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Побиття жінки в центрі Дніпра: зловмисника затримано, постраждала в лікарні, - поліція. ФОТО

Поліцейські Шевченківського відділення поліції затримали чоловіка, який побив жінку на Європейській площі м.Дніпро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Інцидент, який зняли перехожі і виклали в інтернет, стався близько 9 ранку 28 липня.

Постраждалу жінку з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню м. Дніпра. Зараз вона дає свідчення поліцейським. Кривдником виявився її співмешканець 1988 року народження.

Зазначений факт зареєстровано в журналі єдиного обліку. Найближчим часом буде ухвалено рішення про правову кваліфікацію події.

Заступник глави МВС Антон Геращенко на сторінці в мережі Facebook повідомив: "Виродка, який по-звірячому побив дівчину в Дніпрі, затримано поліцією. Йому 32 роки, і я хочу вірити в те, що найближчі роки три, до свого 35-річчя, він проведе в місцях позбавлення волі".

За словами Геращенка, у дівчини тяжкий струс мозку і можливі ускладнення.

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Побиття жінки в центрі Дніпра: зловмисника затримано, постраждала в лікарні, - поліція 01
Фото: сайт поліції

Побиття жінки в центрі Дніпра: зловмисника затримано, постраждала в лікарні, - поліція 02
Побиття жінки в центрі Дніпра: зловмисника затримано, постраждала в лікарні, - поліція 03

Автор: 

Дніпро (3298) жінки (632) побиття (954)


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Топ коментарі
+24
Вид животного - абибас обыкновеный.
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28.07.2020 14:09 Відповісти
+23
Ну так она на него заяву не напишет ... бьёт значит любит ,обычное дело ,по стакану вмажут и мир,дружба ,жвачка ...
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28.07.2020 14:02 Відповісти
+21
>Обидчиком оказался ее сожитель 1988 года рождения.Как и ожидалось
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28.07.2020 13:58 Відповісти
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получит возможность отточить свои *бойцовские* навыки на зоне на параше....
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28.07.2020 13:58 Відповісти
Треба їх вішати, навіщо їх годувати?
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28.07.2020 14:11 Відповісти
не певен що там годують...
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28.07.2020 17:46 Відповісти
Повiрте, годують..
та й харчуються вони набагато краще нiж пенсiонеры із 2000 грн пенсії
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28.07.2020 21:28 Відповісти
Женщины, уважайте себя, не живите с психопатами и садистами, не рожайте от них таких же психопатов. Эта женщина осталась живой по счастливой случайности, потому что на улице избита. Неужели у некоторых пропал рефлекс самовыживания? Или жизнь не дорога? Ужас.
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29.07.2020 13:28 Відповісти
Та какие там навыки?! Выйдет "подруга" из больницы и заберет заявление,и все "навыки"
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28.07.2020 14:36 Відповісти
Не поможет. Это не семейное дело, по закону должен сесть. В зависимости от последствий.
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29.07.2020 13:06 Відповісти
>Обидчиком оказался ее сожитель 1988 года рождения.Как и ожидалось
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28.07.2020 13:58 Відповісти
І рогоносець погнав по копаному !!!)))
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28.07.2020 14:09 Відповісти
Чудовий привід застосувати той європейський закон про насильство в сім'ї.
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28.07.2020 14:01 Відповісти
Можливо ,йому роги на мозок тиснути почали !!)))
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28.07.2020 14:11 Відповісти
Не вийде... факта сім'ї - немає. Тільки ********* і наслідки по травмам...
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28.07.2020 14:52 Відповісти
Одним словом, сяде.
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28.07.2020 14:57 Відповісти
Не факт !!))
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28.07.2020 15:13 Відповісти
Милые бранятся, только тешатся.
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28.07.2020 14:01 Відповісти
Якщо б"є-значит любить !!))
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28.07.2020 14:12 Відповісти
100%
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28.07.2020 14:37 Відповісти
Ну так она на него заяву не напишет ... бьёт значит любит ,обычное дело ,по стакану вмажут и мир,дружба ,жвачка ...
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28.07.2020 14:02 Відповісти
Треба змінювати законодавство, бо побутове насильство зашкалює і є похідною до інших правопорушень
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28.07.2020 22:23 Відповісти
Если по закону, заява не нужна.
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29.07.2020 13:07 Відповісти
Любоff
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29.07.2020 13:38 Відповісти
вот этот хер..
Избиение женщины в центре Днепра: злоумышленник задержан, пострадавшая в больнице, - полиция - Цензор.НЕТ 3514
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28.07.2020 14:03 Відповісти
хмырь
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28.07.2020 14:04 Відповісти
Вид животного - абибас обыкновеный.
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28.07.2020 14:09 Відповісти
Мабуть, фанат Потапа - новоспеченого Засл. артиста України - і його "Пиришек-пупиришек".
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28.07.2020 14:24 Відповісти
летом в зимней кепке и чёрных штанах... последний писк быдломолды
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28.07.2020 14:11 Відповісти
быдломода - это в трусах в общественных местах и транспорте
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28.07.2020 16:50 Відповісти
и почему всё жлобьё так любит одеваться в "адидас" ? меня это компрометиррует...
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28.07.2020 14:16 Відповісти
Кто ходит в фирме Адидас,тому любая баба даст !!)))
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28.07.2020 15:07 Відповісти
наверное его баба это проигнорировала )))
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28.07.2020 15:14 Відповісти
З ким?? З сусідом і неодноразово !!))
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28.07.2020 15:19 Відповісти
Перепрошую, але з ним на одному гектарі нужду справити гидко. У кожного, звичайно свій смак.
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28.07.2020 14:28 Відповісти
Какое все таки одухотворённые , интеллигентное и высокоинтеллектуальное лицо у этого цвета нации из Днепра ...
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28.07.2020 15:16 Відповісти
Дніпро занадто великий, щоб його можна було визначати по якомусь одному обличчю
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28.07.2020 15:32 Відповісти
ипло кацапское зебильное...
подруги ряху засвети - чтобы определить по роже - заберёт или нет заявление...
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28.07.2020 15:21 Відповісти
То так, цікаво подивитись на писок цієї Дульсінеї !!))
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28.07.2020 15:23 Відповісти
см. ниже...
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28.07.2020 15:27 Відповісти
Побиття жінки в центрі Дніпра: зловмисника затримано, постраждала в лікарні, - поліція - Цензор.НЕТ 7612

