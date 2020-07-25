П'ять кораблів НАТО, які брали участь у навчаннях "Сі Бриз-2020", зайшли в порт Одеси. ФОТОрепортаж
Сьогодні рано-вранці п'ять кораблів НАТО, які брали участь в навчаннях "Сі Бриз-2020", зайшли в одеський порт.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.
Першими, близько 7 години, ошвартувалися біля військово-морської базі "Південь", що в Практичній гавані, корвети - румунський "контр-адмірал Себастіан" (борт 264) і болгарський "Бадьорий" (борт 14).
До 9 години в порт почали прибувати основні ударні сили "Сі Бризу". На 18, 19 і 20 причалах пришвартувалися фрегати - іспанський (флагман SNMG2) F101 "Альваро де Базан", турецький F243 "Йилдирим" і румунський F222 "Регіна Марія".
Усі кораблі вже не раз гостювали в Одесі крім іспанця, який вперше в Чорному морі і в Одесі.
Фрегат названий на честь іспанського адмірала XVI століття і включений до складу іспанських ВМС в грудні 2003 року. Довжина корабля 147 метрів, ширина 19, осадка - вісім метрів. Водотоннажність близько 6000 тонн. Дві газові турбіни General Electric LM 2500, (такі ж, як на американських есмінці типу "Арлі Берк") і дві дизельні установки Bazan-Caterpillar розганяють його до 28 вузлів.
Alvaro de Bazan оснащений аналогом американської бойової інформаційно-керуючої системою "Іджіс". Основна ударна зброя корабля - протикорабельні ракети "Гарпун". Крім того, у нього є 48 шахт вертикального пуску Мк.41 для різних ракет, торпедні установки й артилерійське озброєння. "Базан" несе один протичовновий вертоліт SH-60 "СіХоук".
Кораблі пробудуть в Одесі до 28 липня.
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Чтобы в любой момент завести и поплыть захватывать НАТО.
Угадайте сколько ходячих бабушек осталось?
Еще есть бабушки Труханова, но тот вряд ли их кинет в бой...
В странах Балтии кацапизация была но не было массового геноцида в связи с малочисленностью балтов..и их особо не гандонили...
людині. яка керується здоровим глуздом . для вірного вибору було б достатньо знати про скиглення *****- хто завгодно. тільки не порошенко. Але більшість наріду у свойому житті . здоровим глуздом не керуються.
а) через пару дней они свалят, оставив беременных шлюх на берегу, кучу мусора и потихоньку в средиземное мору пойдут
б) пойдут керчь бомбить
в) останутся навсегда в одессе.
давай. не стесняйся. или свой вариант?
давай напомню, что самолеты нато садились в россии на дозаправку при перелетах в афган.
смысл этих кораблей в одессе, не больше чем натовских самолетов на дозаправке в сибири....
Так що вам нічого нє свєтіт на данному відрізку часу. Дивіться щоб завтра у тайожному саюзі не прокинулися. Майже все для цього ви самі вже зробили.
вояки пля )))
и мощности побольше - пусть включат свои газотурбинные движки на все 28000 л.с.
и стащат "Делфи" на глубокое место.
RIP. 1 июня 2020года нашей эры Российская федерация ОФИЦИАЛЬНО ПРЕКРАТИЛА СУЩЕСТВОВАНИЕ.
После наглого изнасилования парашки чекистами. С голосованием 1 июня на пеньках и записывания с будуна цифр, какие там рабовладелец дураков записал РОСИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРЕКРАЩАЕТ СУЩЕСТВОВАНИЕ. От сегодня это кровавый чекисткий бандустан с имитацией конституции и имитациями законов.
Все что это организование вякает или там пыжится с якобы "госованиями" это не имеет НИКАКОЙ ЗАКОННОЙ СИЛЫ. Это хателки **********.
RIP. 1 июля 2020 года рождение чекисткого кровавого епанариума без конституции, законов, даже имитации госдумы и других правовых норм.
Отнине все страны мира должны отозвать признание РФ. Прекращение и отзыв существования.
От сегодня все контакты С Кровавым Бандустаном ЧК могут быть только как с рецедивистом.
Русский язык потерял права языка, права наследия сср и тп все остальное также приобретает приставку "так называемые"
Теперь украина правонаследница сср.Cо всеми заводами типа туполев, уралвагонзавод и тд - это все теперь принадлежит украине.