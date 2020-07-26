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Мотоцикліст загинув у ДТП на Харківщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Близько полудня 25 липня на автодорозі Мерефа-Павлоград в селі Катеринівка на Харківщині зіткнулися вантажівка MAN і мотоцикл Honda.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, на місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Встановлено, що сталося зіткнення вантажного автомобіля "МАН" під керуванням 48-річного водія та мотоцикла "Honda" під керуванням 24-річного водія. В результаті автопригоди мотоцикліст помер.

Слідчим вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії встановлюються. 

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Мотоцикліст загинув у ДТП на Харківщині, - поліція 01
Мотоцикліст загинув у ДТП на Харківщині, - поліція 02
Мотоцикліст загинув у ДТП на Харківщині, - поліція 03
Мотоцикліст загинув у ДТП на Харківщині, - поліція 04

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Мотоцикліст загинув у ДТП на Харківщині, - поліція 05
Мотоцикліст загинув у ДТП на Харківщині, - поліція 06

ДТП (4480) Нацполіція (15264) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) смерть (6777) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+20
Селяне вздохнули: наконец-то стало тихо.
Ревущие придурки даже не представляют, как бесят людей своим воем.
И сколько народа желает им всякого.
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26.07.2020 05:34
+12
По всему видно, что фура тоже ехала по главной и повернула направо. Мотоцикл догнал ее сзади. Какое преимущество было у мотоцикла? И как водитель грузовика, который поворачивал направо не торопясь, километров 20 в час, мог уступить дорогу мотоциклу, который едет прямо? В населенном пункте у мотоцикла скорость должна быть не более 60 км/час, фура почти закончила поворот. У мотоцикла была уйма времени остановиться, если только он не летел. А если он летел, то причем тут водитель фуры? Фура могла просто стоять, заглохнув, результат был бы такой же.
Господа мотоциклисты, не надо летать. Своей смертью вы создаете уйму проблем невиновному.
https://www.youtube.com/watch?v=SQhRTdl-FAQ&t=8s Каждый десятый байкер погибнет. Стоит ли оно того? Полный разбор со статистикой и примерами дтп
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26.07.2020 04:32
+12
На жаль, ніякого жалю за мотоциклістами. Коли мене на хайвеї 101 одночасно справа і зліва обходять ці придурки, а потік, звичайно що і я, йде 55-65 миль на годину, то які можуть бути почуття до цих самоліквідаторів?!
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26.07.2020 05:13
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Парень на хонде ехал по главной фура поворачивала на второстепенную. Урод на фуре убил пацана.
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26.07.2020 01:55 Відповісти
По всему видно, что фура тоже ехала по главной и повернула направо. Мотоцикл догнал ее сзади. Какое преимущество было у мотоцикла? И как водитель грузовика, который поворачивал направо не торопясь, километров 20 в час, мог уступить дорогу мотоциклу, который едет прямо? В населенном пункте у мотоцикла скорость должна быть не более 60 км/час, фура почти закончила поворот. У мотоцикла была уйма времени остановиться, если только он не летел. А если он летел, то причем тут водитель фуры? Фура могла просто стоять, заглохнув, результат был бы такой же.
Господа мотоциклисты, не надо летать. Своей смертью вы создаете уйму проблем невиновному.
https://www.youtube.com/watch?v=SQhRTdl-FAQ&t=8s Каждый десятый байкер погибнет. Стоит ли оно того? Полный разбор со статистикой и примерами дтп
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26.07.2020 04:32 Відповісти
https://censor.net/user/183821, де в тебе очи? Який "фура почти закончила поворот". Ти бачив, де було зіткнення? Ясно, що від'їхав від магазину.
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26.07.2020 06:56 Відповісти
А з чого ясно, що від'їхав від магазину?

А якщо й від'їхав? Там коротке село, пряма дорога. Водій подивився - ніде нікого нема. Поїхав. А тут з-за обрію летить крапка, яка вже мотоциклом впилюється в фуру.

