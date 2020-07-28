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Унаслідок зливи на Херсонщині підтоплено кілька десятків будинків, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Унаслідок вчорашньої негоди в Генічеському районі Херсонщини сталося підтоплення будинків жителів с. Сокологірне. Зараз на місці чергують працівники районного відділу поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Херсонської області.

Унаслідок сильного дощу рівень води на вулицях населеного пункту сягнув близько 30 см. Вода пішла на подвір’я домоволодінь місцевих мешканців і підтопила кілька десятків будинків, у яких проживають понад 150 осіб.

Невідкладно була створена комісія з ліквідації надзвичайних ситуацій Генічеської райдержадміністрації, до складу якої увійшли керівник районної поліції та його заступники. На місці відучора працюють 3 автопатрулі районної поліції. Правоохоронці забезпечують охорону публічного порядку, допомагають працівникам служби з надзвичайних ситуацій у викачуванні води, спостерігають за домоволодіннями для недопущення фактів мародерства, а також допомагають постраждалим перевозити речі.

За вказівкою керівництва обласного главку поліції на допомогу місцевим правоохоронцям направлені бійці роти поліції особливого призначення та працівники сусідніх підрозділів поліції.

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Унаслідок зливи на Херсонщині підтоплено кілька десятків будинків, - Нацполіція 01
Унаслідок зливи на Херсонщині підтоплено кілька десятків будинків, - Нацполіція 02
Унаслідок зливи на Херсонщині підтоплено кілька десятків будинків, - Нацполіція 03
Унаслідок зливи на Херсонщині підтоплено кілька десятків будинків, - Нацполіція 04
Унаслідок зливи на Херсонщині підтоплено кілька десятків будинків, - Нацполіція 05

Автор: 

негода (760) Нацполіція (15270) Херсонська область (5874)


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Повезло а у нас в Николаеве хоть бы капнуло ...
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28.07.2020 13:52 Відповісти
Сейчас надо усиленно запруды ставить на херсонщине что бы в Крым не перетекало.
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28.07.2020 13:56 Відповісти
А в якій області о.Бірючий?
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28.07.2020 14:04 Відповісти
Кусок в Запорожской, кусок в Херсонской
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28.07.2020 14:12 Відповісти
Бирючий полностью в Херсонской) А вот Федотова коса, которая с севера примыкает к Бирючему, действительно часть в Херсонской, а другая в Запорожской)
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28.07.2020 14:38 Відповісти
В ней, родимой, в ней) По рассказам очевидцев, бубочкин кортеж вертолетов где то тем маршрутом с Херсона и обратно, на Бирючий летал))) Это где то 50 км от северного берега Сиваша) А две "восьмерки" прикрывали летя от Геническа и над Сивашем)
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28.07.2020 14:47 Відповісти
Такий кіпіш, щоб пожерти шашлика наодинці!
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28.07.2020 15:16 Відповісти
 
 