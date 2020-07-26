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У Севастополі стрімко обміліло Чорноріченське водосховище, окупанти шукають воду. ФОТО

В окупованому Севастополі продовжує стрімко міліти Чорноріченське водосховище.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Крим.Реалії", чиї кореспонденти відвідали Байдарську долину, де розташоване основне джерело водопостачання Севастополя, площа водного дзеркала значно зменшилася за останні півтора місяці.

У Чорноріченському водосховищі оголилися острівці, вода відступила від дамби приблизно на сто метрів.

У Севастополі стрімко обміліло Чорноріченське водосховище, окупанти шукають воду 01

У Севастополі стрімко обміліло Чорноріченське водосховище, окупанти шукають воду 02

Жителі розташованого в Байдарській долині села Павлівка розповіли, що за останні кілька десятиліть "так стрімко водосховище ніколи не міліло", а також що повністю пересохли річки Бага, Арманка, Узунджа і дрібні притоки річки Чорної.

На початку червня такого обміління Чорноріченського водосховища не спостерігалося.

У Севастополі стрімко обміліло Чорноріченське водосховище, окупанти шукають воду 03

Напередодні російська влада Севастополя повідомила, що департамент міського господарства організовує пошук підземних джерел води, щоб забезпечити населення питною водою.

Наприкінці липня повідомлялося, що кількість води в Чорноріченському водосховищі контролюватимуть за допомогою системи "Розумний буй", технологію якої розробили в "Севастопольському державному університеті".

Раніше голова російського уряду Севастополя Михайло Развожаєв заявляв, що в Чорноріченському водосховищі майже вдвічі знизився запас води в порівнянні з минулим роком. За його словами, в критичній ситуації місто може перейти на подачу води за графіком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський проти подачі води в окупований Крим, - "слуга народу" Яременко

посуха (66) Крим (14185) Севастополь (557) водопостачання (838) вода (1181)


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Топ коментарі
+92
Нужно помочь небратьям...)
В Севастополе сильно обмелело Чернореченское водохранилище, оккупанты ищут воду - Цензор.НЕТ 3963
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26.07.2020 10:17
+43
В школе учиться нужно было , а не прогуливать . Крым никто не дарил , его поменяли на равнозначные территории .
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26.07.2020 10:21
+34
Не надо искать , Бубочка скоро даст водичку .... ))))
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26.07.2020 10:09
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Просклоняйте название системы,,умный буй,, крысчане.
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26.07.2020 12:47 Відповісти
в Чернореченском водохранилище будут контролировать с помощью системы "Умный ...уй"
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26.07.2020 12:48 Відповісти
Ждать, когда в Крыме закончится вода, то же самое, что и ожидания кацапов что хохлы замерзнут без их газа. Тоесть- бесполезно. 7 лет прошло- ни мы не замерзли, ни крым не засох.
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26.07.2020 13:07 Відповісти
Вода не газ, її незаміниш. Два-три дні сушняка і якщо не *******, то незворотні зміни в органімзі.
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26.07.2020 13:16 Відповісти
Вместо воды можно пить коньяк или водку накрайняк
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26.07.2020 13:50 Відповісти
Каких 2 дня? 7 лет уже ждем когда у них вода закончится. И еще 27 будем ждать.
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26.07.2020 17:17 Відповісти
ДА НУ, ТИ СУРЬОЗНО, ХТОСЬ ЧЕКАЄ ЯК КАЦАПИ ?

А В ІНШОМУ ТИ ПРАВ - КРИМ ВЖЕ ЗАСОХНУВ БЕЗ СІЛЬСКОГО ГОСПОДАРСТВА, ДИВИСЬ ГУГЛ КАРТУ ЯКОГО КОЛЬОРУ СТАВ КРИМ.
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26.07.2020 13:51 Відповісти
Якби зелений слюнтяй використав ситуація в свою користь - КРИМ вернувся би до України,тільки не треба жувати соплі.
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26.07.2020 13:11 Відповісти
Ти ба, у них є система умний пуй!!!
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26.07.2020 13:13 Відповісти
Во! Меня тоже эта нанотехнтлогия удивила) Умный, *****,буй! Котрый на все кацапское рыло)
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26.07.2020 13:46 Відповісти
Шо ,родная гавань оказалась без воды,в фонтане Бахчисарайском поисщите ,Горматный говорил там много воды🤔😂🤣🤣
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26.07.2020 13:13 Відповісти
Крымские предатели УКРАИНЫ уверенно топают со всей раССеей в каменный век..
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26.07.2020 13:26 Відповісти
"Нехай п"ють мочу". Г.Г. Москаль.
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26.07.2020 13:42 Відповісти
Вот Москаль, что бы не говорили, очень интересные вещи озвучивал, и делал иногда весьма радикальные, интересный дядька в плане политика.
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26.07.2020 13:49 Відповісти
В оккупированном Севастополе продолжает стремительно мелеть Чернореченское водохранилище. Источник: https://censor.net/p3210164

КАЦАПИ - ПИЙТЕ КАМЕНІ З НЕБА
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26.07.2020 13:49 Відповісти
"...оккупанты ищут воду..."