Побиття жінки в центрі Дніпра: зловмисника затримано, постраждала в лікарні, - поліція - Цензор.НЕТ 8726
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28.07.2020 15:26 Відповісти
люди высветили и подругу - она того же вида - "кацапы обыкновенные, вонючие".
Так что заяву заберёт и будут жить дальше в "любви и согласии".Побиття жінки в центрі Дніпра: зловмисника затримано, постраждала в лікарні, - поліція - Цензор.НЕТ 1017
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28.07.2020 15:26 Відповісти
Ніфертіті з Клєопатрою в одній склянці !!)))
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28.07.2020 15:30 Відповісти
Пол страны дебилов в пластиковых трениках или шортах и бейсболках за пять гривень. Мозгов - ноль, могут только матюкаться и что-то мычать в дешевый мобилы. Чернобыль стал на мозги действовать? И детки такие же растут у этих дегенератов.
Третьякова в чем-то была права?
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28.07.2020 15:43 Відповісти
Бйот, значіт любіт.
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28.07.2020 14:04 Відповісти
Однозначно,з огляду на те як влупив,то дуже палко кохає !!!))
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28.07.2020 14:14 Відповісти
Слава новым полицейским Украины !!!
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28.07.2020 14:08 Відповісти
І особисто Фейсбукичу,славнозвісному борцю з терористами !!))
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28.07.2020 15:22 Відповісти
"ізбіл на Європєйской площаді"...
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28.07.2020 14:10 Відповісти
Не переживайте, это такая традиция в Днепре, бить сожительниц на центральной площади.
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28.07.2020 14:11 Відповісти
Рожа бидльчья, земеля "янелоха".
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28.07.2020 14:11 Відповісти
Это какой-то сексизм! Когда мужчин бьют, то такой шум не поднимают! Это дискриминация мужчин по половому признаку!
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28.07.2020 14:11 Відповісти
Як не дивно, але так воно і є !!))
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28.07.2020 14:15 Відповісти
може в них виникла суперечка з приводу деяких положень "Етики" Макіавеллі
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28.07.2020 14:11 Відповісти
Я думаю, они не сошлись во взглядах на сильные и слабые стороны Тенсианской модели экономики.
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28.07.2020 14:14 Відповісти
что еще за тейнсианская модель?
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28.07.2020 14:24 Відповісти
Кейнсианская
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28.07.2020 14:33 Відповісти
Это была ирония, по аналогии с анекдотом про Фефелеву башню.
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28.07.2020 14:58 Відповісти
А что за башня?..
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28.07.2020 15:23 Відповісти
Маргиналы ее еще называют Эльфива башня Они думают что там эльфы живут
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28.07.2020 15:51 Відповісти
Побиття жінки в центрі Дніпра: зловмисника затримано, постраждала в лікарні, - поліція - Цензор.НЕТ 6591Ага, живуть.
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28.07.2020 19:03 Відповісти
Ну, если уж по букве- то кейсианская.😁. По фамилии основоположника- Кейси.
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29.07.2020 13:14 Відповісти
это, если дамочка заяву накатает.
А если нет, то и "решать" нечего.
Помнится, в бытность студентом, в нашей общаге, пятикурсник, кажется, ливанец, вытаскивал сожительницу за волосы в коридор и лупил нунчаками. Крик был слышен на всех пяти этажах.
Когда ребята вступились, она на них набросилась с кулаками, мол, не трогайте его, я его люблю.
Так что, неисповедимы пути господни...
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28.07.2020 14:14 Відповісти
- Только у меня такой самец, с нунчаками! Ах! Ах! Какой мужчина! (с)
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28.07.2020 14:36 Відповісти
Судя по всему, заява уже не обязательна. Есть видео и информация в СМИ. Для возбуждения дела- достаточно. Но, если она за него заступаться начнёт, то - да. Могут прекратить.
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29.07.2020 13:17 Відповісти
Пора трудовые батальоны вводить, а не платные камеры..
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28.07.2020 14:20 Відповісти
Це вже було!! Хімія називалось !!))
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28.07.2020 14:23 Відповісти
Любовь, фигли...
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28.07.2020 14:24 Відповісти
Вот эта битая:Побиття жінки в центрі Дніпра: зловмисника затримано, постраждала в лікарні, - поліція - Цензор.НЕТ 4604Побиття жінки в центрі Дніпра: зловмисника затримано, постраждала в лікарні, - поліція - Цензор.НЕТ 6998
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28.07.2020 14:25 Відповісти
Ах! Какая женщина! Какая женщина!
Мне б такую!
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28.07.2020 14:27 Відповісти
Стесняюсь спросить - в качестве груши?
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28.07.2020 15:00 Відповісти
штаны его многое говорят...о нём.
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28.07.2020 14:34 Відповісти
слананая парочка голубков...
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28.07.2020 14:38 Відповісти
Только недавно наблюдал похожую ситуацию:
ехала такая поддатая биче-пара по тротуару на хорошем электробайке (!).
Она чего-то варнякает на него, он останавливается, замахивается как Тор на Таноса, но отвешивает всего пару несильных лещей. Садится, снова едут. Та снова варнякает.
Снова остановка. Лупит сильнее. "Прынцесса" снова варнякает, и ситуация повторяется с остановками через каждые метров пять. Ну, отношения у них...

