Минулого тижня зафіксовано 187 порушень швидкісного режиму, а два автомобілі розігналися до 225 км/год, - патрульна поліція. ФОТО
Автоматична система фіксації порушень ПДР за минулий тиждень, з 20 до 26 липня, зафіксувала двох рекордсменів, які їхали швидше ніж 225 км/год.
Як повідомили в пресслужбі патрульної поліції України, найбільшу швидкість розвинули автомобіль Mercedes-Benz C63 AMG і Mercedes-Benz S400, інформує Цензор.НЕТ. Перший розігнався до 227 км/год на автодорозі М03 Київ-Харків-Довжанський (дозволено їхати до 110 км/год), другий - до 225 км/год на трасі М06 Київ-Чоп (дозволено рух до 110 км/год).
Найбільше за минулий тиждень порушував автомобіль Mercedes-Benz S600 - 23 рази. Ще 187 автомобілів рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.
Топ коментарі
+7 mrSmith
показати весь коментар27.07.2020 19:09 Відповісти Посилання
+4 Vladimir T #345501
показати весь коментар27.07.2020 19:08 Відповісти Посилання
+3 Підлога Маккартні
показати весь коментар27.07.2020 19:01 Відповісти Посилання
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И неужели ни единого раза, рядом не оказалось патрульной машины?
Или ничтожества-полицейские, хорошо умеют третировать только простых граждан, а на богатых жлобов предпочитают не нарываться?