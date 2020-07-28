Правоохоронці затримали чоловіка, який продавав за $10 тис. місце на напівзакритому кладовищі Києва. ФОТО

Місце на напівзакритому кладовищі в Деснянському районі Києва намагалися продати за 10 тис. доларів. Правоохоронці затримали ділка і повідомили йому про підозру за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, підозрюваний, використовуючи особисті зв’язки, пообіцяв громадянину, у якого померла родичка, вплинути на службових осіб комунального підприємства з метою отримання дозволу на її поховання на території напівзакритого кладовища, розташованого у Деснянському районі Києва.

За такі послуги він вимагав 10 тис. доларів США.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення цього злочину.

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