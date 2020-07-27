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Чоловіка з пакетом гранат затримано на залізничній станції Харківської області, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Чоловік мав при собі патрон калібру 14,5 мм, 3 гранати із запалами до них, сигнальну ракету і підствольну гранату.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківщини.

26 липня о 23:53 до Чугуївського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції "Гракове" виявлено невідомого з пакетом, у якому містяться предмети, схожі на гранати.

На місце виїхали поліцейські та фахівці вибухотехнічного управління.

Правопорушником виявився мешканець міста Ізюм, 1975 року народження. Чоловік розповів, що боєприпаси він викопав у лісосмузі неподалік рідного міста.

Вилучене буде направлено на експертизу.

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу громадянину.

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Чоловіка з пакетом гранат затримано на залізничній станції Харківської області, - Нацполіція 01
Чоловіка з пакетом гранат затримано на залізничній станції Харківської області, - Нацполіція 02
Чоловіка з пакетом гранат затримано на залізничній станції Харківської області, - Нацполіція 03
Чоловіка з пакетом гранат затримано на залізничній станції Харківської області, - Нацполіція 04
Чоловіка з пакетом гранат затримано на залізничній станції Харківської області, - Нацполіція 05
Чоловіка з пакетом гранат затримано на залізничній станції Харківської області, - Нацполіція 06

Автор: 

боєприпаси (2294) Нацполіція (15264) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+4
То що, реаліті - шоу «Захват Чугуєва тєррорістом», не буде ?
Щось накосячили ?
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27.07.2020 11:40 Відповісти
+2
Вез лично сдать Авакову, не получилось. Местным не доверял, пропьют.
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27.07.2020 11:42 Відповісти
+2
Мусора "танкиста" впіймали... Скажіть мені коли у нього погасилась попередня судимість і я розповім вам, як, у яких посадках такі люди "находять" набої та **********.
Хтось із оперів мусарських поставив собі галочку - розкритий тяжкий злочин і може до кінця місяця спокійно займатись основною своєю роботою - кришуванням. А цей збройний барон, отримає чергову умовну судимість і гарантії, що мусара будуть на його дрібні порушення закривати очі.
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27.07.2020 11:42 Відповісти
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В тренде уже не "граната"... Теперь это уже "пакет гранат".. Да уж.. и где наше славное МВД во главе с несменяемым министром...
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27.07.2020 11:39 Відповісти
Ты меня узнаешь палюбэ,- я буду с пакетом АТБ (с)
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27.07.2020 12:23 Відповісти
То що, реаліті - шоу «Захват Чугуєва тєррорістом», не буде ?
Щось накосячили ?
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27.07.2020 11:40 Відповісти
Укрзалізниця против . Слишком дорого для нее такой пиар Авакова будет стоить
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27.07.2020 11:50 Відповісти
Відпустіть його та нагородіть. Впевнений він їхав до зеленого шмаркача подякувати за "пєрємір'є".
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27.07.2020 11:42 Відповісти
Вез лично сдать Авакову, не получилось. Местным не доверял, пропьют.
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27.07.2020 11:42 Відповісти
Мусора "танкиста" впіймали... Скажіть мені коли у нього погасилась попередня судимість і я розповім вам, як, у яких посадках такі люди "находять" набої та **********.
Хтось із оперів мусарських поставив собі галочку - розкритий тяжкий злочин і може до кінця місяця спокійно займатись основною своєю роботою - кришуванням. А цей збройний барон, отримає чергову умовну судимість і гарантії, що мусара будуть на його дрібні порушення закривати очі.
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27.07.2020 11:42 Відповісти
У каждого рыбака свои снасти
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27.07.2020 11:46 Відповісти
Пока не будет фото "террористов" и их Ф.И.О все эти "задержания" можно рисовать пачками. Все копируется с Рашки, в том же Крыму каждый месяц "украинские" ДРГ ловят. Раньше с визитками Яроша, теперь со служебными удостоверениями
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27.07.2020 11:47 Відповісти
Эхо войны.....
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27.07.2020 11:49 Відповісти
Интересно, и как аваковские орлы это все "обнаружили"?
Закурить попросили у чмордяя, а он разволновался?
Могли бы и на телефон снять "захват террориста", которому сами дали пару гранат и 1(!) патрон.
Эх, протупили, теперь без орденов останутся.
Но в общую схему Авакова по общему росту угрозы это укладывается.
Вот, только режим ввели на западе Украины, а это Харьков...
Неувязочка.
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27.07.2020 11:56 Відповісти
Та він ніс ці гаджети, у безкоштовних пакетах супермаркету.
А вони, прозорі.
Кєргуду?
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27.07.2020 12:20 Відповісти
ох, и богатая у вас фантазия, батенька!
Там нет супермаркета!
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27.07.2020 12:29 Відповісти
Те гранатоносцы задолбали уже,такое чуство что у каждого второго с собой граната есть.
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27.07.2020 12:09 Відповісти
Ото ж мабуть ніс на базар. Для на продаж, тим у кого вони вже скінчились.
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27.07.2020 12:21 Відповісти
Лімонки. лімонки кому лімонки
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27.07.2020 12:22 Відповісти
економ набір від найближчого відділка поліції:
гранат - ачень вкюсній -4 шт.
ракета фейерверк для праздника паБЕДИ - 1 шт

патрон х/з навіщо, можливо вихвалятися перед пасажирами та школярами - 1 шт.
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27.07.2020 14:08 Відповісти
 
 