Волонтери допомагають пораненим бійцям, яких доставили до Києва. ФОТОрепортаж
У п'ятницю, 24 липня, до Києва прилетів борт із пораненими захисниками. Волонтери зустріли їх, закупили необхідне.
Про це пише в Facebook волонтерка Наталя Юсупова, передає Цензор.НЕТ.
"Два тижні на фронті був жах, всі бачили скільки щодня було поранених і вбитих. З Харкова привезли бійців з ампутаціями ніг, кульовими й осколковими пораненнями. У реанімації є воїни у важкому стані, є воїн в украй важкому", - зазначила волонтерка.
За її інформацією, волонтери закупили все, чого не вистачає, заповнили холодильники.
"Потреби, як завжди, соки, молочка, кава, м'ясне, солодке. Відправила онкохворим: 3800 грн і 6300, ще на ліки 3000 грн, купили багато соків, йогуртів, фруктів і іншого - 5900 грн, в суботу відправила 10 тис. грн воїну з лейкемією і ще були витрати, всі звіти і чеки публікую. Також сьогодні замовила морпіхам ліки на фронт і тактичні медрюкзаки", - відзвітувала Юсупова.
Також вона подякувала всім небайдужим і залишила контакти для допомоги: 5375 4115 0042 7369 або 5375 4141 0204 7676, монобанк.
Будь ласка, зачекайте...
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а сообщение о "болезни" - публикет... мендель
Причем в Феофании, где лечатся все ВИП - о ленке и не слышали)
Польща відправляла в Афганістан своїх військових. Майже 900 поранено. Їх зустрічали ковбасою і шкарпетками? Трусів немає в госпіталі!?
Чи подали колективний позов до суду,чи написали в прокуратуру заяву поранені та їх родичі, чи депутати, чи суспільні організації з приводу незадовільного, на їх погляд, забезпечення госпіталів ліками, засобами гігієни, харчуванням та білизною?
До яких пір буде продовжуватись цей маразм?
У військовий шпиталь в Польщі пустять за перепусткою лише близьких родичів і тих, кого побажає бачити сам поранений. Бо існує режим. А це якийсь маразм.
Паскудо, читай:
6 грудня 2012 року набрав чинності закон «Про Єдиний державний демографічний реєстр», який передбачає впровадження електронних паспортів для громадян України (біометричних паспортів).
Згідно із цим Законом в Україні розпочато роботи із запровадження оформлення та видачі паспорта громадянина України, що містить безконтактний електронний носій із біометричними даними власника документу.
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Твоє ********* тут ні до чого. Воно в той час працювало на Януковоча і допомагало розкрадати бюджет і руйнувати країну і армію!
Ліки - лікарю в руки.
Це дешево для донора, але надзвичайно дорого для пораненого.
Тут точно на сторону не піде.
Правда, частіше разу на 2 місяці дачу крові Вам не дозволять.