"Слуга народу" Куницький використовує мандат в інтересах власного бізнесу, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Цього літа обличчя депутата "Слуги народу" Олександра Куницького в амплуа блогера ZPSanek з'явилося на київських заправках для електромобілів.

Про це йдеться в розслідуванні "Схем", передає Цензор.НЕТ.

Журналісти виявили, що, крім реклами на заправках для електромобілів, на спеціально створеному сайті Куницький закликає стати його "партнером" і "разом із ним" інвестувати в "Автоентерпрайз" - компанію, що займається установкою зарядних станцій для електрокарів і їхнім імпортом з-за кордону.

"Схеми" встановили, що це не єдиний метод, як народний обранець допомагав пов'язаній із ним фірмі "Автоентерпрайз".

Станції групи "Автоентерпрайз" виготовляють у Харкові, встановлюють та обслуговують по всій Україні, а також возять електрокари з Америки.

Сам Куницький у структурі власності "Автоентерпрайз" формально ніколи не фігурував. Але й ніколи не приховував свого прямого стосунку до цієї групи компаній. Вона оформлена на харківського бізнесмена Дмитра Ніконова, який тепер - помічник народного депутата Куницького.

Свої депутатські приймальні Куницький прописав за адресами "Автоентерпрайз", фактично надавши цим приміщенням статусу "недоторканності". Що дуже зручно, адже вони фігурують відразу в декількох кримінальних провадженнях - силовики підозрюють, що станції електрозарядок працюють "повз касу", а машини ввозять зі США за заниженою ціною і реалізують тут за готівку, - сумарна несплата податків нарахована в розмірі понад 200 млн гривень.

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Тільки ставши депутатом, член правоохоронного комітету ВР Куницький розіслав депутатське звернення правоохоронцям із вимогою покарати силовиків, які цікавляться "Автоентерпрайз". У той час генпрокурор Руслан Рябошапка відмовив депутату, а от директор ДБР Роман Труба відкрив провадження на податківців.

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Куницький хотів встановити зарядну станцію "Автоентерпрайз" у себе під будинком у Києві - для чого на офіційному бланку народного депутата писав офіційні звернення в компанію "ДТЕК Київські електромережі" - з вимогою повідомити, де це зробити краще - на "трансформаторній підстанції" чи "на землі біля неї". Крім того, депутат клопотав про встановлення зарядної станції прямо у дворі комітетів Верховної Ради, але йому відмовили, тому що для цього довелося б проводити тендер.

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Депутат ініціював законопроєкти, які грали на руку саме компанії "Автоентерпрайз" - найбільшій мережі електрозаправок в Україні.

"Звичайно, оскільки депутат у структурі власності компанії не фігурує - зрозуміти, чи отримує він дохід і якщо так, то в якій формі від бізнесу, в інтересах якого він використовує свій мандат - можуть хіба що правоохоронці. Але одна деталь про фінансові відносини Куницького з бізнесом, який він просуває - красномовна. Він їздить електрокаром Nissan Leaf, який орендує у цій же компанії "Автоентерпрайз". Але чомусь не вказує в декларації, за скільки він його орендує", - зазначає в Facebook журналістка Наталя Седлецька.





На сайті компанії вказано, що оренда такого електрокара 2013 року випуску коштує 30 доларів на день (близько 900 доларів на місяць). "Схеми" розшукали деталі договору оренди між ним і ТОВ "Автоентерпрайз", підписаного вже коли Куницький отримав мандат. Вартість - 2,5 тисячі гривень на місяць. Тобто приблизно в 10 разів дешевше за ціну, за якою ця послуга доступна всім іншим громадянам.

"Юристи кажуть - це неправомірна вигода. А на тлі всіх інших встановлених нами фактів - "зловживання владою народного депутата", - зазначає журналістка.