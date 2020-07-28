Унаслідок обстрілу найманців РФ на Донбасі поранено мирного мешканця, - директор "Схід-SOS" Реуцький. ФОТО
Унаслідок обстрілу найманців РФ 27 липня в Мар'їнці Донецької області постраждав мирний мешканець.
Про це повідомив у Facebook директор благодійного фонду "Схід-SOS" Костянтин Реуцький, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, чоловік зазнав поранення, коли працював уранці з матір'ю на городі.
Імовірно, йому в руку влучив осколок підствольної гранати.
"Їх обстріляли з боку позицій НЗФ у непідконтрольних Трудовських - спочатку зі стрілецької зброї, а потім поруч із ними пролунав вибух. Інцидент стався через 12 годин після проголошення всеосяжного безстрокового перемир'я", - розповів Реуцький.
Топ коментарі
+26 des_104
показати весь коментар28.07.2020 16:00 Відповісти Посилання
+23 ggl chrm
показати весь коментар28.07.2020 16:00 Відповісти Посилання
+17 Envoy
показати весь коментар28.07.2020 16:04 Відповісти Посилання
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Хрипел Янелох.....
Заключать перемирие, сразу после подлейшего случая убийства наших героев - это очередной плевок в сторону армии и Украины.
раненный же может дули крутить? ну? значит - не считается )))
" в неподконтрольном Трудовском"...длб бл...