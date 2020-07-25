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П'ять кораблів НАТО, які брали участь у навчаннях "Сі Бриз-2020", зайшли в порт Одеси. ФОТОрепортаж

Сьогодні рано-вранці п'ять кораблів НАТО, які брали участь в навчаннях "Сі Бриз-2020", зайшли в одеський порт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Пять кораблів НАТО, які брали участь у навчаннях Сі Бриз-2020, зайшли в порт Одеси 01

Першими, близько 7 години, ошвартувалися біля військово-морської базі "Південь", що в Практичній гавані, корвети - румунський "контр-адмірал Себастіан" (борт 264) і болгарський "Бадьорий" (борт 14).

Пять кораблів НАТО, які брали участь у навчаннях Сі Бриз-2020, зайшли в порт Одеси 02

До 9 години в порт почали прибувати основні ударні сили "Сі Бризу". На 18, 19 і 20 причалах пришвартувалися фрегати - іспанський (флагман SNMG2) F101 "Альваро де Базан", турецький F243 "Йилдирим" і румунський F222 "Регіна Марія".

Пять кораблів НАТО, які брали участь у навчаннях Сі Бриз-2020, зайшли в порт Одеси 03
Пять кораблів НАТО, які брали участь у навчаннях Сі Бриз-2020, зайшли в порт Одеси 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буксири не змогли підняти затонулий танкер Delfi в Одесі, - ОДА. ФОТО

Пять кораблів НАТО, які брали участь у навчаннях Сі Бриз-2020, зайшли в порт Одеси 05
Пять кораблів НАТО, які брали участь у навчаннях Сі Бриз-2020, зайшли в порт Одеси 06
Пять кораблів НАТО, які брали участь у навчаннях Сі Бриз-2020, зайшли в порт Одеси 07

Усі кораблі вже не раз гостювали в Одесі крім іспанця, який вперше в Чорному морі і в Одесі.

Пять кораблів НАТО, які брали участь у навчаннях Сі Бриз-2020, зайшли в порт Одеси 08

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Навчання "Сі Бриз-2020": Відбулися бойові стрільби з вертольота по морській цілі. ВIДЕО

Пять кораблів НАТО, які брали участь у навчаннях Сі Бриз-2020, зайшли в порт Одеси 09
Пять кораблів НАТО, які брали участь у навчаннях Сі Бриз-2020, зайшли в порт Одеси 10
Пять кораблів НАТО, які брали участь у навчаннях Сі Бриз-2020, зайшли в порт Одеси 11

Фрегат названий на честь іспанського адмірала XVI століття і включений до складу іспанських ВМС в грудні 2003 року. Довжина корабля 147 метрів, ширина 19, осадка - вісім метрів. Водотоннажність близько 6000 тонн. Дві газові турбіни General Electric LM 2500, (такі ж, як на американських есмінці типу "Арлі Берк") і дві дизельні установки Bazan-Caterpillar розганяють його до 28 вузлів.

Пять кораблів НАТО, які брали участь у навчаннях Сі Бриз-2020, зайшли в порт Одеси 12
Пять кораблів НАТО, які брали участь у навчаннях Сі Бриз-2020, зайшли в порт Одеси 13
Пять кораблів НАТО, які брали участь у навчаннях Сі Бриз-2020, зайшли в порт Одеси 14

Alvaro de Bazan оснащений аналогом американської бойової інформаційно-керуючої системою "Іджіс". Основна ударна зброя корабля - протикорабельні ракети "Гарпун". Крім того, у нього є 48 шахт вертикального пуску Мк.41 для різних ракет, торпедні установки й артилерійське озброєння. "Базан" несе один протичовновий вертоліт SH-60 "СіХоук".

Пять кораблів НАТО, які брали участь у навчаннях Сі Бриз-2020, зайшли в порт Одеси 15

Кораблі пробудуть в Одесі до 28 липня.

