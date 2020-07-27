Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Увечері в понеділок, 27 липня, під Офісом президента проходить акція протесту проти умов "повного і всеосяжного перемир'я". Її учасники вважають, що досягнуті домовленості піддають небезпеки українських військовослужбовців, яким забороняють вести розвідку і відкривати вогонь у відповідь
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Нагадуємо, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року мають дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+73 Игорь 4397
показати весь коментар27.07.2020 20:14 Відповісти Посилання
+70 oleg1966
показати весь коментар27.07.2020 20:14 Відповісти Посилання
+66 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар27.07.2020 20:20 Відповісти Посилання
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И вопрос лишь в том, сколько из них заплатят своей жизнью за очередную пиар-акцию Зеленского.
ті що порохоботами зовуться
Зеленського не називають..
Кленуть й з гівном мішають..
простіть їм люде...
вони ж "ущербні".
і нещасливі "по життю".
Бо усе просрали ))
"Кленуть й з гівном мішають.."
Так оно только говна и достойно, сдавая свою страну.
Письков над ним прикалывается, говорит не знаем ни о каком перемирии.
А оно где-то под столом спряталось и боится вылезти. Стыдно и страшно?
Я теж хочу порадіти за наше військо, але для цього мені потрібні підстави.
Ех люди, люди...
Вы там в редакции совсем с ума посходили, что ли? Какое вообще "перемирие"? С кем "перемирие"? С террористами что? Хоть один документ с агрессором, ведущим там против нас войну подписан на этот счет?
Давно говорят - и небезосновательно - Бутусов на самом деле - ЧЕРТ и сидят у него "перемирцы" в редакции, уже почти не скрываясь несут бред собачий. Скоро и террорюг с агрессорами начнут называть "ополченцами", "той стороной" и т.д.
акция противников капитуляции!
А что не так? Или там есть сторонники перемирия? Если есть, то что подразумевается под "перемирием"?
Капитуляция означает встать перед москалями на колени и быть их рабами
зебаран - бедосик и завхоз дерьмак, коридор на ростов уже готов? )))))
беги зебаран, беги, пока еще есть время))))