Як казав мій приятель, мотоцикліст: "Еду, лечу, дорога, все вокруг сливается, деталей не вижу".

Недарма мотоциклам обмеження швидкості 80 км/годину на БУДЬ-ЯКІЙ ДОРОЗІ, а в населеному пункті 50. Якби мотоцикліст їхав, дотримуючись швидкості, то хіба були б такі наслідки?
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26.07.2020 07:13 Відповісти
Ось та, вважаю, було. Водій фури, звичайно, не правий. Але що до "крапки з-за обрію" повністю згоден. Ці бовдури льотають очи на лоба.
Мотоциклист погиб в ДТП на Харьковщине, - полиция - Цензор.НЕТ 3859
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26.07.2020 07:45 Відповісти
Це єдиний варіант при якому водій фури може бути винний. Це коли він виїхав з магазину на дорогу не пропустивши. Але якщо перевищення швидкості у мотоцикліста, то всеодно буде вина у мотоцикліста.
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26.07.2020 09:55 Відповісти
Посмотри на вмятину на МАНе. Она около 15-25 см глубиной. Сделал бы мот такую вмятину на 50 км/час? Не думаю. Даже если бы вообще не тормозил.
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28.07.2020 23:07 Відповісти
Доноры органов нужны и полезны
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26.07.2020 08:52 Відповісти
Если бы из-за таких доноров невинные люди не страдали.

Допустим, этот грузовик пересекал бы эту дорогу со второстепенной на второстепенную (не этот случай, просто допустим). Осмотрелся - нигде никого. Тронулся, пока переехал дорогу - из-за горизонта прилетел мотоцикл в бочину. Формально -водитель фуры не предоставил преимущество. Виноват, тюрьма. Но реально он и не мог его предоставить. В ПДД и закон о движении планировали вставить положение о презумпции правомерного поведения. Т.е. водитель имеет право рассчитывать, что другие участники движения тоже будут соблюдать ПДД. И если ты пересекаешь главную в населенном пункте, то имеешь право рассчитывать, что мотоциклы будут ехать 60 км/час, а за городом 80 км/час, что они не будут ехать по междурядью, встречке, по обочине и т.д. Вы вообще видели хоть одного мотоциклиста, который едет со скоростью потока? Я уже давно не видел. Машину видно, едет медленно. Мотоцикл малоразмерный, видно плохо и не едет, а летит на скорости, когда он физически не может остановиться перед возникшим препятствием. Он не соблюдает ни интервала, ни дистанции. Он может появиться из-за любой машины и рвануть вперед.

А ведь на месте водителя фуры может быть любой из нас. Осмотрелся, никого нет, тронулся, удар в бок, труп летчика, тюрьма. При таких раскладах хоть на дорогу не выезжай. Хорошо еще, что мотоциклов мало.
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26.07.2020 09:52 Відповісти
Этот случай. Открывай гугл и смотри село Катериновка Харьковской обл. Ищешь где трасса Мерефа - Павлополь пресекается с улицей Пушкинской. Именно отъезжая от магазина "Купеческий Ангар" и руля на улицу Пушкинскую это водила фуры и убил человека. Против водилы фуры уже возбуждено уголовное дело по статье 286 УК Украины ("нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека")
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27.07.2020 22:50 Відповісти
Вот именно, что водителя фуры посадят. И ты на мотоцикле можешь на пустой дороге отъезжать от магазина, а в тебя врежется летчик на 160, у которого дорога сливается в сплошную полосу. Только тебя судить не будут - некого будет.

На 50 км/час такой вмятины не будет.
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28.07.2020 05:38 Відповісти
Тебе не помогут, мозги не пересаживают.
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27.07.2020 22:52 Відповісти
Саме так. Оба їхали по головній. Але у мотоцикліста поміха зправа. Він повинен пропускати в цій ситуації фуру, так як дороги в них рівнозначні й почна діяти правило правої руки. Те що ти на головній і їдеш по прямій не означа зовсім, що їду куди хочу. Судячи з ставу мотоцикла, швидкість була висока.
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26.07.2020 09:46 Відповісти
Ну, помехи справа тут нет. Просто если едешь на авто, то ты едешь со скоростью потока и притормаживаешь, ожидая, пока передний закончит поворот (хоть направо, хоть налево) и освободит тебе дорогу. Ибо на встречку выезжать нельзя. Летящий же мотоцикл не может ни затормозить (особенно, если вылетел из-за другого автомобиля), ни сообразить, как сманеврировать. Вот и труп.

