Побиття жінки в центрі Дніпра: зловмисника затримано, постраждала в лікарні, - поліція. ФОТО
Поліцейські Шевченківського відділення поліції затримали чоловіка, який побив жінку на Європейській площі м.Дніпро.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
Інцидент, який зняли перехожі і виклали в інтернет, стався близько 9 ранку 28 липня.
Постраждалу жінку з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню м. Дніпра. Зараз вона дає свідчення поліцейським. Кривдником виявився її співмешканець 1988 року народження.
Зазначений факт зареєстровано в журналі єдиного обліку. Найближчим часом буде ухвалено рішення про правову кваліфікацію події.
Заступник глави МВС Антон Геращенко на сторінці в мережі Facebook повідомив: "Виродка, який по-звірячому побив дівчину в Дніпрі, затримано поліцією. Йому 32 роки, і я хочу вірити в те, що найближчі роки три, до свого 35-річчя, він проведе в місцях позбавлення волі".
За словами Геращенка, у дівчини тяжкий струс мозку і можливі ускладнення.
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та й харчуються вони набагато краще нiж пенсiонеры із 2000 грн пенсії
подруги ряху засвети - чтобы определить по роже - заберёт или нет заявление...
Так что заяву заберёт и будут жить дальше в "любви и согласии".
Третьякова в чем-то была права?
А если нет, то и "решать" нечего.
Помнится, в бытность студентом, в нашей общаге, пятикурсник, кажется, ливанец, вытаскивал сожительницу за волосы в коридор и лупил нунчаками. Крик был слышен на всех пяти этажах.
Когда ребята вступились, она на них набросилась с кулаками, мол, не трогайте его, я его люблю.
Так что, неисповедимы пути господни...
Мне б такую!
ехала такая поддатая биче-пара по тротуару на хорошем электробайке (!).
Она чего-то варнякает на него, он останавливается, замахивается как Тор на Таноса, но отвешивает всего пару несильных лещей. Садится, снова едут. Та снова варнякает.
Снова остановка. Лупит сильнее. "Прынцесса" снова варнякает, и ситуация повторяется с остановками через каждые метров пять. Ну, отношения у них...
Я, проходя мимо, все-таки как-то не заступился, дальше пошел
Вокруг были дамочки с испепеляющими взглядами.
но за это тут банят.
Нормальні українці жінок і старих не б'ють.