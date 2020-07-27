В окупованому Криму прощаються із загиблим сином політв'язня Сулейманова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В окупованому Криму відбувається похорон загиблого 3-річного Муси Сулейманова - сина політв'язня Руслана Сулейманова, якого утримують у сімферопольському СІЗО.

Про це в прямому ефірі у Facebook повідомляє "Кримська солідарність", передає Цензор.НЕТ.

"Батько Муси Сулейманова не може взяти участі в похороні свого сина, бо він перебуває в сімферопольському СІЗО-1", - зазначає "Кримська солідарність".

За інформацією організації, люди продовжують прибувати в село Строганівка під Сімферополем, де відбувається похорон дитини. Вони очікують біля будинку Сулейманових, куди вранці в понеділок привезли тіло дитини.





Люди висловлюють співчуття родині та чекають, щоб попрощатися з дитиною. Муса Сулейманов за рішенням родини буде похований на кладовищі в селищі (Васієт) Строганівка, там же, де живе сім'я Сулейманових.















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Нагадаємо, 3-річний Муса Сулейманов зник 24 липня. До пошуків дитини залучили співробітників російської поліції, кінологів, представників управління МНС та волонтерів організації "Ліза Алерт".

Тіло хлопчика знайшли 26 липня в одній із вигрібних ям поруч із будинком.