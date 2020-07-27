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Новини Фото Репресії в окупованому Криму
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В окупованому Криму прощаються із загиблим сином політв'язня Сулейманова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В окупованому Криму відбувається похорон загиблого 3-річного Муси Сулейманова - сина політв'язня Руслана Сулейманова, якого утримують у сімферопольському СІЗО.

Про це в прямому ефірі у Facebook повідомляє "Кримська солідарність", передає Цензор.НЕТ.

"Батько Муси Сулейманова не може взяти участі в похороні свого сина, бо він перебуває в сімферопольському СІЗО-1", - зазначає "Кримська солідарність".

За інформацією організації, люди продовжують прибувати в село Строганівка під Сімферополем, де відбувається похорон дитини. Вони очікують біля будинку Сулейманових, куди вранці в понеділок привезли тіло дитини.

В окупованому Криму прощаються із загиблим сином політвязня Сулейманова 01
В окупованому Криму прощаються із загиблим сином політвязня Сулейманова 02

Люди висловлюють співчуття родині та чекають, щоб попрощатися з дитиною. Муса Сулейманов за рішенням родини буде похований на кладовищі в селищі (Васієт) Строганівка, там же, де живе сім'я Сулейманових.

В окупованому Криму прощаються із загиблим сином політвязня Сулейманова 03
В окупованому Криму прощаються із загиблим сином політвязня Сулейманова 04В окупованому Криму прощаються із загиблим сином політвязня Сулейманова 05
В окупованому Криму прощаються із загиблим сином політвязня Сулейманова 06
В окупованому Криму прощаються із загиблим сином політвязня Сулейманова 07
В окупованому Криму прощаються із загиблим сином політвязня Сулейманова 08
В окупованому Криму прощаються із загиблим сином політвязня Сулейманова 09
В окупованому Криму прощаються із загиблим сином політвязня Сулейманова 10

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські силовики назвали утоплення причиною смерті 3-річного сина політв'язня Муси Сулейманова

Нагадаємо, 3-річний Муса Сулейманов зник 24 липня. До пошуків дитини залучили співробітників російської поліції, кінологів, представників управління МНС та волонтерів організації "Ліза Алерт".

Тіло хлопчика знайшли 26 липня в одній із вигрібних ям поруч із будинком.

Автор: 

Крим (14185) окупація (6742) кримські татари (2005)


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Топ коментарі
+18
Це капец. Страшне горе. Такий класний хлопчик на фотці, що аж важко до ЦН заходити...
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27.07.2020 13:07 Відповісти
+15
Жалко ребенка.
Жалко всех крымских татар, которые уже вторую депортацию и невыносимую жизнь испытывают со стороны рашефашистов
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27.07.2020 13:29 Відповісти
+12
Маленький ангелочек, косвенно или прямо убитый оккупантами...
Теперь ты будешь в раю, а не на этой страшной земле...
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27.07.2020 13:18 Відповісти
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Це капец. Страшне горе. Такий класний хлопчик на фотці, що аж важко до ЦН заходити...
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27.07.2020 13:07 Відповісти
Вам смішно ?
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27.07.2020 13:21 Відповісти
И ты овца с этого ржошь ? надеюсь твои дети падохнут в дерьме как этот мальчик.
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27.07.2020 13:22 Відповісти
Ах ты ж падаль!!!! Твои слова тебе в пазуху, падла тупая!!!! Где ты смех увидело, животное???!!! Поц дурноголовый!!!!
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27.07.2020 15:49 Відповісти
Маленький ангелочек, косвенно или прямо убитый оккупантами...
Теперь ты будешь в раю, а не на этой страшной земле...
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27.07.2020 13:18 Відповісти
Муждабаев о гибели Мусы Сулейманова: "Ребенок физически не мог попасть в канализацию незаметно"
По словам журналиста, ребенок умер не своей смертью: его убили, чтобы надавить на отца, задержанного крымско-татарского активиста Руслана Сулейманова.
Сын задержанного крымско-татарского активиста Руслана Сулейманова трехлетний Муса умер не своей смертью: это могло быть преднамеренное убийство. Об этом на своей странице в Facebook написал украинский журналист и телеведущий крымско-татарского происхождения Айдер Муждабаев
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27.07.2020 13:22 Відповісти
И почему он не мог попасть в выгребную яму ?
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27.07.2020 13:23 Відповісти
Ну хочется им так. Чтобы снять вину за недосмотр с себя.
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27.07.2020 15:50 Відповісти
Света, а иди-ка ты на х#й.
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27.07.2020 17:15 Відповісти
Зося, кусай за х#й
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27.07.2020 17:39 Відповісти
Да простит Аллах вашего умершего!
Да ниспошлет Аллах вам терпение и взамен этого горя благо вам!
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27.07.2020 13:22 Відповісти
Погиб ребенок по вине взрослых, открытые выгребные ямы, типичный пейзаж для Украины, когда взрослые не реагируют, хотя у самих есть дети.
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27.07.2020 13:24 Відповісти
т.е окуппанты не виноваты ? эти ****** заперли отца в сизо и ***** няшки ? Может копнуть чуть глубже ?
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27.07.2020 13:26 Відповісти
А при чем тут это??? Мало ли детей вообще без отцов растут? Смотреть за детьми надо!
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27.07.2020 15:52 Відповісти
хто всрався , так и у вас,россияне в Крыму , а виновата Украина.
Зря путин затронул татар, не будите спящую "собаку".
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27.07.2020 14:05 Відповісти
Крышка была закрыта кем то после того,как ребёнок туда попал
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27.07.2020 14:19 Відповісти
Ой, ну шел кто-то, увидел что открыто и закрыл, вовсе не думая и не зная что там может быть утопленник. А открыть мог сам мальчик, из детского любопытства. Смотреть за детьми надо!!!!!!!!!
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27.07.2020 15:59 Відповісти
ого как будто турция ...хотя я был только на берегу..
почему не кричат путлир ***** карлик шняга ботоксная сын бомжа с канавы..
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27.07.2020 13:25 Відповісти
Жалко ребенка.
Жалко всех крымских татар, которые уже вторую депортацию и невыносимую жизнь испытывают со стороны рашефашистов
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27.07.2020 13:29 Відповісти
горе, конечно никого не радует, но объединяет крымских татар...главное, что видно- в случае чего... мужиков в Крыму хватит, хотя бы на три полка... кацапы -свиньи понаехавшие, даже отца не отпустили- сына схоронить, этот они - зря!
Да упокоится душа Мусы с миром.
Крым будет свободным!
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27.07.2020 13:40 Відповісти
Эти "три полка" с 2014 года так ничего и не сделали.
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27.07.2020 13:44 Відповісти
важно пока то, что они- есть...
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27.07.2020 13:54 Відповісти
В Украине началось с Врадиевки, в Крыму своя Врадиевка..
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27.07.2020 14:06 Відповісти
Смерть странная. Все,кто вякает, мол, надо было смотреть за ребенком: ребенок пропал, и логично предположить, что в первую очередь осмотрели все места в доме и вокруг, в т.ч. и выгребную яму. Только, почему-то не нашли сразу.
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27.07.2020 17:18 Відповісти
..мабудь наймолодша неофіційна, але явна, жерва кацапської окупації української землі.. горіть у пеклі, москалі
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27.07.2020 19:36 Відповісти
 
 