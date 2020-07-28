Димова шашка українського виробництва пройшла держвипробування і замінить у ЗСУ радянські аналоги. ВІДЕО+ФОТО

На одному з полігонів Міністерства оборони України на Львівщині пройшли державні випробування вітчизняної димової шашки УДШ-У.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Такі димові шашки вкрай необхідні Збройним Силам України, оскільки є ефективними засобами маскування (на заміну старим запасам радянських УДШ). Зразок озброєнь, який раніше не виготовлявся в Україні, було розроблено фахівцями компанії "НВПП "Спаринг-Віст Центр".

За результатами державних випробувань підтверджено заявлені розробником характеристики вітчизняного піротехнічного засобу, члени Державної комісії підписали відповідний акт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Чернігівщині відбулися порівняльні випробування чотирьох бойових модулів для БМП-1. ФОТО

Випробування відбулися згідно з програмою і методикою державних випробувань дослідного зразка, що спеціально розроблені фахівцями Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України.