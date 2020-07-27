Чоловіка з пакетом гранат затримано на залізничній станції Харківської області, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Чоловік мав при собі патрон калібру 14,5 мм, 3 гранати із запалами до них, сигнальну ракету і підствольну гранату.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківщини.
26 липня о 23:53 до Чугуївського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції "Гракове" виявлено невідомого з пакетом, у якому містяться предмети, схожі на гранати.
На місце виїхали поліцейські та фахівці вибухотехнічного управління.
Правопорушником виявився мешканець міста Ізюм, 1975 року народження. Чоловік розповів, що боєприпаси він викопав у лісосмузі неподалік рідного міста.
Вилучене буде направлено на експертизу.
Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу громадянину.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щось накосячили ?
Хтось із оперів мусарських поставив собі галочку - розкритий тяжкий злочин і може до кінця місяця спокійно займатись основною своєю роботою - кришуванням. А цей збройний барон, отримає чергову умовну судимість і гарантії, що мусара будуть на його дрібні порушення закривати очі.
Закурить попросили у чмордяя, а он разволновался?
Могли бы и на телефон снять "захват террориста", которому сами дали пару гранат и 1(!) патрон.
Эх, протупили, теперь без орденов останутся.
Но в общую схему Авакова по общему росту угрозы это укладывается.
Вот, только режим ввели на западе Украины, а это Харьков...
Неувязочка.
А вони, прозорі.
Кєргуду?
Там нет супермаркета!
гранат - ачень вкюсній -4 шт.
ракета фейерверк для праздника паБЕДИ - 1 шт
патрон х/з навіщо, можливо вихвалятися перед пасажирами та школярами - 1 шт.