Внаслідок зіткнення з вантажівкою на столичному Наддніпрянському шосе загинув водій легковика, - ДСНС. ФОТО

На Наддніпрянському шосе в Києві сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув водій легкового автомобіля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

28 липня о 14:51 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про те, що на Наддніпрянському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як виявилося, внаслідок зіткнення легкового автомобіля "Toyota" і вантажівки "DAF" загинув водій легковика, тіло якого було заблоковане між панеллю приладів і сидінням.

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували загиблого з понівеченого автомобіля та змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини, тим самим запобігши вибуху.

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До ліквідації наслідків аварії било залучено 7 рятувальників та 2 одиниці техніки.

Обставинами ДТП займатимуться правоохоронні органи.