Мотоцикліст загинув у ДТП на Харківщині, - поліція. ФОТОрепортаж
Близько полудня 25 липня на автодорозі Мерефа-Павлоград в селі Катеринівка на Харківщині зіткнулися вантажівка MAN і мотоцикл Honda.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, на місце події виїжджала слідчо-оперативна група.
Встановлено, що сталося зіткнення вантажного автомобіля "МАН" під керуванням 48-річного водія та мотоцикла "Honda" під керуванням 24-річного водія. В результаті автопригоди мотоцикліст помер.
Слідчим вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії встановлюються.
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Господа мотоциклисты, не надо летать. Своей смертью вы создаете уйму проблем невиновному.
https://www.youtube.com/watch?v=SQhRTdl-FAQ&t=8s Каждый десятый байкер погибнет. Стоит ли оно того? Полный разбор со статистикой и примерами дтп
А якщо й від'їхав? Там коротке село, пряма дорога. Водій подивився - ніде нікого нема. Поїхав. А тут з-за обрію летить крапка, яка вже мотоциклом впилюється в фуру.
Як казав мій приятель, мотоцикліст: "Еду, лечу, дорога, все вокруг сливается, деталей не вижу".
Недарма мотоциклам обмеження швидкості 80 км/годину на БУДЬ-ЯКІЙ ДОРОЗІ, а в населеному пункті 50. Якби мотоцикліст їхав, дотримуючись швидкості, то хіба були б такі наслідки?
Допустим, этот грузовик пересекал бы эту дорогу со второстепенной на второстепенную (не этот случай, просто допустим). Осмотрелся - нигде никого. Тронулся, пока переехал дорогу - из-за горизонта прилетел мотоцикл в бочину. Формально -водитель фуры не предоставил преимущество. Виноват, тюрьма. Но реально он и не мог его предоставить. В ПДД и закон о движении планировали вставить положение о презумпции правомерного поведения. Т.е. водитель имеет право рассчитывать, что другие участники движения тоже будут соблюдать ПДД. И если ты пересекаешь главную в населенном пункте, то имеешь право рассчитывать, что мотоциклы будут ехать 60 км/час, а за городом 80 км/час, что они не будут ехать по междурядью, встречке, по обочине и т.д. Вы вообще видели хоть одного мотоциклиста, который едет со скоростью потока? Я уже давно не видел. Машину видно, едет медленно. Мотоцикл малоразмерный, видно плохо и не едет, а летит на скорости, когда он физически не может остановиться перед возникшим препятствием. Он не соблюдает ни интервала, ни дистанции. Он может появиться из-за любой машины и рвануть вперед.
А ведь на месте водителя фуры может быть любой из нас. Осмотрелся, никого нет, тронулся, удар в бок, труп летчика, тюрьма. При таких раскладах хоть на дорогу не выезжай. Хорошо еще, что мотоциклов мало.
На 50 км/час такой вмятины не будет.
Летать не надо. В городе 50, за городом 80 - это потолок для мотоцикла. На таких скоростях мотыки успеют среагировать. Но что им до правил?
Только не поверю. Те, кто ездят по правилам, давно пересели на автомобили. Мотоцикл раньше был средством передвижения, транспортом по хозяйству, как у деда и отца моего. Они соблюдали скоростной режим. А сейчас мотоцикл покупают ради адреналина. Ну, вот и получают адреналин, до смерти. А других сажают.
Конечно фура виновата.
Она же с главной на второстепенную поворачивала,
а мотоциклист продолжал ехать по главной.
Значит, у мотоциклиста преимущество.
Вот из-за таких "знатоков" всё и происходит.
Вот, что он написал:
https://censor.net/user/473081
Парень на хонде ехал по главной фура поворачивала на второстепенную. Урод на фуре убил пацана.
https://censor.net/comments/locate/3210154/019214d1-4bc3-721f-bd30-3efee9bbddf4
Ревущие придурки даже не представляют, как бесят людей своим воем.
И сколько народа желает им всякого.
А не эта ********** жужжжащая.
Их уровень шума соответствовал принятым нормам, в отличие от шума тюнингованных спортбайков. А если кто хотел полетать на "Яве" без глушителей, ГАИ находило на них управу.
А теперь с владельцами спортбайков полиция не связывается, потому все они детки родителей с волосатой лапой.
Поэтому мозгов у них не бывает по определению.
Х. с ними со всеми. Аминь
ДМ:
- Ты сколько мотоциклов на этой неделе продал?
ДС:
- Шесть.
-Значит, один еще где-то ездит...