Я, проходя мимо, все-таки как-то не заступился, дальше пошел

Вокруг были дамочки с испепеляющими взглядами.
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28.07.2020 14:44 Відповісти
хорошо, что нашли животное.
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28.07.2020 14:48 Відповісти
задержала не полиция, а работники комунального прадприятия и передали полицейским
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28.07.2020 14:49 Відповісти
Поліціі нема коли,вони новий сценарій теракта вивчают!!)))
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28.07.2020 15:09 Відповісти
Реально мы живем в русском мире.
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28.07.2020 14:59 Відповісти
а я про что говорю 73% ментально в "русском мире". Их нельзя пускать в Европу.
но за это тут банят.
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28.07.2020 15:01 Відповісти
Спадщина від богатовікової асиміляціі українців московітами !!))
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28.07.2020 15:11 Відповісти
дело даже не в ассимиляции. Краснозадые десятилетиями играли на низших инстинктах народа, в результате выросли поколения быдла.
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28.07.2020 15:14 Відповісти
Асиміляція дуже вплинула на ментальність українців і не в кращий бік !!))
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28.07.2020 15:26 Відповісти
Точно. Инфантилизм и безответственность. Все решает дядя, барин, царь, кто угодно, но я тут не при чем. Моя хата с краю.
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28.07.2020 15:19 Відповісти
Добре, що я ніколи не голосував за російського шпигуна Порошенка. Тепер мені не соромно навіть здохнути
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28.07.2020 15:26 Відповісти
"...бьёт, значит любит..." - типове кацапське прислів'я.
Нормальні українці жінок і старих не б'ють.
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28.07.2020 15:21 Відповісти
Побиття жінки в центрі Дніпра: зловмисника затримано, постраждала в лікарні, - поліція - Цензор.НЕТ 2872
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28.07.2020 15:31 Відповісти
Щиро,по-русски !!))
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28.07.2020 15:36 Відповісти
Всё равно жалко.....

Побиття жінки в центрі Дніпра: зловмисника затримано, постраждала в лікарні, - поліція - Цензор.НЕТ 2101
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28.07.2020 16:08 Відповісти
синька зло,курите кальяны)
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28.07.2020 16:39 Відповісти
уровень украинской журналистики-лицо жертвы крупным планом....лицо урода замылено....
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28.07.2020 22:09 Відповісти
 
 