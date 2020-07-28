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Вранці на одній із баз відпочинку на Львівщині вибухнув позашляховик Mitsubishi Pajero, є загиблий. ФОТО (оновлено)

У Львівській області сьогодні, 28 липня, вибухнув автомобіль. Унаслідок вибуху загинула одна людина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНН із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Вибух пролунав у селі Княже місто Мостиського району близько шостої ранку. Вибухнув автомобіль MITSUBISHI PAJERO, що належить мешканцю Львова (чоловік 1953 року).

У салоні авто в момент вибуху перебувала людина, яка загинула.

Вранці на одній із баз відпочинку на Львівщині вибухнув позашляховик Mitsubishi Pajero, є загиблий 01

Встановлюються всі обставини вибуху та особа загиблого.

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Вранці на одній із баз відпочинку на Львівщині вибухнув позашляховик Mitsubishi Pajero, є загиблий 02

Як пізніше повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, вибух стався на одній із баз відпочинку, розташованій у Мостиському районі. На місці події працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, а також співробітники інших служб і підрозділів поліції Львівщини.

На місці події правоохоронці виявили пошкоджений унаслідок вибуху автомобіль "Міцубіші Паджеро", у салоні якого було тіло чоловіка без ознак життя. Особу загиблого встановлено – ним виявився 41-річний львів’янин.

Проводяться першочергові слідчі дії. Правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Вранці на одній із баз відпочинку на Львівщині вибухнув позашляховик Mitsubishi Pajero, є загиблий 03
Вранці на одній із баз відпочинку на Львівщині вибухнув позашляховик Mitsubishi Pajero, є загиблий 04
Фото: УНН

Автор: 

авто (6229) вибух (4514) Львівська область (2459)


