Унаслідок обстрілу найманців РФ на Донбасі поранено мирного мешканця, - директор "Схід-SOS" Реуцький. ФОТО

Унаслідок обстрілу найманців РФ 27 липня в Мар'їнці Донецької області постраждав мирний мешканець.

Про це повідомив у Facebook директор благодійного фонду "Схід-SOS" Костянтин Реуцький, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, чоловік зазнав поранення, коли працював уранці з матір'ю на городі.

Імовірно, йому в руку влучив осколок підствольної гранати.

"Їх обстріляли з боку позицій НЗФ у непідконтрольних Трудовських - спочатку зі стрілецької зброї, а потім поруч із ними пролунав вибух. Інцидент стався через 12 годин після проголошення всеосяжного безстрокового перемир'я", - розповів Реуцький.

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