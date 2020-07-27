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Участники преступной группировки сбывали наркотики и психотропы заключенным в колонии Херсона, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Херсоне полиция пресекла деятельность организованной преступной группировки, которая занималась сбытом осужденным в исправительную колонию особо опасных психотропных веществ и наркотических средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Херсонской области.

Правоохранители перекрыли канал поставки и сбыта наркотических веществ в госучреждения участниками организованной преступной группы. Организатора и его сообщника полицейские задержали непосредственно во время передачи ими наркотиков в места лишения свободы.

В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские установили организатора и семерых его сообщников. Все они жители Херсона в возрасте от 31 до 60 лет, ранее судимые за имущественные и наркопреступления. Существовало два пути передачи наркотиков и психотропных веществ осужденным: пакеты с товаром перебрасывали через забор колонии или передавали в посылках с продуктами питания. Один из участников группы в настоящее время отбывает наказание в колонии и отвечал за непосредственную передачу другим осужденным их замаскированных наркозаказов.

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Расчет за "товар" проводился с помощью денежных переводов: клиенты переводили средства на банковский счет одного из участников группы или пополняли мобильный счет на определенную сумму, которая потом выводилась в наличность.

Правоохранители провели обыски в помещениях исправительной колонии, непосредственных фигурантов и по месту жительства участников группы. Изъяли расфасованные пакеты с психотропным веществом "соли" и метадоном, ацетилированный опий, марихуану, мобильные телефоны, деньги, ножи и блокнот с "черновыми" записями наркоопераций. Все изъятое направлено на экспертное исследование.

Полиция проводит следственные действия для установления всего круга причастных лиц и поставщиков наркотиков участникам группы. Также решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных, в частности - организатору и его сообщнику.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

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Участники преступной группировки сбывали наркотики и психотропы заключенным в колонии Херсона, - Нацполиция 01
Участники преступной группировки сбывали наркотики и психотропы заключенным в колонии Херсона, - Нацполиция 02
Участники преступной группировки сбывали наркотики и психотропы заключенным в колонии Херсона, - Нацполиция 03
Участники преступной группировки сбывали наркотики и психотропы заключенным в колонии Херсона, - Нацполиция 04
Участники преступной группировки сбывали наркотики и психотропы заключенным в колонии Херсона, - Нацполиция 05
Участники преступной группировки сбывали наркотики и психотропы заключенным в колонии Херсона, - Нацполиция 06
Участники преступной группировки сбывали наркотики и психотропы заключенным в колонии Херсона, - Нацполиция 07

Автор: 

колония (257) наркотики (1462) Нацполиция (15285) тюрьма (443) Херсон (3448)


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нє фік у молюськи бізнес отжимать...
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27.07.2020 18:02 Відповісти
идеи подарочных сертификатов на поставки наркотиков и психотропов в платные камеры ещё не возникла? значит на дни рождения бывших чиновников ходить чаще надо.
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27.07.2020 18:22 Відповісти
Терлепортатор применяли?
Или просто скромно забыли упомянуть, что большинство участников группировки - мусора?
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27.07.2020 18:25 Відповісти
малюська,агов!!! Терміново їм камери- віп!
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27.07.2020 18:26 Відповісти
думаете есть шансы выгнать дебилов из параллельной вселенной?
Участники преступной группировки сбывали наркотики и психотропы заключенным в колонии Херсона, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6343
https://politeka.net/politics/277481-eto-ocherednoe-shou-zelenskiy-v-chernovcah-vyshel-na-probezhku-i-narvalsya-na-kritiku-video В Черновцах президент Владимир Зеленский и глава облгосадминистрации Сергей Осачук вышли на утреннюю пробежку
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27.07.2020 18:27 Відповісти
В трюме тяжко. Нужен допинг😆 зебил подтвердит
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27.07.2020 18:36 Відповісти
злодеев поймали , а как на зону ентое добро попадало не написали , или мышки - норушки
зелье через запретку таскали
то че местные опера были не в курсе - не верю
да и кабанчики проверяются на раз , в кабанчике без ведома персонала ниче не передашь
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27.07.2020 18:40 Відповісти
Ни в одной тюрьме такого нет, а здесь здрасте, пожалуйста, такое случилось! Слава доблестным копам и их начальнику.....
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27.07.2020 18:54 Відповісти
Та там шо зеки шо мусора на психотропах сидят особенно интересно когда тамошние мусорки пасут человека из другой области по линии интернета и делают это настолько тупо ,что при запросе с Гугле вылазиет не твой родной город а Херсон короче дебилы *** ...
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27.07.2020 19:51 Відповісти
 
 