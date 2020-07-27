Чоловіка з пакетом гранат затримано на залізничній станції Харківської області, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Чоловік мав при собі патрон калібру 14,5 мм, 3 гранати із запалами до них, сигнальну ракету і підствольну гранату.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківщини.

26 липня о 23:53 до Чугуївського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції "Гракове" виявлено невідомого з пакетом, у якому містяться предмети, схожі на гранати.

На місце виїхали поліцейські та фахівці вибухотехнічного управління.

Правопорушником виявився мешканець міста Ізюм, 1975 року народження. Чоловік розповів, що боєприпаси він викопав у лісосмузі неподалік рідного міста.

Вилучене буде направлено на експертизу.

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу громадянину.

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