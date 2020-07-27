Волонтери допомагають пораненим бійцям, яких доставили до Києва. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 24 липня, до Києва прилетів борт із пораненими захисниками. Волонтери зустріли їх, закупили необхідне.

Про це пише в Facebook волонтерка Наталя Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"Два тижні на фронті був жах, всі бачили скільки щодня було поранених і вбитих. З Харкова привезли бійців з ампутаціями ніг, кульовими й осколковими пораненнями. У реанімації є воїни у важкому стані, є воїн в украй важкому", - зазначила волонтерка.

За її інформацією, волонтери закупили все, чого не вистачає, заповнили холодильники.

"Потреби, як завжди, соки, молочка, кава, м'ясне, солодке. Відправила онкохворим: 3800 грн і 6300, ще на ліки 3000 грн, купили багато соків, йогуртів, фруктів і іншого - 5900 грн, в суботу відправила 10 тис. грн воїну з лейкемією і ще були витрати, всі звіти і чеки публікую. Також сьогодні замовила морпіхам ліки на фронт і тактичні медрюкзаки", - відзвітувала Юсупова.

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Також вона подякувала всім небайдужим і залишила контакти для допомоги: 5375 4115 0042 7369 або 5375 4141 0204 7676, монобанк.

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