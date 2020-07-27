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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Військового розвідника 19-ї ОМСБр ЗС Росії Зорькіна помітили на Донбасі, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Російські військові продовжують на ротаційній основі перебувати на окупованих територіях Донбасу та виконувати спеціальні завдання, маскуючись під бойовиків незаконних збройних формувань.

Волонтери-розвідники InformNapalm виявили нові факти участі у війні проти України кадрового російського військовослужбовця Андрія Зорькіна, який проходить службу у 19-й окремій мотострілецькій бригаді ЗС РФ, пише Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 25 липня користувач твіттера @GirkinGirkin виклав фото росіянина Андрія Зорькіна, який був помічений на окупованій частині українського Донбасу восени 2019 та влітку 2020 року.

Волонтери InformNapalm дослідили соціальні сторінки чоловіка і встановили, що він з 2015 року проходить військову службу за контрактом у 19-й окремій мотострілецькій бригаді (в/ч 20634).

Встановлено, що Зорькін Андрій Сергійович народився 27.04.1994 року у місті Волгодонськ, Ростовської області. Судячи з багатьох ознак, він проходить службу або у розвідувальному батальйоні, або у батальйоні спеціального призначення вказаного військового формування 19-ї ОМСБр, що належить до складу 58-ї армії ЗС РФ.

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Станом на липень 2020 у базі даних InformNapalm зібрано докази проти більш ніж 2600 кадрових російських військових з 99 підрозділів армії РФ та деяких інших силових структур Росії, які брали активну участь у війні проти України. Крім згаданого сержанта Андрія Зорькіна, за час війни на Донбасі волонтери InformNapalm виявили докази проти 21 кадрового військовослужбовця зі складу 19-ї ОМСБр ЗС РФ.

"Черговий випадок виявлення свідчить, що Росія продовжує на ротаційній основі використовувати кадровий склад ЗС РФ для посилення та контролю підрозділів 1-го та 2-го АК на Донбасі", - говориться в публікації.

Військового розвідника 19-ї ОМСБр ЗС Росії Зорькіна помітили на Донбасі, - InformNapalm 01
Військового розвідника 19-ї ОМСБр ЗС Росії Зорькіна помітили на Донбасі, - InformNapalm 02
Військового розвідника 19-ї ОМСБр ЗС Росії Зорькіна помітили на Донбасі, - InformNapalm 03
Військового розвідника 19-ї ОМСБр ЗС Росії Зорькіна помітили на Донбасі, - InformNapalm 04

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Автор: 

армія рф (17784) Донбас (22357) волонтери (1339)


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Топ коментарі
+12
Военный разведчик 19-й ОМСБр ВС России Зорькин замечен на Донбассе, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 4848

Военный разведчик 19-й ОМСБр ВС России Зорькин замечен на Донбассе, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 1928
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27.07.2020 20:13 Відповісти
+7
Военный разведчик 19-й ОМСБр ВС России Зорькин замечен на Донбассе, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 5736
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27.07.2020 19:48 Відповісти
+7
зорькин млять, Лунаходов
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27.07.2020 19:49 Відповісти
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Военный разведчик 19-й ОМСБр ВС России Зорькин замечен на Донбассе, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 5736
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27.07.2020 19:48 Відповісти
все кацапы рылом из одного инкубатора наш бубочка также...
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27.07.2020 20:09 Відповісти
Військового розвідника 19-ї ОМСБр ЗС Росії Зорькіна помітили на Донбасі, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 5095
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28.07.2020 08:05 Відповісти
зорькин млять, Лунаходов
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27.07.2020 19:49 Відповісти
красавчик..
странно,что с такой заточкой его к нам,а не в,например,Германию шпионить забросили..
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27.07.2020 19:49 Відповісти
донбасс это полигон в первую очередь для россии. там и курсанты проходят практику и тд..
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27.07.2020 19:50 Відповісти
Це нормально чи треба терпіти?
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27.07.2020 20:01 Відповісти
а более ничего не остается.
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27.07.2020 20:04 Відповісти
Е ні, є варіанти)
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27.07.2020 20:08 Відповісти
А прихильники Зе обіцяли, що будуть його знімати, якщо погано буде працювати.
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27.07.2020 20:18 Відповісти
Так він добре працює. ***** задоволений.
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27.07.2020 20:36 Відповісти
*****, із маленької літери...
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28.07.2020 01:06 Відповісти
Оно уже заодно с оккупантами воюет против ВСУ. Доберутся паскуды и до Инфонапалма...
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27.07.2020 19:57 Відповісти
Не, ну всьо правильно. Зорькин -гражданин раиси. Поэтому война в Украине - гражданская! Шо непонятно?!)
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27.07.2020 19:54 Відповісти
Судя по внешнему виду пацана с ПТУ отчислили и что ему оставалось делать?
Идти на контракт в руссо-фашистскую армию....
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27.07.2020 19:57 Відповісти
а пачему у придурей кацапцких адна рецпублыка- даунецкая наротная, а другая- лугандонцкая наротная, чё нароты та разные ? чем ани атличаютца та друх ат дрюка, небось палавыми органами или вяликими шахтёрцкими мыслями а будусчем?
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27.07.2020 19:59 Відповісти
Так про шо там ************ калякав з ****** за наказом Кадирки?
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27.07.2020 19:59 Відповісти
Про ваЗелин.....
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27.07.2020 20:16 Відповісти
Военный разведчик 19-й ОМСБр ВС России Зорькин замечен на Донбассе, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 4848

Военный разведчик 19-й ОМСБр ВС России Зорькин замечен на Донбассе, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 1928
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27.07.2020 20:13 Відповісти
Что вы фотки кацапа постите Вот когда он будет трупом тогда и выкладывайте фоторепортаж
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27.07.2020 20:15 Відповісти
Всього лише виявлений( Чекаємо логічного завершення
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27.07.2020 20:19 Відповісти
Бомж дрыщавый какой-то.
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27.07.2020 20:22 Відповісти
херня, не равён час и ихние мамки кредиты пагасят
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27.07.2020 20:30 Відповісти
Amin
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27.07.2020 23:02 Відповісти
и штирлиц улыбнулся
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28.07.2020 00:52 Відповісти
Ау!!! Партизаны!!! Фото клиента уже есть.
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28.07.2020 08:25 Відповісти
Що там Олігархічна правДЯДЯ напише - бойовик чи найманець без роду і племені ? Хоч "какая разніца" він з Дирки чи з Кремля.
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28.07.2020 08:39 Відповісти
косой приехал удобрять землю.
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28.07.2020 11:20 Відповісти
я так понимаю всех задокументированных попозжа будут отлавливать по всей территории бывшей РФ
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28.07.2020 11:51 Відповісти
 
 