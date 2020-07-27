Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері в понеділок, 27 липня, під Офісом президента проходить акція протесту проти умов "повного і всеосяжного перемир'я". Її учасники вважають, що досягнуті домовленості піддають небезпеки українських військовослужбовців, яким забороняють вести розвідку і відкривати вогонь у відповідь

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.







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Нагадуємо, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року мають дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

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Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