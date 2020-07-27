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"Слуга народу" Куницький використовує мандат в інтересах власного бізнесу, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Цього літа обличчя депутата "Слуги народу" Олександра Куницького в амплуа блогера ZPSanek з'явилося на київських заправках для електромобілів.

Про це йдеться в розслідуванні "Схем", передає Цензор.НЕТ.

Журналісти виявили, що, крім реклами на заправках для електромобілів, на спеціально створеному сайті Куницький закликає стати його "партнером" і "разом із ним" інвестувати в "Автоентерпрайз" - компанію, що займається установкою зарядних станцій для електрокарів і їхнім імпортом з-за кордону.

Слуга народу Куницький використовує мандат в інтересах власного бізнесу, - ЗМІ 01

"Схеми" встановили, що це не єдиний метод, як народний обранець допомагав пов'язаній із ним фірмі "Автоентерпрайз".

Станції групи "Автоентерпрайз" виготовляють у Харкові, встановлюють та обслуговують по всій Україні, а також возять електрокари з Америки.

Сам Куницький у структурі власності "Автоентерпрайз" формально ніколи не фігурував. Але й ніколи не приховував свого прямого стосунку до цієї групи компаній. Вона оформлена на харківського бізнесмена Дмитра Ніконова, який тепер - помічник народного депутата Куницького.

Слуга народу Куницький використовує мандат в інтересах власного бізнесу, - ЗМІ 02

Свої депутатські приймальні Куницький прописав за адресами "Автоентерпрайз", фактично надавши цим приміщенням статусу "недоторканності". Що дуже зручно, адже вони фігурують відразу в декількох кримінальних провадженнях - силовики підозрюють, що станції електрозарядок працюють "повз касу", а машини ввозять зі США за заниженою ціною і реалізують тут за готівку, - сумарна несплата податків нарахована в розмірі понад 200 млн гривень.

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Слуга народу Куницький використовує мандат в інтересах власного бізнесу, - ЗМІ 03

Слуга народу Куницький використовує мандат в інтересах власного бізнесу, - ЗМІ 04

Тільки ставши депутатом, член правоохоронного комітету ВР Куницький розіслав депутатське звернення правоохоронцям із вимогою покарати силовиків, які цікавляться "Автоентерпрайз". У той час генпрокурор Руслан Рябошапка відмовив депутату, а от директор ДБР Роман Труба відкрив провадження на податківців.

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Слуга народу Куницький використовує мандат в інтересах власного бізнесу, - ЗМІ 05

Слуга народу Куницький використовує мандат в інтересах власного бізнесу, - ЗМІ 06

Куницький хотів встановити зарядну станцію "Автоентерпрайз" у себе під будинком у Києві - для чого на офіційному бланку народного депутата писав офіційні звернення в компанію "ДТЕК Київські електромережі" - з вимогою повідомити, де це зробити краще - на "трансформаторній підстанції" чи "на землі біля неї". Крім того, депутат клопотав про встановлення зарядної станції прямо у дворі комітетів Верховної Ради, але йому відмовили, тому що для цього довелося б проводити тендер.

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Депутат ініціював законопроєкти, які грали на руку саме компанії "Автоентерпрайз" - найбільшій мережі електрозаправок в Україні.

"Звичайно, оскільки депутат у структурі власності компанії не фігурує - зрозуміти, чи отримує він дохід і якщо так, то в якій формі від бізнесу, в інтересах якого він використовує свій мандат - можуть хіба що правоохоронці. Але одна деталь про фінансові відносини Куницького з бізнесом, який він просуває - красномовна. Він їздить електрокаром Nissan Leaf, який орендує у цій же компанії "Автоентерпрайз". Але чомусь не вказує в декларації, за скільки він його орендує", - зазначає в Facebook журналістка Наталя Седлецька.

Слуга народу Куницький використовує мандат в інтересах власного бізнесу, - ЗМІ 07
Слуга народу Куницький використовує мандат в інтересах власного бізнесу, - ЗМІ 08

На сайті компанії вказано, що оренда такого електрокара 2013 року випуску коштує 30 доларів на день (близько 900 доларів на місяць). "Схеми" розшукали деталі договору оренди між ним і ТОВ "Автоентерпрайз", підписаного вже коли Куницький отримав мандат. Вартість - 2,5 тисячі гривень на місяць. Тобто приблизно в 10 разів дешевше за ціну, за якою ця послуга доступна всім іншим громадянам.

"Юристи кажуть - це неправомірна вигода. А на тлі всіх інших встановлених нами фактів - "зловживання владою народного депутата", - зазначає журналістка.