ВМС (1397) НАТО (6516) оборона (4819) Одеса (5496) Сі-Бриз (87) військові навчання (2781)


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Топ коментарі
+43
А где бабушки и дедушки орущие НАТО НЕТ! Или большинство передохло....
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25.07.2020 14:25
+25
В москалів ,ця подія спричинить загострення параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма!!))))
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25.07.2020 14:24
+24
с московитом случится истерика....
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25.07.2020 14:23
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с московитом случится истерика....
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25.07.2020 14:23 Відповісти
В Керченском проливе БРДМ с 5 военными на борту утонул в ходе патриотической акции ВС РФ. Экипаж удалось спасти. - "Диалог.UA":
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25.07.2020 15:39 Відповісти
Это прекрасно: https://youtu.be/m7HnpfW5uG4 Молния уничтожила 2 российских "Панциря-С1" в Эфиопии
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26.07.2020 00:25 Відповісти
В москалів ,ця подія спричинить загострення параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма!!))))
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25.07.2020 14:24 Відповісти
Тем временем кацапы форсировали керченский пролив и уже успели утопить один БМП.
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25.07.2020 14:24 Відповісти
То підводний човен, замаскований під БМП !!!))
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25.07.2020 14:31 Відповісти
Не "утопить", а поставить на боевое хранение.
Чтобы в любой момент завести и поплыть захватывать НАТО.
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25.07.2020 16:32 Відповісти
ЧФ закляк
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25.07.2020 14:25 Відповісти
Похоже - румынский "Себастиан" от Кузи заразился
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25.07.2020 14:25 Відповісти
Це боєвого-водолаза кацапетії гумовий костюм не зняли, коли в топку закидували
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25.07.2020 14:30 Відповісти
Всё, тогда вопрос снимается
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25.07.2020 14:32 Відповісти
Румуни вони жорсткі і креативні, запитайте у Дубінеску...
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25.07.2020 15:02 Відповісти
Ну откровенно говоря да. Когда Кузя так коптил, то все ржали. Хотя пофиг. Когда ребята уже к Крыму подплывут и хорошенько е"нут?
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25.07.2020 16:04 Відповісти
Для этого Украина каким-то чудом должна оказаться членом НАТО, или РФ напасть на Турцию, например. А для того, чтобы шарахнуть по российским военным базам в Крыму, ребятишкам не обязательно и в Чёрное море заходить)
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25.07.2020 16:16 Відповісти
Югославія не була членом НАТО. А щоб шарахнуть по Криму, то нічого питати дозволу у окупантів. Крим інтересний не лише росіянам.
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25.07.2020 23:33 Відповісти
А что Югославия? Кто на неё напал?
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26.07.2020 00:10 Відповісти
Это боевой троллинг "Адмирала Кузнецова".
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25.07.2020 16:33 Відповісти
А где бабушки и дедушки орущие НАТО НЕТ! Или большинство передохло....
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25.07.2020 14:25 Відповісти
Не а усі шарики закупили шарійчики
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25.07.2020 14:27 Відповісти
Когнітивний дисонанс, заклякли бідолахи !!))
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25.07.2020 14:29 Відповісти
рабинович с бойко их трудоустроили на плантации колхоза "7-ь лет без урожая",лямку тянут,но "домой" не просятся, их и там неплохо кормят ,кум ввп там воду варит.
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25.07.2020 15:52 Відповісти
После выборов 25 октября,когда опять мудрый нарид выберет жозп и кацарылых шариковых,ты их опять увидишь,только в большем количестве.
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25.07.2020 17:37 Відповісти
Королевская гречку не подвезла.
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25.07.2020 19:12 Відповісти
Лёша Гончаренко, который раньше из организовывал против НАТО , теперь внезапно после бегства Яныка курс сменил- теперь он за НАТО. Сумасшедшие бабушки остались без локомотива
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25.07.2020 21:34 Відповісти
Льоша, це ще той флюгер !!! На ходу перефарбовується !!))
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25.07.2020 21:42 Відповісти
Можно сказать что таки да...если в 1991 им было 55-70...то в сейчас им должно стать 85-100
Угадайте сколько ходячих бабушек осталось?
Еще есть бабушки Труханова, но тот вряд ли их кинет в бой...
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10.08.2020 19:12 Відповісти
И всё-таки диву даюсь, как же Румыния и Болгария нас опередили со вступлением НАТО. За Польшу уже и молчу, мы ж ведь вместе стартовали в далёком 1991. Домноговекторничались себе на голову
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25.07.2020 14:26 Відповісти
А чого дивуватись, ми ж просто поміняли в 1991 вивіску, а комуняки при владі так і залишились.
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25.07.2020 14:43 Відповісти
Комуняки того часу мріяли створити з України комунячий заповідник, розплідник червоної пошесті !!!)))
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25.07.2020 14:47 Відповісти
Румыния, Болгария, Польша хоть и входили в т.н. Варшавский договор но небыли так подвержены советской пропагандой и экономика этих стран небыл так тесно повязана с ссср. В сэрсэрсэре все было повязано так, что бы республики не могли существовать друг без друга.
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25.07.2020 15:23 Відповісти
В Польше не было колхозов...И в Польше не проводилась кацапизация...
В странах Балтии кацапизация была но не было массового геноцида в связи с малочисленностью балтов..и их особо не гандонили...
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10.08.2020 19:14 Відповісти
Ответ на Ваш вопрос довольно прост. Эти страны не имеют границы с кацапстаном, а значит кол-во орков там значительно меньше.
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25.07.2020 16:06 Відповісти
А страны Балтии? Там и русских не мало, но они с Совком не носятся, как дурень со ступой и о "народных республиках" не грезят. Может быть Европаспорт и цивилизованная-сытая жизнь ответ тому?
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25.07.2020 16:16 Відповісти
Нет просто они для начала заставили их изучить свой язык и историю,а уже потом раздавали паспорта и пенсии ,кацарылым уродам и им подобным приезжим.И там никто не сомневается ,что есть разница на каком языке говорит нация!!
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25.07.2020 17:41 Відповісти
Заставили русских изучить свой язык?.. Да это же геноцид!1111 Но ведь согласитесь, замученные местными националистами русские всегда могли поменять Таллин,Ригу и Вильнюс на Саратов, Мурманск, Воркуту и Хабаровск? Но нет, предпочли страдать и выживать под гнётом наследников "лесных братьев". Желающих дураков сменить Эстонию на соседнюю Псковскую область не нашлось и в этом голос европейской Цивилизации
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25.07.2020 18:45 Відповісти
Много можно подумать их из Украины уехало.
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25.07.2020 21:45 Відповісти
Там народ голосував за президентів з чіткою позицією на членство в НАТО і ЄС, а наше бидло голосувало за кравчука, кучму, януковича, зеленського - малоросійських холуїв.
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25.07.2020 17:50 Відповісти
В НАТО беруть тих, хто має політичну волю для вступу, і на яких можна покластися. А Порошенко заявку не хотів писати, як і Зеленський.
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25.07.2020 23:42 Відповісти
якщо не помиляюсь при Порошенку .вступ до ЄС іНАТО були закріплені у конституції. А хіба Ющенко не писав? якщо ні - то я впевнений що при пороху якраз і іступили би. я про це тут на сайті писав,але той пост видалили чомусь. щодо минулихвиборів.
людині. яка керується здоровим глуздом . для вірного вибору було б достатньо знати про скиглення *****- хто завгодно. тільки не порошенко. Але більшість наріду у свойому житті . здоровим глуздом не керуються.
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26.07.2020 14:28 Відповісти
Рашисты их перетопят. С самолетов.
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25.07.2020 14:27 Відповісти
Правда?
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25.07.2020 14:29 Відповісти
какой вариант ты думаешь будет:
а) через пару дней они свалят, оставив беременных шлюх на берегу, кучу мусора и потихоньку в средиземное мору пойдут
б) пойдут керчь бомбить
в) останутся навсегда в одессе.

