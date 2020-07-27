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Новини Фото Хабарники
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На Львівщині під час одержання 600 дол. хабаря затримали офіцера-прикордонника, - військова прокуратура. ФОТО

На Львівщині на хабарі затримали офіцера однієї з військових частин Державної прикордонної служби України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Західного регіону.

На Львівщині під час одержання 600 дол. хабаря затримали офіцера-прикордонника, - військова прокуратура 01

За даними слідства, хабар у розмірі 600 доларів вимагав сприяння в проходженні військової служби: невключення в списки нарядів із патрулювання державного кордону України і переведення на нове місце служби.

Офіцера затримано. Хабар виявлено ​​і вилучено під час проведення першочергових слідчих дій.

На Львівщині під час одержання 600 дол. хабаря затримали офіцера-прикордонника, - військова прокуратура 02

В даний час вирішуються питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення від займаної посади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд ухвалив вирок адвокату і слідчому за отримання 50 тис. дол. хабара – до 3 і 4 років позбавлення волі

Автор: 

хабар (4730) Держприкордонслужба ДПСУ (6128) Львівська область (2459)


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Топ коментарі
+4
І що? Давайте будемо об'єктивні - сьогодні на Львівщині, при отриманні хабаря не були затримані сотні прикордонників!
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27.07.2020 16:25 Відповісти
+1
https://censor.net/news/3210341/****************************************************************************************************... странные у нас пограничники правда? Рыба гниёт с головы правда?так зачем тогда 73% народа Украины меняли Президента,только из за того что бы он поборол коррупцию,а коррупция в Украине непобедима,так зачем в годы войны 73% народа Украины поменяли Главнокомандующего? наверное что то надоело или что то глупое по мозгам прошлось?
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27.07.2020 16:29 Відповісти
+1
с своего же погранца взятку захотел....
Вот он все таки **** конченная а не офицер...

Думаю этого ****** его же "товарищи" и сдали как чмошника..

Вспомнилось - управление Луганского пограничного отряда, погранцов которые дрались в окружении и до конца верного пса..

На Львовщине при получении 600 долл. взятки задержан офицер-пограничник, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 9529
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27.07.2020 16:38 Відповісти
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І що? Давайте будемо об'єктивні - сьогодні на Львівщині, при отриманні хабаря не були затримані сотні прикордонників!
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27.07.2020 16:25 Відповісти
https://censor.net/news/3210341/****************************************************************************************************... странные у нас пограничники правда? Рыба гниёт с головы правда?так зачем тогда 73% народа Украины меняли Президента,только из за того что бы он поборол коррупцию,а коррупция в Украине непобедима,так зачем в годы войны 73% народа Украины поменяли Главнокомандующего? наверное что то надоело или что то глупое по мозгам прошлось?
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27.07.2020 16:29 Відповісти
Хоч усюди Зе кружляє -
Прикордонник наш не спить,
Все чуже бабло охороняє
Та й собі добряче свербить .

Вітерець нічний зітхає,
Слуги вкрили небеса.
Завтра день новий засяє,
Всі здійсняться хабарі.
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27.07.2020 16:37 Відповісти
На Львовщине при получении 600 долл. взятки задержан офицер-пограничник, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 723
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27.07.2020 16:54 Відповісти
с своего же погранца взятку захотел....
Вот он все таки **** конченная а не офицер...

Думаю этого ****** его же "товарищи" и сдали как чмошника..

Вспомнилось - управление Луганского пограничного отряда, погранцов которые дрались в окружении и до конца верного пса..

На Львовщине при получении 600 долл. взятки задержан офицер-пограничник, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 9529
показати весь коментар
27.07.2020 16:38 Відповісти
И об этом...- Много бюрократии в Вооруженных силах со слов военнослужащих.... - Некогда воевать, усовершенствовать позиции и так далее - нужно писать ерунду для "прикрытия того самого места".К примеру, нужно написать, как пользоваться "буржуйкой". Нужно написать список тех, кто проживает в блиндаже, список, кто топит ее и т.д. Все -как на полигоне в мирное время. Это для кого? Я и так знаю, кто где. И это нужно не для батальонного, не артиллерийского и не бригадного начальства. Когда приезжает штабное командование, то оно не спрашивают, сколько накатов на блиндаже, не выделят лес, мешки, скобы, проволоку бригаде. Они спросят, почему ящик с песком не покрашен в красный цвет. И сделают выговоры. Не дадут запчасти на "убитые" машины, а спросят, почему машины не улучшены и колеса не помыты.
Если бы получала выговоры только я - игнорировала бы ненужные замечания для успешного ведения боевых действий. Но я не хотела подставлять людей, к которым отношусь с уважением. Когда руководство бригады приезжает на позиции, они спрашивают, чем помочь и действительно в пределах своих полномочий помогают.Еще один вопрос - инструктажи. Почти каждый инструктажи под роспись. Для этого нужно объехать все позиции, прокатать 10 литров бензина, рассказать бойцам очевидные вещи и отвези в штаб.Как мы в 2014-15-м выжили без инструктажей о мерах безопасности при гололеде - не представляю? И мелочей таких десятки каждый день - они забирают все время, истощают физически и морально- психологически. .
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27.07.2020 16:39 Відповісти
Мусоров Авакова когда начнут наказывать?
Они творят худшее чем взятка, они унижают, бьют граждан за счет которых живут и отращивают свои пуза.

https://twitter.com/SmetanatBorschu
https://twitter.com/SmetanatBorschu @SmetanatBorschu
https://twitter.com/SmetanatBorschu/status/1287623693544370177 7 год

Мусор, на вимогу представитись, б`є хлопця.

Видео:
https://twitter.com/i/status/1287623693544370177
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27.07.2020 16:41 Відповісти
ну, а толку-то что, посадки где???
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27.07.2020 16:57 Відповісти
Під суд с конфіскацієй.Інакше толку в Україні не буде.
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27.07.2020 17:00 Відповісти
Готувала кадри хмельницькая гімнобурса совкова.
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27.07.2020 17:03 Відповісти
 
 