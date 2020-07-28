На Житомирщині через влучання блискавок у будівлі сталися три пожежі, - ДСНС. ФОТО

У Житомирській області 27 липня Держслужба з надзвичайних ситуацій ліквідувала три пожежі в приватному секторі після влучання блискавок у будівлі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 27 липня о 17:41 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння в с. Тетерівка Житомирського району. На місці події бійці ДСНС встановили, що горить покрівля та горищне приміщення будинку. Існувала загроза подальшого розповсюдження пожежі на житлові кімнати. Щоб приступити до гасіння, рятувальникам довелося знеструмлювати будівлю. Зусиллями двох відділень вогнеборців о 18:02 пожежу було локалізовано та о 19:17 – ліквідовано.

"Вогнем знищено покрівлю та горищне приміщення на площі 30 кв. м. Вдалося запобігти розповсюдженню загоряння на житлові приміщення будинку, який також залишився неушкодженим... За попередньою інформацією, займання сталося через розряд блискавки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в с. Дідковичі Коростенського району у дерев’яний сарай площею 50 кв. м., за попередньою інформацією, також влучила блискавка. Будівля внаслідок пожежі повністю вигоріла. Бійцям ДСНС вдалося запобігти поширенню загоряння на розташований поруч житловий будинок.

За аналогічних обставин у с. Чорнова Хорошівського району після грозового розряду у приватному обійсті спалахнув дерев’яний сінник та 10 т сіна, що зберігалося у ньому.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок зіткнення з вантажівкою на столичному Наддніпрянському шосе загинув водій легковика, - ДСНС. ФОТО