У зоні ООС через необережне поводження зі зброєю загинув воїн 44-ї окремої артилерійської бригади Михайло Воронський. ФОТО

У четвер, 23 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил в результаті необережного поводження зі зброєю (попередньо) загинув Михайло Михайлович Воронський, 1966 року народження, уродженець села Добрівляни Заліщицького району Тернопільської області - солдат, водій-електрик 44-ї окремої артилерійської бригади.

Про це йдеться на офіційній сторінці 44-ї ОАБр, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Висловлюємо співчуття рідним та близьким у зв'язку зі смертю військовослужбовця служби за контрактом, солдата Михайла Воронського, який загинув на Сході нашої держави.



За попередніми даними військовослужбовець помер від кульового поранення внаслідок необережного поводження зі зброєю. На місці події працюють представники військової служби правопорядку та поліції. Командуванням військової частини призначено службове розслідування", - сказано в повідомленні.





Довідка:

Солдат Михайло Михайлович Воронський проходив службу за контрактом у військовій частині А3215 з лютого 2020 року на посаді водія-електрика в одному з артилерійських підрозділів. Ветеран афганець, активний учасник Революції Гідності, під час служби зарекомендував себе з позитивного боку.

В останню путь проведуть Михайла Воронського у його рідному селі Добрівляни, що в Заліщицькому районі на Тернопільщині", - зазначається в повідомленні.

Михайло Воронський з 1984 по 1986 роки брав участь в бойових діях в Афганістані, нагороджений медаллю "За бойові заслуги".

Був активним учасником Революції Гідності в 8-ї афганській сотні, волонтер. З лютого 2020 року, не зважаючи на те, що є інвалідом війни III групи, підписав контракт і став військовослужбовцям 44-ї артилерійської бригади, яка виконує бойові завдання в зоні проведення ООС.

Прощання і похоронна церемонія відбудуться у п'ятницю, 26 липня, о 13.00 в с. Добрівляни Заліщицького району Тернопільської області.

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