Під диваном нехай пошукають, може там є🤪.
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26.07.2020 14:48 Відповісти
Система"Умный буй"?!Ясно понятно
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26.07.2020 15:24 Відповісти
Это какой по счёту раз оно мелеет????))))
У украинских пропагандонов крымские водохранилища мелееют 6 лет да не обмелеют...
У росеянских пропагандонов Украина мерзнет без газа 20 лет да никак не замерзнет
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26.07.2020 16:01 Відповісти
Посмотри на фото...и так - постоянно. А что тебе не нравится?
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27.07.2020 08:06 Відповісти
Добро пожаловать в радную говень...
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26.07.2020 17:50 Відповісти
В конце июля сообщалось, что количество воды в Чернореченском водохранилище будут контролировать с помощью системы "Умный буй", технологию которой разработали в "Севастопольском государственном университете"


умний ..уй ..уй поможет если води нету...

Кримчанам..
процитирую "Дюну"...
людям нужны трудные времена, тяготы и угнетение, чтобы развивались их душевные силы(чтоби скрепи крепчали).
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26.07.2020 18:38 Відповісти
R.I.P водо похоронилище.
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26.07.2020 18:44 Відповісти
везде всё мелеет идите нахер. на даче колодец два ведра и всё мутняк. речка тоже самое ручейком стала.
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26.07.2020 19:10 Відповісти
Это всё брехня и домыслы. Руский мир камнями с неба поднимает уровень воды во всех водохранилищах Крыма. Скоро там будет рай.
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26.07.2020 19:16 Відповісти
Не рай а буй, причем умный.
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26.07.2020 22:19 Відповісти
Новина не про що.
Зараз там 30 млн кубів, а у 2014 році було 7,8 при непод'ємному запасі у 7 млн.
Так що води там більше ніж досить
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26.07.2020 20:45 Відповісти
Вот и хорошо, значит воды им не надо.
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27.07.2020 08:34 Відповісти
Крысяне - не дорого продам фото реки Днепр...

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27.07.2020 00:27 Відповісти
Нехай спитають у Поклонської через ікону Миколи 11,а краще у недоїденого упирями-окупантами лікаря Ілліна. Він зараз в Чистилищі і знає де її всій цій мерзоті взяти.
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27.07.2020 05:41 Відповісти
Шановні конституційні блогери України! Знаю,що вам не хотілось би виходити на сайти та соц.мережі московитського лайна,але нам потрібно доводити на Росію правду того,що коять і вже натворили в Україні московитські російські мерзотники та вбивці. Розказуйте і пишіть про те,як їдять бойовики тут лікарів і солдат, вбивають мирних людей, знищують підприємства, викрадають людей, підривать та палять землю з посівами диверсанти. Все і вся,що сама Росія несе не мир на землю України,а війну і злидні, небезпеку і тортури, вбивста і геноцид. Не бійтесь бути не толерантними та словоохочими у вираженості, бо там дипломатичних і нормальнорозмірних слів та словосплучень....просто не розуміють. Це такий собі ненарод,а спільнота заражених на вірус нелюдяності з іншими народами. Будь Ласка!
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27.07.2020 05:53 Відповісти
"могучая" россия, постройте атомный опреснитель!!! Если сами не можете то придёт
Китай и решит проблему с водой или населением ,сьев его как саранчу.
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27.07.2020 06:02 Відповісти
Хай лижуть росу з "камнєй с нєба"
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27.07.2020 07:15 Відповісти
После деокупации воду можно вообще не подавать...пусть татары разводят лошадей и верблюдов как это было до присоединения рашкой в 18 веке...А побережье передать государственные здравницы, никакой частной собственности и долгострочной ареды ближе чем 300м от берега...
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27.07.2020 08:34 Відповісти
Ващета Севастополь и раньше такие проблемы имел. Перекрытие канала никакого отношения не имеет.
На черноморском побережье в этом году такая проблема общая. Вон в Геленджике (Сочи) воду стали давать 1,5 часа в сутки.
Так что Украина к этой засухе отношения не имеет.
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27.07.2020 09:58 Відповісти
А вот и причина нехватки воды для самых умных ордынцев: "Если где-то нет воды, воду выпили ж.ды!" А если вдруг избыток воды: "Если где-то есть вода - значит, ж.д нас.ал туда!"
В общем,поняли, жители Орды - ваш лозунг на все времена: "Бей ж.дов - спасай Орду!"
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27.07.2020 14:16 Відповісти
Так можна вирішити проблему коллекторних вод,провести в кримський канал каналізацію....
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27.07.2020 17:18 Відповісти
Кримчани можуть мені не вірити, але я точно знаю, де є вода.
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27.07.2020 19:12 Відповісти
АГА а мені відомо де води НЕМА і НЕ БУДЕ!!
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01.08.2020 06:06 Відповісти
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