Вранці на одній із баз відпочинку на Львівщині вибухнув позашляховик Mitsubishi Pajero, є загиблий. ФОТО (оновлено)

У Львівській області сьогодні, 28 липня, вибухнув автомобіль. Унаслідок вибуху загинула одна людина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНН із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Вибух пролунав у селі Княже місто Мостиського району близько шостої ранку. Вибухнув автомобіль MITSUBISHI PAJERO, що належить мешканцю Львова (чоловік 1953 року).

У салоні авто в момент вибуху перебувала людина, яка загинула.

Встановлюються всі обставини вибуху та особа загиблого.

Також читайте: Два саморобні вибухові пристрої знешкодили біля станції метро "Мінська", - Кличко

Як пізніше повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, вибух стався на одній із баз відпочинку, розташованій у Мостиському районі. На місці події працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, а також співробітники інших служб і підрозділів поліції Львівщини.

На місці події правоохоронці виявили пошкоджений унаслідок вибуху автомобіль "Міцубіші Паджеро", у салоні якого було тіло чоловіка без ознак життя. Особу загиблого встановлено – ним виявився 41-річний львів’янин.

Проводяться першочергові слідчі дії. Правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.





Фото: УНН