Автор: 

розслідування (2275) електромобіль (730) Седлецька Наталія (93) Слуга народу (2817) Куницький Олександр (50)


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Топ коментарі
+24
"Слуга народа" Куницкий использует мандат в интересах собственного бизнеса, - СМИ - Цензор.НЕТ 9226
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27.07.2020 18:52 Відповісти
+16
Думать піздна. Жері те. Мы усє пріпіздєнти і це їсти на 😆😆😆
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27.07.2020 18:49 Відповісти
+15
"Слуга народа" Куницкий использует мандат в интересах собственного бизнеса, - СМИ - Цензор.НЕТ 3227
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27.07.2020 18:50 Відповісти
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Вы реально хотите, чтобы Зе взял это дело под свой личный контроль? Думай Те!
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27.07.2020 18:48 Відповісти
Думать піздна. Жері те. Мы усє пріпіздєнти і це їсти на 😆😆😆
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27.07.2020 18:49 Відповісти
то виходить якщо ми всі- президенти, а президент- клоун...то ми всі- КЛОУНИ !!!
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27.07.2020 20:27 Відповісти
Зебілам думати? Там нема чим.
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27.07.2020 18:55 Відповісти
Думка політичних лузерів дуже важлива! Продовжуйте спостереження!
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27.07.2020 19:24 Відповісти
Какие суки могли дать свой голос за этого бандита? Рожа типично бандитская.
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27.07.2020 20:13 Відповісти
Хто бы сомневался 😆😆😆
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27.07.2020 18:48 Відповісти
Типа есть хоть один идиот, который не понимает, с какой целью он шел в депутаты ?
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27.07.2020 18:49 Відповісти
Один? Да у нас идиотов больше половины страны
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27.07.2020 18:50 Відповісти
даже они понимают, уверяю.

Понимают, но выбрали его туда, чтобы нагадить всем вокруг в отместку за свою личную никчемность
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27.07.2020 19:01 Відповісти
Авжеж- 54% "вадінтур"!
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27.07.2020 19:24 Відповісти
"Слуга народа" Куницкий использует мандат в интересах собственного бизнеса, - СМИ - Цензор.НЕТ 3227
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27.07.2020 18:50 Відповісти
Та Вы шо ???? Такого не может быть ????
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27.07.2020 18:51 Відповісти
"Слуга народа" Куницкий использует мандат в интересах собственного бизнеса, - СМИ - Цензор.НЕТ 9226
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27.07.2020 18:52 Відповісти
так точно..
и еще он конченный украинофоб - у Зели для приема в партию это большой +...
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27.07.2020 18:57 Відповісти
Куницький? Це той самий, що має громадянство однієї маленької, але південної країни?
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27.07.2020 18:54 Відповісти
вот зачем удалили свой пост?
прыгай теперь за вами...
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27.07.2020 18:58 Відповісти
Прізвище Куніцького телефон перекрутив, а редагувати свій коментар неможливо.
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27.07.2020 19:01 Відповісти
Так, це той якого ЦВК не хотіло реєструвати, але портнови порішали через "суддю" Вовка.
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27.07.2020 19:27 Відповісти
це ще той, кого знають по відеороликам спілкування "дорожнього контролю"з племенем ДАІ(й) ще Януковоща... Той, хто краще від них (ментів), знає законодавчу базу, їхні права та обов'язки...
Такі "дрібниці" як те, що має інше громадянство, а тому такий герой чи те, що він став третьою паличкою "TWIX" у дуеті з Дубінеску та Бужанськимбілом, нажаль, усі дізнались після вами описаного.
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27.07.2020 19:51 Відповісти
Да, до него все шли в нардепы исключительно для ради блага народа, а тут такой уникальный случай...))))
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27.07.2020 18:55 Відповісти
Джемилев, например, шел в нардепы для блага своего народа ...
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27.07.2020 19:02 Відповісти
А сам скрепнутий тільки лайкає тобі та не відповідає за слова, які зранку писав!
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27.07.2020 19:06 Відповісти
Не, ну и шо такое?! Пузатое израильское куни использует свой мандат! Гепа с бабломойским крышуют! Как тебе, Илон Маск?!))) И не спрашиваете , причём здесь Украина.
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27.07.2020 18:58 Відповісти
Ватное чмо. Лучше бы делал свои видосики о гаишниках и дальше. Так нет, залез в ЗЕленое дерьмо
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27.07.2020 19:01 Відповісти
по закону его надо лишить депутатства и сделать это немедленно.
Докт подтянуть и не затягивать.
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27.07.2020 19:03 Відповісти
А хто це повинен робити?
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27.07.2020 19:07 Відповісти
лишить депутатства должна рада, на основании решения суда.
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27.07.2020 19:09 Відповісти
ВР має монобільшість слуг народу, де є кругова порука слуг народу. Самі слуги народу нічим не відрізняються від Куницького, бо це сексуальні маніяки, насильники, корупціонери, просто керовані дебіли... Відповідного рішення не буде. Суд теж під слугами, тому ваша пропозиція нереальна.
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27.07.2020 19:14 Відповісти
если будут неоспоримые доказательства и подключатся сми, то никто захищать этого депутата не будет.
Но скажите, ведь никто не знал что так получится - голосовали против пороха. Почему вы постоянно давите на тех людей, кто выбирал зеленского. Я тоже за него голосовала.
Вы же понимаете, что и мы тоже не в восторге от такого выбора. Зачем противостоять друг другу.
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27.07.2020 19:21 Відповісти
Бо в їх хазяїна дуже підгорає!
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27.07.2020 19:26 Відповісти
Будуть його захищати, як захистили Зе. А вам мати на своїй совісті цей ганебний вибір.
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27.07.2020 19:29 Відповісти
Вы же понимаете, что и мы тоже не в восторге от такого выбора. Зачем противостоять друг другу.