Летать не надо. В городе 50, за городом 80 - это потолок для мотоцикла. На таких скоростях мотыки успеют среагировать. Но что им до правил?
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26.07.2020 09:56 Відповісти
Ты ездишь на моте?
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27.07.2020 22:53 Відповісти
Нет. Я езжу на автомобиле и велосипеде. А ты, судя по комментариям, ездишь на мотоцикле. Надеюсь, по правилам? В городе 50, за городом 80?

Только не поверю. Те, кто ездят по правилам, давно пересели на автомобили. Мотоцикл раньше был средством передвижения, транспортом по хозяйству, как у деда и отца моего. Они соблюдали скоростной режим. А сейчас мотоцикл покупают ради адреналина. Ну, вот и получают адреналин, до смерти. А других сажают.
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28.07.2020 05:45 Відповісти
До лампочки с какой скоростью он ехал,грузовик обязан пропустить.А по сему будит сидеть.
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27.07.2020 22:24 Відповісти
К сожалению, да. Даже если докажут, что мото летел на запрещенной скорости, то будет обоюдка. Мотоциклиста судить не будут - он мертв. Все достанется водителю фуры. https://www.youtube.com/watch?v=SQhRTdl-FAQ&t=8s https://www.youtube.com/watch?v=SQhRTdl-FAQ&t=8s Каждый десятый байкер погибнет. Стоит ли оно того? Полный разбор со статистикой и примерами дтп
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28.07.2020 05:41 Відповісти
Та по такій траєкторії не повертають. Від магазину від'їжджав по-любому. А цей, видно, гарцував, як скажений. Бо на такому мотоциклі повільно ніхто не їздить.
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26.07.2020 06:53 Відповісти
-1 тупорылый мотосциклист, ты еще напиши шо он ехал 50км как положено!
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26.07.2020 09:44 Відповісти
"Поворачивала на второстепенную..."
Конечно фура виновата.
Она же с главной на второстепенную поворачивала,
а мотоциклист продолжал ехать по главной.
Значит, у мотоциклиста преимущество.
Вот из-за таких "знатоков" всё и происходит.
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26.07.2020 10:37 Відповісти
то есть при повороте на второстепенную дорогу с главной нужно пропускать тех кто едет сзади?
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26.07.2020 18:41 Відповісти
По версии Мотоцикліст загинув у ДТП на Харківщині, - поліція - Цензор.НЕТ 729 https://censor.net/user/473081, да. (Конечно, мой пост написан с сарказмом на пост Кондитера)
Вот, что он написал:
Мотоцикліст загинув у ДТП на Харківщині, - поліція - Цензор.НЕТ 9926 https://censor.net/user/473081

