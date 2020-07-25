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У межах навчань "Сі Бриз-2020" морські сили відпрацювали низку операцій за стандартами НАТО. ФОТОрепортаж

У Чорному морі в межах навчань "Сі Бриз-2020" корабельно-катерні багатонаціональні групи виконали комплекс спільних практичних операцій за стандартами НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

У межах навчань Сі Бриз-2020 морські сили відпрацювали низку операцій за стандартами НАТО 01

Зокрема відпрацьовано завдання з патрулювання ділянок моря, контролю за цивільним судноплавством та спостереження за морською обстановкою, проведено тактичне маневрування у кільватерному строю та ордерах.

У межах навчань Сі Бриз-2020 морські сили відпрацювали низку операцій за стандартами НАТО 02
У межах навчань Сі Бриз-2020 морські сили відпрацювали низку операцій за стандартами НАТО 03

Екіпажі кораблів і катерів відпрацювали питання взаємодії з тактичною та морською авіацією, перехоплення й огляду судна-порушника, роль якого виконувало пошуково-рятувальне судно "Олександр Охрименко". Виконали завдання із відбиття атак швидкохідних катерів противника, провели бій із надводним кораблем ворога.

У межах навчань Сі Бриз-2020 морські сили відпрацювали низку операцій за стандартами НАТО 04

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У межах навчань Сі Бриз-2020 морські сили відпрацювали низку операцій за стандартами НАТО 05
У межах навчань Сі Бриз-2020 морські сили відпрацювали низку операцій за стандартами НАТО 06

Динамічним епізодом навчань стало проведення пошуково-рятувальної операції і надання допомоги постраждалому, який перебував у воді. Своєчасно було розгорнуто засоби евакуації та медпункт на борту санітарного катера "Сокаль". Спільними діями постраждалого піднято на борт, оперативно надано першу медичну допомогу, після чого його евакуювали до найближчого медзакладу.

У межах навчань Сі Бриз-2020 морські сили відпрацювали низку операцій за стандартами НАТО 07

Кульмінацією навчань для об’єднаної катерної групи стало виконання артилерійських стрільб по морських і повітряних цілях.

У межах навчань Сі Бриз-2020 морські сили відпрацювали низку операцій за стандартами НАТО 08

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У межах навчань Сі Бриз-2020 морські сили відпрацювали низку операцій за стандартами НАТО 09

Також під час виконання завдань у морі екіпажі кораблів провели навчання із виживання та ліквідації пожежі у відсіку корабля.

Автор: 

ВМС (1397) НАТО (6516) оборона (4819) Сі-Бриз (87) військові навчання (2781)


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скромняги...орден вололазу якый продырявил мокшебронетранспортёр!
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25.07.2020 20:15 Відповісти
Всі ці навчання для мирного часу, а для війни потрібні реальні стрільби торпедами та мінами по реальним цілям!
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26.07.2020 01:16 Відповісти
А что там РФ пищала ?
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25.07.2020 21:49 Відповісти
У межах навчань "Сі Бриз-2020" морські сили відпрацювали низку операцій за стандартами НАТО - Цензор.НЕТ 9714
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25.07.2020 22:24 Відповісти
Без ********* ракетного озброєння діла не буде.
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26.07.2020 14:34 Відповісти
 
 