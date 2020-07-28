Внаслідок зіткнення з вантажівкою на столичному Наддніпрянському шосе загинув водій легковика, - ДСНС. ФОТО
На Наддніпрянському шосе в Києві сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув водій легкового автомобіля.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
28 липня о 14:51 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про те, що на Наддніпрянському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода.
Як виявилося, внаслідок зіткнення легкового автомобіля "Toyota" і вантажівки "DAF" загинув водій легковика, тіло якого було заблоковане між панеллю приладів і сидінням.
Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували загиблого з понівеченого автомобіля та змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини, тим самим запобігши вибуху.
До ліквідації наслідків аварії било залучено 7 рятувальників та 2 одиниці техніки.
Обставинами ДТП займатимуться правоохоронні органи.
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Это было не лобовое столкновение.
Либо превысил скорость, либо "шашечник".
Таких жалеть нет смысла - сами они выбирают себе судьбу.
Бог не теля...