Парень на хонде ехал по главной фура поворачивала на второстепенную. Урод на фуре убил пацана.
https://censor.net/comments/locate/3210154/019214d1-4bc3-721f-bd30-3efee9bbddf4
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26.07.2020 18:51 Відповісти
так вот оно чё!а я было подумал....
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26.07.2020 19:04 Відповісти
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26.07.2020 19:12 Відповісти
Мой ответ ему - ниже.
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26.07.2020 19:13 Відповісти
Учи ПДД.
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26.07.2020 10:29 Відповісти
Конкретных данных нет, но всё же... Есть такой канал "В Шлеме", там часто разбирают ошибки мотоциклистов. Фура не может быстро гнать, а вот Хонда может. Судя по вмятинам сбоку, либо мотоциклист обгонял справа (потому, что по встречке кто-то ехал), а тут фура собиралась поворачивать, и тут мотоциклист виноват, что не смог предположить о маневре и не сбросил скорость, либо мотоциклист потерял управление и вмазался в бок грузовика. Но глядя на то, как они гоняют, да еще и 24 лет, когда хочется повыделываться или "погонять", я на стороне водителя грузовика.
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26.07.2020 03:31 Відповісти
Этот канал вшлеме показывает карту с российскими Крымом. Сепары короче. Отписался. Встречу ГАВа - плюну в морду. Ланкара хоть футболку с украинским флагом на рукаве и одевает - но пойдет прицепом....
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26.07.2020 07:49 Відповісти
Оо, очередной свидетель секты «обгона справа»? Обгон - это опережение с выездом на полосу встречного движения. В Украине справа нет полос встречного движения, поэтому и обгона справа быть не может по определению. Справа в Ураине можно просто проехать и это не является никаким нарушением, даже если ты проехал быстрее едущего в это время в левом ряду, если только ты не едешь по обочине.
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26.07.2020 19:32 Відповісти
На жаль, ніякого жалю за мотоциклістами. Коли мене на хайвеї 101 одночасно справа і зліва обходять ці придурки, а потік, звичайно що і я, йде 55-65 миль на годину, то які можуть бути почуття до цих самоліквідаторів?!
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26.07.2020 05:13 Відповісти
Жаба давит?
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26.07.2020 11:12 Відповісти
Там не просто жаба, тут в США большинство придурков на дорогах почему-то решило положить на правило «держись правее», в итоге имеем например 6 полосный хайвей, в каждой полосе которого становится по придурку в шеренгу и тошнят на понравившейся скорости, а те, кому надо проехать быстрее, вынуждены скакать между этими придурками.
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26.07.2020 19:25 Відповісти
Более того, нередка картина когда на 3х полосной дороге во всех трех полосах становятся фуры дальнобоев в шеренгу и неспеша себе тошнят, а остальные за ними - долбитесь как хотите.
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26.07.2020 19:28 Відповісти
Копец...
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26.07.2020 19:40 Відповісти
Это когда каждый подобный иплан становится в понравившуюся ему полосу на хайвее и тошнит там с понравившейся ему скоростью, в итоге имеем полностью перегороженную дорогу, независимо от количество полос на ней, а когда кому-то надо проехать вперед, то им приходится лавировать между этими идиотами, для которых правило «левые полосы только для обгона» это пустой звук? Знаем знаем, постоянно от вас дураков страдаем на хайвеях.
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26.07.2020 19:22 Відповісти
Селяне вздохнули: наконец-то стало тихо.
Ревущие придурки даже не представляют, как бесят людей своим воем.
И сколько народа желает им всякого.
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26.07.2020 05:34 Відповісти
я знаю нескольких байкеров, которым 45-55 лет.Дорогие мотоциклы, серьезные люди.Так вот, принцип у них - такой - не нарушать правил ПДД.Особенно правил скоростного режима в населенных пунктах.
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26.07.2020 06:46 Відповісти
Мой дед всю жизнь проездил на мотоцикле. Умер от инсульта. Ездил аккуратно, не гонял. Правда, у него был Урал с коляской
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26.07.2020 07:14 Відповісти
Вот это настоящий байкер был!
А не эта ********** жужжжащая.
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26.07.2020 12:56 Відповісти
В 70-х были Явы, теперь Хонды. Сколько пацанов уже погибло от мотыков. Когда их уже запретят?
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26.07.2020 06:57 Відповісти
"Явы" были обычными дорожными мотоциклами, сделанными для Европы.
Их уровень шума соответствовал принятым нормам, в отличие от шума тюнингованных спортбайков. А если кто хотел полетать на "Яве" без глушителей, ГАИ находило на них управу.
А теперь с владельцами спортбайков полиция не связывается, потому все они детки родителей с волосатой лапой.
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26.07.2020 07:11 Відповісти
Время двухтактников ушло в ЕС наверное полностью запрещены из экологических соображений, они дымят так как в бензин необходимо добовлять масло
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30.11.2020 02:16 Відповісти
А я бы запретил легковые подсрачники. Сунется тонна металла по дороге, сжигает бензин, везёт жирное тело в магаз за сто метров... Этож какой вред природе!))
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26.07.2020 08:42 Відповісти
У погибшего байка на его скорости расход больше, чем у малолитражки, так что про экологию мимо. И да, лучше пусть везёт тело медленно в магаз чем быстро в морг.
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27.07.2020 10:53 Відповісти
Хонды и тогда были просто не экспортировались как и многое другое в совок к тому же денег кучу стоили по нашим меркам
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30.11.2020 02:12 Відповісти
Самоликвидатор самоликвидировался и подставил водителя фуры
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26.07.2020 07:10 Відповісти
Колись на моїх очах відбулось таке саме. КРАЗ повертав праворуч, а мациклєтка з двома чуваками влетіла під задні колеса і фсьо.
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26.07.2020 07:12 Відповісти
С прошлого года ощущение что мотоциклов стало раз в пять больше,то ли растаможка подешевела,быйкеры под окнами на трассе носятся с утра до вечера,раньше их можно было увидеть лишь несколько раз в году.
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26.07.2020 08:30 Відповісти
хрустик всемогущий
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26.07.2020 09:12 Відповісти
Судячи по фотках й знаках. Грузовик їхав по головній дорозі й повертав на право, з'їзжаючи з головної дороги. Мотоцикліст їхав на високій швидкості також по головній дорозі, і з'їзжав з головної дороги, хоть при цьому їхав по прямій, скоріш за все. У мотоцикліста помєха зправа + перевищення швидкості. В цьому випадку вина мотоцикліста. Якщо їхав за грузовиком, то також вина мотоцикліста.
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26.07.2020 09:40 Відповісти
Мотоцикліст загинув у ДТП на Харківщині, - поліція - Цензор.НЕТ 9068
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26.07.2020 10:18 Відповісти
В Киев надо с десяток таких МАНов, *** достали передасты двухколесные шо капец.
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26.07.2020 10:32 Відповісти
надо просто перестать ездить на МАНах. Что ни авария - то МАН.
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26.07.2020 10:56 Відповісти
Хруст не увернулся!...Даже не знаю норма это, или нет ...?? (с)
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26.07.2020 12:05 Відповісти
Мотоциклисты- как кузнечики- каждый год новые.

