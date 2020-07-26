Мотоцикліст загинув у ДТП на Харківщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Близько полудня 25 липня на автодорозі Мерефа-Павлоград в селі Катеринівка на Харківщині зіткнулися вантажівка MAN і мотоцикл Honda.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, на місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Встановлено, що сталося зіткнення вантажного автомобіля "МАН" під керуванням 48-річного водія та мотоцикла "Honda" під керуванням 24-річного водія. В результаті автопригоди мотоцикліст помер.

Слідчим вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії встановлюються.

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