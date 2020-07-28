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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Димова шашка українського виробництва пройшла держвипробування і замінить у ЗСУ радянські аналоги. ВІДЕО+ФОТО

На одному з полігонів Міністерства оборони України на Львівщині пройшли державні випробування вітчизняної димової шашки УДШ-У.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Такі димові шашки вкрай необхідні Збройним Силам України, оскільки є ефективними засобами маскування (на заміну старим запасам радянських УДШ). Зразок озброєнь, який раніше не виготовлявся в Україні, було розроблено фахівцями компанії "НВПП "Спаринг-Віст Центр".

Димова шашка українського виробництва пройшла держвипробування і замінить у ЗСУ радянські аналоги 01

За результатами державних випробувань підтверджено заявлені розробником характеристики вітчизняного піротехнічного засобу, члени Державної комісії підписали відповідний акт.

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Випробування відбулися згідно з програмою і методикою державних випробувань дослідного зразка, що спеціально розроблені фахівцями Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України.

Автор: 

армія (3778) боєприпаси (2294) військово-промисловий комплекс (285) випробування (404) оборона (4822)


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Топ коментарі
+14
видно, что ты не служил.... она спасет множество жизней пехоты
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28.07.2020 17:18 Відповісти
+7
Неслуживший!Во всех армиях мира есть на вооружении дымовые шашки!Надоел уже вякать!
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28.07.2020 17:50 Відповісти
+5
А проти лазера помєха.
В реальних справах не існує дрібниць - потрібні і шкарпетки і ракети.
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28.07.2020 17:30 Відповісти
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Сколько танков и самолетов подобъет эта дымовая шашка?
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28.07.2020 17:15 Відповісти
видно, что ты не служил.... она спасет множество жизней пехоты
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28.07.2020 17:18 Відповісти
Для инфракрасных прицелов, видеонаблюдения с дронов это не помеха. Дымовая завеса это позапрошлый век.
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28.07.2020 17:23 Відповісти
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28.07.2020 17:25 Відповісти
захват цели через дым?
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28.07.2020 17:28 Відповісти
Тепловизоры 4-го поколения (Omnibus-VII,GEN III+,GEN IV,Беспленочный и Импульсный ЭОП (Filmless & Gated I2)) позволяют:
1.Видеть людей сквозь дым, пыль, туман, легкий дождь и небольшой снег.
2.Видеть людей сквозь маскировку и листву любых условиях освещения
3.Видеть дальше и больше по сравнению с другими очками и камерами ночного видения, требующими небольшое количество света для функционирования.
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28.07.2020 17:40 Відповісти
Неслуживший!Во всех армиях мира есть на вооружении дымовые шашки!Надоел уже вякать!
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28.07.2020 17:50 Відповісти
Разномасштабная техника постановки дымовых завес создавалась на случай крупной войны, в том числе с применением ядерного оружия, однако наступила эпоха локальных конфликтов, в которых форсированию рек под многокилометровыми завесами и тому подобным операциям стратегического масштаба места уже не нашлось.

Пример: Афганистан. Там дымовые завесы не применялись, от слова-вообще. так как нечего было форсировать, не было линии обороны в физическом смысле.
Дымовая завеса применяется только в масштабных учениях различных род войск для придания пущего эффекта военных действий. И все.
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28.07.2020 18:09 Відповісти
А проти лазера помєха.
В реальних справах не існує дрібниць - потрібні і шкарпетки і ракети.
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28.07.2020 17:30 Відповісти
Хочу вас огорчить тем, что инфракрасному лазеру на дым насрать.
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28.07.2020 17:43 Відповісти
А теперь докажи нам огорченным что ты не брехло про дым и инфпакрасные лазеры
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28.07.2020 17:53 Відповісти
В Google забанили ??? Вперед! Я то знаю где искать, а тебе вот потрудиться надо.
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28.07.2020 18:04 Відповісти
На звичайний дим.
Але димова шашка це пристрій який комплектується довільною сумішшю.
Розробляються аерозолі які блокують інфарчервоне випромінювання.
Шашки були і будуть потрібні
Як були і будуть потрібні танки і снаряди
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28.07.2020 18:23 Відповісти
Кроме дыма белого цвета. Остальные цвета на лазер не ввлияют. Это правда.
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28.07.2020 18:41 Відповісти
Конечно прошлый век.
Но при этом, у ВСЕХ, на вооружении, есть дымовые снаряды для артиллерии.
А в авиации и дымовые контейнеры.
Как интересно, да?
И никто от этого не отказывается.
Ах, да. У многих есть и дымовые гранаты.
Тоже НЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ.
Так, какой век на календаре?
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28.07.2020 17:46 Відповісти
Дымовая завеса применяется только в масштабных учениях различных род войск для придания пущего эффекта военных действий. И все.
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28.07.2020 18:10 Відповісти
Читай
Infrared obscurants are small aerosol particles that block infrared light, sometimes referred to as heat vision. They can be disseminated through multiple means includinggrenades, pyrotechnic devices and smoke generators.

