Прах загиблого на Донбасі військового медика Іліна розвіяли над Дніпром в Україні та Білорусі. ФОТОрепортаж

Прах загиблого на Донбасі військового медика, уродженця Білорусі і громадянина Естонії Миколи Іліна розвіяли в Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

22 липня в київському соборі Святого Олександра відбулася меса пам'яті Миколи Іліна, який був згодом кремований. Напередодні панахида за загиблим відбулася в Білорусі, в Могильовському соборі.

Згідно з останнім бажанням Іліна, його прах мав бути розвіяний по трьом країнам: Україні, Білорусі та Естонії. 24 липня родичі Миколи виконали його волю на Дніпрі в Україні.

26 липня над Дніпром у Могильові, де Ілін народився і жив з матір'ю до 2006 року, його воля також була виконана. На прощанні були присутні родичі та близькі соратники по опозиції.

"Я так пишалася, коли в мене народився хлопчик, молилася за всіх дітей, яких чекають мами. І мій Микола пішов від мене. Я не можу повірити, що його в мене більше немає", - сказала після молитви мати Ірина Михайлівна.

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Микола Ілін - уродженець Білорусі, громадянин Естонії. З 2018 року захищав Україну на Донбасі.

Ілін загинув під Зайцевим 13 липня за спробу забрати тіло загиблого бійця. Тіло Іліна було передано українській стороні 17 липня.

Ілін брав участь в опозиційних молодіжних організаціях "Молодий фронт", "Зубар". Після мітингу 2006 року він виїхав до України в надії отримати громадянство, але не зміг цього зробити. З України за допомогою українських добровольців переїхали в Естонію. Там він вивчав медицину. Він повернувся в Україну, щоб допомогти українцям у боротьбі за територіальну цілісність країни.

Детальніше про Миколу Іліна та обставини його смерті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна".