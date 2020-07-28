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Новини Фото ДТП
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Внаслідок зіткнення з вантажівкою на столичному Наддніпрянському шосе загинув водій легковика, - ДСНС. ФОТО

На Наддніпрянському шосе в Києві сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув водій легкового автомобіля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

28 липня о 14:51 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про те, що на Наддніпрянському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як виявилося, внаслідок зіткнення легкового автомобіля "Toyota" і вантажівки "DAF" загинув водій легковика, тіло якого було заблоковане між панеллю приладів і сидінням.

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували загиблого з понівеченого автомобіля та змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини, тим самим запобігши вибуху.

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До ліквідації наслідків аварії било залучено 7 рятувальників та 2 одиниці техніки.

Обставинами ДТП займатимуться правоохоронні органи.

Внаслідок зіткнення з вантажівкою на столичному Наддніпрянському шосе загинув водій легковика, - ДСНС 01

Внаслідок зіткнення з вантажівкою на столичному Наддніпрянському шосе загинув водій легковика, - ДСНС 02

Автор: 

ДТП (4481) Київ (19643) смерть (6777) ДСНС (5150)


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Який жах, миттєва смерть, шкода мужика, видно не бідував.
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28.07.2020 17:20 Відповісти
Судя по фото, он въехал в заднюю часть фуры.
Это было не лобовое столкновение.
Либо превысил скорость, либо "шашечник".
Таких жалеть нет смысла - сами они выбирают себе судьбу.
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28.07.2020 18:49 Відповісти
Ось так думаєш, що їдеш в танці з кенгурятніком на джипі, а на швидкості 80 км на годину будь-яке авто перетворюється на картон. Не забувайте це, це несправжня беспека, коли у вас ******* іномарка, грає релаксуюча музика, а стрілка лягає за 140...
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28.07.2020 17:24 Відповісти
В спам, животное.
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28.07.2020 17:45 Відповісти
уходишь ты без вопросов.
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28.07.2020 18:04 Відповісти
Царство небесное водиле, соболезнование родным и близким.
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28.07.2020 18:45 Відповісти
А кенгурятники разве не запрещены с цивилизованных странах, кроме Африки? Это же тяжелейшие травмы для пешехода, чтобы сохранить свой радиатор... Поэтому отношение водилы тойоты к остальным видно из его кенгурятника - но не повезло, не выдержал кенгурятник удара...
Бог не теля...
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28.07.2020 19:27 Відповісти
 
 