. Он реально вылетел на встречку.
Вобщем--встретились два одиночества...