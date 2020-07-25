У межах навчань "Сі Бриз-2020" морські сили відпрацювали низку операцій за стандартами НАТО. ФОТОрепортаж

У Чорному морі в межах навчань "Сі Бриз-2020" корабельно-катерні багатонаціональні групи виконали комплекс спільних практичних операцій за стандартами НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Зокрема відпрацьовано завдання з патрулювання ділянок моря, контролю за цивільним судноплавством та спостереження за морською обстановкою, проведено тактичне маневрування у кільватерному строю та ордерах.





Екіпажі кораблів і катерів відпрацювали питання взаємодії з тактичною та морською авіацією, перехоплення й огляду судна-порушника, роль якого виконувало пошуково-рятувальне судно "Олександр Охрименко". Виконали завдання із відбиття атак швидкохідних катерів противника, провели бій із надводним кораблем ворога.

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Динамічним епізодом навчань стало проведення пошуково-рятувальної операції і надання допомоги постраждалому, який перебував у воді. Своєчасно було розгорнуто засоби евакуації та медпункт на борту санітарного катера "Сокаль". Спільними діями постраждалого піднято на борт, оперативно надано першу медичну допомогу, після чого його евакуювали до найближчого медзакладу.

Кульмінацією навчань для об’єднаної катерної групи стало виконання артилерійських стрільб по морських і повітряних цілях.

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Також під час виконання завдань у морі екіпажі кораблів провели навчання із виживання та ліквідації пожежі у відсіку корабля.