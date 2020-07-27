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Новини Фото Силовики
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Минулого тижня зафіксовано 187 порушень швидкісного режиму, а два автомобілі розігналися до 225 км/год, - патрульна поліція. ФОТО

Автоматична система фіксації порушень ПДР за минулий тиждень, з 20 до 26 липня, зафіксувала двох рекордсменів, які їхали швидше ніж 225 км/год.

Як повідомили в пресслужбі патрульної поліції України, найбільшу швидкість розвинули автомобіль Mercedes-Benz C63 AMG і Mercedes-Benz S400, інформує Цензор.НЕТ. Перший розігнався до 227 км/год на автодорозі М03 Київ-Харків-Довжанський (дозволено їхати до 110 км/год), другий - до 225 км/год на трасі М06 Київ-Чоп (дозволено рух до 110 км/год).

Найбільше за минулий тиждень порушував автомобіль Mercedes-Benz S600 - 23 рази. Ще 187 автомобілів рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.

Минулого тижня зафіксовано 187 порушень швидкісного режиму, а два автомобілі розігналися до 225 км/год, - патрульна поліція 01

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Минулого тижня зафіксовано 187 порушень швидкісного режиму, а два автомобілі розігналися до 225 км/год, - патрульна поліція 02
Минулого тижня зафіксовано 187 порушень швидкісного режиму, а два автомобілі розігналися до 225 км/год, - патрульна поліція 03

Автор: 

ПДР (478) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) швидкість (120) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+7
Судя по всему, если нарушить более 23 раз то будет скидка в 100% и штраф можно не платить?
И неужели ни единого раза, рядом не оказалось патрульной машины?
Или ничтожества-полицейские, хорошо умеют третировать только простых граждан, а на богатых жлобов предпочитают не нарываться?
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27.07.2020 19:09 Відповісти
+4
О боже, какой "аврийноопасный участок"! (на фото). Есть предложение к Авакову: Если на взлетных полосах такие камеры поставить, то столько бабла скосить можно ... Хватит уже втирать! Раньше бабло косили вручную, а теперь "автоматически". К снижению аварийности на дорогах - это не имеет никакого отношения!
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27.07.2020 19:08 Відповісти
+3
Как тебе такое тоха геращинко?
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27.07.2020 19:01 Відповісти
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Как тебе такое тоха геращинко?
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27.07.2020 19:01 Відповісти
тоха камеры поставил, штрафы - увеличил, а как гоняли, так и гоняют.... непорядок!!!)
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27.07.2020 19:06 Відповісти
О боже, какой "аврийноопасный участок"! (на фото). Есть предложение к Авакову: Если на взлетных полосах такие камеры поставить, то столько бабла скосить можно ... Хватит уже втирать! Раньше бабло косили вручную, а теперь "автоматически". К снижению аварийности на дорогах - это не имеет никакого отношения!
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27.07.2020 19:08 Відповісти
На прошлой неделе зафиксировано 187 нарушений скоростного режима, а два автомобиля разогнались до 225 км/ч, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 348
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27.07.2020 19:09 Відповісти
Крутоголов же 😆😆😆
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27.07.2020 19:20 Відповісти
Судя по всему, если нарушить более 23 раз то будет скидка в 100% и штраф можно не платить?
И неужели ни единого раза, рядом не оказалось патрульной машины?
Или ничтожества-полицейские, хорошо умеют третировать только простых граждан, а на богатых жлобов предпочитают не нарываться?
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27.07.2020 19:09 Відповісти
За перевищення швидкості більш як 50км штраф повинен збільшуватись від 10тис і додаватись по 1тис за кожний наступний кілометр.
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27.07.2020 19:14 Відповісти
В мерседесе часом не Ермак сидел?
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27.07.2020 19:19 Відповісти
Тогда бы и не вспомнили про мерседес
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27.07.2020 19:20 Відповісти
Кстати идея на старт ап замутить тему шобы номера глаз видел, а камеры нет😁
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27.07.2020 19:24 Відповісти
До сраки ваша фиксация нарушений и штрафы, как нарушали, так и нарушают и ни хрена с этим вам не сделать.
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27.07.2020 19:28 Відповісти
Самый популярный участок, где превышают скорость Киев - Харьков.
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27.07.2020 19:31 Відповісти
Надо рядом с камерой джавелин поставить, превысил скорость и думай. догонит или нет.
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27.07.2020 19:32 Відповісти
Ну получается эта камера до жопы, кто нарушал тот и нарушает. Камеры должны предупредить нарушение, а они для сбора бабок, поставьте перед камерой знак 5 и больше денег заработаете.
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27.07.2020 19:43 Відповісти
На 63 амг и s 400 тяжело ездить 110 км/ч.
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27.07.2020 19:55 Відповісти
А зараз публічно,на всю країну позбавте водія мерса прав на керування авто.Не позбавите,ви немічні з такими,а от якби бабця чи дідусь торгував огородиной,тоді да,за всією суворістю закону,і по бруківці лицем можна пововтузити,показати хто тут влада.
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27.07.2020 20:07 Відповісти
Поліція знов виставила себе немічними йолупами, яка не може нічого
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27.07.2020 20:22 Відповісти
Я ша шото не поняф, а БЕХИ ДЕ?
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27.07.2020 20:27 Відповісти
Поруч із с63 на бехах соромно їхати.
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27.07.2020 21:52 Відповісти
На фото депутатьские авто...
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27.07.2020 21:02 Відповісти
вот пенсионеры противные гасают на меринах и никакие правила им не указ!!!!
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27.07.2020 21:52 Відповісти
 
 