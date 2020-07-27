На Львівщині під час одержання 600 дол. хабаря затримали офіцера-прикордонника, - військова прокуратура. ФОТО
На Львівщині на хабарі затримали офіцера однієї з військових частин Державної прикордонної служби України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Західного регіону.
За даними слідства, хабар у розмірі 600 доларів вимагав сприяння в проходженні військової служби: невключення в списки нарядів із патрулювання державного кордону України і переведення на нове місце служби.
Офіцера затримано. Хабар виявлено і вилучено під час проведення першочергових слідчих дій.
В даний час вирішуються питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення від займаної посади.
Топ коментарі
+4 SergTranscarpathian
показати весь коментар27.07.2020 16:25 Відповісти Посилання
+1 Nickol Nickols
показати весь коментар27.07.2020 16:29 Відповісти Посилання
+1 cloud2009 #346452
показати весь коментар27.07.2020 16:38 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Прикордонник наш не спить,
Все чуже бабло охороняє
Та й собі добряче свербить .
Вітерець нічний зітхає,
Слуги вкрили небеса.
Завтра день новий засяє,
Всі здійсняться хабарі.
Вот он все таки **** конченная а не офицер...
Думаю этого ****** его же "товарищи" и сдали как чмошника..
Вспомнилось - управление Луганского пограничного отряда, погранцов которые дрались в окружении и до конца верного пса..
Если бы получала выговоры только я - игнорировала бы ненужные замечания для успешного ведения боевых действий. Но я не хотела подставлять людей, к которым отношусь с уважением. Когда руководство бригады приезжает на позиции, они спрашивают, чем помочь и действительно в пределах своих полномочий помогают.Еще один вопрос - инструктажи. Почти каждый инструктажи под роспись. Для этого нужно объехать все позиции, прокатать 10 литров бензина, рассказать бойцам очевидные вещи и отвези в штаб.Как мы в 2014-15-м выжили без инструктажей о мерах безопасности при гололеде - не представляю? И мелочей таких десятки каждый день - они забирают все время, истощают физически и морально- психологически. .
Они творят худшее чем взятка, они унижают, бьют граждан за счет которых живут и отращивают свои пуза.
https://twitter.com/SmetanatBorschu
https://twitter.com/SmetanatBorschu @SmetanatBorschu
https://twitter.com/SmetanatBorschu/status/1287623693544370177 7 год
Мусор, на вимогу представитись, б`є хлопця.
Видео:
https://twitter.com/i/status/1287623693544370177