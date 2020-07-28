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Громадянин РФ намагався переправити через кордон жінок для подальшої сексуальної експлуатації, - поліція Харківщини. ФОТО

На прикордонному пункті пропуску "Гоптівка" затримали громадянина Російської Федерації, який намагався переправити до Росії трьох жінок для їхньої подальшої сексуальної експлуатації. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

За даними відомства, слідчі дії проводилися в ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

"28 липня працівники відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ ГУНП у Харківській області спільно з працівниками УБЗПТЛ та оперативно-розшуковим управлінням Державної прикордонної служби під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області затримали громадянина Російської Федерації за незаконне переміщення через державний кордон України трьох мешканок Харкова віком від 24 до 37 років з метою їхньої подальшої сексуальної експлуатації", - йдеться в повідомленні.

Громадянин РФ намагався переправити через кордон жінок для подальшої сексуальної експлуатації, - поліція Харківщини 01

Зазначається, що зловмисника викрили на прикордонному пункті "Гоптівка". Він намагався переправити жінок у місто Бєлгород Російської Федерації.

Також читайте: Громадяни Туреччини та України вербували жінок для сексуальної експлуатації в Туреччині, - прокуратура

Нині слідчими вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Досудове розслідування триває.

Громадянин РФ намагався переправити через кордон жінок для подальшої сексуальної експлуатації, - поліція Харківщини 02
Громадянин РФ намагався переправити через кордон жінок для подальшої сексуальної експлуатації, - поліція Харківщини 03
Фото: сайт поліції

Автор: 

Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) торгівля людьми (213)


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Топ коментарі
+10
а вони гадали, що їх переправляють працювати айтішніками
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28.07.2020 11:14 Відповісти
+5
ну какая эксплуатация, шо за бред?
бизнес - как и казино.. все добровольно...
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28.07.2020 11:19 Відповісти
+4
Я так понимаю, целомудренные девы не очень-то и сопротивлялись?
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28.07.2020 11:28 Відповісти
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Пусть сам отработает, шо должен, и отпустить...
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28.07.2020 11:13 Відповісти
Так, нехай сексуально експлуатується в українській зоні!
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28.07.2020 11:37 Відповісти
Об этом же и речь.
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28.07.2020 11:39 Відповісти
а вони гадали, що їх переправляють працювати айтішніками
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28.07.2020 11:14 Відповісти
Одружитись хотів?
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28.07.2020 11:14 Відповісти
на всіх одразу ?
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28.07.2020 11:37 Відповісти
Хто його зна... Може він мусульманин?)
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28.07.2020 12:06 Відповісти
Так мусульманин не може одружуватись просто так.
На кожну дружину та майбутніх дітей має вистачити фінансів.
За це відповідає чоловік.
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28.07.2020 12:18 Відповісти
ну какая эксплуатация, шо за бред?
бизнес - как и казино.. все добровольно...
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28.07.2020 11:19 Відповісти
В мешках перевозил? В бессознательом состоянии?
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28.07.2020 11:19 Відповісти
энто оскорбление женщин с считаю...
типа перевозили как овец в мешках...
Женщины на форуме! - что скажите...?
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28.07.2020 11:25 Відповісти
Не, если так, то как раз не оскорбление.
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28.07.2020 11:27 Відповісти
в багажнике
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28.07.2020 11:54 Відповісти
Женщины мычали, пряли ушами и активно обмахивались хвостами от мух.
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28.07.2020 16:44 Відповісти
Я так понимаю, целомудренные девы не очень-то и сопротивлялись?
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28.07.2020 11:28 Відповісти
А де власне самі "женщіни"?)
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28.07.2020 11:39 Відповісти
Жертв, особливо торгівлі людьми заборонено фотографувати.
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28.07.2020 11:54 Відповісти
та легализуйте вы уже бордели, поставьте кассовые аппараты как во всех нормальных странах, хватит кормить мусаров
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28.07.2020 11:40 Відповісти
Причому тут борделі? Легалізація пересадки органів не передбачає узаконення чорної трансплантології.
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28.07.2020 11:57 Відповісти
И план на выполнение работ.
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28.07.2020 13:47 Відповісти
якщо ***** не схоче, то кобель не скоче.. (с)
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28.07.2020 11:50 Відповісти
Всіх гвалтівників звільнити - вони нвинні? Може і РФ не нападала на Україну, і військової агресії не було?
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28.07.2020 11:55 Відповісти
заява про згвалтування есть?
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28.07.2020 12:09 Відповісти
эти фото можно выпускать под любым заголовком, начиная с "попался на взятке..." и кончая "пойман маньяк-педофил...."
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28.07.2020 12:47 Відповісти
А что будет в ходе разбирательства в суде по этому делу трем мешкам с говном "в возрасте от 24 до 37 лет". Они были с паспортами и вменяемые? А то же эти мешки с говном за равноправие долго боролись. Или оне "жертвы АбмАна"? Ой, Вы говорите, что они люди? Так они "невиноватые"?
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28.07.2020 13:09 Відповісти
Москаля-сутера на палю,а проституцію давно пора легалізувати,щоб повії не платили за дах мусорам та їншій наволочі.
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28.07.2020 14:03 Відповісти
Та хай би пропустили.
Після того як цих дурних баб "російський світ" відідрав би в усі дірки вони б його довго цуралися )))
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28.07.2020 16:31 Відповісти
 
 