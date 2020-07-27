Шість років тому під Лутугиним загинули 12 воїнів "Айдару" і один воїн 1-ї OТБр. ФОТО
27 липня 2014 року в бою під с. Лутугине Луганської області загинули 12 воїнів батальйону "Айдар" і один воїн 1-ї ОТБр.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє 24-й ОШБ "Айдар", передає Цензор.НЕТ.
"Шості роковини... 27.07.2014 - у бою під с.Лутугине Луганської області загинуло 12 бійців батальйону "АЙДАР". 13 трун стояло 28.07.2014 на плацу на базі батальйону у с.Половинкіне: 12 айдарівців та Колі-танкіста з 1 OТБр, який воював разом з нашими бійцями. Страшне горе здушило горло рідних, близьких та бойових побратимів. Загиблі були з найкращих розвідників та саперів "Айдару". Вони продовжують боротьбу світла проти темряви там, на небесах.
- Аварець / Алієв Йолчу Афі Огли (Руслан)
- Тихий / Бойко Віталій Васильович
- Дєд / Василаш Ілля Євгенович
- Лєший / Вербовий Михайло Вікторович
- Лялік / Коврига Сергій Володимирович
- Сірко / Римар Ігор Віталійович
- Ваня Бєлий / Куліш Іван Володимирович
- Стас / Менюк Станіслав Петрович
- Шест / Шостак Сергій Олександрович
- / Давидчук Олександр Васильович
- / Квач Орест Арсенович
- / Личак Микола Анатолійович
Коля-танкіст - Микола Куценко, комвзводу 1 ОТБр", - йдеться в повідомленні
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і вічна пам"ять
..
але 73 зебіла виблали айкоса, що здає все і по всіх напрямах. от вчора пуйлу знову вилизав....тому - проср@ли
Вічна пам'ять борцям за Україну.
В это же время, 5 рота 80 бригады попала в засаду.
Всё то было в одном районе.