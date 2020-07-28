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13 011 24

Прах загиблого на Донбасі військового медика Іліна розвіяли над Дніпром в Україні та Білорусі. ФОТОрепортаж

Прах загиблого на Донбасі військового медика, уродженця Білорусі і громадянина Естонії Миколи Іліна розвіяли в Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

22 липня в київському соборі Святого Олександра відбулася меса пам'яті Миколи Іліна, який був згодом кремований. Напередодні панахида за загиблим відбулася в Білорусі, в Могильовському соборі.

Згідно з останнім бажанням Іліна, його прах мав бути розвіяний по трьом країнам: Україні, Білорусі та Естонії. 24 липня родичі Миколи виконали його волю на Дніпрі в Україні.

Прах загиблого на Донбасі військового медика Іліна розвіяли над Дніпром в Україні та Білорусі 01

26 липня над Дніпром у Могильові, де Ілін народився і жив з матір'ю до 2006 року, його воля також була виконана. На прощанні були присутні родичі та близькі соратники по опозиції.

Прах загиблого на Донбасі військового медика Іліна розвіяли над Дніпром в Україні та Білорусі 02

"Я так пишалася, коли в мене народився хлопчик, молилася за всіх дітей, яких чекають мами. І мій Микола пішов від мене. Я не можу повірити, що його в мене більше немає", - сказала після молитви мати Ірина Михайлівна.

Читайте також: Загиблий на Донбасі військовий медик Ілін був громадянином Естонії, - глава МЗС Рейнсалу

Прах загиблого на Донбасі військового медика Іліна розвіяли над Дніпром в Україні та Білорусі 03

Микола Ілін - уродженець Білорусі, громадянин Естонії. З 2018 року захищав Україну на Донбасі.

Ілін загинув під Зайцевим 13 липня за спробу забрати тіло загиблого бійця. Тіло Іліна було передано українській стороні 17 липня.

Прах загиблого на Донбасі військового медика Іліна розвіяли над Дніпром в Україні та Білорусі 04

Ілін брав участь в опозиційних молодіжних організаціях "Молодий фронт", "Зубар". Після мітингу 2006 року він виїхав до України в надії отримати громадянство, але не зміг цього зробити. З України за допомогою українських добровольців переїхали в Естонію. Там він вивчав медицину. Він повернувся в Україну, щоб допомогти українцям у боротьбі за територіальну цілісність країни.

Прах загиблого на Донбасі військового медика Іліна розвіяли над Дніпром в Україні та Білорусі 03

Детальніше про Миколу Іліна та обставини його смерті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна".

Автор: 

Білорусь (7967) смерть (6777) Донбас (22357) втрати (4443)


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Топ коментарі
+58
вічна пам'ять Герою! спочивай з миром
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28.07.2020 09:52 Відповісти
+45
Вічна пам'ять герою! Дякую за те, що віддали найцініше - своє життя.
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28.07.2020 09:52 Відповісти
+32
смерть ворогам.
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28.07.2020 09:57 Відповісти
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вічна пам'ять Герою! спочивай з миром
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28.07.2020 09:52 Відповісти
Вічна пам'ять герою! Дякую за те, що віддали найцініше - своє життя.
показати весь коментар
28.07.2020 09:52 Відповісти
Прах погибшего на Донбассе военного медика Илина развеяли над Днепром в Украине и Беларуси - Цензор.НЕТ 4568
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28.07.2020 09:53 Відповісти
Слава Україні!
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28.07.2020 09:56 Відповісти
смерть ворогам.
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28.07.2020 09:57 Відповісти
Вічна Пам'ять Воїну..
Спочивай з миром, Україна ніколи не забуде твою жертовність..
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28.07.2020 10:01 Відповісти
Царствие Небесное герою Николаю Илину........ Будь проклят путин и вся путинская нечисть!
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28.07.2020 10:02 Відповісти
Пусть сдохнет вся рашистская гадость и твари,её поддерживающие.
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28.07.2020 10:27 Відповісти
Вічна пам'ять Герою.
Ти будеш жити в вітрі і дощі,в туманах,росах,сонці України.
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28.07.2020 10:06 Відповісти
Хороша була людина, царство небесне
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28.07.2020 10:15 Відповісти
Вічний спокій полеглому Герою.
Вічна пам'ять.
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28.07.2020 10:15 Відповісти
**
Тримайся, мамо, бережись!
Ти робиш вірно все, я знаю.
За мною, люба, не тужи -
Бо я ту тугу відчуваю.

Не треба сліз, не будь в журбі,
З тобою завжди я лишаюсь..
Щоночі з неба я тобі
Яскраво зіркою всміхаюсь..

Як вітерець легкий блука,
Торкаючись твого волосся,
Ти знай, що то моя рука
Тебе голубить... Не здалося...

Я завжди поруч: у квітках,
В дощах, у сонці, у веселці..
Тобі приходитиму в снах..
Залишивши тепло на серці..
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28.07.2020 10:17 Відповісти
Герой, тебя будет помнить Украина вечно.
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28.07.2020 10:24 Відповісти
Прах загиблого на Донбасі військового медика Іліна розвіяли над Дніпром в Україні та Білорусі - Цензор.НЕТ 2773
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28.07.2020 10:45 Відповісти
Герої не вмирають!!!
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28.07.2020 10:46 Відповісти
Зато всяким московским пидаоасам,типа бородатого богомольца с рады-гражданство запросто.
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28.07.2020 10:53 Відповісти
Вічна пам'ять Герою України!
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28.07.2020 10:59 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ Прах загиблого на Донбасі військового медика Іліна розвіяли над Дніпром в Україні та Білорусі - Цензор.НЕТ 9391
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28.07.2020 11:21 Відповісти
Символично! Слава Украине !
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28.07.2020 12:42 Відповісти
Прах загиблого на Донбасі військового медика Іліна розвіяли над Дніпром в Україні та Білорусі - Цензор.НЕТ 5454
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28.07.2020 12:45 Відповісти
Прах загиблого на Донбасі військового медика Іліна розвіяли над Дніпром в Україні та Білорусі - Цензор.НЕТ 4804
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28.07.2020 15:56 Відповісти
Ты ба? Эстония дала гражданство, а пеця не дал. Эстония - огент кремля😮
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28.07.2020 18:02 Відповісти
Уклін Воіну! Уклін Герою! Світа пам ять,співчуття батькам!
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28.07.2020 22:04 Відповісти
 
 