Поэтому мозгов у них не бывает по определению.
Х. с ними со всеми. Аминь
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26.07.2020 15:22 Відповісти
в населенном пункте сколько ограничение? дальше можете ничего не говорить
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26.07.2020 19:55 Відповісти
Мотоциклы поубивали уже за 10 дней кучу молодых людей.Родители,спалите мотоцикл сына сегодня!
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27.07.2020 00:21 Відповісти
Жили в городке два друга: директор морга (ДМ) и директор спортмагазина (ДС). Телефонный разговор:
ДМ:
- Ты сколько мотоциклов на этой неделе продал?
ДС:
- Шесть.
-Значит, один еще где-то ездит...
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27.07.2020 02:56 Відповісти
хорошо, что не написали: - автомобиль сбил мотоциклиста...
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27.07.2020 13:38 Відповісти
попал под лошадь (С)
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27.07.2020 14:41 Відповісти
эти мотосракеры почему то решили что скоростные ограничения в ПДД на них не распространяются. Наверно потому что думают, что полиция их не догонит. Зато догнала фура спереди
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27.07.2020 17:21 Відповісти
Те, кто ездят по правилам, давно пересели на автомобили. Это раньше мотоцикл был средством передвижения, транспортом по хозяйству, как у деда и отца моего. Они соблюдали скоростной режим, потому что не катались, а везли себя, пассажиров или груз из точки А в точку Б. А сейчас мотоцикл покупают ради адреналина. Ну, вот и получают адреналин, до смерти. А других сажают.
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28.07.2020 05:49 Відповісти
 
 