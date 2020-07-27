Спалах коронавірусу в гуртожитку КПІ: 52 хворих, семеро з них у лікарні, проводиться дезінфекція. ФОТОрепортаж

В Інституті спецзв'язку і захисту інформації Київського політехнічного інституту зафіксовано спалах нового коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держслужби спецзв'язку і захисту інформації України у Facebook.

Так, під час проведення планових щоденних тестувань курсантів та військовослужбовців ІСЗЗІ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" підтверджено 52 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. 7 курсантів перебувають у Київській міській клінічній лікарні №4 з температурою тіла 36,8-37,2. Температура інших інфікованих - у межах норми. Стан здоров’я всіх курсантів задовільний.

Керівництво Держспецзв’язку та ІСЗЗІ, спільно з відповідними підрозділами КМДА організували комплекс необхідних санітарно-епідеміологічних заходів для запобігання та мінімізації можливих ризиків поширення захворювання на COVID-19 серед працівників та курсантів, а також поза межами інституту.

Зокрема, особовий склад Інституту забезпечено всіма необхідними медичними засобами для перевірки стану захворюваності на COVID-19. Крім того, організовано проведення дезінфекції та вологого прибирання приміщень з дезінфікуючими засобами, здійснюється постійний скринінг температури всіх працівників інституту, розгорнуто санітарний намет.

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Ситуація в інституті перебуває під постійним контролем керівництва Держспецзв’язку.

Як повідомив директор "Київського міського лабораторного центру МОЗ України" Сергій Чумак, перші чотири випадки були виявлені з 22 по 24 липня. За суботу в закладі протестували ще 61 курсанта, які контактували з хворими. Серед них сьогодні - 48 позитивних результатів дослідження методом ПЛР.

Чумак зазначив, що всього в гуртожитку проживають 152 курсанти.

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"У гуртожитку проводяться відповідні заходи з дезінфекції. Усі інші контактні особи під медичним наглядом. Щоб запобігти поширенню інфекції серед курсантів у гуртожитку визначено місця для ізоляції захворілих", — підкреслив він.







Фото: Держспецзв'язку/Facebook