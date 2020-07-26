У Севастополі стрімко обміліло Чорноріченське водосховище, окупанти шукають воду. ФОТО
В окупованому Севастополі продовжує стрімко міліти Чорноріченське водосховище.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Крим.Реалії", чиї кореспонденти відвідали Байдарську долину, де розташоване основне джерело водопостачання Севастополя, площа водного дзеркала значно зменшилася за останні півтора місяці.
У Чорноріченському водосховищі оголилися острівці, вода відступила від дамби приблизно на сто метрів.
Жителі розташованого в Байдарській долині села Павлівка розповіли, що за останні кілька десятиліть "так стрімко водосховище ніколи не міліло", а також що повністю пересохли річки Бага, Арманка, Узунджа і дрібні притоки річки Чорної.
На початку червня такого обміління Чорноріченського водосховища не спостерігалося.
Напередодні російська влада Севастополя повідомила, що департамент міського господарства організовує пошук підземних джерел води, щоб забезпечити населення питною водою.
Наприкінці липня повідомлялося, що кількість води в Чорноріченському водосховищі контролюватимуть за допомогою системи "Розумний буй", технологію якої розробили в "Севастопольському державному університеті".
Раніше голова російського уряду Севастополя Михайло Развожаєв заявляв, що в Чорноріченському водосховищі майже вдвічі знизився запас води в порівнянні з минулим роком. За його словами, в критичній ситуації місто може перейти на подачу води за графіком.
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А В ІНШОМУ ТИ ПРАВ - КРИМ ВЖЕ ЗАСОХНУВ БЕЗ СІЛЬСКОГО ГОСПОДАРСТВА, ДИВИСЬ ГУГЛ КАРТУ ЯКОГО КОЛЬОРУ СТАВ КРИМ.
КАЦАПИ - ПИЙТЕ КАМЕНІ З НЕБА
Під диваном нехай пошукають, може там є🤪.
У украинских пропагандонов крымские водохранилища мелееют 6 лет да не обмелеют...
У росеянских пропагандонов Украина мерзнет без газа 20 лет да никак не замерзнет
умний ..уй ..уй поможет если води нету...
Кримчанам..
процитирую "Дюну"...
людям нужны трудные времена, тяготы и угнетение, чтобы развивались их душевные силы(чтоби скрепи крепчали).
Зараз там 30 млн кубів, а у 2014 році було 7,8 при непод'ємному запасі у 7 млн.
Так що води там більше ніж досить
Китай и решит проблему с водой или населением ,сьев его как саранчу.
На черноморском побережье в этом году такая проблема общая. Вон в Геленджике (Сочи) воду стали давать 1,5 часа в сутки.
Так что Украина к этой засухе отношения не имеет.
В общем,поняли, жители Орды - ваш лозунг на все времена: "Бей ж.дов - спасай Орду!"