П'ять кораблів НАТО, які брали участь у навчаннях "Сі Бриз-2020", зайшли в порт Одеси. ФОТОрепортаж

Сьогодні рано-вранці п'ять кораблів НАТО, які брали участь в навчаннях "Сі Бриз-2020", зайшли в одеський порт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Першими, близько 7 години, ошвартувалися біля військово-морської базі "Південь", що в Практичній гавані, корвети - румунський "контр-адмірал Себастіан" (борт 264) і болгарський "Бадьорий" (борт 14).

До 9 години в порт почали прибувати основні ударні сили "Сі Бризу". На 18, 19 і 20 причалах пришвартувалися фрегати - іспанський (флагман SNMG2) F101 "Альваро де Базан", турецький F243 "Йилдирим" і румунський F222 "Регіна Марія".





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Усі кораблі вже не раз гостювали в Одесі крім іспанця, який вперше в Чорному морі і в Одесі.

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Фрегат названий на честь іспанського адмірала XVI століття і включений до складу іспанських ВМС в грудні 2003 року. Довжина корабля 147 метрів, ширина 19, осадка - вісім метрів. Водотоннажність близько 6000 тонн. Дві газові турбіни General Electric LM 2500, (такі ж, як на американських есмінці типу "Арлі Берк") і дві дизельні установки Bazan-Caterpillar розганяють його до 28 вузлів.







Alvaro de Bazan оснащений аналогом американської бойової інформаційно-керуючої системою "Іджіс". Основна ударна зброя корабля - протикорабельні ракети "Гарпун". Крім того, у нього є 48 шахт вертикального пуску Мк.41 для різних ракет, торпедні установки й артилерійське озброєння. "Базан" несе один протичовновий вертоліт SH-60 "СіХоук".

Кораблі пробудуть в Одесі до 28 липня.