Та бути цього не може, тепер, будемо в обіймах втішати одне одного в спільній біді?
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27.07.2020 20:00 Відповісти
А що, Ваша прабабця теж мила підлоги в є[ж]вській корчмі? Рибу фаршировану любите?
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27.07.2020 20:16 Відповісти
идиотка.
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27.07.2020 21:23 Відповісти
А судді..хто?
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27.07.2020 19:23 Відповісти
извиняюсь за нескромный вопрос - судя по нику вы мусульманин?
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27.07.2020 19:10 Відповісти
Не вибачайтеся, бо про свою віру я не відповідаю. Нік дійсно відповідає національності.
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27.07.2020 19:16 Відповісти
А на что вы надеялись? Еврей с израильским гражданством после его избрания депутатом мудрым наридом будет работать на Украину? Голосовать за мовные законы, продвигать украинский язык, отстаивать суверенитет Украины, уважать украинскую культуру, улучшать жизнь простых украинцев, бороться с олигархической системой? Бугага. Скажу вам он в сам был в шоке когда прошел в депутаны, он конечно знал, что украинский нарид мудрый, но не до такой же степени. Как-то смотрел на его канале видео с Израиля, где он пытался проделать с израильскими полицейскими то-же, что и с украинскими. Таки я хочу вам сказать, что израильские полицейские его вытащили с машины за ушко, закрыли ему ротик и оформили штраф. Тогда Сашунька и понял, что украинский нарид в виде дойной коровы намного лучше, ибо израильский нарид сильно не подоишь, самого подоить могут.
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27.07.2020 19:06 Відповісти
Таніможетбить! Я та к думаю,що знову Петро винен. Це ж він примушував цього депутатіка. Хватав його за карк... До речі,хто з діючих депутатиків знає,що таке карк? Та ніхто! А от ми вхопим скоро,тоді і пізнаєте...
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27.07.2020 19:07 Відповісти
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27.07.2020 19:24 Відповісти
вижу мы катимся к яурейским погромам, ну шош сами напрашуются.
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27.07.2020 19:28 Відповісти
аж цікаво, а мій допис під вашим хрестиком теж у хрестик перетвориться?
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27.07.2020 20:05 Відповісти
Спасибо за рекламу, как раз искал чьи зарядки можно устанавливать
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27.07.2020 19:37 Відповісти
)))
Установи! Узнаешь, что значит слово "кидалово"!!! Или смени перед тем фамилий на "Вольфенберг"
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27.07.2020 21:39 Відповісти
а где там кидалово, баран?
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27.07.2020 23:07 Відповісти
в общем ты понял, да? Я жду пруф на то, что Автоэнтерпрайз хоть кого-то кинул на зарядных станциях.
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27.07.2020 23:23 Відповісти
Zpsanek скурвився))
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27.07.2020 20:03 Відповісти
Він весь час був курвою.
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27.07.2020 20:58 Відповісти
грязь под ногтями всплыла - он меня забанил ещё тогда за то, что я у него выспрашивал, откуда у него израильское гражданство, ведь он кричал, что из Запорожья. А каким боком он к нам был - непонятно.
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27.07.2020 20:27 Відповісти
Напишите про тех кто не использует
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27.07.2020 20:39 Відповісти
Санька свої одноплеменники витягнули. А весь нарід раком поставили, коли громадянин Ізраїлю став українським депутатом
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27.07.2020 21:01 Відповісти
Куй железо не отходя от кассы
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27.07.2020 21:07 Відповісти
Я вроде никогда не был антисемитом... НО в последнее время... зеленсКИЙ, дубинсКИЙ, куницКИЙ... А еще всякие там якобы "Смаглюк", и уже точно НЕ беременная Мендель... С..ка, такое ощущение, что окружили...
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27.07.2020 21:37 Відповісти
Куни...борец **** с Аваковым. Но лох- не мамонт...
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27.07.2020 21:52 Відповісти
Ну, так вже й бізнес..... Хіба "немножка шіть" то є бізнес? Так собі.
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27.07.2020 22:22 Відповісти
Куницкий это черт, они с бородатой кончитой Дубинским два дырявых брата.
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27.07.2020 23:00 Відповісти
 
 