У Чорному морі завершилися ювілейні міжнародні навчання "Сі-Бриз". За практичними діями пильно стежили кораблі ЧФ РФ. ФОТОрепортаж

Цього року у зв’язку з пандемією коронавірусу навчання проходили лише у морській та повітряній компоненті. Всього до навчань "Сі Бриз - 2020" залучили близько 2 тисяч осіб з восьми країн, понад 20 кораблів, а також літаки, гвинтокрили тощо. Крім України та США, у навчаннях взяли участь військові Болгарії, Грузії, Норвегії, Румунії, Іспанії та Туреччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Повідомляється, що всі завдання маневрів у Чорному морі виконані в повному обсязі. Керівники навчань "Cі Бриз - 2020" від української та американської сторін подякували всім учасникам за високий рівень фахової підготовки та ефективне виконання завдань. За їхніми словами, ці навчання вкотре продемонстрували високий рівень співпраці між Україною та США та регіональними союзниками й партнерами для забезпечення готовності та оперативної сумісності в Чорноморському регіоні.

Однією з особливостей цьогорічних навчань була спільна дистанційна робота двох штабів, з яких, власне, здійснювалось управління "Сі Бризом - 2020". Один штаб був розташований безпосередньо в Одесі, а другий - у місті Рота (Королівство Іспанія) в морському операційному центрі 60-го з’єднання надводних кораблів 6-го флоту ВМС США. Це було своєрідним ноу-хау як для українських військових моряків, так і для наших американських партнерів. Робота штабів велася в режимі постійного обміну інформації. Дистанційно проводилося планування всіх заходів, а потім зрештою сама практична реалізація безпекових операцій у Чорноморському регіоні.

Ще однією особливістю навчань стало те, що під час виконання спільних дій вперше було відпрацьовано елемент практичних стрільб зі знищення морських цілей із застосуванням озброєння вертольоту. Крім того, вперше в межах "Сі Бризу" проведено ескортування патрульного протичовнового літака P-8 Poseidon ВМС США.

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Варто підкреслити, що за практичними діями у морі багатонаціональних корабельно-катерних груп морської компоненти навчань "Сі Бриз - 2020" пильно стежили кораблі Чорноморського флоту РФ.













Фото: сайт Міноборони