давай. не стесняйся. или свой вариант?
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25.07.2020 17:11 Відповісти
Ок, John Doe, позволю вернуться в тему и напомнить, что эти корабли вошли в Одессу после учения, смысл которого, кроме трнировки, имеет ещё символическое значение, и, неважно, уйдут они, оставив после себя обездоленных шлюх или всего лишь ироничные комменты на Цензоре, послание раше оставлено однозначное - Укаина имеет и будет иметь поддержку в том числе и на море, в том числе и в лучае конфликта, которого Украина очень обоснованно опасается в свете русских претензий на уураинскую пресную воду и южные территории.
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25.07.2020 17:24 Відповісти
охх.
давай напомню, что самолеты нато садились в россии на дозаправку при перелетах в афган.
смысл этих кораблей в одессе, не больше чем натовских самолетов на дозаправке в сибири....
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25.07.2020 17:31 Відповісти
Ага
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25.07.2020 17:34 Відповісти
Хіба що в вологих мріях, параноїдальної маячні !!!)))
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25.07.2020 14:30 Відповісти
Двое бездумно вышеотписавшихся - вспомните о Смоленске 2010! У вас память как у рыбок гуппи...
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25.07.2020 14:35 Відповісти
Гастело в них закінчились, а так вони в корабель не попадуть.
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25.07.2020 14:41 Відповісти
Не Гастело, а Гастыло...правильная фамилия...сбили его летающий гроб и ни в какую станцию он не упал, упал в лесополосе...и парашута у него тоже не было...ибо парашют это предпосылка сдачи в плен)))
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10.08.2020 19:19 Відповісти
Українці ,завжди мают пам"ятати і розуміти , на яку підлість здатні "московські брати" !!!))
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25.07.2020 14:43 Відповісти
Боятися вовків -- в ліс не ходити. Щоб перемогти, треба бути такому ж хитрому, підступному і жорстокому. З ворогами не цяцькаються.
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25.07.2020 23:55 Відповісти
Зачем румынского "Кузю" запустили? Он же всё закоптит.
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25.07.2020 14:39 Відповісти
Так мало того...Румыния считалась самым ненадежным союзником...
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10.08.2020 19:21 Відповісти
А Що заважає?Поляки за свій кошт базу будуть споруджувати. До того ж вони собі ідіота президентом не обирали.
Так що вам нічого нє свєтіт на данному відрізку часу. Дивіться щоб завтра у тайожному саюзі не прокинулися. Майже все для цього ви самі вже зробили.
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25.07.2020 16:35 Відповісти
Словом, винний безвіз, а не жлобські зрадники...
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25.07.2020 23:58 Відповісти
Гитлер взал Белоруссию за неделю.А знаете сколько танков было у генерала армии Павлова,тогдашнего начальника Западного фронта?4 000 .У Гитлера всего было 3.500 из них почти все танки легкого типа Панцирь....У Павлова были и Т-34,и КВ...вояки блин...
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25.07.2020 14:46 Відповісти
в феврале 2014 в крыму было 20 тыс зеленых человеков. а в украине было 150 тыс воинов...
вояки пля )))
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25.07.2020 17:13 Відповісти
А ніхто тоді і не воював з німцями, танки і зброю кидали, ставали в колони полонених, або розбігалися по лісах. Навіть літаками перелітали на сторону німців.
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26.07.2020 00:01 Відповісти
А гдє наше бубочко? Чи спостерігає воно за навчаннями з великого пульту, як ******** робити це його кумір - *уйло казковий?!)))
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25.07.2020 14:49 Відповісти
Десь, на якомусь маєтку, з "соснами" відпочиває !!))
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25.07.2020 14:57 Відповісти
Бідні ті сосни!( Вони може хочуть любові та сексу, а тутачкі їм бубачка полшестой!)
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25.07.2020 15:20 Відповісти
а він ім на піаніні грає. палала сосна.
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26.07.2020 14:30 Відповісти
