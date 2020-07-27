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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Волонтери допомагають пораненим бійцям, яких доставили до Києва. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 24 липня, до Києва прилетів борт із пораненими захисниками. Волонтери зустріли їх, закупили необхідне.

Про це пише в Facebook волонтерка Наталя Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"Два тижні на фронті був жах, всі бачили скільки щодня було поранених і вбитих. З Харкова привезли бійців з ампутаціями ніг, кульовими й осколковими пораненнями. У реанімації є воїни у важкому стані, є воїн в украй важкому", - зазначила волонтерка.

За її інформацією, волонтери закупили все, чого не вистачає, заповнили холодильники.

"Потреби, як завжди, соки, молочка, кава, м'ясне, солодке. Відправила онкохворим: 3800 грн і 6300, ще на ліки 3000 грн, купили багато соків, йогуртів, фруктів і іншого - 5900 грн, в суботу відправила 10 тис. грн воїну з лейкемією і ще були витрати, всі звіти і чеки публікую. Також сьогодні замовила морпіхам ліки на фронт і тактичні медрюкзаки", - відзвітувала Юсупова.

Читайте також: Медборт прибув до Києва: є дуже "важкі" бійці, за тиждень 15 поранених. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова. ФОТО

Також вона подякувала всім небайдужим і залишила контакти для допомоги: 5375 4115 0042 7369 або 5375 4141 0204 7676, монобанк.

Волонтери допомагають пораненим бійцям, яких доставили до Києва 01

Дивіться також: Волонтерка Юсупова відзвітувала про збір коштів на лікування українських воїнів. ФОТОрепортаж

Волонтери допомагають пораненим бійцям, яких доставили до Києва 02
Волонтери допомагають пораненим бійцям, яких доставили до Києва 03
Волонтери допомагають пораненим бійцям, яких доставили до Києва 04
Волонтери допомагають пораненим бійцям, яких доставили до Києва 05
Волонтери допомагають пораненим бійцям, яких доставили до Києва 06
Волонтери допомагають пораненим бійцям, яких доставили до Києва 07

Читайте також: Потрібні кошти для придбання дорогих ліків для онкохворого воїна, - волонтер Юсупова

Волонтери допомагають пораненим бійцям, яких доставили до Києва 08
Волонтери допомагають пораненим бійцям, яких доставили до Києва 09
Волонтери допомагають пораненим бійцям, яких доставили до Києва 10
Волонтери допомагають пораненим бійцям, яких доставили до Києва 11
Волонтери допомагають пораненим бійцям, яких доставили до Києва 12
Волонтери допомагають пораненим бійцям, яких доставили до Києва 13

Волонтери допомагають пораненим бійцям, яких доставили до Києва 14
Волонтери допомагають пораненим бійцям, яких доставили до Києва 15
Волонтери допомагають пораненим бійцям, яких доставили до Києва 16
Волонтери допомагають пораненим бійцям, яких доставили до Києва 17
Волонтери допомагають пораненим бійцям, яких доставили до Києва 18

Автор: 

Київ (19643) військовослужбовці (4804) волонтери (1339) Юсупова Наталія (197)


