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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Спалах коронавірусу в гуртожитку КПІ: 52 хворих, семеро з них у лікарні, проводиться дезінфекція. ФОТОрепортаж

В Інституті спецзв'язку і захисту інформації Київського політехнічного інституту зафіксовано спалах нового коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держслужби спецзв'язку і захисту інформації України у Facebook.

Так, під час проведення планових щоденних тестувань курсантів та військовослужбовців ІСЗЗІ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" підтверджено 52 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. 7 курсантів перебувають у Київській міській клінічній лікарні №4 з температурою тіла 36,8-37,2. Температура інших інфікованих - у межах норми. Стан здоров’я всіх курсантів задовільний.

Спалах коронавірусу в гуртожитку КПІ: 52 хворих, семеро з них у лікарні, проводиться дезінфекція 01

Керівництво Держспецзв’язку та ІСЗЗІ, спільно з відповідними підрозділами КМДА організували комплекс необхідних санітарно-епідеміологічних заходів для запобігання та мінімізації можливих ризиків поширення захворювання на COVID-19 серед працівників та курсантів, а також поза межами інституту.

Спалах коронавірусу в гуртожитку КПІ: 52 хворих, семеро з них у лікарні, проводиться дезінфекція 02

Зокрема, особовий склад Інституту забезпечено всіма необхідними медичними засобами для перевірки стану захворюваності на COVID-19. Крім того, організовано проведення дезінфекції та вологого прибирання приміщень з дезінфікуючими засобами, здійснюється постійний скринінг температури всіх працівників інституту, розгорнуто санітарний намет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У центральному апараті Держлісагентства виявили спалах коронавірусу

Ситуація в інституті перебуває під постійним контролем керівництва Держспецзв’язку.

Спалах коронавірусу в гуртожитку КПІ: 52 хворих, семеро з них у лікарні, проводиться дезінфекція 03

Як повідомив директор "Київського міського лабораторного центру МОЗ України" Сергій Чумак, перші чотири випадки були виявлені з 22 по 24 липня. За суботу в закладі протестували ще 61 курсанта, які контактували з хворими. Серед них сьогодні - 48 позитивних результатів дослідження методом ПЛР.

Чумак зазначив, що всього в гуртожитку проживають 152 курсанти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У гуртожитку КПІ спалах COVID-19, захворіли 52 людини, - КМДА

"У гуртожитку проводяться відповідні заходи з дезінфекції. Усі інші контактні особи під медичним наглядом. Щоб запобігти поширенню інфекції серед курсантів у гуртожитку визначено місця для ізоляції захворілих", — підкреслив він.


Спалах коронавірусу в гуртожитку КПІ: 52 хворих, семеро з них у лікарні, проводиться дезінфекція 04
Спалах коронавірусу в гуртожитку КПІ: 52 хворих, семеро з них у лікарні, проводиться дезінфекція 05
Фото: Держспецзв'язку/Facebook

Спалах коронавірусу в гуртожитку КПІ: 52 хворих, семеро з них у лікарні, проводиться дезінфекція 06

Автор: 

карантин (18172) КМДА (2379) КПІ (29) гуртожиток (130) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Знайомі місця. Коли я там жив ніхто про ковід навіть не здогадувався, найпоширенішою хворобою в общазі була хвороба - будун.))))
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27.07.2020 14:39 Відповісти
+2
Сивенький дідусь в білій сорочечці і чорному галстуку на задньому плані навіть не приховує посмішку і своє ставлення до "пандемії" .) Він відверто рже з всього бидла .яке вірить у цю срану фейкову "пандемію"
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27.07.2020 14:48 Відповісти
+2
7 курсантов находятся в Киевской городской клинической больнице №4 с температурой тела 36,8-37,2. Температура других инфицированных - в пределах нормы... ..

да уж... тяжелое заболевание с высокой температурой в 36,8
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27.07.2020 15:21 Відповісти
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Не хотят учится? Понравилось карантинить? )))
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27.07.2020 14:16 Відповісти
Вы в тех общежитиях были? 25 лет назад там были крохотные комнатки на 3-х человек и общая кухня - хочеться надеятся что все изменилось на лучшее, но что то мне подсказывает что нет. Ну и кроме того летом учебы все равно нет в июле-августе.
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27.07.2020 14:43 Відповісти
Знайомі місця. Коли я там жив ніхто про ковід навіть не здогадувався, найпоширенішою хворобою в общазі була хвороба - будун.))))
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27.07.2020 14:39 Відповісти
.а які темпи поширення в неї були))).любий навіть найстрашніший "вірус" нервово курив в сторонці)
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27.07.2020 14:45 Відповісти
на 7-ю общагу похоже А кроме бодуна были и пруссаки. Мы вечно с ними боролись, но помогало ненадолго. Студиузам моей alma mater - выздоравливайте!
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27.07.2020 14:58 Відповісти
12я же
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27.07.2020 15:21 Відповісти
спасибо, кеп. я видела фото
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27.07.2020 15:23 Відповісти
Сивенький дідусь в білій сорочечці і чорному галстуку на задньому плані навіть не приховує посмішку і своє ставлення до "пандемії" .) Він відверто рже з всього бидла .яке вірить у цю срану фейкову "пандемію"
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27.07.2020 14:48 Відповісти
Цирк триває.
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27.07.2020 14:49 Відповісти
невже?..тараканів травять?
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27.07.2020 15:01 Відповісти
на фото.чудак з пилососом прийшов..вірус ловити
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27.07.2020 15:03 Відповісти
7 курсантов находятся в Киевской городской клинической больнице №4 с температурой тела 36,8-37,2. Температура других инфицированных - в пределах нормы... ..

да уж... тяжелое заболевание с высокой температурой в 36,8
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27.07.2020 15:21 Відповісти
"это же рядом?!"(с)..
вперше взнав, що ми були курсантами.. чи то з нових, мабуть, з космічно-цифрових факультетів?
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27.07.2020 19:47 Відповісти
 
 