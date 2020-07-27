На Львівщині під час одержання 600 дол. хабаря затримали офіцера-прикордонника, - військова прокуратура. ФОТО

На Львівщині на хабарі затримали офіцера однієї з військових частин Державної прикордонної служби України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Західного регіону.

За даними слідства, хабар у розмірі 600 доларів вимагав сприяння в проходженні військової служби: невключення в списки нарядів із патрулювання державного кордону України і переведення на нове місце служби.

Офіцера затримано. Хабар виявлено ​​і вилучено під час проведення першочергових слідчих дій.

В даний час вирішуються питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення від займаної посади.

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