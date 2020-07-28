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Правоохоронці затримали чоловіка, який продавав за $10 тис. місце на напівзакритому кладовищі Києва. ФОТО

Місце на напівзакритому кладовищі в Деснянському районі Києва намагалися продати за 10 тис. доларів. Правоохоронці затримали ділка і повідомили йому про підозру за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, підозрюваний, використовуючи особисті зв’язки, пообіцяв громадянину, у якого померла родичка, вплинути на службових осіб комунального підприємства з метою отримання дозволу на її поховання на території напівзакритого кладовища, розташованого у Деснянському районі Києва.

За такі послуги він вимагав 10 тис. доларів США.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення цього злочину.

Правоохоронці затримали чоловіка, який продавав за $10 тис. місце на напівзакритому кладовищі Києва 01

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Автор: 

хабар (4732) цвинтар (199) Офіс Генпрокурора (3276)


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Топ коментарі
+7
Серьёзно, СБУ ловит тех кто места на кладбище продает ? Деградация государства, по другому и не скажешь.
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28.07.2020 15:53 Відповісти
+5
ЗашаКАЛадився..🤗
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28.07.2020 15:44 Відповісти
+3
дорого нынче умирать.....
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28.07.2020 15:40 Відповісти
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дорого нынче умирать.....
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28.07.2020 15:40 Відповісти
Раньше он продал место на закрытом кладбище под склеп Порошенко и был за это награжден орденом Мужества.
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28.07.2020 15:40 Відповісти
Скажи Зебилы способны хер Пороха в своей заднице отыскать... без фонарика даже?)
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28.07.2020 16:03 Відповісти
Вряд ли даже с фонарем можно найти то, что постоянно у тебя во рту.
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28.07.2020 19:32 Відповісти
Ну и расценки.
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28.07.2020 15:41 Відповісти
Форум умирает. Ни в одной теме нет комментариев, количество которых было бы трёхзначной цифрой.
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28.07.2020 15:41 Відповісти
ЗашаКАЛадився..🤗
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28.07.2020 15:44 Відповісти
Засахарился.... а у людей диабет и аллергия на сладкое.
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28.07.2020 17:12 Відповісти
Перспектива опинитись в компанії платних тролів з ботоферми Порошенка нікого не надихає
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28.07.2020 15:52 Відповісти
ТОчно! С зебилами просто стал брезговать общаться.
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28.07.2020 16:09 Відповісти
Да их вообще тут мало осталось. Что они могут нам сказать ? Успехов-то у фюрера никаких нет, кроме дурантина, ежедневных похорон солдат и офицеров ВСУ, и двузначной безработицы.
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28.07.2020 16:10 Відповісти
A может всё проще ? Порохоботы перестали надеяться что с вами (да-да, лично с вами, и вам подобными) разговаривать есть какой-то смысл - вы ничего не понимаете и не поймёте.
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28.07.2020 16:08 Відповісти
Тобто людям запатили за роботу, вони взяли гроші і сказали, що "вони припинили сподіватись, що цю работу виконувати є якийсь сенс", і все?
__________________
Без продажних мародерів Порошенка сайт був би не сайт))
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28.07.2020 17:31 Відповісти
Зефилититков все меньше. Да и остались только самые тупые,искренне любящие ходить на хутина
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28.07.2020 16:27 Відповісти
Злоупотребление влиянием??? За это не срок, а орден наши прецеденты раздают...
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28.07.2020 15:43 Відповісти
"на полузакрытом кладбище" - это "приоткрытое" кладбище?
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28.07.2020 15:48 Відповісти
Для покійників з впливовою ріднею на яку ч. 3 ст. 369-2 КК України не поширюється...
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29.07.2020 14:28 Відповісти
Серьёзно, СБУ ловит тех кто места на кладбище продает ? Деградация государства, по другому и не скажешь.
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28.07.2020 15:53 Відповісти
За что, посреднические услуги не запрещены.
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28.07.2020 15:59 Відповісти
Ой! Прикоснулись.....или проснулись ? В Харькове куча "закрытых" 30-40 лет назад кладбищ .где хоронят каждый день. А какие памятники ставят заслуженным цыганам ,криминальным авторитетам и просто хапугам??
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28.07.2020 16:19 Відповісти
По данным следствия, подозреваемый, используя личные связи с братьями Ермаками
обещал отправить на тот свет всех желающих
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28.07.2020 16:24 Відповісти
Хм... полузакрытое? Это всё равно что полуоткрытое.... А чего кипиш? СБУ контролирует продажу мест на кладбищах? Звоните Баканову у него все расценки и тарифы!
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28.07.2020 17:11 Відповісти
Интересно тогда сколько на Байковом , если на таком 10 тыс
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28.07.2020 20:07 Відповісти
Полузакрытое? Это как?? Туда можно зайти, а выйти - нельзя?
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28.07.2020 21:36 Відповісти
 
 