"Спецназ отримав особистий наказ президента Володимира Зеленського не вирушати на пошуки розстріляних евакуаційних груп на Донбасі. Коли розповідають про те, що президент Зеленський тримав щось там під особистим контролем і відправив туди аж якого генерала Хомчака, в цей же момент дві групи спецназу сиділи в розпорядженні 137-го окремого батальйону морської піхоти і чекали дозволу вийти і забирати тіла, і шукати поранених. Вони чекали дозволу. Їм було дано прямий наказ не висуватися. Ось в цьому був "особистий контроль" Володимира Олександровича Зеленського. Це факти. Я не буду називати прізвища бійців спецназу, але я знаю по прізвищах, хто і де там знаходився. Так що, розповідати ось цю всю єресь дуже красиво, коли неможливо озвучувати факти, в тому числі прізвища"
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25.07.2020 16:59 Відповісти
"працює" воно 27 годин на добу та 8 днів на тиждень, оцініть: https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/25/7260684/ Зеленський взяв під контроль отримання Україною вакцини від Covid-19
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25.07.2020 18:03 Відповісти
у кацапо-фашистов сраки рвет.это только начало..после гонения зеЛи.Украина будет в НАТО и базы будут тут}
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25.07.2020 14:58 Відповісти
Пять кораблей НАТО, принимавших участие в учениях "Си Бриз-2020", зашли в порт Одессы. У кацапсин рвет пуканы.
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25.07.2020 15:20 Відповісти
В Средиземное море через Суэцкий канал заходит авианосец США со свитой.Будут манёвры с Грецией.
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25.07.2020 15:28 Відповісти
не купили еще.
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25.07.2020 17:18 Відповісти
Натовські тепер НАШІ, бо ми тепер союзники з НАТО.
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26.07.2020 00:07 Відповісти
Вам буде ще грустнєє.
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26.07.2020 00:09 Відповісти
румын дымит почти как Кузя
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25.07.2020 16:08 Відповісти
Привыкают
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25.07.2020 16:08 Відповісти
может помогут Delfi вытащить, вот тут прямой эфир https://namore.online/uk/Odessa/54
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25.07.2020 16:25 Відповісти
Пока они в Одессе - надо пользоваться моментом: у них и тросы надёжные,
и мощности побольше - пусть включат свои газотурбинные движки на все 28000 л.с.
и стащат "Делфи" на глубокое место.
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25.07.2020 16:26 Відповісти
--- Це єдина. і чи не остання наша надія-- отрезвити московську п*янь " доблесних " матюшників. які так " героїчно" бомбили наші беззахисні човники під керченським містком... Кремлівські ракли--агентяри досконало вивчили ментальність українців /мовляв: що з убогого на голову візьмеш ???/ Тому і впровадили нам ЗЕ--балбесню. за сприяння якої-- . щоднини . так підступно-- підло здаються інтереси багатостраждальної України !!!
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25.07.2020 16:47 Відповісти
Что за херь на первом фото? Амеры свои лоханки покрышками топят? Стандарты НАТО? Теперь п.зда украинской экологии.
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25.07.2020 17:28 Відповісти
Це румун, чи ти читати не вмієш !!))
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25.07.2020 17:45 Відповісти
Ты суть вопроса не уловил) Объясню на пальцах: как такое дерьмо пустили в наш порт?
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26.07.2020 10:25 Відповісти
Над кацапским Кузей тут все ржали, а за румына преисполняютя гордостью. "Это другое, тут понимать надо.".
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25.07.2020 18:54 Відповісти
Знакова подія! Кацапи всралися і свалюють з Криму по мосту, який ось ось впаде в море від перевантаження. Над Симферополем затріпотіли жовтосині знамена. Ось вам і п'ять кораблів.
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25.07.2020 18:55 Відповісти
Правильное название испанского корабля, если писать кириллицей, "Алваро де Басан" (Álvaro de Bazán). В испанском языке нет звука "з", а буква 'z', читается, как "с".
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25.07.2020 19:02 Відповісти
А чей дизель насрал на фото? наверное англичанин или американец...не верю что такое мог сделать бывший член варшавского договора
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26.07.2020 00:13 Відповісти
Оце пердаки палають у "ватаноф" )))
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26.07.2020 12:49 Відповісти
Нехай залишаються назавжди.! А екіпажі можна було б міняти через кожен місяць-два.
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26.07.2020 14:52 Відповісти

