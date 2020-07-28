Димова шашка українського виробництва пройшла держвипробування і замінить у ЗСУ радянські аналоги. ВІДЕО+ФОТО
На одному з полігонів Міністерства оборони України на Львівщині пройшли державні випробування вітчизняної димової шашки УДШ-У.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
Такі димові шашки вкрай необхідні Збройним Силам України, оскільки є ефективними засобами маскування (на заміну старим запасам радянських УДШ). Зразок озброєнь, який раніше не виготовлявся в Україні, було розроблено фахівцями компанії "НВПП "Спаринг-Віст Центр".
За результатами державних випробувань підтверджено заявлені розробником характеристики вітчизняного піротехнічного засобу, члени Державної комісії підписали відповідний акт.
Випробування відбулися згідно з програмою і методикою державних випробувань дослідного зразка, що спеціально розроблені фахівцями Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України.
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1.Видеть людей сквозь дым, пыль, туман, легкий дождь и небольшой снег.
2.Видеть людей сквозь маскировку и листву любых условиях освещения
3.Видеть дальше и больше по сравнению с другими очками и камерами ночного видения, требующими небольшое количество света для функционирования.
Пример: Афганистан. Там дымовые завесы не применялись, от слова-вообще. так как нечего было форсировать, не было линии обороны в физическом смысле.
Дымовая завеса применяется только в масштабных учениях различных род войск для придания пущего эффекта военных действий. И все.
В реальних справах не існує дрібниць - потрібні і шкарпетки і ракети.
Але димова шашка це пристрій який комплектується довільною сумішшю.
Розробляються аерозолі які блокують інфарчервоне випромінювання.
Шашки були і будуть потрібні
Як були і будуть потрібні танки і снаряди
Но при этом, у ВСЕХ, на вооружении, есть дымовые снаряды для артиллерии.
А в авиации и дымовые контейнеры.
Как интересно, да?
И никто от этого не отказывается.
Ах, да. У многих есть и дымовые гранаты.
Тоже НЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ.
Так, какой век на календаре?
Infrared obscurants are small aerosol particles that block infrared light, sometimes referred to as heat vision. They can be disseminated through multiple means includinggrenades, pyrotechnic devices and smoke generators.
https://www.army.mil/article/214084/new_obscurants_hold_potential_for_blocking_infrared_sensors
І не кажи того чого немає
В 2018 були лабораторні.
Только Вам зачем это?
У Вас собственное и непоколебимое мнение.
тут всё дело в яйцах..
https://www.ukrmilitary.com/2020/07/s300v1.html
Всем интересно.
Не переживайте.
https://www.ukrmilitary.com/2020/07/s300v1.html
https://www.ukrmilitary.com/2020/07/totalny-sovok.html
Аа як вам розвод авакова і зелі,виходить тільки у нас терористи гроші дають і щей вибачаються,***** тепер до нас поїдуть заробітчани,бо такі терористи тільки в Україні добрі і багаті.Короче тема була наступна,знайшли клоуни того клоуна дали бабосів,до кінці люди були в акує бо думали реально терорист,так було задумано а потім він їх озолотив,аа як вам многоочковочка,зелбуїна.Ну правда вийшло з хепіендом і це добре,як у відосіках 95 кварталу коли вони різних зірок розігрували.Але рейтинг до нового року буде 0.