Шість років тому під Лутугиним загинули 12 воїнів "Айдару" і один воїн 1-ї OТБр. ФОТО

27 липня 2014 року в бою під с. Лутугине Луганської області загинули 12 воїнів батальйону "Айдар" і один воїн 1-ї ОТБр.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє 24-й ОШБ "Айдар", передає Цензор.НЕТ.

"Шості роковини... 27.07.2014 - у бою під с.Лутугине Луганської області загинуло 12 бійців батальйону "АЙДАР". 13 трун стояло 28.07.2014 на плацу на базі батальйону у с.Половинкіне: 12 айдарівців та Колі-танкіста з 1 OТБр, який воював разом з нашими бійцями. Страшне горе здушило горло рідних, близьких та бойових побратимів. Загиблі були з найкращих розвідників та саперів "Айдару". Вони продовжують боротьбу світла проти темряви там, на небесах.

- Аварець / Алієв Йолчу Афі Огли (Руслан)

- Тихий / Бойко Віталій Васильович

- Дєд / Василаш Ілля Євгенович

- Лєший / Вербовий Михайло Вікторович

- Лялік / Коврига Сергій Володимирович

- Сірко / Римар Ігор Віталійович

- Ваня Бєлий / Куліш Іван Володимирович

- Стас / Менюк Станіслав Петрович

- Шест / Шостак Сергій Олександрович

- / Давидчук Олександр Васильович

- / Квач Орест Арсенович

- / Личак Микола Анатолійович

Коля-танкіст - Микола Куценко, комвзводу 1 ОТБр", - йдеться в повідомленні

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