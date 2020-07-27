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Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері в понеділок, 27 липня, під Офісом президента проходить акція протесту проти умов "повного і всеосяжного перемир'я". Її учасники вважають, що досягнуті домовленості піддають небезпеки українських військовослужбовців, яким забороняють вести розвідку і відкривати вогонь у відповідь

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 01
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 02
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 03

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Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 04
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 05

Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 06
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 07
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 08
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 09
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 10
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 11
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 12

Читайте також: На засіданні ТКГ домовилися про повне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня, - Офіс Президента

Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 13
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 14
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 15
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 16
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 17
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 18
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 19
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 20

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Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 21
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 22
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 23
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 24
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 25
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 26
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 27
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 28
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 29
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 30

Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 31
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 32

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ар'єв вимагає від Зеленського пояснити, що таке "та сторона" і чи є Росія агресором. ДОКУМЕНТ

Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 33
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 34
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 35
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 36
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 37
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 38
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 39
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 40
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 41
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 42
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 43

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський вірить у стійке припинення вогню на Донбасі з 27 липня

Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі 44

Нагадуємо, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року мають дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

Читайте також: Зеленський телефоном обговорив із Путіним припинення вогню на Донбасі

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Київ (19643) мітинг (755) Богачук Олег (1457) Офіс Президента (2032)


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Топ коментарі
+73
Бубочка, вылазь из под стола.
Не ссы, выйди.
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27.07.2020 20:14 Відповісти
+70
Под Офисом Зеленского в Киеве проходит акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе - Цензор.НЕТ 1725
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27.07.2020 20:14 Відповісти
+66
*
Под Офисом Зеленского в Киеве проходит акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе - Цензор.НЕТ 5606

.
(цитата)
Я полевой медик и знаю цену страданиям солдата.

У меня одно пожелание головокомандующему.
Шоб ты подыхал бл*ть четыре дня на жаре в степи без воды с вывернутыми кишками.
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27.07.2020 20:20 Відповісти
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Верховный главнокомандующий разоружил и привел своих солдат как баранов на заклание.
И вопрос лишь в том, сколько из них заплатят своей жизнью за очередную пиар-акцию Зеленского.
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27.07.2020 23:06 Відповісти
зеЛю и его банду ждет гонение камнями.пусть этот подонок к народу выйдет.его на части порвут
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27.07.2020 23:08 Відповісти
Як тільки наші маргінали
ті що порохоботами зовуться
Зеленського не називають..
Кленуть й з гівном мішають..

простіть їм люде...
вони ж "ущербні".
і нещасливі "по життю".
Бо усе просрали ))
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27.07.2020 23:20 Відповісти
Ты не Лермонтов, не Пушкин, а простой поет Сирушкин.
"Кленуть й з гівном мішають.."

Так оно только говна и достойно, сдавая свою страну.
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27.07.2020 23:40 Відповісти
Ты, урод, за Петра не беспокойся. Куда твой зеленый цуцик делся?
Письков над ним прикалывается, говорит не знаем ни о каком перемирии.
А оно где-то под столом спряталось и боится вылезти. Стыдно и страшно?
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27.07.2020 23:45 Відповісти
Чем дальше в лес, тем больше дров! Если в 2014 однозначно нужно было вводить военное положение, объявлять мобилизацию и воевать по-серьезному (чего соевый олигарх не сделал), то сегодня есть признаки считать, что выгоднее "тянуть резину", паРашка с ее агрессивной ымперской политикой (по всему периметру границ) с большой вероятностью скоро может вляпаться в очередную войну на истощение и уйти в "штопор". А потом можно будет спокойно вернуть награбленное у труппа дохлого ымперского медведя!
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28.07.2020 00:37 Відповісти
В 2014 треба було "тягнуть резину", а зараз маємо міцну армію з новітньою зброєю і великих союзників. І можемо іти в наступ, якщо хочемо знищити окупанта. Але окупант сидить також на банковій і нищить українську армію, замість російської.
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28.07.2020 07:50 Відповісти
А можна детальніше, з конкретикою і бажано з посиланнями, про нашу "сильну армію"? Наприклад, дайте окремі переліки "суперсил" по родах військ.
Я теж хочу порадіти за наше військо, але для цього мені потрібні підстави.
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28.07.2020 19:55 Відповісти
Скільки гніву, скільки стуку кулаком собі в груди, але ЖОДНОЇ вимоги відставки Зєлі. Пєця забороняє? Бо весь цей "гнів" ним проплачений?
Ех люди, люди...
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28.07.2020 07:56 Відповісти
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 9788
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28.07.2020 17:26 Відповісти
Что за дебилоид написал " акция противников перемирия"?!?

Вы там в редакции совсем с ума посходили, что ли? Какое вообще "перемирие"? С кем "перемирие"? С террористами что? Хоть один документ с агрессором, ведущим там против нас войну подписан на этот счет?

Давно говорят - и небезосновательно - Бутусов на самом деле - ЧЕРТ и сидят у него "перемирцы" в редакции, уже почти не скрываясь несут бред собачий. Скоро и террорюг с агрессорами начнут называть "ополченцами", "той стороной" и т.д.
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28.07.2020 08:39 Відповісти
что за акция "противников перемирия?" цензор уже курируэтся с лубянки?
акция противников капитуляции!
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28.07.2020 08:45 Відповісти
https://censor.net/user/434981 Что за дебилоид написал " акция противников перемирия"?!?

А что не так? Или там есть сторонники перемирия? Если есть, то что подразумевается под "перемирием"?
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28.07.2020 15:53 Відповісти
Клоун, Ростов ждет!!!
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28.07.2020 09:16 Відповісти
не факт... туди ще потрібно втекти, для початку...
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28.07.2020 16:42 Відповісти
Это в 10 раз хуже чем то, что сделал Янык из за которого начался майдан...
Капитуляция означает встать перед москалями на колени и быть их рабами
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28.07.2020 09:19 Відповісти
Зе- не підтримую..але тут всі за мародера! і за медведчука!
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28.07.2020 12:35 Відповісти
протухшие консервы ФСБ с позывными "зеленый клоун" и "дерьмак" вскрылись )))) ткого вонючего говна еще не было ))))))

зебаран - бедосик и завхоз дерьмак, коридор на ростов уже готов? )))))
беги зебаран, беги, пока еще есть время))))
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28.07.2020 14:34 Відповісти
Біжи Кловун, біжи!
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 9663
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28.07.2020 16:41 Відповісти
Схоже, Зю! догрався. На часі евакуаційна операція "Прискорений Шапкокрад"?
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28.07.2020 19:47 Відповісти
Никаких сомнений: Зеленский / Ермак обескровливают, деморализуют Украинскую Армию в угоду Путину. Их лживые, лицемерные слова о ценности жизней украинцев и их предательство приводит и приведёт к ещё большим потерям. Авторов позорных инстукций - под трибунал.
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28.07.2020 22:46 Відповісти
Акция протеста против условий "полного и всеобъемлющего перемирия"от ведущих стран мира прошла успешно.Сахарную вату рошен сложить штабелями в клозет до следующего первомая.Где-то это уже было.Ага,в совок(советская оккупация)Украины.Нетрудно догадаться и кто генсек Украины сегодня.
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29.07.2020 06:50 Відповісти
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