https://www.army.mil/article/214084/new_obscurants_hold_potential_for_blocking_infrared_sensors

І не кажи того чого немає
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28.07.2020 18:24 Відповісти
Я вижу что вы не в состоянии были понять что такое Infrared obscurants are small aerosol, и из чего он состоит. И то что это только лабораторные разработки.
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28.07.2020 18:34 Відповісти
Я то зрозумів, а вам я бачу туго дочитати до кінця. Відкрию секрет дим це і є аерозоль.
В 2018 були лабораторні.
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28.07.2020 18:37 Відповісти
"If you need to make these materials on a large scale, it is possible," she said. "When you're doing research-scale work, you're working with milligram quantities, which isn't realistic when you're talking about fielding a material."
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28.07.2020 18:43 Відповісти
І? Нормальний лабораторний процес в чому проблема то? В 2018 році до речі.
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28.07.2020 18:47 Відповісти
Дымовые завесы бывают разные и могут применятся по разному. В том числе и от тепловизоров, и от радаров. Например, флотская - довольно серьёзная проблема для туповатых крылатых ракет.
Димова шашка українського виробництва пройшла держвипробування і замінить у ЗСУ радянські аналоги - Цензор.НЕТ 7944
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28.07.2020 19:07 Відповісти
Хоть одно их применение было в военных действиях? Нет. Так о чем тут говорить???
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28.07.2020 23:40 Відповісти
Было. Неоднократно.
Только Вам зачем это?
У Вас собственное и непоколебимое мнение.
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29.07.2020 08:50 Відповісти
у кого дроны с инфракрасными прицелами? Ты не друг Igor L случайно?
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28.07.2020 17:50 Відповісти
Mavic 2 Enterprise Dual.
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28.07.2020 18:23 Відповісти
а шо его испытывать - при украинских мощностях оно уже,можно сказать есть - в элементах..
тут всё дело в яйцах..
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28.07.2020 17:28 Відповісти
А где его испытывать ?
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28.07.2020 17:40 Відповісти
А что они скажут. Что не закупают испытанное новое ракетное вооружение? Сто сокращают вооружение? Или что отменили планы модернизации ракетных систем С300В1? Так хоть новым дымом похвастаются за неимением лучшего.

https://www.ukrmilitary.com/2020/07/s300v1.html
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28.07.2020 18:31 Відповісти
А Советские шашки куда?
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28.07.2020 17:26 Відповісти
продали сепарам как противотанковые мины.
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28.07.2020 17:30 Відповісти
Документы в студию!
Всем интересно.
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28.07.2020 17:48 Відповісти
Гусары, молчать!!!
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28.07.2020 17:30 Відповісти
используют.
Не переживайте.
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28.07.2020 17:47 Відповісти
спонсор шашки -госкинофонд и его фильмы из-за поребрика
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28.07.2020 18:06 Відповісти
Да *** тут надо бы объявить национальный праздник с тремя выходными днями многое хочется сказать матом ,поэтому промолчу пожалуй ...
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28.07.2020 18:17 Відповісти
Альтернатива
https://www.ukrmilitary.com/2020/07/s300v1.html
https://www.ukrmilitary.com/2020/07/totalny-sovok.html
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28.07.2020 18:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=xg1ouZ0gT4M&feature=emb_logo

Аа як вам розвод авакова і зелі,виходить тільки у нас терористи гроші дають і щей вибачаються,***** тепер до нас поїдуть заробітчани,бо такі терористи тільки в Україні добрі і багаті.Короче тема була наступна,знайшли клоуни того клоуна дали бабосів,до кінці люди були в акує бо думали реально терорист,так було задумано а потім він їх озолотив,аа як вам многоочковочка,зелбуїна.Ну правда вийшло з хепіендом і це добре,як у відосіках 95 кварталу коли вони різних зірок розігрували.Але рейтинг до нового року буде 0.
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28.07.2020 18:36 Відповісти
Можно начинать знаменитую по поговоркам "войну в Крыму - всё в дыму"
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28.07.2020 19:10 Відповісти
Я горжусь Украиной, но ЗЕ, это не президент, такой прекрасной страны, уже давно набрано голосов на отставку, а он обещал уйти и молчит, просто люди молчат, а ему насрать на людей.
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28.07.2020 20:47 Відповісти
Госиспытания прошли,а дальше..?Когда начнется серийное производство.?Уже не секрет, что провластная"зелень"урезает финансирование на оборону и ВСУ, таки ,останутся вновь с советскими дымовухами..
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29.07.2020 10:31 Відповісти
 
 