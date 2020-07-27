В окупованому Криму прощаються із загиблим сином політв'язня Сулейманова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В окупованому Криму відбувається похорон загиблого 3-річного Муси Сулейманова - сина політв'язня Руслана Сулейманова, якого утримують у сімферопольському СІЗО.
Про це в прямому ефірі у Facebook повідомляє "Кримська солідарність", передає Цензор.НЕТ.
"Батько Муси Сулейманова не може взяти участі в похороні свого сина, бо він перебуває в сімферопольському СІЗО-1", - зазначає "Кримська солідарність".
За інформацією організації, люди продовжують прибувати в село Строганівка під Сімферополем, де відбувається похорон дитини. Вони очікують біля будинку Сулейманових, куди вранці в понеділок привезли тіло дитини.
Люди висловлюють співчуття родині та чекають, щоб попрощатися з дитиною. Муса Сулейманов за рішенням родини буде похований на кладовищі в селищі (Васієт) Строганівка, там же, де живе сім'я Сулейманових.
Нагадаємо, 3-річний Муса Сулейманов зник 24 липня. До пошуків дитини залучили співробітників російської поліції, кінологів, представників управління МНС та волонтерів організації "Ліза Алерт".
Тіло хлопчика знайшли 26 липня в одній із вигрібних ям поруч із будинком.
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По словам журналиста, ребенок умер не своей смертью: его убили, чтобы надавить на отца, задержанного крымско-татарского активиста Руслана Сулейманова.
Сын задержанного крымско-татарского активиста Руслана Сулейманова трехлетний Муса умер не своей смертью: это могло быть преднамеренное убийство. Об этом на своей странице в Facebook написал украинский журналист и телеведущий крымско-татарского происхождения Айдер Муждабаев
Да ниспошлет Аллах вам терпение и взамен этого горя благо вам!
Зря путин затронул татар, не будите спящую "собаку".
почему не кричат путлир ***** карлик шняга ботоксная сын бомжа с канавы..
Жалко всех крымских татар, которые уже вторую депортацию и невыносимую жизнь испытывают со стороны рашефашистов
Да упокоится душа Мусы с миром.
Крым будет свободным!