Військового розвідника 19-ї ОМСБр ЗС Росії Зорькіна помітили на Донбасі, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Російські військові продовжують на ротаційній основі перебувати на окупованих територіях Донбасу та виконувати спеціальні завдання, маскуючись під бойовиків незаконних збройних формувань.

Волонтери-розвідники InformNapalm виявили нові факти участі у війні проти України кадрового російського військовослужбовця Андрія Зорькіна, який проходить службу у 19-й окремій мотострілецькій бригаді ЗС РФ, пише Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 25 липня користувач твіттера @GirkinGirkin виклав фото росіянина Андрія Зорькіна, який був помічений на окупованій частині українського Донбасу восени 2019 та влітку 2020 року.

Волонтери InformNapalm дослідили соціальні сторінки чоловіка і встановили, що він з 2015 року проходить військову службу за контрактом у 19-й окремій мотострілецькій бригаді (в/ч 20634).

Встановлено, що Зорькін Андрій Сергійович народився 27.04.1994 року у місті Волгодонськ, Ростовської області. Судячи з багатьох ознак, він проходить службу або у розвідувальному батальйоні, або у батальйоні спеціального призначення вказаного військового формування 19-ї ОМСБр, що належить до складу 58-ї армії ЗС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін раптом доручив перевірити боєготовність армії РФ на кордоні з Україною

Станом на липень 2020 у базі даних InformNapalm зібрано докази проти більш ніж 2600 кадрових російських військових з 99 підрозділів армії РФ та деяких інших силових структур Росії, які брали активну участь у війні проти України. Крім згаданого сержанта Андрія Зорькіна, за час війни на Донбасі волонтери InformNapalm виявили докази проти 21 кадрового військовослужбовця зі складу 19-ї ОМСБр ЗС РФ.

"Черговий випадок виявлення свідчить, що Росія продовжує на ротаційній основі використовувати кадровий склад ЗС РФ для посилення та контролю підрозділів 1-го та 2-го АК на Донбасі", - говориться в публікації.









Дивіться також: РФ не може гарантувати припинення вогню на Донбасі, оскільки "не є учасником конфлікту", - Пєсков