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Шість років тому під Лутугиним загинули 12 воїнів "Айдару" і один воїн 1-ї OТБр. ФОТО

27 липня 2014 року в бою під с. Лутугине Луганської області загинули 12 воїнів батальйону "Айдар" і один воїн 1-ї ОТБр.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє 24-й ОШБ "Айдар", передає Цензор.НЕТ.

"Шості роковини... 27.07.2014 - у бою під с.Лутугине Луганської області загинуло 12 бійців батальйону "АЙДАР". 13 трун стояло 28.07.2014 на плацу на базі батальйону у с.Половинкіне: 12 айдарівців та Колі-танкіста з 1 OТБр, який воював разом з нашими бійцями. Страшне горе здушило горло рідних, близьких та бойових побратимів. Загиблі були з найкращих розвідників та саперів "Айдару". Вони продовжують боротьбу світла проти темряви там, на небесах.

- Аварець / Алієв Йолчу Афі Огли (Руслан)
- Тихий / Бойко Віталій Васильович
- Дєд / Василаш Ілля Євгенович
- Лєший / Вербовий Михайло Вікторович
- Лялік / Коврига Сергій Володимирович
- Сірко / Римар Ігор Віталійович
- Ваня Бєлий / Куліш Іван Володимирович
- Стас / Менюк Станіслав Петрович
- Шест / Шостак Сергій Олександрович
- / Давидчук Олександр Васильович
- / Квач Орест Арсенович
- / Личак Микола Анатолійович
Коля-танкіст - Микола Куценко, комвзводу 1 ОТБр", - йдеться в повідомленні

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Шість років тому під Лутугиним загинули 12 воїнів Айдару і один воїн 1-ї OТБр 01
Шість років тому під Лутугиним загинули 12 воїнів Айдару і один воїн 1-ї OТБр 02

Автор: 

пам’ять (1190) Донбас (22357) втрати (4442) Айдар (135) 1 окрема танкова бригада (14) Луганська область (4891)


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Топ коментарі
+39
Героям Слава!
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27.07.2020 13:38 Відповісти
+39
Вечная память парням
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27.07.2020 13:40 Відповісти
+32
ГЕРОЯМ СЛАВА !
і вічна пам"ять
Шесть лет назад под Лутугино погибли 12 воинов "Айдара" и один воин 1-й ОТБр - Цензор.НЕТ 8129

..
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27.07.2020 13:42 Відповісти
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Героям Слава!
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27.07.2020 13:38 Відповісти
Вечная память парням
показати весь коментар
27.07.2020 13:40 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !
і вічна пам"ять
Шесть лет назад под Лутугино погибли 12 воинов "Айдара" и один воин 1-й ОТБр - Цензор.НЕТ 8129

..
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27.07.2020 13:42 Відповісти
Украина помнит своих героев. Царствие небесное парням. Героям слава!
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27.07.2020 13:46 Відповісти
очень хочется верить что их смерть была не напрасной.
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27.07.2020 13:49 Відповісти
подивіться навкруги - ми все проср@ли....
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27.07.2020 13:50 Відповісти
Да, вы все просрали, паРаша уже не может нести этот чемодан без ручки. У вашего ху йла уже в спине невыносимые боли. Скоро подохнет и его будут помнить как ху йло. А наших парней будут помнить как героев.
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27.07.2020 14:14 Відповісти
https://censor.net/user/90623, ви не гарячкуйте - мені хлопців жалко не менше ніж вам.

але 73 зебіла виблали айкоса, що здає все і по всіх напрямах. от вчора пуйлу знову вилизав....тому - проср@ли
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27.07.2020 16:11 Відповісти
погибнуть в бою это одно, а умирать 4 дня, думая что тебя бросили, совсем другое. как Журавлю сообщить, что его побратимы готовы были отдать жизнь, что бы его вытянуть, но помешала МРАЗЬ.
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27.07.2020 14:12 Відповісти
наче того року . швидко йде час . жаль хлопців
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27.07.2020 13:54 Відповісти
Страшні часи були...
Вічна пам'ять борцям за Україну.
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27.07.2020 13:54 Відповісти
Спочивайте з миром, Герої
Шість років тому під Лутугиним загинули 12 воїнів "Айдару" і один воїн 1-ї OТБр - Цензор.НЕТ 8380
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27.07.2020 13:56 Відповісти
Героїне вмирають
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27.07.2020 14:39 Відповісти
Третина афганської роти з Майдану... І мій друг Сергій Коврига...
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27.07.2020 15:23 Відповісти
Показуйте такі фото втваринам - Зелі і Хомчаку.
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27.07.2020 15:28 Відповісти
Это те что на автобусе без проводника заехали прямо на сепарский блок-пост???//Война ошибок не прощает Это доказали недавние смерти под Зайцево Логистика и предельная собранность А то у нас полковники сбу на легковых машинах по трассе кишащей сепарами на задание ехали и конечно их изрешетили А бывает медку от местных захотят попробовать и опять смерть А на гражданке парня из Азова убивают потому что стоит скрестивши руки на груди когда на него ублюдок бросается Ребята не будьте терпилами и жертвами Мочите федерастов при первой возможности
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27.07.2020 16:07 Відповісти
На автобусе заехали 05.09.2014.
В это же время, 5 рота 80 бригады попала в засаду.
Всё то было в одном районе.
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27.07.2020 17:13 Відповісти
 
 