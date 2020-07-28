Вранці на одній із баз відпочинку на Львівщині вибухнув позашляховик Mitsubishi Pajero, є загиблий. ФОТО (оновлено)
У Львівській області сьогодні, 28 липня, вибухнув автомобіль. Унаслідок вибуху загинула одна людина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНН із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.
Вибух пролунав у селі Княже місто Мостиського району близько шостої ранку. Вибухнув автомобіль MITSUBISHI PAJERO, що належить мешканцю Львова (чоловік 1953 року).
У салоні авто в момент вибуху перебувала людина, яка загинула.
Встановлюються всі обставини вибуху та особа загиблого.
Як пізніше повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, вибух стався на одній із баз відпочинку, розташованій у Мостиському районі. На місці події працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, а також співробітники інших служб і підрозділів поліції Львівщини.
На місці події правоохоронці виявили пошкоджений унаслідок вибуху автомобіль "Міцубіші Паджеро", у салоні якого було тіло чоловіка без ознак життя. Особу загиблого встановлено – ним виявився 41-річний львів’янин.
Проводяться першочергові слідчі дії. Правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.
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