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Топ коментарі
+25
Волонтеры самые порядочные люди на нашей планете.Слава им и их труду,всем нужному и приятному.Слава этим ребятам!
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27.07.2020 22:42 Відповісти
+17
Наш зейобик еще не запретил лечить солдат?
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27.07.2020 22:48 Відповісти
+16
Зеля, та сторона тебе виплекала, та сторона і прибере! А потім уже буде інший суд, не Печерський....
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27.07.2020 22:46 Відповісти
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Волонтеры самые порядочные люди на нашей планете.Слава им и их труду,всем нужному и приятному.Слава этим ребятам!
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27.07.2020 22:42 Відповісти
+
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27.07.2020 22:43 Відповісти
+
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27.07.2020 22:44 Відповісти
+
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27.07.2020 23:27 Відповісти
Зеля, та сторона тебе виплекала, та сторона і прибере! А потім уже буде інший суд, не Печерський....
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27.07.2020 22:46 Відповісти
Наш зейобик еще не запретил лечить солдат?
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27.07.2020 22:48 Відповісти
Интересно. почему зелёная "леди" не посещает госпитали? Брезгует? ****... А на госдаче за наши деньги жить не брезгует? Какую же мерзоту выбрал наш "мудрый народ"....
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27.07.2020 22:54 Відповісти
Актуально і об'єктивно . Питання постає само собою . Зараз ніби хворіє , а коли не хворіла ?
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27.07.2020 23:01 Відповісти
На шо воно хворіє - на енурез?
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27.07.2020 23:03 Відповісти
І Президент Зеленський, і його дружина відвідували госпіталі, ле лікуються військові.
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27.07.2020 23:05 Відповісти
де, коли? хіба що в хворій уяві зебілів))
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27.07.2020 23:15 Відповісти
Ні разу не відвідували-це загальновідомий факт.
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28.07.2020 01:51 Відповісти
Согласен с Вами полностью. Если уж зелёная "королевна" чем - то приболела, можно бесконтактно перевести госпиталю 3 000 000 грн. И карма хоть немножко очистится....
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27.07.2020 23:17 Відповісти
Ты к мудрой части народа не относишься. Жена Президента Украина Владимира Зеленского только-только перенесла коронавирусную инфекцию и находится под наблюдением медиков.
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27.07.2020 23:02 Відповісти
Полтора года болеет...хронический китайский вирус. Не путать с китайским метом
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27.07.2020 23:05 Відповісти
да-да... "короновирусную")) зебилам ВСЁ можно наплести - проглотят))
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27.07.2020 23:12 Відповісти
пОциент то ли жив, то ли - мёртв, но два месяца - изолирован от интернета))
а сообщение о "болезни" - публикет... мендель
Причем в Феофании, где лечатся все ВИП - о ленке и не слышали)
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27.07.2020 23:14 Відповісти
Як це розуміти... Пораненим в госпіталі не дадуть ковбаси, і тому на 15 поранених закупляють мішок ковбаси? Ліків не дають?
Польща відправляла в Афганістан своїх військових. Майже 900 поранено. Їх зустрічали ковбасою і шкарпетками? Трусів немає в госпіталі!?
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27.07.2020 22:58 Відповісти
Брудом людину обливати найлегше. Підіть самі до госпіталю, поспілкуйтеся з хлопцями, попитайте, що дають їм з продуктів та одягу в госпіталі, а що волонтери. І викладайте факти, а не гадьте тут голословно.
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27.07.2020 23:32 Відповісти
Яку людину було ****** брудом?
Чи подали колективний позов до суду,чи написали в прокуратуру заяву поранені та їх родичі, чи депутати, чи суспільні організації з приводу незадовільного, на їх погляд, забезпечення госпіталів ліками, засобами гігієни, харчуванням та білизною?
До яких пір буде продовжуватись цей маразм?
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28.07.2020 00:21 Відповісти
Ти хоч раз, булочник, в шпиталі був? порарених бачив? Їх зполя привозять в чому були - ні білизни, ні одягу-капців для ходячих,Зе- влада піклується?- тільки волонтери і небайдужі. Ти хоч копійчину скинув дя них? - З дивана брудом бризкаєшь - це легко і дешево. Гидко.
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27.07.2020 23:45 Відповісти
Я сам лежав 1,5 року. І пітора року вчився ходити. Труси мені родичі якось знаходили. Капців не потрібно було. Ваші дії сприяють тому, що у солдатів розвивається посттравматичний синдром. Це саме ви проводите "психотерапію", переконуючи їх, що вони нікому в державі не потрібні.
У військовий шпиталь в Польщі пустять за перепусткою лише близьких родичів і тих, кого побажає бачити сам поранений. Бо існує режим. А це якийсь маразм.
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28.07.2020 00:30 Відповісти
Не можна не погодитьсь в одному точно. Для важкопораненик купують колу, пепсі, хімозні соки і дешеву ковбасу? Че що за раціон такий в госпіталі? Яка дієта? Ну чоч би кефір, йогурти, галетне печиво, вода без газу...
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27.07.2020 23:27 Відповісти
А хто тобі сказав, що це госпітальна дієта?
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28.07.2020 07:41 Відповісти
В українському-немає. І капців теж. І памперсів для лежачих з травмами і пораненням хребта -їм судно не підсунеш.
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27.07.2020 23:42 Відповісти
Волонтер Наталья Юсупова - "Две недели на фронте был ужас, все видели сколько каждый день было раненых и убитых. Из Харькова привезли бойцов по ампутации....."

Волонтери допомагають пораненим бійцям, яких доставили до Києва - Цензор.НЕТ 1295
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27.07.2020 23:32 Відповісти
Коли з Донбасу везли десятками вбитих і сотнями поранених після кожної з "домовленостей" порохла з ******, ти чию фотографію проявляв в унітазі?
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28.07.2020 00:33 Відповісти
Якщо ти з Польщі - порви свій біометричний паспорт та покажи це всім.
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28.07.2020 01:05 Відповісти
Модератор, чому ти раптово сліпнеш, коли мерзота закликає рвати українські паспорти?
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29.07.2020 19:05 Відповісти
Маєш закордонний/біометричний паспорт?

Волонтери допомагають пораненим бійцям, яких доставили до Києва - Цензор.НЕТ 1878
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30.07.2020 01:07 Відповісти
Лакей-сраколиз, та пішов ти на х разом зі своїм **********, яке все життя у владі, і все життя грабувало Україну, перетворило її в Африку разом з коломойсткими і ахмєовими, а тепер таке лайно як ти, в святі його записують, за 30 ***********.
Паскудо, читай:
6 грудня 2012 року набрав чинності закон «Про Єдиний державний демографічний реєстр», який передбачає впровадження електронних паспортів для громадян України (біометричних паспортів).

Згідно із цим Законом в Україні розпочато роботи із запровадження оформлення та видачі паспорта громадянина України, що містить безконтактний електронний носій із біометричними даними власника документу.
---
Твоє ********* тут ні до чого. Воно в той час працювало на Януковоча і допомагало розкрадати бюджет і руйнувати країну і армію!
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31.07.2020 12:37 Відповісти
Люди бы помогали больше, если бы знали, что эти деньги пойдут именно раненым воинам.
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27.07.2020 23:44 Відповісти
Можете подъехать в госпиталь со своими продуктами, вещами и передать их прямо в руки раненьім.
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27.07.2020 23:50 Відповісти
Купуєте і несете. В палатах у хлопців є холодильник.
Ліки - лікарю в руки.
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28.07.2020 01:06 Відповісти
Можна кров здавати у цьому ж госпіталі (після КПП прямо в арочку з плакатом "265 років ЦВГ", а після арочки вправо 45 градусів доріжечка - прямо в Центр крові. Уся процедура максимум 30 хвилин.
Це дешево для донора, але надзвичайно дорого для пораненого.
Тут точно на сторону не піде.
Правда, частіше разу на 2 місяці дачу крові Вам не дозволять.
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28.07.2020 09:45 Відповісти
КУДА ПРИВОЗИТЬ?кто знает
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28.07.2020 14:50 Відповісти
Шана Українським воїнам, най швидшого одужання пораненим та міцного здоровя у майбутньому.
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28.07.2020 18:12 Відповісти
 
 