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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Унаслідок обстрілу найманців РФ на Донбасі поранено мирного мешканця, - директор "Схід-SOS" Реуцький. ФОТО

Унаслідок обстрілу найманців РФ 27 липня в Мар'їнці Донецької області постраждав мирний мешканець.

Про це повідомив у Facebook директор благодійного фонду "Схід-SOS" Костянтин Реуцький, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, чоловік зазнав поранення, коли працював уранці з матір'ю на городі.

Унаслідок обстрілу найманців РФ на Донбасі поранено мирного мешканця, - директор Схід-SOS Реуцький 01

Імовірно, йому в руку влучив осколок підствольної гранати.

"Їх обстріляли з боку позицій НЗФ у непідконтрольних Трудовських - спочатку зі стрілецької зброї, а потім поруч із ними пролунав вибух. Інцидент стався через 12 годин після проголошення всеосяжного безстрокового перемир'я", - розповів Реуцький.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли позиції українських воїнів біля Шумів, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (29105) Донбас (22357) Мар’їнка (622) операція Об’єднаних сил (6725) Рєуцький Костянтин (14)


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Топ коментарі
+26
а это уже считается нарушением режима прекращения огня или ещё нет?
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28.07.2020 16:00 Відповісти
+23
Ну шо, ***@комадувач, как оно, "перемирие"? Тут тебе не менделей шпилить, тут серьезнее. И да, ты таки лох.
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28.07.2020 16:00 Відповісти
+17
Тихо , зеля расстроится .
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28.07.2020 16:04 Відповісти
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а это уже считается нарушением режима прекращения огня или ещё нет?
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28.07.2020 16:00 Відповісти
Тихо , зеля расстроится .
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28.07.2020 16:04 Відповісти
Наші вогнем відповіли? Ні? Тоді Зєля не розчарується.
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28.07.2020 17:09 Відповісти
Нет , нужно подождать пока кого нибудь не убьют .... )))))
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28.07.2020 16:05 Відповісти
нет .. кацапы это делают не специально .. просто тренировались .
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28.07.2020 16:06 Відповісти
Нууу, дивлячись з якої сторони дивитись. Якщо з місця перебування зе- то це не порушення, а якщо з боку пораненого цивіла- то таки так. Але якщо порівняти їх, то хто такий цивіл проти зе? Маленький миш, ой вибачте, крис.
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28.07.2020 16:06 Відповісти
Не.Мужик сам виноват.Он провоцировал,по всей видимости,и хотел сорвать хрупкий мир,работая в огороде лопатой запрещенного калибра.
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28.07.2020 16:41 Відповісти
Это не системный обстрел. Так заявили в АПУ. Что-то новенькое в военном деле.
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28.07.2020 16:49 Відповісти
Поранення в руку не дозволяє нам говорити про системні обстріли,зелбуїн!!!
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28.07.2020 19:41 Відповісти
Ну шо, ***@комадувач, как оно, "перемирие"? Тут тебе не менделей шпилить, тут серьезнее. И да, ты таки лох.
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28.07.2020 16:00 Відповісти
ну, а точнее - лошара!
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28.07.2020 22:46 Відповісти
Необходим запрет на такие сообщения, https://censor.net/news/3210496/rejim_polnoyi_tishiny_ne_zapreschaet_ukrainskim_voennym_otvechat_na_narusheniya_i_provokatsii_reznikov/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74291244.
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28.07.2020 16:01 Відповісти
Що за херню ви пишете? Ніхто вже другу добу не стріляє. Сам Найвеличніший сказав.
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28.07.2020 16:04 Відповісти
В результате обстрела наемников РФ на Донбассе ранен мирный житель, - директор "Восток-SOS" Реуцкий - Цензор.НЕТ 286
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28.07.2020 16:05 Відповісти
пшелнах, козломордый
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28.07.2020 16:17 Відповісти
Окончание перемирия - в разы большие потери . Для кого перемирие ? Ватным обезьянам дают передышку , чтобы они укрепили свои позиции .
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28.07.2020 16:11 Відповісти
- Эта падстава!
Хрипел Янелох.....
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28.07.2020 16:11 Відповісти
Настала пора просити Ердогана ввести війська в лугандонію
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28.07.2020 16:29 Відповісти
Мужик в одежде с таким сочетанием цвета работает на огороде - у скрепных орков сработал рефлекс, как у собачки Павлова.
Заключать перемирие, сразу после подлейшего случая убийства наших героев - это очередной плевок в сторону армии и Украины.
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28.07.2020 16:28 Відповісти
та ну... одиночное ранение не считается )))
раненный же может дули крутить? ну? значит - не считается )))
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28.07.2020 16:31 Відповісти
Ну что, ЗЕленый говноед и говнокомандующая гнида, доволен результатами? Уходи, падаль сам по-хорошему, а то скоро за тобой придут.
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28.07.2020 16:31 Відповісти
та ТРУДОВСКИЕ этот район Донецка называется...
" в неподконтрольном Трудовском"...длб бл...
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28.07.2020 17:20 Відповісти
Район Донецка называется Петровский, а на краю этого района посёлок, в народе - Трудовской, официальное название - посёлок шахты "Трудовская". И он таки да - неподконтрольный ... в силу неподконтрольности Донецка вообще и Петровского района в частности
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28.07.2020 19:20 Відповісти
це вже перемир'я чи ще ні ?
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28.07.2020 17:27 Відповісти
А как же всеобьемлющее перемирие
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28.07.2020 18:07 Відповісти
Ой, да сколько там той Марьинки!? А остальное всё - объемляет же ...
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28.07.2020 19:27 Відповісти
Это не системное нарушение, незачетно, так зелена жаба сказала
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28.07.2020 18:17 Відповісти
 
 