RIP. 1 июня 2020года нашей эры Российская федерация ОФИЦИАЛЬНО ПРЕКРАТИЛА СУЩЕСТВОВАНИЕ.
После наглого изнасилования парашки чекистами. С голосованием 1 июня на пеньках и записывания с будуна цифр, какие там рабовладелец дураков записал РОСИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРЕКРАЩАЕТ СУЩЕСТВОВАНИЕ. От сегодня это кровавый чекисткий бандустан с имитацией конституции и имитациями законов.
Все что это организование вякает или там пыжится с якобы "госованиями" это не имеет НИКАКОЙ ЗАКОННОЙ СИЛЫ. Это хателки **********.
RIP. 1 июля 2020 года рождение чекисткого кровавого епанариума без конституции, законов, даже имитации госдумы и других правовых норм.
Отнине все страны мира должны отозвать признание РФ. Прекращение и отзыв существования.
От сегодня все контакты С Кровавым Бандустаном ЧК могут быть только как с рецедивистом.
Русский язык потерял права языка, права наследия сср и тп все остальное также приобретает приставку "так называемые"
Теперь украина правонаследница сср.Cо всеми заводами типа туполев, уралвагонзавод и тд - это все теперь принадлежит украине.
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26.07.2020 17:47 Відповісти
А что на первой фото за параход дымит?
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10.08.2020 19:05 Відповісти
 
 