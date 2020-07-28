Громадянин РФ намагався переправити через кордон жінок для подальшої сексуальної експлуатації, - поліція Харківщини. ФОТО

На прикордонному пункті пропуску "Гоптівка" затримали громадянина Російської Федерації, який намагався переправити до Росії трьох жінок для їхньої подальшої сексуальної експлуатації. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

За даними відомства, слідчі дії проводилися в ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

"28 липня працівники відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ ГУНП у Харківській області спільно з працівниками УБЗПТЛ та оперативно-розшуковим управлінням Державної прикордонної служби під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області затримали громадянина Російської Федерації за незаконне переміщення через державний кордон України трьох мешканок Харкова віком від 24 до 37 років з метою їхньої подальшої сексуальної експлуатації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зловмисника викрили на прикордонному пункті "Гоптівка". Він намагався переправити жінок у місто Бєлгород Російської Федерації.

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Нині слідчими вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Досудове розслідування триває.





Фото: сайт поліції