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Топ коментарі
+11
в Украине 1 300 000 хорошо живущих, остальные - за гранью бедности - нищие и выживающие. Нужно ли говорить, что кормовая база хорошо живущих с приходом карантина стала меньше и теперь они отчаянно не хотят переходить в разряд нищих? Обычный передел кормовой базы! Пусть хоть все поуничтожают друг друга!
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28.07.2020 08:44 Відповісти
+9
и номера "блатные"...
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28.07.2020 08:39 Відповісти
+8
Номерок блатной - три семерочки,
Едет-катит фраерок - ксивы-корочки.
Номерок блатной, да три семерочки,
Не помогут тебе, фраер, твои корочки.
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28.07.2020 08:49 Відповісти
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хорошая машина была, сколько не родилось чтобы она в Украине ездила ?
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28.07.2020 08:36 Відповісти
Наїхав на міну?
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28.07.2020 08:36 Відповісти
ГБО мабуть бомбануло. Можна ж і теслу на газ переобладнати😁
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28.07.2020 08:45 Відповісти
Судячи з фото рвонуло під лівим переднім колесом.
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28.07.2020 08:52 Відповісти
Какое ГБО даун там стоит 2.4 дизель (2,50 точно не помню...менялось в зависимости от года выпуска судя по фото последний рейсталинг..взорваться могло только умышленно...хотя может был к газовой плите походной походный газовый балон пропан бутан...
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28.07.2020 09:17 Відповісти
Почему только умышленно?
От неосторожного обращения с ВВ может быть.
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28.07.2020 10:21 Відповісти
Отойдите от клавиатуры, вы не умеете в юмор.
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28.07.2020 10:24 Відповісти
Например вот такое https://auto.ria.com/uk/car/mitsubishi/pajero/fuel/gaz-benzin/
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28.07.2020 12:41 Відповісти
Аваков, а чому ти кращий міністр МВС?
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28.07.2020 08:37 Відповісти
да наверное потому, что чёрт он...
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28.07.2020 23:43 Відповісти
и номера "блатные"...
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28.07.2020 08:39 Відповісти
Номерок блатной - три семерочки,
Едет-катит фраерок - ксивы-корочки.
Номерок блатной, да три семерочки,
Не помогут тебе, фраер, твои корочки.
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28.07.2020 08:49 Відповісти
ці номерні знаки і взірвалися,точніше "пукли зосміху"
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28.07.2020 12:10 Відповісти
что "блатного" в этих номерах?
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28.07.2020 16:19 Відповісти
Кого-то обидел или свой бизнес не отдал наверное.
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28.07.2020 08:40 Відповісти
Больше похоже, что чужой отжимал.
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28.07.2020 09:03 Відповісти
Контрабандова тема скоріш за все. Мостиська мафія...
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28.07.2020 09:03 Відповісти
Аваков, почему она взорвалась, где ти лична був в 6 утра?? Спал небось?!!! Ганьба!
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28.07.2020 08:41 Відповісти
в Украине 1 300 000 хорошо живущих, остальные - за гранью бедности - нищие и выживающие. Нужно ли говорить, что кормовая база хорошо живущих с приходом карантина стала меньше и теперь они отчаянно не хотят переходить в разряд нищих? Обычный передел кормовой базы! Пусть хоть все поуничтожают друг друга!
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28.07.2020 08:44 Відповісти
гранатомет
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28.07.2020 08:47 Відповісти
Галичина -очаг патриотического криминала
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28.07.2020 08:51 Відповісти
Зараз патріотичний кримінал по всій країні.
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28.07.2020 08:54 Відповісти
Взорвался или взорвали?
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28.07.2020 09:02 Відповісти
да что-то одно из двух.
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28.07.2020 23:46 Відповісти
А нефик гранаты покупать или возить с фронта. Взяли моду. Обезьяны с гранатами. Хорошо хоть на этот раз только сам себя подорвал. А всё от импотентности власти и полиции. Бардак процветает.
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28.07.2020 09:11 Відповісти
Если есть преступление, значит преступник не боиться наказания. Но Рюкзаков всё равно лучший.
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28.07.2020 09:11 Відповісти
Странно, на номерах ВС7777СI зарегистрирован крузак а не Паджеро. Шота не сходится
BC7777CI
Модель: TOYOTA LAND CRUISER 150
Рік випуску: 2011
Дата: 12.12.2015
Колір: Чорний
Об'єм двигуна: 3956
Вага: 2365
Тип дії: Перереєстрація при заміні свідоцтва про реєстрацію
Тип авто: Легковий
Тип кузова: Універсал-b
VIN-код: JTEBU3FJ405013542
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28.07.2020 09:16 Відповісти
первая цифра 2
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28.07.2020 09:32 Відповісти
Дякую, оно
BC2777CI
Модель: MITSUBISHI
Рік випуску: 2017
Дата: 26.03.2019
Колір: Коричневий
Об'єм двигуна: 2442
Вага: 2185
Тип дії: Перереєстрація тз на нов. власн. по договору укладеному в тсц
Тип авто: Легковий
Тип кузова: Універсал-b
VIN-код: MMCGUKS10HHZ01602
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28.07.2020 09:35 Відповісти
И шо это Вам дало? Ни один хрен какого цвета и прочее?
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28.07.2020 09:37 Відповісти
куплен по доверенности. перерегистрирован на отца/тестя.
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28.07.2020 09:40 Відповісти
еще на одну гниду стало меньше?))))
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28.07.2020 09:23 Відповісти
это ты как определил?
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28.07.2020 16:17 Відповісти
хозяин 1953 г.р. за рулём 41-летний мужчина. https://www.youtube.com/watch?v=EC_R9ZLhT7Y голодранец.
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28.07.2020 09:25 Відповісти
Сын или зять
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28.07.2020 09:32 Відповісти
На сына не тянет, разница в возрасте 16 лет.
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28.07.2020 23:53 Відповісти
26
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29.07.2020 06:56 Відповісти
уголовщина и насилие захлестнули не только города но и окрестности....рюкзакова в отставку
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28.07.2020 09:54 Відповісти
с чего вы это в уголовщину записали? даже мусора пока не знают, в чём причина...
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28.07.2020 16:17 Відповісти
Судя по номерам бандит, судья или прокурор. Что в общем-то одинаково
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28.07.2020 10:25 Відповісти
что за бред? официально продаются "красивые" номера, стоят, относительно недорого
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28.07.2020 16:16 Відповісти
Всього на всього "дрібненький" бандюга. У нас по Львову ходять чутки що "кришував" гральний бізнес в тому числі і не легальний.
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28.07.2020 17:40 Відповісти
Я такого не помну ! Каждый день кто-то кого-то взрывает ! Это жесть ! И главное у нас самый лучший в мире министр ! Пик цинизма ! 90 годы просто отдыхают ! Как эти лживые твари замахали !!! 🤮🤮🤮
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28.07.2020 10:27 Відповісти
ГБО...
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28.07.2020 12:43 Відповісти
Ось тут досить повна інформація про цей випадок - https://zaxid.net/u_mostiskomu_rayoni_vnaslidok_vibuhu_avto_zaginuv_41_richniy_lvivyanin_n1505582
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28.07.2020 17:31 Відповісти
 
 